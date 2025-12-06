Premium|Prahar Yuva Shakti : रक्तदानाच्या महायज्ञातून ‘प्रहार’ची पहिली शाखा, अचलपूर जिल्हानिर्मितीसाठी ५० दिवसांचा लढा

महायज्ञप्रहार युवाशक्तीची पहिली शाखा गांधी पुलावर काढायचं ठरलं. ‘प्रहार’ नावाला साजेसं काम आम्हाला करून दाखवायचं होतं. रक्तदानाचा एक महायज्ञ घडवण्याचा निर्धार आम्ही केला आणि ग्रामीण भागात एका दिवशी तब्बल १,१०० बाटल्या रक्त जमा झालं. एका विक्रमाची नोंद झाली. याच महायज्ञातून ‘प्रहार’ची पहिली झलक महाराष्ट्राला दिसली.हार... हे नाव आमच्या जिभेवर आलं त्या दिवशी जणू अंगातल्या अंगात एक ठिणगी पडली. हे नाव उच्चारलं, की छाती ताठ व्हायची, अंगात एक वेगळीच जिद्द उभी राहायची. कारण या नावात आक्रमकता होती, अन्यायाच्या विरोधात उभे ठाकण्याची ताकद होती आणि गावागावातल्या दु:खाला, त्रासाला प्रहार करून फाडून काढण्याचा बाणा होता; पण नाव ठरलं म्हणून काम संपलं नव्हतं. उलट खरी सुरुवात त्या दिवशी झालेली. हे नाव आम्ही लावलं; पण आता ते नाव आम्हाला ‘साजेसं’ काम करूनच जगाला दाखवायचं होतं. नाहीतर नावाला काही अर्थ नव्हता..Premium|Sahyadri Devrai Mission : कुणाचेही ऐकू नका, झाड कापू देऊ नका .प्रहार युवाशक्तीची पहिली शाखा : गांधी पूलसंघटनेचा जन्म झाला... आता शाखा कुठे काढायची, हा पहिला मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला. सर्व सहकाऱ्यांनी एकच मत मांडलं, ‘गांधी पूल!’ याच भागात लोकांचं येणं-जाणं जास्त. गरीब माणसाची अडचण इथेच सर्वात जास्त दिसायची. दिवसेंदिवस लोकहित लक्षात येत होतं, की आपला पहिला प्रहार इथूनच व्हायला हवा. म्हणून ठरलं, पहिली शाखा गांधी पुलावर!शाखा काढायची, म्हणजे एक झेंडा उभा केला, लोखंडी बोट लावले आणि झालं, असं नव्हतं. प्रहार युवाशक्ती संघटना जन्माला येतेय... तिच्या जन्माचा दिवस हा काही साधा नसावा. हे आमच्या सहकाऱ्यांच्या मेहनतीचं आणि कष्टाचं फळ होतं.आमच्या सहकाऱ्यांनी एक विचार मांडला, ‘मोठं रक्तदान शिबिर करू! रक्तदानाचा एक महायज्ञ घडवू!’ हे ऐकून आम्हाला वाटलं, ‘बस्स, हाच क्षण योग्य आहे!’ आणि याच महायज्ञातून ‘प्रहार’ची पहिली झलक महाराष्ट्राला दिसली.त्या काळात रक्तदानाची भीती होती. त्या वेळेस रक्तदानाबद्दल लोकांमध्ये खूप गैरसमज पसरलेले होते. कोणी म्हणायचं, ‘रक्तदान केल्यावर माणूस अशक्त होतो’, कोणी म्हणायचं, ‘शक्ती कमी होते’... तर काही म्हणायचे, ‘काय गरज उगाच आपलं रक्त काढून देण्याची!’ पण मला आणि आमच्या सहकाऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या रुग्णालयांमधील रोजची परिस्थिती माहीत होती. कारण आम्ही स्वतः कितीतरी रुग्णांना मुंबईला हृदय शस्त्रक्रिया किंवा काही मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी नेत असू आणि तिथे रक्त मिळवण्यासाठी जी धावपळ करावी लागायची, ते आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवलं होतं. काही रुग्ण तर रक्त वेळेवर न मिळाल्यामुळे गंभीर अवस्थेत जायचे. तेव्हा मनात एकच विचार ठाम झाला, ‘आता रक्त मागायला मुंबईला पाय धरले जाणार नाहीत... आम्हीच अचलपूरमध्ये रेकॉर्डब्रेक रक्तदान करणार!’.गाव तिथे रक्तदान शिबिरआम्ही गावोगाव फिरून बैठका घेतल्या. प्रत्येक शाखेतून, प्रत्येक गावातून किती रक्तदाते येऊ शकतात, याची आकडेवारी जमा केली. ‘गाव तिथे रक्तदान शिबिर’ आणि ‘घर तेथे रक्तदाता’ ही मोहीम अशी राबली, की लोकांमध्ये जणू चैतन्य निर्माण झालं. बघता बघता आमच्या हाती आलेले आकडे आम्हालाच थक्क करणारे होते. जवळपास दोन हजार बाटल्या रक्तदान होईल असा अंदाज! हा आकडा ऐकून आमची जिद्द आणखी पेटली.खैरनार आणि हजारे यांची रक्ततुलात्या काळात दोन नावं देशभर गाजत होती. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त गो. रा. खैरनार आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे. दोघेही भ्रष्टाचाराविरुद्ध तीव्र लढाई लढत होते. सहकाऱ्यांनी एक दमदार प्रस्ताव मांडला, 'खैरनार साहेब आणि अण्णा हजारे यांची रक्ततुला करू आणि त्या पवित्र रक्तातून आपल्या शाखेचा शुभारंभ करू!' ही कल्पना वेडी वाटत होती... पण तिच्यामागचं ध्येय मोठं होतं... भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या महान व्यक्तींच्या पवित्र रक्ताला साक्षी ठेवून प्रहार युवाशक्ती संघटना लोकसेवेला अर्पण करणं. ...आणि आम्ही तेच ठरवलं.'केईएम'ची टीम आणि शंकामुंबईत उपचारासाठी आम्ही अनेकदा केईएमच्या रक्तपेढीचा उपयोग केला होता. त्यांनी केलेल्या मदतीच्या बदल्यात आपणही त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे म्हणून तेव्हा आम्ही केईएम रुग्णालयाच्या रक्तपेढीला अचलपूरमध्ये रक्तसंकलन करण्याकरता बोलावलं... पण त्यांनी एक गोष्ट साफ सांगितली, 'आयोजक मोठमोठे दावे करतात; पण रक्तदानाच्या वेळी अर्धे लोकही दिसत नाहीत.' म्हणून ते फक्त १,११० पिशव्या घेऊनच अचलपूरला आले. आमचे सहकारी मोठ्या उत्साहाने म्हणायचे, 'साहेब, या तर तुमच्या अर्ध्या दिवसातच भरतील!'.ऐतिहासिक दिवस आणि १,१०० बाटल्यांचा विक्रमतो दिवस आला. सकाळपासून गांधी पुलावर माणसांची गर्दी उसळली. प्रत्येक गावातून ट्रॅक्टर, जीप, मोटारीने रक्तदाते येत होते. लोकांच्या चेहऱ्यावर भीती नव्हती... थोडीशी उत्सुकता आणि भरपूर अभिमान होता. 'केईएम'च्या टीमने काम सुरू केलं. रक्तदान सुरू झालं आणि बघता बघता पिशव्या रिकाम्या होऊन भरल्या जात होत्या. दुपार होईपर्यंत १,११० बाटल्या रक्तसंकलन झालं! रक्त साठवण्यासाठी आणलेल्या पिशव्या संपल्या. ‘केईएम’वाल्यांना विश्वास बसत नव्हता. कारण पिशव्या संपल्या होत्या! शेकडो लोक अजूनही रक्तदानासाठी उभे होते; पण आम्हाला त्यांना समजावून परत पाठवावं लागलं. हा एकमेव क्षण होता जेव्हा आम्हाला कमी पडल्यासारखं वाटलं; पण त्या दिवशी इतिहास घडला. ग्रामीण भागात एका दिवशी झालेलं सर्वात मोठं रक्तदान! हा आजही नोंद झालेला विक्रम आहे.वर्गणीवर घडलेला महायज्ञरक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आम्ही कोट्यवधी रुपयांमध्ये केला नव्हता. ना मोठे स्पॉन्सर, ना नेते... तो पूर्णपणे लोकांच्या वर्गणीवर उभा राहिला. कोणी बिस्किटांची पाकिटं दिली, कोणी चहा-पाणी दिलं, कोणी बसण्याची व्यवस्था केली... कोणी पलंग, कोणी फॅन; तर कोणी ॲम्ब्युलन्सही दिली. असा लोकसहभाग पाहून आमच्या डोळ्यात पाणी आलं. कारण ‘प्रहार’चं खरं बळ इथेच दिसलं. या सर्व व्यवस्थेत एक नाव विशेष घ्यावंच लागतं... ‘महेश सुरंजे’ यांना ‘प्रहार’च्या गांधी पूल शाखेचे पहिले शाखाप्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यांनी ती अक्षरशः पार पाडली. संध्याकाळी जगदंबा शाळेच्या मैदानावर गो. रा. खैरनार आणि अण्णा हजारे यांच्या रक्ततुलेचा भव्य सोहळा झाला आणि तिथे प्रहार युवाशक्तीची पहिली शाखा अधिकृतपणे स्थापन झाली.शाखेचा शुभारंभ झाला आणि पहिलं आंदोलन ठरलं, अचलपूर जिल्हानिर्मिती! हा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. लोकांच्या रोजच्या अडचणीचा विषय होता. आम्ही ठरवलं, 'प्रहारचं पहिलं आंदोलन अचलपूर जिल्हानिर्मितीसाठीच!' आम्ही भेटीगाठी घेतल्या. अभ्यास केला. अचलपूर उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. उपविभागीय अधिकारी म्हणून तेव्हा नितीन पाटील काम पाहत होते. आमचं उपोषण सुरू झालं... सलग ५० दिवस! उपोषणाला सुरुवात होऊन १५ दिवस झाले. त्यातच दिवाळी आली; पण आम्ही ठरवलं, उपोषण थांबवायचं नाही. दिवाळीच्या दिवशीही आम्ही सगळे उपोषणस्थळीच बसलो होतो. त्या वेळी तिथे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे शासकीय निवासस्थान होते. त्या दिवशी अचानक उपविभागीय महसूल अधिकारी नितीन पाटीलसाहेब आणि त्यांच्या पत्नी हातात फराळाची ताटं घेऊन आल्या. त्यांनी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना प्रेमाने फराळ दिला. तो क्षण मी आयुष्यभर विसरणार नाही. कारण माणूस खुर्चीत मोठा असला तरी मन मोठं असेल तरच व्यवस्था बदलते, हे त्यांच्यात पाहायला मिळालं..५० दिवस चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनाने अचलपूरपासून मंत्रालयापर्यंत चर्चा निर्माण केली. सर्व यंत्रणा हलल्या. सगळ्यांना वाटलं, 'आता जिल्ह्याची घोषणा होणार!' पण नेहमीप्रमाणे शासन म्हणालं, 'आर्थिक परिस्थिती नाही... जिल्हानिर्मितीसाठी बांधकामे नाहीत... भूगोल तयार नाही.' आम्ही स्वतः इमारती उभ्या केल्या. कागदपत्रे दिली. सर्व प्रस्ताव दिले. शासनाचं आश्वासन मिळालं, 'धोरण झालं की अचलपूर जिल्हा पहिल्यांदा!' पण नंतर काहीच झालं नाही. आजही आमच्या मनात एकच खंत राहिली आहे, अचलपूर जिल्हानिर्मितीचा लढा अपूर्ण राहिला... आणखी मोठ्या लढ्याची तयारी... रक्तदानाचा महायज्ञ, शाखेचा शुभारंभ, ५० दिवसांचं उपोषण, जिल्ह्याची मागणी... हे सगळं आमच्या प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या ध्येयाशी चिकटलेलं आहे. एक गोष्ट मात्र ठाम आहे. अचलपूर जिल्हानिर्मिती हा आमच्या मनातला अपूर्ण अध्याय आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा मोठा लढा नक्की पुकारणार! 