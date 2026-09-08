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Iran Hormuz: हल्ले थांबले, तरच ‘होर्मुझ’ खुली; इराणची भूमिका, नव्या प्रतिबंधित क्षेत्राची योजना

Iran Links Hormuz Reopening to End of Attacks: अमेरिकेच्या धमक्या व जहाजांवरील हल्ले न थांबल्यास होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इराणचा इशारा; नव्या प्रतिबंधित सागरी क्षेत्रामुळे पर्शियन आखातातील वाहतुकीवर कडक निर्बंध
Iran Takes Tough Stand on Strait of Hormuz Reopening Demands End to Attacks Amid Plans for New Restricted Maritime Area

Iran Takes Tough Stand on Strait of Hormuz Reopening Demands End to Attacks Amid Plans for New Restricted Maritime Area

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तेहरान: ‘‘अमेरिकेने इराणला धमकी देणे, जहाजांवर हल्ले करणे थांबवले, तरच इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवेल, ’’ असे इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे मोहसीन रझाई यांनी म्हटले आहे. ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंग’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

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Middle East Asia
UAE response to Iran attack
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