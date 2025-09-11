Premium|Prem Sagar Ramayan: आर्थिक चणचण, राजकीय अडथळे आणि उपहास यांना तोंड देत रामायण वास्तवात उभारण्याचा हा पराक्रम प्रेम सागर यांना कसा जमला!

विनोद राऊतrautvin@gmail.comअसं म्हटलं जातं, की देशाच्या आजच्या राजकारणासाठी, विशेषतः काँगेसच्या ओहोटीसाठी रामानंद सागर यांच्या ‘रामायण’ मालिकेने निर्णायक भूमिका बजावली. १९८७ मध्ये दूरदर्शनवर प्रसारित झालेली ‘रामायण’ ही केवळ एक धार्मिक मालिका नव्हती; तर तिने त्या काळचा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि धार्मिक माहोल बदलवून टाकला होता; पण या मालिकेचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणणं अजिबात सोपं नव्हतं. अडथळ्यांचा डोंगर होता, उपहास होता, आर्थिक टंचाई होती आणि असंख्य राजकीय अडचणी होत्या. या सर्व अडचणींवर मात करून हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मार्ग दाखवणारे रामानंद सागर यांचे हनुमान ठरले तो त्यांचा मुलगा - प्रेम सागर. नुकतंच त्यांचं निधन झालं. ‘रामायण’ची कहाणी प्रेम सागर यांच्या योगदानाशिवाय अपुरीच ठरते.रामानंद सागर यांना चार मुलं आणि एक मुलगी. त्यात प्रेम हा तिसऱ्या क्रमांकाचा मुलगा. पुण्याच्या फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमधून त्यांनी सिनेमॅटोग्राफीचे शिक्षण घेतले होते. रामानंद सागर हे १९७०च्या दशकात मोठ्या पडद्यावरील अत्यंत यशस्वी सिनेमा दिग्दर्शक, कथालेखक होते. स्वित्झर्लंडमध्ये ‘चरस’ चित्रपटाचं चित्रीकरण करताना रामानंद सागर यांनी पहिल्यांदा कलर टीव्ही पाहिला आणि त्या क्षणीच ठरवलं, आता मी मोठ्या नाही, तर छोट्या पडद्यावर काम करणार. हा निर्णय ऐकून कुटुंब हादरलं. अनेकांनी त्यांना वेडं ठरवलं; मात्र प्रेम सागर यांनी वडिलांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी वडिलांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा निर्धार केला. त्या काळात भारतात अजून कलर टीव्ही आलेलाच नव्हता. रामानंद सागर यांच्या कल्पनेला कुणी पाठिंबा दिला नाही. .‘रामायणा’मागचा हनुमान श्रावणबाळाची कथा फक्त कल्पनेतली गोष्ट समजणाऱ्या आजच्या काळात प्रेम सागर यांच्यासारखा एक पितृभक्त सिनेमा करतानाही नव्हे; तर प्रत्यक्षातही पितृप्रेम जगतो हे कदाचित स्वप्नवत वाटेल. प्रेम सागर यांच्या जाण्याने कदाचित हा पुरावा भूतकाळात जमा झाला आहे....निर्माते किंवा गुंतवणूकदारांपैकी कोणीही पुढे येत नव्हतं; पण दूरदर्शनने आजच्या पीपीपी मॉडेलनुसार खासगी निर्मात्यांसोबत मालिका निर्मितीचं धोरण आणलं. त्यातून एक दरवाजा उघडा झाला; मात्र ‘रामायण’ची निर्मितीपूर्वी रंगीत तालीम करणं गरजेचं होतं. प्रयोग म्हणून ‘बेताल पच्चीसी’ या पुस्तकावर आधारित ‘विक्रम वेताळ’ मालिका करण्याची जबाबदारी प्रेम सागर यांनी घेतली. मिशी आणि दाढी गुळगुळीत असणाऱ्या हीरोंचा तो काळ होता. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यास कुणी पुढे आले नाही. इमामी कंपनीचे मालक आर. एस. अग्रवाल यांनी या मालिकेसाठी एक लाख रुपये गुंतवले. दूरदर्शनने या मालिकेला दुपारी चार वाजताचा स्लॉट दिला; मात्र ही मालिका अत्यंत लोकप्रिय ठरली. लोकांनी ऐकलेली; पण कधी न पाहिलेली कथा पहिल्यांदा टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून जिवंत झाली होती. स्पेशल इफेक्टचा वापर पहिल्यांदा या मालिकेत झाला. या यशावर ‘रामायण’ची पायाभरणी झाली. ‘रामायण’मधील ९० टक्के पात्रं या मालिकेतून उचलली गेली. अरुण गोविल (राम), सुनील लाहिरी (लक्ष्मण), दीपिका चिखलिया (सीता), रावण (अरविंद त्रिवेदी), दारासिंग इत्यादी सर्वच कलाकार त्यात होते. हे सर्व कलाकार आणि संपूर्ण युनिट ‘रामायण’ मालिकेसाठी घेण्यात आलं..Premium| Sholay movie: शोले आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. काळ बदलला, पण ‘शोले’ची मोहिनी अजूनही तशीच आहे.‘विक्रम वेताळ’चा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतरही रामानंद सागर यांच्याकडे कुणी निर्माते येत नव्हते; मात्र ‘रामायण’ मालिका रामानंद सागर यांच्यासाठीची आध्यात्मिक जबाबदारी होती. त्यांचे मित्र जगभर पसरलेले होते. त्या सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी प्रेम यांच्यावर वडिलांनी सोपवली. वडिलांचा संदेश घेऊन प्रेम न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियोपासून जगभरात फिरले; मात्र गुंतवणुकीस कुणी तयार झालं नाही. शेवटी उद्योगपती अरुण मफतलाल यांनी ‘रामायण’साठी पैसे गुंतवण्यास होकार दिला. पैशाची अडचण संपली; मात्र पुढचं आव्हान मोठं होतं. दूरदर्शनच्या अधिकाऱ्यांसोबत खूप बैठका झाल्या; मात्र तत्कालीन माहिती आणि प्रसारणमंत्री विठ्ठलराव गाडगीळ यांचं त्या वेळी स्पष्ट मत होतं, की धार्मिक मालिका छोट्या पडद्यावर आल्यास देशातील सुप्त हिंदुत्व जागृत होईल व त्याचा फायदा हिंदुत्ववादी पक्ष असलेल्या भाजपला होऊ शकतो. .त्यामुळे त्यांनी टेलिव्हिजनवर ‘रामायण’, ‘महाभारत’ आणण्यास स्पष्ट विरोध केला. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दोन वर्षं टोलवाटोलवी सुरूच ठेवली. एकदा अंधेरीतील कार्यालयात प्रेम यांच्यासोबत गप्पांचं सत्र रंगलं होतं, त्या वेळी त्यांनी आपल्या वडिलांना दूरदर्शनच्या अधिकाऱ्यांनी एवढा मनस्ताप दिला की ते खचून गेले होते, अशी आठवण सांगितली होती. बाबू, चपराशीदेखील वडिलांचा अपमान करत. त्यांना आठवडा आठवडा ताटकळत ठेवलं गेलं. त्या वेळी दूरदर्शनचा सर्व पत्रव्यवहार आजही मी जपून ठेवला आहे. ते जर जगासमोर आलं तर एका मोठ्या राजकीय पक्षाला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही, असे प्रेम तेव्हा म्हणाले होते. मात्र रामानंद सागर यांचा संयम कामास आला. शाहबानो पोटगी प्रकरणात राजीव गांधी यांनी घेतलेला निर्णय बहुतांश भारतीयांना आवडला नाही. मुस्लिम समाजाचे तृष्टीकरण करण्याचा आरोप झाला. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी ‘रामायण’, ‘महाभारत’ मालिका सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली; पण अडथळे संपले नव्हते. .माहिती व प्रसारण खात्याचा जाच सुरू होता. सेटपासून अनेक गोष्टींपर्यंत अधिकाऱ्यांची नकारघंटा सुरू होती. स्पेशल इफेक्टची जबाबदारी प्रेम सागर यांच्यावर होती. स्पेशल इफेक्टसाठीचं बजेट जवळजवळ नव्हतंच. पाण्याखालचं जग दाखवायला ७५ रुपयांचं बजेट होतं. कापसाच्या साह्याने ढग, आकाश, युद्धदृश्य तयार केली गेली. प्रेम सागर यांनी हॉलीवूडच्या पुस्तकातून नवीन तंत्रज्ञान उचललं. वडिलांच्या कल्पना वास्तवात उतरवणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी. काही स्पेशल इफेक्टसाठी परदेशातील लेझर प्रोजेक्ट आणण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. त्या खर्चासाठी वडील तयार नव्हते; मात्र प्रेम यांनी आपला आग्रह सोडला नाही. आज जेव्हा आपण 'रामायण' पाहतो, तेव्हा त्या कामचलावू स्पेशल इफेक्टची जाणीवही होत नाही. कारण त्यांच्या मागे प्रेम यांची निष्ठा होती. .मुलांच्या स्वप्नासाठी आई-वडील आपलं आयुष्य वेचतात, ही आपल्याकडे सामान्य बाब समजली जाते; पण प्रेम सागर यांची कथा यापेक्षा निराळी आहे. त्यांनी आपल्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वतःचं आयुष्य झोकून दिलं. ते आपल्या वडिलांना प्रेमाने पापाजी म्हणून संबोधत. त्यांची वडिलांप्रती एवढी भक्ती होती की, पापाजी जेवल्याशिवाय ते अन्नाला हात लावत नसतं. आपल्याकडे आई-वडिलांच्या पायाशीच स्वर्ग असतो, असं मानलं जातं. प्रेम सागर यांच्या आयुष्यात ही म्हण अक्षरशः सत्य ठरली. वडिलांचं निधन झाल्यावर प्रेम सागर खूप व्यथित झाले. वडिलांनी दिलेली काही शिकवण त्यांनी मनाशी घट्ट धरली. ती नीट पाळल्याचं समाधान घेऊनच त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. 