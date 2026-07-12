Premium|Football: फुटबॉल विश्वकरंडकात विजयाचा हव्यास, राजकारण आणि वांशिक द्वेषाने क्रीडाभावना तुडवली

शैलेश नागवेकर विश्वकरंडक जिंकणारा संघ इतिहासात नोंदला जातो; पण खेळाला प्रतिष्ठा मिळवून देणारी गोष्ट म्हणजे क्रीडाभावना, सौजन्य आणि सभ्यता. विजयाचा हव्यास जेव्हा अशा मूल्यांवर मात करतो, तेव्हा खेळाचे मैदान नकळत रणांगणात बदलून जाते. यंदाच्या फुटबाॅल विश्वकरंडक स्पर्धेत वारंवार त्याचा प्रत्यय येत आहे. विजयाच्या उन्मादात सौजन्याची ऐशीतैशी होतेय...स्वतःमध्ये दडलेली गुण वत्ता आणि नैसर्गिक क्षमतेला अपार मेहनत, अथक परिश्रम आणि सातत्यपूर्ण जिद्दीची जोड देत यशाच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत पोहोचणे, तिथे आपल्या श्रेष्ठत्वाची अमिट छाप उमटवणे आणि अद्भुत असा नावलौकिक मिळवत असतानाच स्वतःसोबत आपल्या संपूर्ण प्रवासात खंबीरपणे पाठीशी उभ्या राहिलेल्या लाखो-करोडो चाहत्यांनाही मनमुराद आनंद देणे, हीच एका खेळाडूसाठी खऱ्या अर्थाने यशाची परिपूर्ण व्याख्या ठरते. खेळाचे मैदान म्हणजे युद्धभूमी नव्हे; तर ती सौजन्य, कौशल्य आणि जिद्दीची कसोटी असते... एका सच्च्या खेळाडूसाठी स्वतःला अधिक सक्षम आणि सिद्ध करण्याची संधी असते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या फिफा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेदरम्यान अनेक प्रमुख संघांमध्ये दिसणारी विजयाची प्रखर ईर्षा आणि कोणत्याही किमतीत प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्याची मानसिकता कधी कधी क्रीडाभावनेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते. अशी अनेक प्रश्नचिन्हे यंदाच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत उमटत आहेत; पण त्यांची उत्तरे विजयाच्या उन्मादात आणि आक्रमकतेच्या जल्लोषात हरवून गेली आहेत. .राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, विज्ञान आणि कला अशी विविध क्षेत्रे मानवजातीला समृद्ध करत असतात. मात्र, खेळ हे असे क्षेत्र आहे, जे माणसाला शारीरिक तंदुरुस्तीपासून दैवत्वापर्यंतचा प्रवास घडवते. पैसा आणि प्रसिद्धी तिथे सावलीप्रमाणे साथ देत असते... मात्र, या प्रवासाचा सर्वंकष विचार केला, तर स्वतःला आणि आपल्या सभोवतालच्या असंख्य व्यक्तींना मिळणारा सात्त्विक आनंद, सौजन्य आणि खिलाडूवृत्ती हीच त्याची खरी कमाई आणि सर्वांत मोठी संपत्ती ठरते. हे तितकेच खरे असले, तरी कालौघात खेळाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आणि प्रामुख्याने विचारात अनेक बदल घडतात अन् खेळाच्या मैदानाचे रणांगणात कधी रूपांतर होते, हे कळतही नाही. कारण, जिंकण्या-हरण्यापेक्षा प्रतिष्ठा वरचढ ठरते तेव्हा प्रामाणिकपणा, खिलाडूवृत्ती आणि सौजन्य याची ऐशीतैशी होते. मग खेळ हा स्पर्धेचा उत्सव न राहता जणू एखाद्या ‘महायुद्धा’चा भास निर्माण करू लागतो.दर चार वर्षांनी होणाऱ्या ऑलिंपिकमध्ये वर्षानुवर्षांची मेहनत पदकात रूपांतरित होत नाही, तेव्हा दुःख होणे स्वाभाविक आहे. त्याचप्रमाणे चार वर्षांनी होत असलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतही पराभवाने हिरमोड होतो तेव्हा तो जिव्हारी लागणेही तेवढेच क्रमप्राप्त आहे. मात्र, एक हार हे अंतिम सत्य नसते. किंबहुना पदक किंवा विश्वविजेतेपद मिळाले नाही, म्हणून त्याचे कर्तृत्व कमी होत नाही. एखाद्या खेळाडूने आपल्या कौशल्याने, सातत्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने जगभरातील चाहत्यांच्या मनावर उमटवलेला ठसा अधिक चिरंतन ठरतो. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ख्रिस्तियानो रोनाल्डो. विश्वविजेतेपद त्याच्या कारकिर्दीत आले नसले, तरी फुटबॉल विश्वावर त्याने उमटवलेली छाप, त्याची विक्रमी कामगिरी आणि जगभरातील कोट्यवधी चाहत्यांचे प्रेम यांमुळे त्याचे स्थान अबाधित आहे..मॅरेथॉनमध्ये आपला अनोळखी प्रतिस्पर्धी धावपटू अंतिम रेषेपर्यंत पोहचत असताना खाली पडला, तर पुढे गेलेला धावपटू मध्येच थांबून, प्रसंगी स्वतःच्या निश्चित यशावर पाणी सोडून त्याचा हात धरून त्याला शर्यत पूर्ण करण्याचा आनंद मिळवून देतो, अशा काही घटनाही जगाने पाहिल्या आहेत. मात्र, आज खुणावणारा विजय आणि खेळातील सौजन्य अशा दोन मूल्यांमध्ये वाढत चाललेली दरी स्पष्टपणे जाणवते. सध्या सुरू असलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत अनेक प्रसंगांत त्याची जाणीव पदोपदी येत आहे... विजयाच्या हव्यासापुढे क्रीडाभावना दुय्यम ठरताना दिसत आहे. ‘जिंकण्यासाठी वाट्टेल ते...’ याचा अर्थ कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधणे, असा होत नाही; पण यंदाच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत मैदानावर आणि बाहेर घडणाऱ्या किती तरी घटना पाहता फुटबॉलचे महायुद्ध सुरू आहे की काय, असा प्रश्न पडावा. प्रतिस्पर्धी संघाचा पराभव होण्यासाठी त्यांच्या खेळाडूंना झोप लागू नये म्हणून ते ज्या हॉटेलमध्ये उतरले आहेत त्याच्याबाहेर पाठीराख्यांनी रात्रभर गोंधळ घालण्यापासून ते वांशिक शेरेबाजी करून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यापर्यंत अनेक प्रकार घडताना दिसत आहेत. त्यात भरीस भर म्हणून नियम, संकेत आणि क्रीडाभावनेला हरताळ फासणारी ‘हम करे सो कायदा’ प्रवृत्तीही प्रकर्षाने समोर आली आहे. विजयाच्या हव्यासापोटी कोणत्याही मर्यादा ओलांडणारी अशी मानसिकता केवळ खेळच नव्हे; तर क्रीडासंस्कृतीलाही धक्का देणारी आहे.युद्धाची कारणे काहीही दिली तरी इराणवर अनेक दिवस हल्ले करून अख्या जगाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वेठीस धरणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष ‘टेरिफ मास्टर’ डोनाल्ड ट्रम्प युद्धभूमीवरून खेळाच्या मैदानात जेव्हा हस्तक्षेप करतात, तेव्हा मात्र स्पर्धा जिंकण्याचा त्यांचा जीवघेणा अहंकार स्पष्टपणे दिसून येतो. अवैध पद्धतीने टॅकल किंवा अत्यंत चुकीचा आणि खेळाडूला इजा होईल असा फाऊल केला, तर रेड कार्ड दाखवून त्या फुटबॉलपटूला मैदानाबाहेर काढले जाते. त्याच्यावर पुढील सामन्यासाठी बंदी घालण्यात येते. आपल्या अमेरिकी खेळाडूला मिळालेल्या अशाच रेड कार्डचा फेरविचार करावा, अशी सूचना ट्रम्प यांनी केली आणि फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनी ती अशा प्रकारे मान्य केली, की गोलरक्षकाने त्याच्याकडे येणारा चेंडू हातात पकडावा इतकी सहजता त्यात होती. मुळात आपल्या खेळाडूबाबत शिक्षेचा फेरविचार करण्यास सांगण्याचा अधिकार त्या त्या संघटनांना आहे; पण इथे तर राष्ट्राध्यक्षच त्यासाठी मैदानात उतरले..कॅनडा आणि मेक्सिको सह-यजमान देश असले तरी मुख्य यजमान अमेरिका आहे. इराण संघाचे साखळी सामने अमेरिकेत नियोजित होते. म्हणजे तो संघ सामने असलेल्या शहरातच राहायला असायला हवा; पण आपला शत्रू म्हणून अमेरिकेने त्या संघाचे वास्तव्य मेक्सिकोत ठेवले. मग इराणचा संघ सामन्याच्या आदल्या दिवशी अमेरिकेत यायचा आणि तो संपला की पुन्हा मेक्सिकोत जायचा. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ ‘माझी बॅट, माझी बॅटिंग’ असा दडपशाही करणारा आहे. मेक्सिकोच्या पाठीराख्यांनी तर हद्दच केली. मेक्सिकोसाठी इंग्लंडविरुद्धचा सामना अत्यंत प्रतिष्ठेचा होता. साहजिकच त्यांच्या पाठीराख्यांनी कूटनीतीचा वापर केला. इंग्लंड खेळाडू कोणत्या हॉटेलमध्ये राहिले आहेत याचा माग काढत त्यांनी रात्रभर तिथे गोंगाट केला. जेणेकरून इंग्लंडच्या खेळाडूंना निवांत झोप लागू नये... असे प्रकार या आधीही घडलेले आहेत. इंग्लंडच्या संघानेही मेक्सिकोला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी अनेक हॉटेल बुक करून शह-काटशहाची क्लृप्ती वापरली. फुटबॉलमध्ये इंग्लंडचे प्रेक्षकही कमी नाहीत. तेही तेवढेच हुल्लडबाज म्हणून ओखळले जातात.वंशभेद आणि वर्णभेद ही जगाच्या पातळीवरील सर्व खेळांना लागलेली कीड आहे. विश्वकरंडक स्पर्धेत प्रत्येक वेळी त्याची जाणीव होते. हा भेद मैदानावरच व्हायला हवा, असे काही नाही. तो किडा कोणाच्या डोक्यात कसा वळवळेल, याचा नेम नाही. ब्राझीलचा पेले, अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्या परंपरेतील फुटबॉलचा पुढचा सुपरस्टार म्हणून फ्रान्सच्या किलियन एम्बापेकडेपाहिले जाते. त्याने केलेल्या गोलचा निर्णायक वाटा असलेल्या सामन्यात फ्रान्सने पॅराग्वेचा पराभव केला. मिरच्या झोंबलेल्या पॅराग्वेच्या लिबरल रॅडिकल पक्षाच्या कोणीतरी एका महिला सिनेटरने एम्बापेविरुद्ध वंशद्वेषी शेरेबाजी केली. पराभवाची खदखद किती सहन न होणारी आहे, हेच या कृतीतून दिसून येते. .Premium|Psychology of Indian Cricket Fans : भारतात क्रीडासंस्कृती खरंच रुजली आहे का? खेळाडूंची प्रसिद्धी आणि चाहत्यांच्या मानसिकतेचे वास्तव.आता मैदानावरील सौजन्यहीन वागणुकीचा आढावा घेऊया... पॅराग्वेसारखे दक्षिण अमेरिकन खंडातील खेळाडू धसमुसळ्या खेळासाठी प्रसिद्ध आहेत. मुळात फुटबॉल हा शरीरवेधी खेळ. खेळाच्या ओघात टॅकल करताना लागलेला धक्का वेगळा; पण जाणीवपूर्वक एखाद्या खेळाडूला टार्गेट करून त्याला खाली पाडण्याचा प्रकार शंकेस वाव देणारा आहे. एम्बापेवर जणू काही ‘हल्ला’च केला जात होता. एवढा धसमुसळा खेळ होऊनही कोणाला रेड कार्ड देण्यात आले नाही. तीन यलो कार्ड मिळाली ती फ्रान्सच्या खेळाडूंना. आता विरोधाभास पाहूया... स्पर्धेचा सलामीचा सामना मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान झाला. त्या सामन्यात प्रत्येकी दोघांना दोन-दोन रेड कार्ड आणि एकेक यलो कार्ड देण्यात आली. फाऊल्सची संख्या तर दोन्ही मिळून २३ इतकी होती. गतविजेत्या अर्जेंटिना आणि इजिप्त यांच्यातील सामन्यानंतरही वादाचे पडसाद उमटले. खेळाडूंमध्ये प्रत्यक्ष हाणामारी झाली नाही, हे महत्त्वाचे... मात्र सामन्यानंतर दोन्ही संघांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झालीच. रेफ्रींनी अर्जेंटिनाच्या बाजूने झुकते माप दिले आणि सामना पूर्वनियोजित असल्याचा गंभीर आरोप इजिप्तच्या गोटातून करण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर इजिप्तच्या प्रशिक्षकांनी हाताने फुलीची खूण करून आपल्या तीव्र निषेधाची जाहीर नोंद केली. त्या कृतीमुळे त्यांना रेड कार्ड दाखवण्यात आले, तेही सामना संपल्यानंतर. फ्रान्स-पॅराग्वे आणि अर्जेंटिना-इजिप्त सामने पाहिले, तर खरेच खेळाची सभ्यता पायदळी तुडवली जातेय का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि त्याचा इतका मोठा वापर होत असताही जर पक्षपातीपणाचे असे आरोप होत असतील, तर निश्चितच संभ्रम निर्माण होतो. आता सहा प्रमुख सामने शिल्लक आहेत. त्यात इंग्लंडचा समावेश आहे. अजून काय काय घडू शकेल, हे सांगता येत नाही. त्यात अमेरिकेचा संघ बाद झाल्यामुळे ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप नसेल, हेही महत्त्वाचे.झिनेदिन झिदानची ढुशी२००६ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेतील फ्रान्स आणि इटली यांच्यातील अंतिम सामना आजही फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वाधिक चर्चेचा मानला जातो. झिनेदिन झिदान आणि मार्को मॅटेराझी यांच्यात घडलेला तो प्रसंग त्या वेळीही सौजन्य आणि सभ्यता मातीमोल ठरवणारा होता. इटलीला कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचे होते आणि झिदान त्यांच्या मार्गातील अडसर होता. संपूर्ण सामनाभर झिदानवर कडवे मार्किंग करण्यात आले. त्याचबरोबर मॅटेराझीकडून झालेल्या अपमानास्पद शेरेबाजीमुळे वातावरण अधिकच तापले. अखेर संयम सुटलेल्या झिदानने मॅटेराझीच्या छातीत ढुशी मारून त्याला खाली पाडले. झिदानला रेड कार्ड दाखवण्यात आले. तो झिदानच्या कारकिर्दीतील अखेरचा सामना होता. त्याद्वारे त्याच्या महान कारकिर्दीचा दुःखद शेवटही झाला. .Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही.जपानकडून शिका!दक्षिण अमेरिकन खंडातील संघ असो वा युरोपातील, खेळातील सभ्यता अपवादानेच दिसून येते. पण, वाईट कृत्याचे हे जग एका बाजूला आणि जपान दुसऱ्या बाजूला, हेही तेवढेच सत्य आहे. शरीरवेधी खेळ असला तरी त्यांचे खेळाडू आक्रमकतेचा आणि शिस्तीचा समतोल साधताना दिसतात. ते नियमांच्या बाहेर जात नाहीत. जपानी चाहत्यांनी तर क्रीडासंस्कृतीचा एक वेगळाच आदर्श जगासमोर ठेवला आहे. सामना संपल्यानंतर ज्या ठिकाणी ते बसले आहेत तो परिसर स्वच्छ करून बाहेर पडतात. कागदाचा तुकडाही मागे ठेवत नाहीत. हे आत्ताच नव्हे; तर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. खेळाडूंचे ड्रेसिंग रूम हे नेहमीच अस्ताव्यस्त असते. संघ हरला की कधी कधी तोडफोडही होत असते; पण जपानी खेळाडू विजय असो वा पराभव, ड्रेसिंग रूम स्वच्छ आणि नीटनेटकी ठेवूनच मैदान सोडतात.यंदाचा फुटबॉलचा विश्वकरंडक कोणाच्या हातात जाईल, हे काळ ठरवेल; पण क्रीडाभावना, शिस्त आणि सभ्यतेच्या सामन्यात जपानच अजिंक्य आहे, हे त्रिवार सत्य नाकारता येणार नाही. जपानच्या सौजन्याचा वारसा इतर संघांना आणि त्यांच्या चाहत्यांना आत्मसात करता येणार नाही का?---------Email - nshailu@gmail.com .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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