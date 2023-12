Insurance Tips तुमचा क्लेम मिळवणं आहे तुमच्याच हाती! कसे ते वाचा.....

पॉलिसीचे कागदपत्र पूर्ण आणि नीट वाचून घ्या

कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी घेण्याच्या आधी तुम्ही पॉलिसीचे सर्व कागदपत्र पूर्ण आणि नीट वाचून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे माहीत असेल की तुमच्या पॉलिसीमध्ये कोणत्या गोष्टी समाविष्ट आहेत आणि कोणत्या गोष्टी समाविष्ट नाहीत. शिवाय पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती कोणत्या आहेत हेही तुम्हाला आधीच माहीत असेल. पॉलिसीची संपूर्ण माहिती असल्यास क्लेम करणे सोपे जाते आणि क्लेम करताना उशीर होत नाही आणि क्लेम नाकारण्याचे कारण विमा कंपन्यांना मिळत नाही. (Read the policy document completely and thoroughly)

क्लेम लगेच करा

जर कोणत्या गोष्टी क्लेम करण्याचा प्रसंग घडल्यास त्यासाठी तुम्ही किंवा तुमच्या नॉमिनीने वेळ दवडू नेय, लगेच क्लेम करावा. अपघात, आजारपण किंवा मृत्यू यापैकी कारण कोणतेही असो, क्लेम करण्यासाठी विमा कंपन्यांनी एक ठराविक कालावधी दिलेला असतो. त्यात क्लेम करणे अत्यंत आवश्यक असते. क्लेम करण्यास उशीर केल्यास विमा कंपन्यांना क्लेम रिजेक्ट करण्यासाठी एक कारण मिळते. (Claim immediately)

क्लेममधील सर्व माहिती अचूकपणे भरा

तुम्ही जेव्हा क्लेम भरत असता तेव्हा आवश्यक असलेली सर्व माहिती अचूकपणे आणि पूर्णपणे भरणे अत्यंत आवश्यक असते. सोबत काही कागदबत्र जसे की मेडिकल रेकॉर्ड्स, बीले, फोटोग्राफ किंवा पॉलिसी रिपोर्ट्स द्यायची असतील तर तीही न चुकता द्या. ही कागदपत्र तुम्ही कशासाठी क्लेम करता यावर अवलंबून असते. जर तुम्ही योग्य माहिती आणि योग्य कागदपत्र वेळेत दिले नाही तर क्लेमला उशीर होऊ शकतो किंवा क्लेम नाकारला जाण्याचीही शक्यता असते. (Fill all the information in the claim accurately)

