Premium|Study Room : एपस्टीन फाइल्स: संपत्ती आणि सत्ता असलेल्या लोकांसाठी कायदा वेगळा आहे का?

लेखक : सत्यजीत हिंगेजगातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती, अब्जाधीश, राजकारणी, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटी यांच्याभोवती गुंफलेली एपस्टीन फाइल्स ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा एका गुन्हेगारी प्रकरणाची कथा नाही; तर ती आधुनिक समाजातील सत्तासंरचना, लैंगिक शोषण, वर्गीय असमानता आणि न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादा उघड करणारी सामाजिक वास्तवाची कथा आहे.सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहता, एपस्टीन प्रकरण हे एलिट डेव्हियन्स (Elite Deviance) चे क्लासिक उदाहरण आहे. समाजशास्त्रज्ञ सी. राइट मिल्स यांनी वर्णन केलेल्या 'Power Elite' संकल्पनेप्रमाणे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा असलेला वर्ग अनेकदा कायद्याला जुमानत नाही. एपस्टीनभोवती गोळा झालेली उच्चभ्रू मंडळी हीच गोष्ट अधोरेखित करतात, की गुन्हा हा केवळ गरिबीशी किंवा अज्ञानाशी जोडलेला नसतो तर उलट तो अनेकदा सत्तेच्या अतिसंरक्षणातून जन्माला येतो..या प्रकरणाचा सर्वात विदारक पैलू म्हणजे अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण. लैंगिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, हे प्रकरण पितृसत्ताक व्यवस्थेचे आणि स्त्रीदेहाच्या वस्तूकरणाचे (commodification) भीषण रूप दाखवते. गरीब, तुटलेल्या कुटुंबातील किंवा सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित पार्श्वभूमीतील मुली ज्यांना 'संधी', 'नोकरी' किंवा 'प्रवास' अशी आमिषे दाखवली गेली. त्या जागतिक स्तरावरील शक्तिशाली पुरुषांच्या वासनेचे साधन बनल्या. हा केवळ वैयक्तिक गुन्हा नसून संरचनात्मक हिंसा (Structural Violence) आहे.एपस्टीन फाइल्समधून न्यायव्यवस्थेवरील प्रश्नही ठळकपणे समोर येतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळालेली सौम्य शिक्षा, विशेष सवलती, आणि प्रभावशाली संपर्क हे सर्व ड्युअल जस्टिस सिस्टीमची आठवण करून देतात. सामान्यांसाठी आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी समाजात 'कायदा सर्वांसाठी समान आहे' हा विश्वास अशा घटनांमुळे गळून पडतो, आणि लोकशाहीच्या मुळावरच घाव बसतो..मीडिया आणि सार्वजनिक चर्चेच्या भूमिकेकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. एका बाजूला तपास पत्रकारितेमुळे हे प्रकरण उजेडात आले. तर दुसऱ्या बाजूला सनसनाटीकरणामुळे पीडितांच्या वेदनांपेक्षा यात 'कोण कोण सहभागी होते?' यावर अधिक लक्ष राहिले. समाजशास्त्रीय भाषेत सांगायचे तर, Victim-Centric Justice ऐवजी Celebrity-Centric Curiosity हावी झाली. परिणामी, पीडितांचा आवाज पुन्हा एकदा दुय्यम ठरला.एपस्टीन फाइल्स आपल्याला जागतिकीकरणाच्या काळातील ट्रान्सनॅशनल क्राइमचीही जाणीव करून देतात. खासगी बेटे, आंतरराष्ट्रीय प्रवास, ऑफशोअर आर्थिक व्यवहार या सगळ्यांमुळे गुन्हेगारीने सीमा ओलांडल्या आणि कायदे आणि नियमन मागे पडले. हा असमतोल भविष्यातील धोके अधिक वाढवणारा आहे.शेवटी, एपस्टीन प्रकरण समाजाला आरसा दाखवते. प्रश्न हा नाही की 'एपस्टीन कोण होता?', तर खरा प्रश्न हा की 'असा एपस्टीन निर्माण होऊ देणारी सामाजिक व्यवस्था कोणती आहे?' जोपर्यंत सत्ता, पैसा आणि प्रतिष्ठा यांना नैतिक जबाबदारीपेक्षा जास्त संरक्षण मिळते, तोपर्यंत अशा घटना घडत राहतील. एपस्टीन फाइल्स ही केवळ भूतकाळातील घटना नाही, तर तो वर्तमान आणि भविष्यासाठीचा इशारा आहे. या घटनेमुळे आता तरी आपण जागे होणार आहोत का?