Census of India : धोरणे ठरवणारी जनगणना यंदा कधी? जात निहाय गणनाही होणार?

(Census of India: when, how and impact on government policies explained in Marathi )

डॉ. संतोष दास्ताने

आज देशाची लोकसंख्या अंदाजे १४१ कोटी आहे! त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष माहिती संकलित करण्यासाठी सुमारे ३० लाख प्रशिक्षित कर्मचारी लागणार आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण, त्या सर्व कामाचे नियोजन-व्यवस्थापन, त्यासाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च यावरून हे काम किती अवाढव्य आणि गुंतागुंतीचे आहे याची कल्पना येते.