-बी. एम्. रोकडे

bmrokade@hotmail.com

(लेखक बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)

विष्यात बॅंक व्याजदर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ग्राहकांनी जास्तीत जास्त बचत करणे ही काळाची गरज आहे. ग्राहकांनी अशा बचत करणाऱ्या पर्यायांचा वापर करून व्याजबचत करावी...त्यासाठी या आहेत काही टिप्स.....

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेकडून (Reserve Bank of India) रेपो रेट ४.०० टक्क्यांवरून ४.४० टक्के करण्यात आला. तसेच जून महिन्यामध्ये रेपो रेट ४.४० टक्क्यांवरून ४.९० टक्के करण्यात आला. पाठोपाठ आॅगस्टमध्ये पुन्हा ०.५० टक्क्याने वाढवून ५.४० टक्क्यांवर नेला आहे. या व्याजदरवाढीने गृहकर्जासह सर्वच कर्जे महागणार आहेत. (How to get relieved through home loans)

उर्वरित वर्षभरात महागाई (Inflation) दर ६ टक्क्यांवर राहील, असा रिझर्व्ह बॅंकेचा कयास आहे. महागाई दर ६ टक्क्यांच्या पातळीवर आणण्याचा दबाव पाहता रिझर्व बॅंक अजूनही रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे. पर्यायाने सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी कर्जे (Loans) महाग होण्याची जास्त शक्यता आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत, महागाई दर अजूनही अत्यंत चढा आहे, तसेच वृद्धीदर मंदावला आहे. अनेक वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या आहेत. पुरवठा साखळीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात बॅंक व्याजदर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ग्राहकांनी जास्तीत जास्त बचत करणे ही काळाची गरज आहे. ग्राहकांनी अशा बचत करणाऱ्या पर्यायांचा वापर करून व्याजबचत करावी.



अर्नेस्ट आणि यंग या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जवळ जवळ ८० टक्के भारतीय ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत घट झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसत नसल्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळण्याकडे बहुतेकांचा कल आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण केवळ ४८ टक्के आहे. नवे घर घ्यायचे म्हटले, की सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे त्याची किंमत. त्यामुळे बजेट होम (Budget Home) घेण्यास नागरिकांची पसंती असते. बजेटचा विचार केला असता, देशातील आठ शहरांपैकी पुणे, अहमदाबाद आणि चेन्नई ही घरे घेण्यासाठी सर्वांत जास्त परवडणारी शहरे असल्याचे नाइट फ्रॅंक इंडियाच्या यंदाच्या सहामाहीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे घर घेणे परवडण्याची क्षमता कमी झाली आहे. मात्र, सरासरी कुटुंबाच्या ‘इएमआय आणि उत्पन्न’ यांच्यातील ताळमेळाचा मागोवा घेतला असता, २०१० ते २०२१ या काळात देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये बांधकाम क्षेत्राला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची स्थिती सुधारली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने सलग तीन वेळा रेपो रेट वाढविल्याने घर खरेदीची परवडण्याची सरासरी क्षमता दोन टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर ‘इएमआयवरील टक्केवारी’ ६.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पुणे शहराचा निर्देशांक २०२१-२२ मध्ये २६ टक्के आहे, तर मुंबई शहराचा ५६ टक्के एवढा आहे. याचा अर्थ पुणे शहरात घर घेणे मुंबईच्या तुलनेत जास्त परवडणारे आहे.



आता आपण गृहकर्जातून लवकरात लवकर मुक्ती कशी मिळवता येईल, याचा विचार करूया.

स्वत:च्या मालकीचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आपल्या आयुष्यातील तो एक महत्त्वाचा निर्णयदेखील असतो, ज्यात बरीच मोठी गुंतवणूकदेखील असल्यामुळे तो प्रत्येकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. त्यामुळेच गृहकर्ज घेताना बॅंकांच्या गृहकर्जाच्या विविध योजना; तसेच वेगवेगळ्या व्याज पद्धतींची माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच गृहकर्जावरील व्याजाची जास्तीत जास्त बचत कशी करता येईल, अशी प्रत्येकाचीच आंतरीक इच्छा असते.

गृहकर्ज घेताना व्याजाचा कुठला पर्याय वापरावा, जेणेकरून गृहकर्जावरील व्याजाची जास्तीत जास्त बचत कशी करता येईल, याचा आढावा पुढील भागात घेऊया.

गृहकर्जाचे वेगवेगळे व्याज पर्याय:



१. रेपो दर निगडीत कर्जदर (RLLR):

रिझर्व्ह बॅंकेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये रेपो निगडीत कर्ज व्याजदर पद्धत सुरू केली. आरबीआय द्विमासिक रेपो रेट जाहीर करते. त्यानुसार बॅंक कर्जावरील व्याजदरात बदल करते, ज्याचा फायदा-तोटा कर्जदाराला त्वरित होतो. रेपो रेट कमी असण्याच्या काळात ग्राहकाला कमी दरात कर्ज मिळते, त्यामुळे फायदा होतो. उदा. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ५.४०% होता, तो मे २०२२ पर्यंत ४ % पर्यंत कमी झाला. त्यामुळे गृहकर्ज व्याजदर सुद्धा कमी झाले. मे २२ नंतर रेपो रेट ०.९० टक्क्याने वाढला. त्यामुळे ग्राहकांच्या गृहकर्जदरात सुद्धा ०.९० टक्क्याने लगेचच वाढ झाली. गृहकर्जाचा कालावधी मोठा असल्याने आर्थिक चक्रानुसार व्याजदर कमी-जास्त होत राहतो. साधारणपणे रेपो दर निगडीत कर्जदर (RLLR) हा इतर कर्जदरांपेक्षा फायदेशीर ठरू शकतो.



२. एमसीएलआर (MCLR) निगडीत व्याजदर:

ही व्याजदर पद्धत रिझर्व्ह बॅंकेने २०१६ पासून सुरू केली. ज्यावेळी आरबीआय रेपो दरामध्ये बदल करते, त्यावेळी (MCLR) निगडीत व्याजदर सुद्धा बदलतो. परंतु, त्याचा फायदा ग्राहकाला लगेच मिळत नाही, कारण व्याजबदलासाठी बॅंकेने वेगळा कालावधी (Reset Period) ठरविलेला असतो. तसेच हा व्याजदर प्रत्येक बॅंकेच्या स्वत:च्या निधी खर्चावर (Cost of Funds) आधारीत असतो. त्यामुळे प्रत्येक बॅंकेचा एमसीएलआर (MCLR) निगडीत व्याजदर वेगळा असू शकतो.



३. बेस रेट (PLR) :

हा बेस रेट बॅंकेने ठरविलेल्या अंतर्गत बेंचमार्किंग निधी खर्चावर रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार ठरविला जातो.



४. निश्चित (Fixed) रेट :

गृहकर्ज मंजुरीच्या वेळी जो व्याजदर लागू असेल, तोच व्याजदर कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी लागू राहतो. साधारणपणे गृहकर्ज कालावधी दीर्घ असल्यामुळे फिक्स्ड रेट फायदेशीर होत नाही. दीर्घ कालावधीमध्ये व्याजदर कमी-जास्त होत राहतात. तो फायदा मिळत नाही. ज्या कर्जदारांना अस्थिरतेचा धोका पत्करायचा नाही, त्यांच्यासाठी हा पर्याय योग्य आहे. या पर्यायामध्ये व्याजदर इतर पर्यायांपेक्षा थोडा जास्त असतो.



वरीलपैकी रेपो रेट व्याजदर हा गतिमान (Dynamic) असल्याने त्यातील बदल कर्ज व्याजदरात लगेच परावर्तित होतात. तसेच गृहकर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत आर्थिक चक्रामध्ये (Economic Cycle) वारंवार बदल होत असल्याने सरासरीप्रमाणे (averaging ruling) हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो. ग्राहकाने वरीलपैकी योग्य व्याजदर निवडल्यास व्याजामध्ये चांगली बचत होऊ शकते.

गृहकर्ज- बॅंकाच्या विविध योजना:



विविध बॅंकांमध्ये साधारणपणे पुढीलप्रमाणे गृहकर्ज योजना असतात-



१. घर/फ्लॅटची खरेदी/बांधकाम/विस्तार

२. नवी प्लॉट खरेदी करून त्यावर बांधकाम

३. घराच्या/फ्लॅटच्या दुरूस्ती नुतनीकरण; तसेच घरामध्ये बदल करण्यासाठी

४. पंतप्रधान आवास योजना

५. एनआरआय होम लोन

६. फ्लेक्सी पे होम लोन

७. टॉप-अप होम लोन

८. मॅक्सगेन/सुपर सेव्हर होम लोन



वरील क्र. १ ते ७ च्या गृहकर्ज योजनांची वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे:



१. या योजना टर्म लोन (दीर्घ मुदत कर्ज) पद्धतीच्या आहेत. या कर्जाची परतफेड इएमआय पद्धतीने होते, ज्यामध्ये इएमआय फिक्स्ड/वाढत्या पद्धतीचा असतो.

२. या खात्यात जर तुम्ही मुदतपूर्व किंवा मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त अधिक रक्कम (pre-payment) जमा केलीत तर ती सरळ गृहकर्जाच्या मुद्दलीमध्ये (principle amount) जमा होते.

३. या खात्यात जमा केलेली अतिरिक्त रक्कम परत काढता येत नाही.

४. शिल्लक मुद्दल कमी झाल्याने त्यावर आकारले जाणारे व्याजसुद्धा कमी होते.

५. या खात्यात तुम्ही जी काही अतिरीक्त रक्कम जमा करता, ती रक्कम ८०सी अंतर्गत गृहकर्जाची मुद्दल (principle amount of Home loan) या सदराखाली रु. १.५० लाखांपर्यंत वजावटीस पात्र ठरते.

६. या खात्याचा गृहकर्जाचा व्याजदर हा मॅक्सगेन, सुपर सेव्हर होम लोन खात्यापेक्षा साधारण कमी असतो.

मॅक्सगेन/सुपर सेव्हर होम लोन खाते :



१. या खात्यात जर तुम्ही मुदतपूर्व किंवा मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त अधिक रक्कम (pre-payment) जमा केलीत तर ती गृहकर्जाच्या मुद्दलामध्ये (principle amount) जमा होत नाही.

२. या खात्यात जमा केलेली अतिरिक्त रक्कम (म्हणजेच मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त) तुम्ही परत काढू शकता, जे टर्म खात्यात करता येत नाही.

३. तुम्ही जी काही मुदतपूर्व किंवा मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त अधिक रक्कम (pre-payment) जमा कराल, ती रक्कम गृहकर्जाचे व्याज आकारताना मुद्दलीमधून कमी केली जाते. म्हणजे तुम्ही जर ३० लाखांचे कर्ज घेतले आणि १ लाख रुपये अतिरिक्त रक्कम मॅक्सगेन खात्यात वर्ग केली, तर त्यावेळेस तुमचे गृहकर्जाचे व्याज आकारताना २९ लाख (३०-१ = २९) ही मुद्दल धरली जाईल. पण लक्षात घ्या, की तुमची शिल्लक मुद्दल अजूनही ३० लाखच आहे. फक्त तुम्ही खात्यात १ लाख जमा केले असल्याने तेवढ्या रकमेवरचे व्याज घेतले जात नाही.

४. जर तुम्ही अतिरीक्त जमा केलेली रक्कम परत काढून घेतली तर तुम्हाला परत मूळ मुद्दलीवर व्याज आकारले जाईल. म्हणजे वरील उदाहरणातील अतिरिक्त १ लाखपैकी ५० हजार काही कालावधीनंतर तुम्ही परत काढून घेतले तर त्यानंतर तुमचे गृहकर्जाचे व्याज आकारताना २९.५० लाख ही मुद्दल धरली जाईल.

५. या खात्याचा व्याजदर साध्या टर्म खात्यापेक्षा थोडा जास्त असतो.

६. जर गृहकर्जामध्ये तुम्ही मुदतपूर्व किंवा अतिरिक्त रक्कम बऱ्यापैकी जमा करू शकत असाल, तर वरील खाते उपयोगी ठरू शकते.



आपण उदाहरण म्हणून ॲक्सिस बॅंक- सुपर सेव्हर खात्याद्वारे कशी बचत करता येईल, हे पाहूया.....



ही स्कीम कशी बचत करते?





जर आपणाकडे काही अतिरिक्त रक्कम शिल्लक असेल तर ती रक्कम वेगळ्या खात्यामध्ये (जसे की स्टेट बॅंक मॅक्सगेन खाते, सुपर सेव्हर खाते, बडोदा ॲडव्हांटेज खाते) भरली तर त्यावरील व्याजाएवढ्या रकमेची गृहकर्जावरील व्याजामध्ये बचत होते.

समजा तुमच्या गृहकर्ज खात्यामध्ये महिन्याच्या सुरवातीला रु. ५० लाख शिल्लक आहेत आणि तुमच्याकडे रु. ५ लाख सेव्हिंग्ज खात्यामध्ये अतिरिक्त आहेत, ती रक्कम कर्ज खात्याशी संलग्न असलेल्या खात्यात तात्पुरती वर्ग करू शकता. त्यामुळे कर्ज खात्याचा बॅलन्स रु. ४५ लाख होईल. जोपर्यंत वरील ५ लाख रूपये खात्यातून काढत नाही, तोपर्यंत त्या रकमेवर व्याज मिळत राहील. १५ वर्षे मुदतीच्या रु. ५० लाख गृहकर्जावर दरसाल दरशेकडा ८ टक्के दराने मासिक हप्ता रु. ४७,७८३ येतो. त्यामध्ये पहिल्या महिन्यात रु. ३३,३३३ व्याजाचा आणि उर्वरित रकमेच्या मुद्दलाचा समावेश आहे.

तथापि, आपण गृहकर्जाच्या संलग्न खात्यामध्ये रु. ५ लाख जमा केल्यामुळे वास्तविक व्याज फक्त रु. ३०,००० च होईल. उर्वरित रक्कम रु. ३,३३३ संलग्न खात्यात जमा होतील. जर तुम्ही ही रक्कम न वापरता पुढील महिन्यांमध्ये जमा ठेवली, तर पुढील प्रत्येक महिन्यांमध्ये संलग्न खात्यातील जमा रक्कम मुद्दल कर्जातून कमी होऊन एकूण व्याजामध्ये बचत होईल.



वरील उदाहरणानुसार असे लक्षात येते, की तुमच्याकडे कमीत कमी एक लाख रुपये जास्तीचे असतील तरच ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.

तथापि, ज्यांच्याकडे अतिरिक्त रक्कम नसेल ते सुद्धा आपले मासिक उत्पन्न आणि खर्च याच्या योग्य ताळमेळाद्वारे एकूण कर्जव्याजामध्ये चांगली बचत करू शकता!



बचत कशी होऊ शकते वरील चित्रात दिलेल्या तक्त्यामधून समजून येईल....



या तक्त्यावरून असे लक्षात येते, की महिन्याचे उत्पन्न आणि महिन्याच्या खर्चाचे योग्य नियोजन केले तर कर्ज कालावधीमध्ये या स्कीममध्ये रु. ९०,३४२ ते १,३६,०८० पर्यंत चांगली बचत होऊ शकते.

या स्कीमचे साधक मुद्दे:



साधारणपणे खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम तशीच पडून असते. जरी शिल्लक रक्कम काही दिवस/महिन्यासाठी संलग्न खात्यात जमा केली तरी या रकमेवर मुदत ठेवीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते. तसेच ज्यावेळी रकमेची गरज लागते, त्यावेळी या खात्यातील रक्कम उपलब्ध होऊ शकते, जी सोय कर्ज खात्यामध्ये भरलेल्या जास्तीच्या रकमेला लागू होत नाही.



या स्कीमचे बाधक मुद्दे:



१. या स्कीमचा व्याजदर नेहमीच्या व्याजदरापेक्षा थोडा जास्त असतो. स्कीम निवडण्यापूर्वी जास्तीची रक्कम, त्यामुळे होणारी व्याजबचत आणि जास्तीचा इएमआय याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

२. काही बॅंका न वापरलेल्या कर्ज मर्यादेवर कमिटमेंट चार्जेस लावतात. याचाही विचार ही योजना निवडताना होणे आवश्यक आहे.



या योजनेतून आपण जास्तीत जास्त बचत कशी करू शकाल, याविषयी काही मार्गदर्शक सूचना :



१) या कर्ज संलग्न खात्याचा उपयोग आपले मुख्य उत्पन्न आणि लिक्विड फंड पार्क करण्यासाठी करावा.

२) आपले सर्व व्यवहार- विविध सेवांच्या बिलांची देणी, ऑनलाइन शॉपिंग खर्च, क्रेडिट कार्ड देणी शक्यतो याच खात्यातून करावीत.

३) इएमआयचा भरणा नेट बॅंकीगद्वारे देय तारखेच्या थोडे दिवस ठरवून (schedule) करावा.

निष्कर्ष:

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई दर निश्चित उद्दिष्टाच्या आत ठेवण्याच्या दृष्टीने हस्तक्षेप कमी करण्यावर (Withdrawal of Accommodation) भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रेपो रेटमध्ये सलग तीनदा केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत, महागाई दर अजूनही अत्यंत चढा आहे, तसेच वृद्धीदर मंदावला आहे. अनेक वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या आहेत. पुरवठा साखळीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात बॅंक व्याजदर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ग्राहकांनी जास्तीत जास्त बचत करणे ही काळाची गरज आहे. ग्राहकांनी अशा बचत करणाऱ्या पर्यायांचा वापर करून व्याजबचत करावी.