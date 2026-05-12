Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न

आज सर्वसामान्य माणूस बाललैंगिक अत्याचाराने भयभीत आहे, गुन्हेगारीने त्रस्त आहे आणि समाजातील संवेदनशीलता हरवल्याने हतबल आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो, ‘हर शख्स परेशान सा क्यूँ है?’ त्याचं उत्तर केवळ शासनव्यवस्थेत किंवा धोरणांमध्ये शोधून चालणार नाही. ते आपल्या प्रत्येकाच्या रोजच्या वागणुकीत अन् प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये दडलं आहे. असं म्हणतात, की आयुष्यातील सर्वाधिक आनंद देणारा अन् कानाला सुखावणारा आवाज म्हणजे स्व-कर्तृत्वाचं कौतुक म्हणून आपल्यासाठी वाजणाऱ्या टाळ्यांचा कडकडाट आणि सर्वात वेदनादायी आक्रोश म्हणजे कारुण्यरुदन... जे अत्यंत दुःखद असतं. ते जर स्वतःच्या लेकराच्या वियोगाचं असेल, तर ती वेदना शब्दातही मांडता येणार नाही. मन सुन्न अन् मती गुंग करणाऱ्या बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. प्रत्येक आईच्या काळजात धस्स होतंय. तिचं मन रोज एकाच प्रश्नाने रडतंय, माझं मूल सुरक्षित असेल ना?मे महिन्याचा दुसरा रविवार जवळ आला, की जगभर ‘मदर्स डे’ साजरा करण्याची तयारी सुरू होते. आईच्या मायेचा, त्यागाचा आणि संस्कारांचा गौरव केला जातो; पण आजची आई कमालीची अस्वस्थ आहे. धास्तावलेली आहे. त्याला निमित्त झालीय ती भोर तालुक्यातील नसरापूरची घटना. तिथल्या एका ६५ वर्षांच्या विकृत म्हाताऱ्याने अवघ्या चार वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली. आजी-आजोबा आपल्या नाती-नातवावर संस्कार करतात; मात्र नसरापूरच्या घटनेत ‘भीमराव कांबळे’ नामक नराधम आजोबाने आपल्या नातीच्या वयाच्या चिमुकलीला आपल्या आसुरी वासनेसाठी संपवलं. नात्याबाबतच्या तिच्या विश्वासाची राखरांगोळी झाली... एका निरागस कळीला कुस्करून टाकणारा नराधम आज तुरुंगात खितपत असला तरी त्याच्यासारखे काही सैतान वखवखलेल्या नजरेने मानवी रूपात राजरोस फिरताहेत. अत्याचारांच्या घटनांमध्ये कडक कायदे आणि कठोर शिक्षा आवश्यक आहेच; पण त्याहीपलीकडे एक गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे ती म्हणजे, संस्कार आणि संवेदनशीलता. ती कुठून येणार? लहानपणापासून मुलांना आपण शिकवतो, स्त्रीचा सन्मान करा. मर्यादा पाळा; पण ते कृतीत येतंय का? आईला खऱ्या अर्थाने सन्मान द्यायचा असेल, तर तिच्या मुलासाठी सुरक्षित समाज निर्माण करावा लागेल..काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील वरळी भागात घडलेली एक घटना मन अस्वस्थ करून गेली. शाळेतून मुलाला आणायला गेलेली एक आई रस्त्यावरच्या प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकते. गाड्या हलत नाहीत, वेळ निघून जातोय आणि मनात असहायता दाटून येते... शेवटी तिचा संयम सुटतो आणि रस्त्यावर सुरू असलेल्या एका मोर्चामुळे उद्भवलेल्या कोंडीवर ती संताप व्यक्त करते. त्या क्षणी काही काळ का होईना, नारीशक्तीसमोर व्यवस्था हतबल होताना दिसते. चूक कोणाची अन् कोण बरोबर, याचा हिशेब करताना जाणवतं, की आज आपण सारेच कुठेतरी अनास्थेचे बळी ठरत आहोत.मुंबईसारख्या शहरातील गर्दीत रोजच आपलं अस्तित्व हरवून जातंय. पावलापावलावर आपला संघर्ष सुरूच असतो. रस्त्यावर आता फक्त गर्दी उरलेली नाही; तर ती अस्वस्थतेची आणि आंतरिक संतापाची अभिव्यक्ती बनत चालली आहे. क्षणात भांडणं होतात, आवाज चढतो, मग माणूस 'राक्षस' होतो, हाणामारीपर्यंत मजल जाते अन् एक-दोन खूनही पडतात. आपली जीवनवाहिनी असलेली लोकल तर फ्री-स्टाईल कुस्तीचा रोजचा आखाडाच झालीय. आजकाल हल्लेखोर थेट कोयत्यानेच मारतात. परवाच एक तरुण डोक्यात कोयता घुसलेल्या अवस्थेत एका रुग्णालयात दाखल झाला! सारंच भयावह आहे.आपण शाळेत नागरिकशास्त्र शिकलो. 'सिविक सेन्स' अर्थात सामाजिक भान म्हणजे काय, ते पुस्तकात वाचलं; पण आज ते लक्षात राहिलं आहे का? रस्त्यावर नियमांचं उल्लंघन, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता, रांगेचा अभाव, दुसऱ्याच्या हक्काची पायमल्ली, महिलांप्रती विकृत विचारसरणी, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष इत्यादी प्रकार म्हणजे नागरिकशास्त्र-समाजशास्त्र हरवल्याचं लक्षण आहे. एकेकाळी शाळेत इतिहास-भूगोलाबरोबरच नागरिकशास्त्र शिकवलं जायचं. २० गुण असायचे त्याला. आज वाटतं, की नागरिकशास्त्र २० नव्हे; तर १०० गुणांचा विषय व्हायला हवा. कारण उत्तम नागरिक तयार झाला; तर चांगला समाज आपोआप घडेल..माणसाच्या जातीत जन्माला आलो म्हणजे संस्कार आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. संस्कार शब्द आपण खूप सहजपणे वापरतो; पण तो अंगात भिनायला हवा. शिक्षक, आई-वडील आणि आजी-आजोबा यांनी आपल्याला काही ना काही दिलंय; पण आजच्या पिढीवर संस्कार होताहेत का? आई-वडील नोकरी-व्यवसायात व्यस्त आहेत. घरात संवादासाठी वेळ नाही. शाळेत अभ्यासाचा ताण आहे, गुणांची स्पर्धा आहे... आणि समाज? तो स्वतःच जीवनचक्रात (की दुष्चक्रात?) इतका अडकला आहे, की इतरांना दिशा देण्याची ताकद त्याच्यात उरलेली नाही. मोबाईल, सोशल मीडिया आणि आभासी जग मुलांचे नवे शिक्षक बनत चालले आहेत, जे धोक्याचं आहे. पूर्वी घरात काम करणारी मोलकरीणही आपल्या मुलांना काहीतरी शिकवून जायची. चार चांगल्या गोष्टी, थोडा संयम अन् थोडं माणूसपण. आज तीही घाईत असते. काम संपलं की पुढच्या घरी जायचं असतं तिला. मग आपल्याला जगणं कोण शिकवणार? आपल्याला पुन्हा शिकावं लागेल. थोडं थांबायला, थोडं समजून घ्यायला आणि थोडं दुसऱ्यांसाठी जगायला...फार पूर्वी गीतकार शहरयार यांनी आपल्या गाण्यात विचारलेला एक प्रश्न सद्यःस्थितीत अधिकच बेचैन करतो. तो म्हणजे, 'इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यूँ है?' आपल्या रोजच्या जगण्यात निर्माण झालेला हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे आणि तो सोडवायचा असेल तर सामाजिक भान अन् संस्काराची मशागत प्रत्येक मुलात त्याच्या नकळत्या वयापासून व्हायला हवी. मुलांना यशाचा मूलमंत्र देण्याआधी माणूसपण शिकवणं गरजेचं आहे. काय चूक-काय बरोबर, हे समजावणं आवश्यक आहे. स्पर्धेपेक्षा सहकार्य, वेगापेक्षा संयम आणि 'मीपणा'पेक्षा 'आपलेपणा' महत्त्वाचं आहे हे त्याच्या मनात अन् कृतीत रुजवणं फार मोलाचं आहे. त्यासाठी वेळ लागेल. काही वर्षं जातील; पण त्याची फळं निश्चितच रसाळ गोमटी असतील..राज्यातील अलीकडील घटनांकडे पाहिलं; तर अस्वस्थतेची कारणं स्पष्ट दिसतात. पालघरमध्ये १३ वर्षीय मुलीवर ५५ वर्षांच्या भोंदूबाबाकडून बलात्कार, अकोल्यात साठवर्षीय ज्येष्ठाचा दहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार, पुण्यात नऊ वर्षांच्या मुलीवर तिच्या आजोबाकडून विनयभंगाचा प्रयत्न, चाकण परिसरातील तीन वर्षांच्या चिमुरड्याचं लैंगिक शोषण करून चाकूने गळा चिरून हत्या, नाशिक टीसीएसमधील लव जिहाद प्रकरण, गोरेगाव नेस्को ड्रग प्रकरणात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू इत्यादी घटना केवळ गुन्हेगारीचं सावट नसून समाजाची सद्सद्विवेकबुद्धी पोखरत चालल्याचं अस्वस्थ चित्र आहे.वरील सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा आहे जो अनास्थेत गुंतून पडला आहे. समाजात संवेदना नावालाही राहिलेली नाहीय, प्रशासनातील तत्परता हरवली आहे, राजकारणातील प्राधान्यक्रम बदलला आहे आणि नागरिकांचा (पान १ वरून)संयम सुटत चालला आहे... अत्याचार घडला, की आंदोलनं होतात, चर्चा झडतात, आदेश निघतात; पण काही दिवसांनी सर्व शांत होतं. पुन्हा नवी घटना, पुन्हा तोच संताप आणि पुन्हा विस्मरण... मेणबत्ती पेटते नि विझतेही. न्याय लाल फितीत अडकून पडतो. पीडित आणि आरोपी नजरेआड होतात... फक्त स्टेटस, एखादी पोस्ट आणि इन्स्टा स्टोरी तुमचं दु:ख वाहवत राहते. 'पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा' याची प्रचीती तेव्हा येते आणि आपण पुन्हा नशीब, परिस्थिती आणि नियमांचे गुलाम होतो. समाजाचे अजून किती भेसूर चेहरे आपण पाहणार आहोत?कहर म्हणजे, नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी त्याचं 'भीमराव' नाव आजपर्यंत मिरवत आलाय. निदान आपल्या नावाची तरी त्याने आब राखायला हवी होती. त्याचं आडनाव 'कांबळे' म्हणून काही महाभाग आता त्यात जातीचा रंग मिसळण्याचा नाठाळ उपद्व्याप करताहेत. बलात्काऱ्याला जात कुठे आली? त्याच्या गुन्ह्याला जातीच्या तकलादू चौकटीत का बांधायचं? चिमुकलीवरील अत्याचार आणि तिची निर्घृण हत्या एक विकृतीच आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात स्त्रियांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य होते. त्यांच्या काळात अत्याचाराविरोधात असलेल्या चौरंग शिक्षेची इथे आठवण होते. महिलांच्या अब्रूवर घाला घालणाऱ्या गुन्हेगाराला हात-पाय 'कलम' करून जिवंतपणी मरणयातना देणारी अशी ती शिवकालीन न्यायव्यवस्था होती. अशी शिक्षा म्हणजे समाजासाठी एक इशारा होता... पुन्हा शिवराय जन्माला यावेत ते याचसाठी..नसरापूरप्रकरणी संतप्त जमाव म्हणतोय, की आरोपीचे हाल हाल करून त्याला मारायला हवं; पण आपले हात कायद्याने बांधलेले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. तरीही आरोपीला तातडीने मृत्युदंड द्यायला कोणाचीच हरकत नसावी. सध्याची न्यायदेवता आंधळी नाही. तिच्या डोळ्यावरची पट्टी हटवण्यात आली आहे. ती सर्वांना समान नजरेने पाहत आहे. न्यायव्यवस्था आता अधिक जागरूक, डोळस आणि प्रगतीशील झाली आहे. मग न्यायाला विलंब होता कामा नये. अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारला सक्षम, न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा आणि गुन्ह्याचा निकाल लवकर लागेल, असा कायदा करावाच लागेल.नसरापूरप्रकरणी सर्व पुरावे गोळा करून दोन आठवड्यांत म्हणजे पंधरा दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे. आता एकच अपेक्षा आहे, की दोनाचे चार आठवडे होऊ नयेत. जनमत तर सांगतंय, की पंधराऐवजी दोन दिवसांत सर्व सोपस्कार उरका आणि त्या नराधमाला फासावर लटकवा. त्याच्या पापाचा घडा ओसंडून वाहत असताना त्याचा गुन्हा कोणत्याही प्रक्रियेत रखडता कामा नये. न्यायाला विलंब झाला तर त्या पीडित बालिकेचा आत्मा आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपींना पॅरोल नको, असा बदल कायद्यात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आता न्याय विभागाला निर्देश दिले आहेत. असा कायदा यापूर्वी होता; मात 