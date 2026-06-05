Premium|Divyang Rights Movement : ...आणि दिव्यांग मंत्रालय जन्माला आले

बच्चू - Bacchuprahar41@gmail.comएका आईने विचारलं, ‘साहेब, दिव्यांग मुलगा जन्माला घालणं आमचा गुन्हा आहे का?’ त्या माउलीच्या प्रश्नाने आमच्या मनात संघर्षाची आग पेटली आणि दिव्यांगांच्या स्वाभिमानाचा लढा सुरू झाला. पुढे प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने मंत्रालयावर राज्यातील हजारो दिव्यांगांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झालं. प्रहारने दिव्यांग बांधवांसाठी केलेल्या संघर्षाचा तो परिपाक होता...महाराष्ट्रातील दिव्यांग, शेतकरी, कष्टकरी, निराधार आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी उभी राहिलेली प्रहारची चळवळ ही केवळ आंदोलनांची मालिका नव्हती; तर ती व्यवस्थेविरोधातील जळजळीत जनआक्रोशाची जिवंत क्रांती आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी आंदोलनं कधीच केली नाहीत... तर ही आंदोलनं होती त्या दिव्यांग बांधवांसाठी, ज्यांना सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्यांवर अपमान, अन्याय सहन करावा लागत होता... त्या आईसाठी, जिने आपल्या दिव्यांग मुलाच्या प्रमाणपत्रासाठी वर्षानुवर्षं उंबरठे झिजवले. त्या तरुणांसाठी, ज्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नव्हते आणि त्या हजारो कुटुंबांसाठी, ज्यांच्याकरिता शासनाचं पेन्शन हीच जगण्याची शेवटची आशा होती...गावोगावी फिरताना मी दिव्यांगांच्या असंख्य वेदना पाहिल्या. कुणी तीनचाकी खुर्चीवरून तहसील कार्यालयात पोहोचत होतं; पण अधिकारी त्याला ‘उद्या या’ असं सांगत होते... तर कुणी शिष्यवृत्तीच्या अर्जासाठी तीन मजले चढत होते. एका आईने रडत विचारलं, ‘साहेब, दिव्यांग मुलगा जन्माला घालणं हा आमचा गुन्हा आहे का?’ त्या माउलीच्या प्रश्नाने आमच्या मनात संघर्षाची आग पेटली. त्या दिवसापासून ठरवलं, ‘दिव्यांगांच्या डोळ्यातील अश्रू आता पडू द्यायचे नाहीत... त्या दिव्यांगांचा हक्काचा आवाज बनायचा..Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न.तीनपासून पाच टक्क्यांपर्यंतचा संघर्षराज्य सरकार, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या सर्व यंत्रणांकडून दिव्यांगांच्या हक्काच्या निधीकडे वर्षानुवर्षं दुर्लक्ष होत होतं. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधीही खर्च न करता तसाच पडून राहायचा. अधिकारी बैठका घेत होते... कागदपत्रं फिरत होती; पण दिव्यांगांच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नव्हता. या प्रश्नावर ‘प्रहार’ने आवाज उठवला. असंख्य बैठकींत अधिकाऱ्यांशी खटके उडाले. काही वेळा आंदोलनाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. काही ठिकाणी आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले; मात्र आता माघार घ्यायची नाही, हे मनोमन आम्ही ठरवलं होतं. दिव्यांगांच्या न्याय्य-हक्कासाठी ‘प्रहार’ रस्त्यावर उतरली. राज्यभरात असंख्य आंदोलनं झाली. प्रशासनाला जाब विचारला आणि आंदोलनाचा रेटा बघता शासनाला झुकावं लागलं. दिव्यांगांच्या हक्काचा तीन टक्के निधी तर खर्च व्हायला लागलाच; पण तो पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारकडून करून घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो. हा निर्णय केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता; तर काही दशकांपासून संघर्ष करत असलेल्या हजारो दिव्यांगांच्या आयुष्याचा विजय होता.रायगडावरून स्वाभिमानाची गर्जनाकिल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणास्थानावरून ‘प्रहार’ने दिव्यांगांच्या स्वाभिमानाचा लढा सुरू केला. रायगड येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरू झालं तेव्हा राज्यभरातून हजारो दिव्यांग, शेतकरी आणि प्रहारचे कार्यकर्ते तिथे जमले होते. ‘दिव्यांगांना दयेची नाही, हक्काच्या अधिकाराची गरज आहे’ हा नारा संपूर्ण महाराष्ट्रात घुमू लागला. दिव्यांगांना किमान सहा हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळाली पाहिजे. कारण अनेक दिव्यांगांकडे औषधासाठीसुद्धा पैसे नसतात, ही आमची मुख्य मागणी होती. एका दिव्यांग तरुणाने हात जोडून विचारलं, ‘साहेब... आम्ही जगायचं कसं?’ या एका प्रश्नाने संपूर्ण आंदोलनाला दिशा दिली..आंदोलनादरम्यान रक्ताची उलटीराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीजवळ मोझरी येथे माझ्या नेतृत्वात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं. दिवसेंदिवस प्रकृती खालावत होती. डॉक्टर वारंवार आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला देत होते. प्रकृती इतकी खालावली, की मला रक्ताची उलटी झाली. शरीरातील किटोनचं प्रमाण कमी होत होतं. माझी अवस्था बघून आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या असंख्य दिव्यांग बांधवांच्या डोळ्यांतून पाणी आलं. मला हात जोडून अन्नत्याग थांबवण्याची विनंती त्यांनी केली. मलाही गहिवरून आलं; परंतु मी दिव्यांग बांधवांना सांगितलं, की जर आमच्या रक्तामुळे शासन जागं होत असेल तर हा संघर्ष असाच सुरू राहील...मंत्रालयात दिव्यांगांचा आक्रोशदिव्यांगांच्या प्रश्नासाठी शासनाचं लक्ष वेधण्याकरिता मुंबई मंत्रालयातील गांधी प्रवेशद्वारासमोर प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने ऐतिहासिक आंदोलन करण्यात आलं. त्या दिवशी मंत्रालयासमोर चाकाच्या खुर्चीवर बसलेले तरुण... काठ्यांच्या आधाराने आलेले वृद्ध... हातात मागण्यांचे फलक घेऊन उभ्या महिला आणि घोषणांनी मंत्रालय दुमदुमून गेलं. दिव्यांगांचा आवाज इतक्या मोठ्या ताकदीने राज्यभर पोहोचला. या आंदोलनात दिव्यांगांना दरमहा सहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी, प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज दिव्यांग भवन उभारावं, व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावं, स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ सुरू करावं, कृत्रिम अवयव सुविधा उपलब्ध कराव्यात, यूडीआयडी ओळखपत्र प्रक्रिया सुलभ करावी, शासकीय कार्यालयात दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश व्यवस्था करावी आणि दिव्यांगांच्या हक्काचा पाच टक्के निधी प्रभावीपणे खर्च करावा, या प्रमुख मागण्या होत्या. मंत्रालयाच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ‘प्रहार’च्या अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले; पण त्याने आंदोलनाची धार काही कमी झाली नाही..Premium|Child labour education rights : शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, पण वंचितांपर्यंत पोहोचला का? वीटभट्टीवरील बालकांचा संघर्ष कायम.लाठीचार्ज आणि अटकप्रहारचे दिव्यांग क्रांती आंदोलन जसजसं उग्र होत गेलं तसतसं शासन आणि प्रशासनाकडून दडपशाहीही वाढत गेली. अनेक वेळा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात येत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला; तर काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांना कारागृहात टाकण्यात आलं. विशेष म्हणजे, दिव्यांग बांधवांपेक्षा जास्त गुन्हे ‘प्रहार’च्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झाले. काही कार्यकर्त्यांनी कारागृहात दिवस काढले. अनेकांवर गंभीर पोलिस कलमं लावण्यात आली... पण या सगळ्या दडपशाहीसमोर ‘प्रहार’चा झेंडा कधी झुकला नाही.नागपूरचा चक्का जामपोलिसांच्या अशा दडपशाहीनंतर ‘प्रहार’च्या आंदोलनाचा वणवा अधिक पेटत गेला. ‘प्रहार’ने शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांसाठी महाराष्ट्रभर संघर्षाची हाक दिली. त्यातून नागपूर येथे ऐतिहासिक चक्का जाम आंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनामुळे नागपूरच्या दिशेने येणारे महामार्ग तब्बल ४८ तास ठप्प झाले होते. राष्ट्रीय महामार्ग, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली होती. नागपूरमधील कर्जमुक्तीच्या ऐतिहासिक आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधलं गेलं..सातबारा कोरा करा!नंतर कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचं आंदोलन सुरू झालं. ‘सातबारा कोरा’ पदयात्रा सुरू झाली. यवतमाळपासून निघालेली ही पदयात्रा म्हणजे संघर्षाचा महासागर होता. गावोगावी लोक आमच्या पदयात्रेत स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होत गेले. आम्ही डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधली होती. कारण शासनाचे डोळे बंद झाले आहेत, असं आम्हाला वाटत होतं. या यात्रेत दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. कुणी चाकाच्या खुर्चीवर, कुणी काठ्यांच्या आधाराने; तर कुणी हातावर चालत आमच्यासोबत निघाले होते.प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रालयावर महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर ‘राज्यातील हजारो दिव्यांगांचा आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. प्रत्येकाच्या हातात फलक होते, ‘दया नको... हक्क हवा!’, ‘पेन्शन नाही तर जगायचं कसं?’ या आंदोलनामुळे शासनाला दिव्यांगांसाठी अनेक निर्णय घ्यावे लागले. दिव्यांगांचे प्रश्न ‘कल्याणकारी’ विषय म्हणून नव्हे; तर ‘अधिकाराचा विषय’ म्हणून त्याकडे सरकारला पाहावं लागलं. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात पहिल्यांदा दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झालं. तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा अनेक अर्थाने ऐतिहासिक होती. आजपर्यंत ‘प्रहार’ने दिव्यांग बांधवासाठी केलेल्या संघर्षाचा हा परिपाक होता आणि माझ्यासाठी अत्यंत भावुक क्षण...मात्र अजूनही दिव्यांगांच्या आयुष्यातील अंधार संपलेला नाही. जोपर्यंत प्रत्येक दिव्यांग बांधवाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळत नाही, दिव्यांग विद्यार्थ्याला शिक्षण, रोजगार आणि दिव्यांग कुटुंबाला सुरक्षित आयुष्य मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सत्तेत असो की विरोधात, प्रहारचा संघर्ष अखंडपणे सुरू राहील, हा माझा शब्द आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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