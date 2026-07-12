Premium|Study Room : वृष्टी म्हणजे काय? जलचक्रातील महत्त्वाची प्रक्रिया

सागर रेपाळेवृष्टी (Precipitation) ही पृथ्वीच्या जलचक्रातील सर्वात मूलभूत प्रक्रिया आहे. वातावरणातील पाणी द्रवरूप किंवा घनरूपात पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडण्याच्या प्रक्रियेस वृष्टी म्हणतात. ही प्रक्रिया केवळ पाण्याचे पुनर्चक्रण करत नाही, तर जीवन टिकवून ठेवणे, हवामानाचे नियमन करणे आणि परिसंस्थांना आकार देणे यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. वृष्टीशिवाय नद्या आटतील, भूजल पुनर्भरण होणार नाही आणि शेती व्यवस्था कोलमडून पडेल.वृष्टी म्हणजे काय?वातावरणातील जलवाष्पाचे सांदरीभवन (Condensation) होऊन पाण्याचे थेंब किंवा बर्फाचे स्फटिक तयार होतात. हे थेंब किंवा स्फटिक ढगांमध्ये तरंगत राहण्याइतके हलके नसतात, तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावामुळे ते पृथ्वीवर पडतात. यालाच वृष्टी म्हणतात..वृष्टीवर परिणाम करणारे घटक• तापमान (Temperature): वृष्टी पाऊस, बर्फ किंवा गारांच्या स्वरूपात पडेल हे ठरवते.• आर्द्रता (Humidity): ढगांमधील संघनन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकते.• वातावरणीय दाब व वारे (Atmospheric Pressure and Wind Currents): ढगांची निर्मिती, हालचाल आणि वृष्टीची तीव्रता नियंत्रित करतात.म्हणून वृष्टी ही केवळ हवामानविषयक घटना नसून पर्यावरणीय आणि हवामान नियंत्रित करणारी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. शेती, पिण्याचे पाणी, जैवविविधता संवर्धन आणि जलविद्युत निर्मिती यांसाठी तिचे मोठे महत्त्व आहे..वृष्टीचे प्रकार१. पाऊसतापमान गोठणबिंदूपेक्षा जास्त असताना पाण्याचे द्रवरूप थेंब पृथ्वीवर पडतात, त्याला पाऊस म्हणतात. थेंबांचा व्यास साधारणतः ०.५ मिमी ते काही मिमीपर्यंत असतो. हा वृष्टीचा सर्वात सामान्य आणि उपयुक्त प्रकार आहे. पाऊस शेती, जलाशय आणि वनस्पतींच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक असतो. भारतातील मान्सून पर्जन्य थेट अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो.२. हिमवृष्टीवातावरणातील तापमान गोठणबिंदूपेक्षा कमी असल्यास जलवाष्पाचे बर्फाच्या स्फटिकांमध्ये रूपांतर होते आणि हिमकणांच्या स्वरूपात वृष्टी होते. हिमनद्या आणि हिमसाठे हे नैसर्गिक जलसाठे म्हणून कार्य करतात. उन्हाळ्यात वितळून ते नद्यांना पाणी पुरवतात. ध्रुवीय आणि पर्वतीय परिसंस्थांच्या अस्तित्वासाठी हिमवृष्टी महत्त्वाची आहे.३. गारठलेला पाऊस / बर्फकणपावसाचे थेंब जमिनीच्या जवळील थंड हवेच्या थरातून जाताना गोठून लहान बर्फकणांमध्ये रूपांतरित होतात. याला स्लीट म्हणतात. यामुळे रस्ते घसरडे होतात, वाहतूक विस्कळीत होते आणि पिकांचे नुकसान होऊ शकते.४. गारपीटप्रबळ उर्ध्वगामी हवेच्या प्रवाहामुळे (Updrafts) वादळी ढगांमध्ये पाण्याचे थेंब वारंवार गोठणाऱ्या स्तरात जातात आणि मोठ्या बर्फगोळ्यांचे रूप घेतात. हे गारांच्या स्वरूपात खाली पडतात. गारपीटीमुळे शेती, मालमत्ता आणि मानवी जीविताचे मोठे नुकसान होऊ शकते..Premium|Study Room : वाढते जलसंकट आणि भारतासमोरील पाणी व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान.वृष्टीचे महत्त्व जलपुरवठावृष्टीमुळे नद्या, तलाव आणि भूजलसाठे भरून निघतात. पिण्याचे पाणी, सिंचन, उद्योग आणि स्वच्छतेसाठी आवश्यक असलेल्या गोड्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत वृष्टी आहे.परिसंस्थांचे संरक्षणपाऊस आणि हिमवृष्टी वनस्पतींना पोषण देतात. वनस्पतींवर आधारित संपूर्ण अन्नसाखळी टिकून राहते. जंगले, गवताळ प्रदेश आणि आर्द्रभूमी यांचे अस्तित्व नियमित वृष्टीवर अवलंबून असते.हवामान नियमनबाष्पीभवन आणि सांदरीभवन प्रक्रियांद्वारे वृष्टी पृथ्वीवरील उष्णतेचे पुनर्वितरण करते. त्यामुळे प्रादेशिक आणि जागतिक हवामान संतुलित राहते.शेती व अन्नसुरक्षाबहुतेक पिके पावसावर अवलंबून असतात. पुरेशी वृष्टी अन्नोत्पादन वाढवते, तर अनियमित वृष्टीमुळे पीकनुकसान, भूक आणि गरिबी वाढू शकते.पूर आणि दुष्काळ व्यवस्थापननियमित आणि संतुलित वृष्टीमुळे पूर व दुष्काळाचा धोका कमी होतो. अतिवृष्टीमुळे पूर येतात, तर दीर्घकाळ वृष्टी न झाल्यास दुष्काळ निर्माण होतो.जगातील वृष्टीचे वितरणपृथ्वीवर वृष्टीचे वितरण समान नसून अक्षांश, उंची, महासागरांपासूनचे अंतर आणि वातावरणीय अभिसरण यांवर अवलंबून असते..विषुववृत्तीय प्रदेशसंवहन प्रवाह (Convection Currents) आणि आंतरउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वृष्टी होते.उदा. अमेझॉन खोरे, काँगो खोरे.उष्णकटिबंधीय मान्सून प्रदेशऋतूनुसार बदलणारे वारे आणि महासागरातील आर्द्रता यांमुळे येथे मुसळधार वृष्टी होते.उदा. भारत, बांगलादेश, पश्चिम आफ्रिका.शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशखाली उतरणाऱ्या कोरड्या हवेच्या प्रवाहांमुळे येथे अत्यल्प वृष्टी होते.उदा. सहारा वाळवंट, मध्यपूर्व.किनारी प्रदेशसमुद्राकडून येणाऱ्या आर्द्र वाऱ्यांमुळे मध्यम ते जास्त प्रमाणात वृष्टी होते.उदा. पश्चिम युरोप, पूर्व आफ्रिका.ध्रुवीय व उपध्रुवीय प्रदेशअतिशय थंड हवेमुळे येथे आर्द्रता कमी असते. त्यामुळे वृष्टी कमी प्रमाणात होते आणि ती प्रामुख्याने हिमवृष्टीच्या स्वरूपात असते.उदा. अंटार्क्टिका, ग्रीनलँड.पर्वतीय प्रदेशआर्द्र हवा पर्वतांवर चढताना थंड होते आणि पर्वतीय (Orographic) वृष्टी निर्माण करते.उदा. हिमालय, पश्चिम घाट, अँडीज पर्वत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.