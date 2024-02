या रकमेपेक्षा जास्त ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

म्युच्युॲलिटी तत्व काय सांगते?



या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युॲलिटी’ या इन्कम टॅक्समधील महत्त्वाच्या संकल्पनेचा उहापोह केला आहे. कारण या संकल्पनेभोवतीच हा निकाल फिरतो आहे. पाश्चात्य देशांतील या संकल्पनेचा सर्वोच्च न्यायालयाने

‘‘Where a number of persons combine together and contribute to common fund for financing of some venture or subject and in this respect have no dealing or relation with any outside body, then any surplus returned to those persons cannot be regarded in any sense as profit’’

असा केला आहे. (संदर्भ : सीआयटी विरुद्ध मे. बंकीपूर क्लब लि. (१९९७) ५ एस.एस. सी. ३९४)

थोडक्यात, जेव्हा काही लोक एकत्र येऊन स्वतःसाठी काहीतरी योजना, उपक्रम सुरू करतात आणि त्यासाठी काही योगदान देतात आणि त्यातून मिळणारा फायदा हा त्यांच्याच योगदानाचे एक स्वरूप असते, तेव्हा त्याला अतिरिक्त उत्पन्न म्हणता येणार नाही.

सोसायटींबाबतीत ढोबळमानाने बोलायचे झाले, तर सर्व सभासद एकत्र येऊन सोसायटी स्थापन करतात आणि सोसायटीचे कामकाज चालण्यासाठी वरीलप्रमाणे वेगवेगळ्या स्वरूपाने पैसे स्वीकारतात आणि त्यातून खर्च करतात.

खर्च वजा जाता काही रक्कम उरली, तर त्याला सोसायटीचे अतिरिक्त उत्पन्न म्हणता येणार नाही, उलट अशी रक्कम ही कठीणप्रसंगी किंवा आकस्मिक खर्चासाठी उपयोगी पडते.

जेव्हा एखाद्याचे सभासदत्व कोणत्याही कारणाने रद्द होते, तेव्हा आपोआपच त्याला असे फायदे मिळणे बंद होते, असेही न्यायायालने पुढे नमूद केले.



स्पोर्टस क्लबसाठीही महत्त्वाचा निकाल



स्पोर्टस क्लबबाबतीतही असे अनेक प्रसंग येत असतात, त्यामुळे अशा क्लबसाठीही हा निकाल अभ्यास करण्यासारखा आहे.

एखाद्या स्पोर्टस क्लबमध्ये खेळाबरोबरच मद्यविक्री करणारे रेस्टॉरंट, कॅंटीन अशा सुखसोयी सभासदांसाठी सशुल्क पुरविल्या जातात; तसेच क्लबची एखादी इमारत भाड्याने देऊन त्याचेही उत्पन्न मिळते, तसेच प्रवेश फीसुद्धा आकारली जाते.

या सर्व सुखसोयी सभासदांच्या सोयीकरिता असतात आणि त्यातून व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून नफा कमविणे हा उद्देश क्लबचा नसतो, त्यामुळे खर्च वजा जाता अतिरिक्त उत्पन्न शिल्लक राहिले, तरी असे उत्पन्न हे करवलतीस पात्र ठरते, कारण याचा फायदा सर्व सभासदांना होत असतो, या ‘बंकीपूर’ प्रकरणाच्या निकालाचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला; तसेच ‘सीआयटी विरुद्ध कॉमन एफ्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ठाणे-बेलापूर) असोसिएशन’ या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१० मधील निकालाचादेखील आधार घेतला.

ठाणे-बेलापूर पट्ट्यामधील काही औद्योगिक कारखान्यांनी एकत्र येऊन औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन करून मध्यवर्ती यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा फायदा सर्वांना होईल; कारण प्रत्येक कारखान्याला अशी यंत्रणा उभी करणे शक्य नसते.

अशा कंपनीचे उरणारे अतिरिक्त उप्तन्नदेखील वरील तत्वाप्रमाणे करसवलतीस पात्र असेल, कारण कंपनीचे उद्दिष्टच हे सर्वांना मध्यवर्ती यंत्रणा पुरविण्याचे आहे आणि त्यासाठी लागणारा खर्च हे सभासदाच करतात. यासाठी कोणत्याही त्रयस्थ पार्टीबरोबर व्यवहार होत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालायने दिला.