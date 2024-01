Business उद्योग-व्यवसायात यशस्वी व्हायचंय? मग उभा करा आपला ब्रँड

पूर्वी मेंढपाळ आपल्या शेळ्या ओळखू येण्याकरिता, त्यांच्या पाठीवर शिक्के मारत असत. त्यामुळे प्रत्येक मेंढपाळ हजारो शेळ्यांमधूनही आपापल्या शेळ्या ओळखू शकत असे. हीच बाब व्यवसायातील ब्रँडला लागू पडते.

ग्राहकांना एकाच प्रकारचे उत्पादन किंवा सेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांमधून आपल्याला आवडणारी किंवा विश्‍वासपात्र कंपनी ओळखण्यासाठी ब्रँडनेम महत्त्वाचे असते.

मात्र, आजही अनेक व्यापारी आपला ब्रँड Brand तयार करण्यापासून दूर असतात. मात्र, नफ्यासाठी Profit नाही; तर ब्रँड तयार करण्याकरिता मेहनत घेतल्यास, त्यांना त्याचा नक्की मोठा फायदा होईल. Know Why Brand is important to grow the business