Travel Insurance: परदेशात शिक्षण घेताना प्रवास विमा का महत्त्वाचा आहे?

- डॉ. संतोष पुरी

आपण जागतिकीकरण आणि परस्परांशी जोडलेल्या जगात राहात आहोत आणि म्हणूनच परदेशात शिक्षण घेणं हे भारतातल्या काही लोकांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये भारतातील १.३ दशलक्ष विद्यार्थी ७९ देशांत शिक्षण घेत आहेत. Why travel insurance to students necessary for foreign education

‘इंडिया टुडे’च्या अहवालानुसार, देशाबाहेर पदवी Degree घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युएई आणि अमेरिका हे देश जास्त लोकप्रिय आहेत. परदेशात जात असताना त्यांच्याकडे सर्वसमावेशक प्रवासी विमा Travel Insurance योजना असणे महत्त्वाचे आहे.

विद्यार्थी आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी परदेशात जात असताना त्यांच्याकडे सर्वसमावेशक प्रवासी विमा योजना असणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे विद्यार्थी; Students तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना शैक्षणिक यश व सांस्कृतिक अनुभवावर लक्ष केंद्रित करता येते. आपला पाल्य वैद्यकीय; तसेच प्रवासाशी Travel संबंधित अनपेक्षित घटना घडल्यास सुरक्षित असेल याचा दिलासा त्यांच्याकडे असतो.

आरोग्यसेवांचा मोठा खर्च, विद्यापीठाशी संबंधित गरजा व कोविड १९ नंतर आरोग्यसेवांची वाढती रक्कम हे घटक लक्षात घेता परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी योग्य विद्यार्थी प्रवासी विमा घेऊन आपला प्रवास सुरक्षित करणं महत्त्वाचं आहे. विम्याची रक्कम ठरवताना विद्यार्थी; तसेच पालकांनी पुढील गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:-

१. स्पेशलाइज्ड विम्याचा पूर्ण लाभ घ्या! Specialized Insurance

खूपदा विद्यार्थी किंवा पालकांमध्ये कोणता आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमा घ्यावा याविषयी संभ्रम दिसून येतो. विद्यार्थ्यांसाठी खास तयार करण्यात आलेले विमा कवच घ्यावे, की लघुकालीन लीझर प्रवासी विमा घ्यावा हे त्यांना समजत नाही.

परदेशात विद्यार्थ्यांना असणारी जोखीम आणि अभ्यासक्रमाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त काळाचा असल्याचे लक्षात घेता, स्पेशलाइज्ड विद्यार्थी प्रवासी विमा योजना घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांसमोर विविध आव्हाने येतात.

आरोग्य बिघडणे, प्रवासात अनपेक्षित दिरंगाई होणे, बॅगेज हरवणे/उशीर होणे, कायदेशीर बाबी अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे शिक्षणात अडथळा येऊ शकतो व त्यासाठी स्पेशलाइज्ड विमा रकमेची गरज असते. संबंधित देशातील ठराविक विमा योजना तिथे आवश्यक असणारे संरक्षण पुरवू शकतातच असे नाही आणि अशावेळेस खास विद्यार्थी प्रवासी विमा महत्त्वाचा ठरतो.

हा विमा सामान हरवणे आणि वैद्यकीय संकटाच्या वेळेस मदत करण्याबरोबरच वैद्यकीय अडचणीमुळे शिक्षणात व्यत्यय आला, तर नुकसानभरपाईही देतो. त्याशिवाय प्रीमियमच्या बाबतीत विद्यार्थी प्रवासी विमा योजना पुरवणाऱ्या कंपन्या जास्त वाजवी आहेत. त्यामुळे नेहमीच्या कव्हरेजपेक्षा तुमच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या व त्यानुसार संरक्षक कवच देणाऱ्या सर्वसमावेशक योजनेची विचारपूर्वक निवड करा.

हे देखिल वाचा-

२. प्रवासी विमा किंवा आरोग्य? दोन्हीच्या चांगल्या पैलूंचा लाभ घ्या!

आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आरोग्य विमा Health Insurance आणि प्रवासी विमा यातून निवड करताना भारतातून खरेदी करायच्या विद्यार्थी प्रवास विमा योजनेची निवड करावी. या योजनेमध्ये वैद्यकीय आणि प्रवास, सामान व इतर अनपेक्षित घटनांसाठीच्या अवैद्यकीय सुरक्षा कवचाचा समावेश असतो. यामुळे सर्वांगीण कवच आणि लाभ मिळतात.

विद्यार्थी प्रवास विम्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे: Benefits Of Travel Insurance

विद्यार्थी प्रवास विम्यात विशिष्ट गरजांसाठी लाभांचा समावेश असतो. अभ्यासात व्यत्यय, मालमत्तेच्या नुकसानीसह वैयक्तिक लायबिलिटी, आपत्कालीन निर्वासन, प्रवासातील दिरंगाई इत्यादीसाठी संरक्षण मिळते.

नेहमीच्या प्रवासी विमा पर्यटन किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी असतात व त्यांचा कालावधी जास्तीत जास्त १८० दिवसांचा असतो. विद्यार्थी प्रवास योजना एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कवच पुरवतात.

परदेशात राहण्याचा कालावधी लक्षात घेऊन त्यानुसार योग्य सुरक्षा कवच देणारी विमा योजना घेणे गरजेचे आहे.

३. विद्यापीठाचे पॅकेज आणि भारतीय विमा पॅकेजमधील फरक

भारतीय विद्यार्थी प्रवास विमा योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांना मिळणार असलेल्या सुरक्षा रकमेची व्याप्ती स्पष्टपणे समजून घेता येते. क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे आश्चर्याचे धक्के किंवा गैरसमजांचा सामना करावा लागत नाहीत.

भारतातून विमा योजना Insurance Scheme खरेदी करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा म्हणजे, त्यात मिळणारे सर्वसमावेशक कव्हरेज. विद्यापीठात मिळणाऱ्या विमा योजनेअंतर्गत केवळ वैद्यकीय आणि संबंधित खर्च मिळतात. भारतीय विमा योजनेत अतिरिक्त फायदे उदा. प्रवास आणि सामानासाठी संरक्षण मिळते. परदेशात ज्या विद्यापीठाअंतर्गत अभ्यास करायचा आहे, तेथील गरजा पुरवणारी विमा योजना घेणे आवश्यक आहे.

हे देखिल वाचा-

४. कायदेशीर साह्य आणि लायबिलिटी कव्हरेज

विद्यार्थी प्रवास विम्यात खूपदा कायदेशीर मदतीचा समावेश केलेला असतो. यामुळे विमाधारकाला कायदेशीर प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी वकीलाची सोय असते. त्याशिवाय मालमत्तेचे अपघाती नुकसान केल्यास किंवा इतरांना इजा पोहोचवल्यास त्या विद्यार्थ्याचे लायबिलिटी कव्हरेज मूल्यवान ठरते.



५. योग्य विम्याची निवड: Choose The Right Insurance

योग्य विमा योजना निवडताना Choose The Right Insurance चौफेर विचार करणे आवश्यक असते. विद्यार्थी प्रवास विमा खरेदी करताना विविध विमा कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या योजनांमध्ये तुलना करावी. त्यामुले आपल्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करणारी योजना निवडण्यास मदत होते व आवश्यक वैशिष्ट्यांचा समावेश करून ती आणखी सर्वसमावेशक करता येते. वर नमूद केल्याप्रमाणे विद्यापीठाच्या गरजाही विमा कव्हरेज निवडताना लक्षात घ्याव्यात.

हे देखिल वाचा-

विमा योजना निश्चित करण्यापूर्वी विमा पुरवठादाराचे क्लेम सेटलमेंट गुणोत्तर लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण सरासरीपेक्षा जास्त टक्केवारी विनाअडथळा क्लेम प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची आहे.

त्याचबरोबर संबंधित ठिकाणाशी निगडीत घटक लक्षात घ्या, कारण प्रवासी विमा कवच प्रत्येक देशात वेगवेगळे असू शकते. विमा कंपनीच्या ब्रँडला पुरेसे महत्त्व देणे म्हणजेच संबंधित ब्रँड प्रवासी विमा क्षेत्रात आघाडीवर आहे का; तसेच तो जागतिक स्तरावर कार्यरत आहे हे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण पूर्ण करणे ही भविष्यात केलेली गुंतवणूक आहे. ज्याप्रमाणे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासासाठी मेहनत घेतात, त्याचप्रमाणे त्यांनी आपली सुरक्षा व स्वास्थ्यासाठी योग्य विमा कवच घेणे गरजेचे आहे. म्हणतात, ना एखाद्या गोष्टीची गरज लागून ती जवळ नसण्यापेक्षा, ती जवळ असणं आणि तिची गरज न भासणं जास्त चांगलं. विम्याच्या बाबतीत नेमकं हेच लागू होतं.



(लेखक टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या आरोग्य उत्पादन आणि प्रक्रिया विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.)