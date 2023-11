आज ‘पैसा हाच देव’ अशी आजूबाजूला परिस्थिती दिसत आहे. प्रत्येक आनंद, सुख-दु:ख, यश-अपयश हे कुठेतरी पैशात मोजण्याची सवय आपल्याला लागली आहे. एखादी व्यक्ती खूप श्रीमंत Rich आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा तिच्याकडे पैसा-मालमत्ता Property किती यावरूनच तिचे एकूण मूल्यांकन केले जाते. Money And Mind Tips in Marathi One should be rich by soul also

पण इथे एक निराशाजनक बाब अशी वाटते, की श्रीमंतीसाठी पैसा/बँक बँलन्स Bank Balance एवढाच मापदंड असावा का? या बाबतीत फक्त संख्यात्मक विचार न करता गुणात्मक विचार करणे देखील आवश्यक आहे.

पैसा हे साधन; साध्य नाही!

अगदी मुळात ‘मनी’ची अर्थशास्त्रीय व्याख्या बघायची झाली, तर ती म्हणजे Money is a commodity accepted by general consent as a medium of economic exchange. आज जगात वावरत असताना आपल्याला अनेक वस्तू अथवा सेवा Services यांची गरज भासते. पूर्वी विनिमय हा बलुतेदार पद्धतीने चालत असे. थोडक्यात, आपण तयार करत असलेली वस्तू दुसऱ्याला देऊन त्याच्याकडून आपल्याला आवश्यक असणारी वस्तू घेणे.

परंतु, जसा काळ बदलत गेला, तसा पैसा हे विनिमयाचे Exchange साधन बनले. काळाचा महिमा असा, की पैसा हे साधन आहे; साध्य नाही, हेच लोक विसरायला लागले. लहान मुलांना आशीर्वाद देऊन मोठा हो, खूप शिक म्हणतात. परंतु त्यातला गर्भितार्थ एकच असतो तो म्हणजे, का शिक, तर रग्गड पगाराची नोकरी तुला लागावी आणि भरपूर सुखाची साधने त्या पैशातून तू खरेदी करावीस, मग व्यवहारात असा माणूस श्रीमंत व आदर्श समजला जातो.

श्रीमंतीसाठी पैसा हाच मापदंड?

हे सर्व करताना एक अत्यंत महत्त्वाची लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट अशी वाटते, की जसे आपण म्हणतो की जेवणात मीठ हे अतिशय महत्त्वाचे असते. परंतु, त्याला आपण वरण-भाताची अथवा भाजीची जागा देऊ शकत नाही. कारण ज्या-त्या वस्तूचे स्थान आणि मूल्य ठरलेले असते, त्यानुसार पैशाची पण जागा ठरलेली आहे. परंतु, आज ‘पैसा हाच देव’ अशी आजूबाजूला परिस्थिती दिसत आहे. प्रत्येक आनंद, सुख-दु:ख, यश-अपयश हे कुठेतरी पैशात मोजण्याची सवय आपल्याला लागली आहे.

एखादी व्यक्ती खूप श्रीमंत आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा तिच्याकडे पैसा-मालमत्ता किती यावरूनच तिचे एकूण मूल्यांकन केले जाते. पण इथे एक निराशाजनक बाब अशी वाटते, की श्रीमंतीसाठी पैसा/बँक बँलन्स एवढाच मापदंड असावा का? या बाबतीत फक्त संख्यात्मक विचार न करता गुणात्मक विचार करणे देखील आवश्यक आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर एखादा शिक्षक अत्यंत प्रामाणिकपणे ज्ञानदान करत असेल किंवा एखादी श्रीमंत व्यक्ती कोट्यवधी रुपये मिळवून समाजाला या न त्या रुपात परत करत असेल किंवा एखादा पैशाच्या रुपात नाही; परंतु निरलसपणे समाजातील दुर्बल घटकांची सेवा करत असेल, तर ही श्रीमंती नाही का?

श्रीमंतीला फक्त संख्येचे रूप देणे ही एक कोती, संकुचित मनोवृत्ती आहे, असे म्हणावे लागेल. समजा एखाद्याने कोट्यवधी रुपये मिळवून साठवून ठेवले, तर त्याला स्वतःला देखील त्याचा किती उपयोग होणार? समाजाचे त्यातून काही भले होऊ शकेल?त्यातून त्याची पुढील पिढी कर्तबगार निघाली तर साहजिकच याच्या पैशावर ती अवलंबून नसेल आणि जर मुले तशी नाही झाली तर नियोजन न करताच पैसे खर्च करून टाकण्याची शक्यता जास्त असेल.

हे देखिल वाचा -

श्रीमंतीची परिपूर्ण व्याख्या काय?

एकूणच श्रीमंतीची परिपूर्ण व्याख्या करायची झाली, तर आपल्या हिंदू सनातन संस्कृतीचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. कारण व्यक्तीच्या जीवनपटामध्ये कधी आणि किती महत्त्व पैशाला द्यायचे, याचा निश्चित उल्लेख येथे आढळतो. उदाहरण द्यायचे झाले, तर वेदांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य चार भागांमध्ये विभागलेले दिसते, जसे की ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम! गृहस्थ धर्मामध्ये नैतिकतेने पुरेपूर पैसा कमवून, तो वाढवून जतन करण्याचा विचार येतो.

पण इतर तीन आश्रमांमध्ये त्याचा उल्लेखदेखील आढळत नाही. यामागचा हेतू असा, की लहान असतानाच पैसा लक्ष्य केला, तर सरस्वतीपासून तुम्ही दूर जाता, त्यामुळे ज्ञानार्जन होणे अवघड होईल. वानप्रस्थाश्रमामध्ये हळूहळू लक्ष्मी, संपत्तीवरची केंद्रितता कमी करून हिंदू धर्माचे जे ध्येय मुक्ती आहे, तिच्याकडे वाटचाल सुरु करावयाची; तर संन्यासाश्रमामध्ये लक्ष्मीची आसक्ती तर सोडाच; पण मुलाबाळांवरील देखील मन काढून घेऊन ते भगवत्चरणी लीन करायचे असते.

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे आपल्या संस्कृतीचे चार खांब आहेत. पण आज मात्र सगळा फोकस ‘अर्थ’ आणि तदनुषंगाने येणाऱ्या कामावरच होताना दिसत आहे. त्यामुळे कुठेतरी समाजाचा पाया तर कमकुवत होत नाही ना, ही शंका डोकावते. आज अमेरिका जगात पहिल्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखली जाते, पण दुसरीकडे सर्वाधिक औषधांचा खप हा येथेच होतो. नैराश्य, आत्महत्या, हिंसाचार यांचे प्रमाण येथे दिवसेंदिवस वाढत आहे, या मागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भांडवलशाहीचा अतिरेक आणि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यामध्ये न ठेवता आलेले संतुलन!

समाजऋण फेडणे महत्त्वाचे!

पैशाचा चहुबाजूंनी विचार करावयाचा झाला, तर तो कमावणे, वापरणे, पुढील पिढीला देणे आणि शेवटी समाजऋण फेडणे (return back to society) हा खूप महत्त्वाचा विचार आहे; जो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. पुरेपूर पैसा मिळवून, वापरून झाला, की वेळ असते समाजऋण फेडण्याची. हा पैसा समाजोपयोगी कामासाठी तर देता येऊ शकतोच; पण त्या व्यतिरिक्त आपला काही वेळ देखील श्रमदान या स्वरुपात परत देता येऊ शकेल. यामध्ये समाजाचा तर फायदा आहेच; परंतु एक व्यक्ती म्हणून अधिक समृद्ध होण्यास त्याची अतिशय मदत होते.

स्वामी विवेकानंद म्हणतात Expansion is life, Contraction is death ते याच अर्थाने, नाहीतर आजूबाजूला आज अशी परिस्थिती आहे, की वयाच्या ३०-३५ मध्येच भरपूर पैसा खेळायला लागल्यामुळे ४५-५० वय होईपर्यंत व्यक्तीमध्ये एक प्रकारची आत्मसंतुष्टता येण्यास सुरुवात होते, आता सर्वकाही मिळवून झाले आहे, अशी एक बेगडी कल्पना मनाची जागा घेऊ लागते आणि त्याचे पर्यवसान भरपूर हॉटेलिंग, व्यसनाधीनता, घरगुती कुरबुरी, तब्येतीच्या तक्रारी, व्यावसायिक जीवनातील ताण-तणाव, इर्षा यांमध्ये व्हायला लागते.

हे देखिल वाचा -

सर्वार्थाने ‘श्रीमंत’ होण्याचा संकल्प

नेहमी असा एक विचार येतो, की नुसता बँक बॅलन्स, मुदत ठेवी, सोने-चांदी, शेअर-म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट म्हणजे श्रीमंती नाही, तर त्या बरोबरीने सर्वार्थाने आपले जीवन समृद्ध करणे, आपल्याबरोबर इतरांना देखील श्रीमंत होण्यास मदत करणे ही खरी आपल्या श्रीमंतीची झळाळी! नुसते सोने काही कामाचे नाही, त्यापासून केलेले दागिने ही खरी सोन्याची शोभा, तसेच हे आहे.

त्यामुळे शेवटी आपल्याला श्रीमंत तर व्हायचे आहे, त्यासाठी लागणारे भरपूर कष्ट करायचे आहेत; परंतु, अंतिम हेतू आपण चहुबाजूंनी समृद्ध होण्याचा आहे आणि आपल्याबरोबर समाजदेखील समृद्ध करण्याचा! अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा संदेश देणाऱ्या दीपोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वार्थाने ‘श्रीमंत’ होण्याचा संकल्प करू या!

धनाचे आणि मनाचे ऐश्वर्य

एक उदाहरण द्यायचे झाले, तर इन्फोसिस फाउंडेशनच्या अध्यक्षा असलेल्या सुधा मूर्ती आज खूप श्रीमंत आहेत. देशात अतिश्रीमंत असणाऱ्या मोजक्या व्यक्तींमधील त्या आहेत. शिवाय त्यांचे जावई ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले आहेत. थोडक्यात ‘सातवें आसमान पर’ अशी त्यांची अवस्था आहे. बरं हे ऐश्वर्य फक्त नवऱ्याच्या कष्टावर आयते मिळवलेले नसून, स्वतः अत्यंत उच्च विद्याविभूषित आहेत. सरस्वती त्यांच्या व्यक्तिमत्वात दिसते, तर लक्ष्मी त्यांच्या पायाशी आहे. पण पाय मात्र जमिनीवर घट्ट रोवून गेली २०-२२ वर्षे कोणताही विचार न करता त्या पायाला भिंगरी लागल्यासारख्या तळागाळातील समाजासाठी झटत आहेत.

देवदासींसाठी काम करत असताना आपण त्यांच्यातल्याच आहोत, हे दाखवण्यासाठी गळ्यात अगदी साधे मंगळसूत्र आणि साधी साडी नेसणाऱ्या मूर्ती मॅडमच्या या ‘श्रीमंती’ला आपण कोणत्या पारड्यात मोजणार? हे काय कमी तर त्यागाची परिसीमा म्हणजे काशीला जाऊन काहीतरी त्याग करावा म्हणतात, तर बाईंनी कशाचा त्याग केला तर शॉपिंगचा... आता आपल्या प्रत्येकाला महिला आणि शॉपिंगचे किती घट्ट नाते असते, हे माहित आहे. अशावेळी अतिश्रीमंत असणाऱ्या मूर्ती मॅडम शॉपिंग करायचे म्हटले, तर अत्यंत अस्वस्थ होतात. पण देवदासींमध्ये अगदी समरसून काम करताना स्वतःला विसरतात, हे किती असामान्य आहे. हे बघताना डोळे भरून येतात आणि आपोआप आपण नतमस्तक होतो.

हे सर्व सांगत असताना श्री. नारायण मूर्ती यांचा उल्लेख न करणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. अतिशय मध्यमवर्गीय जीवन जगणारे मूर्ती सर या वयात देखील या सर्व कामासाठी आपल्या पत्नीला पुरेपूर साथ देत आहेत. अशा व्यक्तींचे जीवन अभ्यासून देखील आपण आपल्याला चहुबाजूंनी श्रीमंत आणि समृद्ध होऊ शकतो.

इथे विचार करावा अशी एक बाब म्हणजे बॉलिवूडचे व्यसनाधीन हिरो आपले आदर्श होऊ शकतील, का धनाचे आणि मनाचे ऐश्वर्य असणारे श्री व सौ. मूर्ती? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यांची सर्वसमावेशक असणारी श्रीमंतीची व्याख्या आणि त्याग! आजपर्यंत श्रीमंत अनेक झाले, होतील; पण इतिहासाच्या पानांवर ज्यांचे नाव ठळकपणे कोरले जाईल, ते मात्र मूर्ती दाम्पत्यांसारख्या निरलस आणि निस्वार्थी श्रीमंतांचे!

आता प्रत्येक वेळी अशी अभूतपूर्व कामे करण्यासाठी गर्भश्रीमंतच असावे असे नाही. मनाची श्रीमंतीही महत्त्वाची असते! याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आदिवासींसाठी झटून काम करणारे आमटे दाम्पत्य! डॉक्टर असणाऱ्या या कुटुंबाला ऐशोरामी शहरी जीवन जगणे काही अशक्य होते का, पण या सर्वांकडे पाठ फिरवून त्यांनी आदिवासी सेवेला आपले आयुष्य वाहून घेतले. या श्रीमंतीला आपण काय नाव द्यायचे?

(लेखिका ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत. मोबाईल ७३५००१६७५७)