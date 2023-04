By

बी.एम्.रोकडे

चार दशके कार्यरत असलेली सिलिकॉन व्हॅली बॅंक (एसव्हीबी) ही एक प्रख्यात बॅंक. १० मार्च रोजी ही बँक बुडाली आणि जगभरात हलकल्लोळ झाला. अमेरिकेतील हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे टोक तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू आहे.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील दक्षिण सॅन फ्रॅन्सिस्को ‘बे’ एरिया हा तंत्रज्ञानावर आधारीत मोठ्या कंपन्यांचे माहेरघर मानला जातो. या प्रदेशाला ‘सिलिकॉन व्हॅली’ Silicon Vally असे म्हटले जाते. जगातील मोठ्या कंपन्यांखेरीज असंख्य छोटे-मोठे स्टार्ट-अप Start Up येथे जन्माला आले. या ठेवीदारांचे मोठे जाळेच सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये आहे. या सर्वांना सेवा पुरविणारी चार दशके कार्यरत असलेली सिलिकॉन व्हॅली बॅंक (एसव्हीबी) Silicon Valley Bank ही एक प्रख्यात बॅंक. १० मार्च रोजी ही बँक बुडाली आणि जगभरात हलकल्लोळ झाला. अमेरिकेतील हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे टोक तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू आहे. Silicon Valley Bank Crisis Impact on Indian Share Market and Economy

सिलिकॉन व्हॅली ही बॅंक (एसव्हीबी) प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांना वित्तपुरवठा करते. बॅंकेच्या एकूण व्यवसायापैकी तब्बल ४४ टक्के वित्तपुरवठा या दोन क्षेत्रांमध्ये एकवटला आहे. ‘एसव्हीबी’ अनेक भारतीय स्टार्ट-अपला कर्जपुरवठा करणारी महत्त्वाची बॅंक होती. या बँकेत अनेक भारतीय स्टार्ट-अपना अमेरिकी सोशल सिक्युरिटी किंवा इन्कमटॅक्स आयडेंटीफीकेशन नंबरशिवाय खाते सुरू करण्याची सोय उपलब्ध होती.

साहजिकच अनेक भारतीय स्टार्ट-अपचे ‘एसव्हीबी’मध्ये व्यवहार होते. या बॅंकेला गेली सलग पाच वर्षे ‘बेस्ट बॅंक’ ॲवार्ड देऊन ‘फोर्ब्ज’ मासिकाने गौरविले होते. अलीकडच्या दशकात परवलीचा शब्द ठरलेल्या स्टार्ट-अप उद्योगांना सुलभ वित्तपुरवठा करणारी आणि जगभरातील उद्योजकांची ‘डार्लिंग’ असलेली सिलिकॉन व्हॅली बँक नुकतीच बुडाली आणि जगभरात हलकल्लोळ झाला.

ठेवीदारांनी ठेवी मोठ्या प्रमाणात काढून घेण्यास सुरूवात केल्यानंतर ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने (एफडीआयसी) एसव्हीबी बॅंक दहा मार्च रोजी ताब्यात घेतली. ‘एफडीआयसी’ने लगेचच ‘एसव्हीबी’ बॅंकेचा लिलाव जाहीर केला; परंतु ही बॅंक विकत घेण्यास कोणीही पुढाकार न घेतल्याने ‘एफडीआयसी’ने सिलिकॉन व्हॅली ब्रिज बॅंक ही ब्रिज बॅंक स्थापन केली आणि खातेदारांच्या सर्व ठेवी संरक्षित करण्याचे वचन दिले.



सिग्नेचर बॅंक आणि सिल्व्हर गेट

‘एसव्हीबी’च्या पतनाबरोबरच अमेरिकेच्या सिग्नेचर बॅंक आणि सिल्व्हर गेट (क्रिप्टो करन्सी केंद्रीत) बॅंक बुडीत निघाल्या. यामुळे १५ वर्षांपूर्वी २००८ मधील लेहमन ब्रदर्स प्रकरणाच्या पुनरावृतीच्या भीतीने जागतिक बॅंकांच्या शेअरमध्ये ‘रोलर कोस्टर राइड’ सुरू झाली. फर्स्ट रिपब्लिक बॅंकेच्या शेअरमध्येही प्रचंड उलथापालथ झाली.

‘एसव्हीबी’चे संकट चालू असतानाच अमेरिकेतील काही मोठ्या बॅंकांनी फर्स्ट रिपब्लिक बॅंकेचे संकट टाळण्यासाठी ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह, फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि कंट्रोलर ऑफ करन्सी कार्यालय यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे मोठ्या बॅंकानी केलेल्या घोषणेचे स्वागत केले. फर्स्ट रिपब्लिक बॅंकसुध्दा ‘स्नोबॉल इफेक्ट’मुळे कोसळण्याच्या वाटेवर होती. या घोषणेमुळे अमेरिकी बॅंकामधील लवचिकतेचा प्रत्यय आला आणि फर्स्ट रिपब्लिक बॅंकेचे संकट काही प्रमाणात टळण्यास मदत झाली.

तरीही बॅंक का बुडते?

कोणत्याही देशाची बॅंकिंग व्यवस्था ही अर्थव्यवस्थेचा कणा असते. त्यामुळेच सरकार या व्यवसायात स्वत: हस्तक्षेप न करता कायद्याने प्रस्थापित मध्यवर्ती बँकेद्वारे (जसे की, आपली रिझर्व्ह बॅंक) देशातील सर्व प्रकारच्या बॅंकांचे नियंत्रण व नियमन करते. बॅंका स्पर्धात्मक वातावरणामध्ये व्यवसायवृध्दी करण्यासाठी नियम डावलून व्यवस्थापनाची नवी समीकरणे मांडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र हे करताना बाजारात होणाऱ्या सर्वच घडामोडी त्यांच्यावर प्रभाव टाकत असतात. सिलिकॉन व्हॅली बॅंक बुडण्यामागे बॅंकेतील अंतर्गत घडामोडींबरोबरच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचादेखील वाटा आहे.

‘एसव्हीबी’ समूहाची अधोगती



अधोगतीचा घटनाक्रम :

१. फेडरल रिझर्व्ह बॅंकेची फेड रेटमधील वाढः

दोनच वर्षांपूर्वी स्टार्ट-अप, व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्यांचा व्यवसाय खूपच जोरात होता. स्टार्ट-अपचे नवनवे इश्यू बाजारात येत होते व त्यांच्या शेअरची अतिशय चढ्या भावाने विक्री होत होती. त्यामुळे या कंपन्यांनी भरपूर पैसा कमवला. जवळजवळ ५० टक्के स्टार्ट-अप व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्यांचे व्यवहार सिलिकॉन व्हॅली बँकेतून होत होते. या काळात ‘एसव्हीबी’च्या ठेवी १९८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढल्या होत्या. त्यावेळी फेड रेट शून्य ते पाव टक्का होता. परंतु, महागाई आणि मंदीवर मात करण्यासाठी ‘फेड’ने व्याजाचे दर वाढवत वाढवत एक वर्षाच्या आत ४.५ टक्क्यांपर्यंत नेले.

२. व्यावसायिक कर्ज व्याजदरांमध्ये भरमसाट वाढ झाली. जागतिक मंदीच्या काळात कर्ज परतफेड करणे या क्षेत्रांना परवडेनासे झाले. कंपन्यांनी त्यामुळे परतफेड करणे थांबवले. व्यावसायिकांनी बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाणही कमी झाले.

३. कोरोनाकाळात अमेरिकी सरकारने प्रत्येक नागरिकाला पाच हजार डॉलरची सरसकट मदत केली. तसेच या काळात बरेचसे उद्योगधंदे, व्यवहार बंद असल्यामुळे बॅंक ठेवीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली.

४. ‘एसव्हीबी’त २०२०-२१ मधील आयटी क्षेत्राच्या भरभराटीच्या काळात प्रचंड ठेवी जमा झाल्या. या ठेवींचा विनियोग करण्यासाठी बॅंकेने दीर्घ मुदतीच्या सुरक्षित ट्रेझरी बाँडमध्ये जमा केल्या. त्यावेळी व्याजदर अतिशय कमी होते.

५. ‘फेड रेट’मधील वाढीमुळे ट्रेझरी बाँडच्या बाजारभावात मूळ खरेदी किंमतीपेक्षा प्रचंड घसरण झाली.

६. बॅंकेने वाढत्या तोट्यामुळे आणि ठेवीदारांच्या दबावामुळे २१ अब्ज डॉलर किंमतीचे बाँड बाजारात १.८ अब्ज डॉलरचा तोटा सोसून विकले. त्यामुळे बाजारात घबराट पसरली. ठेवीदारांची पैसे परत मिळवण्यासाठी झुंबड उडाली.

७. ‘एसव्हीबी’च्या ठेवी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मागील महिन्यापासूनच सुरूवात झाली होती. तसे बॅंकेने फेब्रुवारीमध्ये सूचितही केले होते.

८. थोडक्यात, भल्याभल्या बॅंका ज्याला घाबरतात तो ‘बॅंक रन’ सुरू झाला. १० मार्च २०२३ रोजी ‘एसव्हीबी’चा शेअर २६७ डॉलरवरून १०६ डॉलरपर्यंत घसरला.

९. २०२२ च्या अखेरीस अमेरिकी बॅंकांना ‘फेड रेट’ वाढीमुळे ६०० अब्ज डॉलरच्या सिक्युरिटीजवर कागदी तोटा होण्याचा अंदाज होता, ज्यामुळे बॅंकांच्या आघात प्रतिबंधक भांडवलामध्ये एक तृतीयांशची संभाव्य घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

१०. ‘एसव्हीबी’चे पतन हे २००८ मधील आर्थिक संकटानंतरचे सर्वांत मोठे संकट होते, ज्याचा संसर्ग संपूर्ण जागतिक बाजारामध्ये होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

‘एसव्हीबी’ प्रकरण सोप्या शब्दात

१. ‘एसव्हीबी’चे संकट हे एकाग्रता धोका (कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क), मालमत्ता-दायित्व विजोडता (ॲसेट लायबिलीटी मिस्मॅच) आणि अपुरा कर्जपुरवठा यांच्या घातक संयोजनाचा परिपाक आहे. वाढत्या व्याजदराचा ठेववाढीवर आणि कर्जखात्यावर मोठा परिणाम झाला.

२. ‘एसव्हीबी’चे संकट हे रेग्युलेटर आणि वरिष्ठ बॅंक अधिकारी यांच्या नि:संशय समर्पण आणि वादातीत कौशल्य असूनसुद्धा अंमलबजावणीतील गोंधळाचा परिपाक असल्याचे सुचवते.

३. ‘एसव्हीबी’ची बहुतेक गुंतवणूक ट्रेझरी बाँड आणि गहाण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये होती. ज्यावेळी ‘फेड’चे व्याजदर शून्य टक्क्यांपासून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले, त्यावेळी या ॲसेटच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली. थोडक्यात बॅंकेला मोठा तोटा झाला.

४. तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत या ॲसेट विकल्या जात नाहीत, तोपर्यंत तोटा होणार नाही. शक्यतो त्या मुदतीपूर्वी विकल्या जाणार नाहीत. ज्या ॲसेट मुदतीपर्यंत ठेवल्या आहेत, त्यांची मुद्दल रक्कम मुदतीनंतर परत मिळेल.

५. ट्रेझरी बाँड आणि गहाण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजवरील ‘कागदी तोट्याच्या’ (अनरिअलाइज्ड लॉसेस) अहवालावरून ‘एसव्हीबी’मध्ये घबराट सुरू झाली. बँकेच्या ठेवीदारांना वाढत्या व्याजदरांमुळे ट्रेझरी बाँड आणि गहाण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजच्या किंमतीमध्ये घट होऊ शकते आणि ‘कागदी तोटा’ होऊ शकतो; तसेच ही धोक्याची घंटा होऊ शकत नाही, याचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे केवळ धोका होऊ नये, यासाठी ठेवीदारांनी बॅंकेतून ठेवी काढून घेण्यास सुरवात केली.

बॅंकेचा ग्राहकवर्ग हा मुख्यत: स्टार्ट-अप, व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्या; तसेच आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी होता. त्यांच्या मोठ्या ठेवी बॅंकेत होत्या. त्यामुळे थोड्याच वेळात ‘एसव्हीबी’वर ग्राहकांची झुंबड उडाली. त्याचा परिणाम ‘एसव्हीबी’च्या कागदी तोट्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष तोट्यात होऊन तांत्रिक दिवाळखोरीचे रूपांतर दुर्दैवाने वास्तविक दिवाळखोरीत झाले.

६. ध्यानीमनी नसताना एक मध्यम आकाराची बॅंक, जिने सुरक्षित आणि तरल ॲसेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती, ती बॅंक सर्व बॅंकिग उद्योगासाठी अधिकृत प्रणालीगत धमकी ठरली. जागतिक बाजारात खळबळ उडाली. त्यामुळे अमेरिकी आणि इतर देशातील सरकारांवर मध्यस्थी करून बॅंका वाचविण्यासाठी दवाब वाढला.

७. काही तज्ज्ञांच्या मते दोन मोठ्या चुका झाल्या- १) अमेरिकी नियामकांनी ‘एसव्हीबी’ आणि काही इतर बॅंकांनी कठोर मानकांचे पालन करण्याविषयी योग्यायोग्य ठरवण्याच्या अधिकाराचा (डीस्क्रेशन) प्रत्यक्षात वापर केला नाही. २) नियामकांनी ठरवले असते, तर ‘एसव्हीबी’ आणि काही इतर बॅंकांनी कठोर मानकांचे पालन केले असते. व्याजदर धोका आणि संलग्नित ‘कागदी तोटा’ याचे धोके वेळीच ओळखले नाहीत.

८. बॅंका सिक्युरिटीजचे वर्गीकरण १) ॲव्हेलेबल फॉर सेल (विक्रीसाठी उपलब्ध), २) होल्ड टू मॅच्युरिटी अशी करतात. विक्रीसाठी उपलब्ध सिक्युरिटीजमध्ये खरेदीची आणि विक्रीची किंमत यातील फरकानुसार नफा किंवा तोटा ठरविला जातो आणि तोटा नफ्यातून कमी केला जातो. परंतु ‘होल्ड टू मॅच्युरिटी’ सिक्युरिटीजमध्ये ‘कागदी तोट्याची’ गणना केली जात नाही.

९. ‘तरलता कव्हरेज प्रमाण’ आणि ‘निव्वळ स्थिर निधी प्रमाण’ या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते. परंतु, ‘एसव्हीबी’सारखी बॅंक जी ग्राहकांना कर्ज देण्यापेक्षा (जे तुलनेने वसूल करणे अवघड) सुरक्षित आणि तरल सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करते आणि त्यासाठी घाऊक कर्जावर अवलंबून न राहता ग्राहकांच्या ठेवींचा वापर करते. त्यांना वरील नियमांचा धोका अपेक्षित नसावा.

१०. महत्त्वाचा मुद्दा असा, की नियामक आणि व्यवस्थापक यांना व्याजदर धोका आणि संलग्नित ‘कागदी तोटा’ याविषयी जाणीव असली, तरी व्याजदर बराच काळ स्थिर असल्याने मालमत्ता दायित्व विजोडता आणि काल्पनिक नुकसानाच्या परिणामांचा गंभीरतेने विचार केला नाही.

११. फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ग्राहकांच्या ठेवींना अमेरिकी डॉलर अडीच लाखांपर्यंत संरक्षण देते. ‘एसव्हीबी’च्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवी या संरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त होत्या. बहुतेक अमेरिकी बॅंकांची परिस्थिती अशीच होती.

१२. हे प्रकरण ‘मार्क टू मार्केट’ प्रणालीमुळे कॉर्पोरेट्स आणि आर्थिक क्षेत्रावर निर्माण झालेला ताण अधोरेखीत करते. अधिकाऱ्यांनी ‘एसव्हीबी’च्या प्रसंगामुळे व्यापक संकट निर्माण न होता बॅंकिग क्षेत्रामध्ये विश्‍वासार्हता वाढविण्यासाठी अनेक आपत्कालीन उपाययोजना केल्या.

१३. ‘फेड’ने बाँडची किंमत मार्केट व्हॅल्यूप्रमाणे न करता मूळ खरेदीप्रमाणे करण्याची बँकांना निर्णायकपणे मुभा दिली; ज्यामुळे ‘अनरिअलाइज्ड लॉसेस’चे रूपांतर प्रत्यक्ष तोट्यामध्ये करावे लागणार नाही, असा विश्‍वास बाजाराला दिला.

१४. ‘एसव्हीबी’ फिनान्शिअल ग्रुपने सिलिकॉन व्हॅली बॅंकेचे सिलिकॉन व्हॅली ब्रिज बॅंकेमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर दिवाळीखोरीसाठी अर्ज केला.

केपीएमजी एलएलपी ऑडिट कंपनीची भूमिका

‘एसव्हीबी’ बुडण्याच्या केवळ चौदा दिवस अगोदर ‘केपीएमजी एलएलपी’ या ऑडिटर कंपनीने बॅंकेची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याची ग्वाही दिली होती. ‘केपीएमजी’ला बॅंकेच्या आर्थिक परिस्थितीची काय माहिती होती आणि कोणती माहिती चुकली, हा कदाचित नियामकांच्या छाननीचा आणि कायदेशीर कारवाईचा भाग होऊ शकतो. सिग्नेचर आणि सिल्व्हरगेट बॅंकेचे ऑडिटही केपीएमजी एलएलपी या कंपनीनेच केले होते. हा योगायोग असावा का?



सिल्व्हरगेट बॅंकेवरील संकट

सिल्व्हरगेट बॅंक मुख्यत: क्रिप्टो करन्सी कर्ज क्षेत्रामध्ये सक्रिय होती. गुंतवणूकदारांनी नोव्हेंबर महिन्यात आठ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली. डिसेंबर तिमाहीत बॅंकेला एक अब्ज डॉलरचा धक्कादायक तोटा झाला होता. ‘एसव्हीबी’च्या दिवाळखोरीबरोबरच ही बॅंकही बुडाली.



सिग्नेचर बॅंकेवरील संकट

गेल्या १० मार्च रोजीच्या ‘एसव्हीबी’च्या बातमीमुळे घाबरलेल्या खातेदारांनी बॅंकेतून १० अब्ज डॉलर काढून घेतले. बॅंकेचे बहुतांशी खातेदार रिअल इस्टेट आणि विधी क्षेत्रातील होते. नियामकांनी खातेदारांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने आणि आर्थिक क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी बँक ताब्यात घेतल्याचे जाहीर केले. एसव्हीबी, सिग्नेचर आणि सिल्व्हरगेट बॅंकेच्या पतनाच्या पार्श्‍वभूमीवर फर्स्ट रिपब्लिकन बॅंकेला वाचविण्यासाठी ३० अब्ज डॉलरची मदत घ्यावी लागली.

क्रेडिट स्विसवरील संकट

क्रेडिट स्विस बॅंकेवरील संकट वरिष्ठ व्यवस्थापनामधील बदल, काही वादग्रस्त संपादन, बॅंकेच्या प्रतिष्ठेवरील प्रश्‍नचिन्ह, नकारात्मक भावनेमुळे डिसेंबर २०२२ मधील १५० अब्ज किमतीच्या ठेवी जाणे या सर्वांचा परिपाक आणि ‘एसव्हीबी’ दिवाळखोरीमुळे तरलतेवर दबाव येऊन दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचण्यात झाला. क्रेडिट स्विस बॅंकही पहिली मोठी बॅंक ठरली,

जिला २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर स्विस मध्यवर्ती बॅंकेने मार्केट तणावाच्या काळात ५० अब्ज स्विस फ्रॅंक (५४ अब्ज डॉलर) च्या वित्तपुरवठ्याद्वारे जीवनरेखा पुरविली. स्विस मध्यवर्ती बॅंकेने हे बॅंक भांडवल आणि तरलता विषयीच्या आवश्यक नियमांचे पालन करण्याच्या ग्लोबल सिस्टेमॅटिकली इंपॉर्टंट बॅंकेच्या घोषणेने मार्केटमध्ये स्थिरता येण्यास मदत झाली. शेवटी ‘यूबीएस’ बॅंकेने क्रेडिट स्विस बॅंक ताब्यात घेतली.

भारतीय शेअर बाजार आणि बॅंकिग क्षेत्रावर परिणाम

भारतीय शेअर बाजारावर ‘एसव्हीबी’ दिवाळखोरीचा फार मोठा दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही. काही काळापुरता बाजारामध्ये चढ-उतार होतील, असा तज्ज्ञांचा विश्‍वास आहे. ‘एसव्हीबी’, सिग्नेचर आणि सिल्व्हरगेट बॅंकांच्या दिवाळखोरीनंतर चार दिवसांत ‘सेन्सेक्स’मध्ये जवळजवळ २५०० अंशांची घसरण होऊन गुंतवणूकदारांना जवळजवळ १० लाख कोटी रूपयांचा फटका बसला. मात्र, यातही ‘मार्केट इनसाइडर’ना गडद ढगांमध्ये रूपेरी रेषा दिसू लागली आहे. ती पुढील कारणांमुळे-

१) दोन वर्षीय आणि १० वर्षीय अमेरिकी बाँडच्या यील्डमध्ये घसरण झाली. ही घसरण १९८० नंतरची सर्वांत जास्त होती.

२) ‘एसव्हीबी’मुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये घसरण सुरू झाली. त्यामुळे ‘इंपोर्ट बिला’मध्ये बचत होईल. हा बदल भारतासाठी सकारात्मक ठरू शकतो.

३) ‘फेड’ने नुकताच व्याजदर पाव टक्के वाढविला असला, तरी ‘फेड’ कदाचित दरवाढीमध्ये विश्रांती घेऊ शकते. त्यामुळे कदाचित रेपो रेट वाढीलासुध्दा ब्रेक लागू शकतो.

वैश्विक आर्थिक सल्लागार जेफरीच्या विश्लेषणानुसार, ‘एसव्हीबी’ दिवाळखोरीचा भारतीय बॅंकांवर फार परिणाम होणार नाही. कारणे-

- भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे.

- भारतीय बॅंकांमधील ठेवींचा चांगला दर्जा, स्थिर ठेवी, बाँडमधील गुंतवणुकीवर कमी अवलंबित्व.

- साधारणपणे बाँडच्या किंमतीतील घसरणीचा खासगी बॅंकांच्या सहा टक्के, तर सरकारी बॅंकांच्या १५ टक्‍के भांडवलावर परिणाम होऊ शकेल.

- भारतीय बॅंकांची सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीमधील साधारण ८० टक्के गुंतवणूक हा गव्हर्नमेंट बाँडमध्ये असून, त्यापैकी ७२ ते ७८ टक्के गुंतवणूक ‘होल्ड टू मॅच्युरिटी’ कॅटेगरीमध्ये असते; ज्यामुळे बाँडच्या किंमतीतील घसरणीचा परिणाम फार होणार नाही. भारतीय बॅंकांना अशा गुंतवणुकीचे मूल्यांकन खरेदी किंमतीवर करण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी होती.

- अमेरीका आणि युरोपमधील बॅंकिंग संकटाचा भारतीय आयटी कंपन्यांच्या २४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर व्यवसायावर अल्पकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतो; परंतु दीर्घकालीन सकारात्मक परिणामही होऊ शकतो.