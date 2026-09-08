Iran Hormuz: हल्ले थांबले, तरच ‘होर्मुझ’ खुली; इराणची भूमिका, नव्या प्रतिबंधित क्षेत्राची योजना

तेहरान: ‘‘अमेरिकेने इराणला धमकी देणे, जहाजांवर हल्ले करणे थांबवले, तरच इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवेल, ’’ असे इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे मोहसीन रझाई यांनी म्हटले आहे. ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंग’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...रझाई म्हणाले, ‘‘होर्मुझच्या जलमार्गाबाबत इराणची भूमिका थेट अमेरिकेच्या इराणप्रती असलेल्या लष्करी भूमिकेशी जोडलेली आहे. अमेरिकेने इराणला धमकावणे सुरूच ठेवले किंवा आमच्या जहाजांना लक्ष्य करणे सुरू ठेवले, तर आम्ही होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणार नाही.’’ इराण येत्या काही दिवसांत होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर एका नवीन प्रतिबंधित सागरी क्षेत्राची योजना आखत आहे. त्यामुळे पर्शियाच्या आखातातील काही भागांमध्ये निर्बंध वाढू शकतात. हे क्षेत्र अमेरिकेच्या नौदलाच्या नाकेबंदी रेषेपासून सुरू होईल. .नव्याने नियुक्त केलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या जहाजांना निर्बंधांचा सामना करावा लागेल. या नवीन क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाचा समावेश निर्बंधांच्या यादीत केला जाईल. इराणच्या सैन्याने अमेरिकेची अनेक लष्करी लक्ष्ये शोधली होती; परंतु काही लक्ष्यांवर त्यांनी जाणीवपूर्वक हल्ले करणे टाळले. यामध्ये जॉर्डनमधील टायटन तळ व एरबिलमधील अमेरिकी तळांचा समावेश आहे. पश्चिम आशियात गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा परस्परांवर हल्ले सुरू झाले आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.लेबनॉनवर हल्ले बैरूत : इस्राईलच्या हवाई दलाने सोमवारी पहाटे दक्षिण लेबनॉनमधील एका गावावर दोन हल्ले केले. या हल्ल्यात महिला आणि मुलांसह नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एका हल्ल्यात एका इमारतीला लक्ष्य करण्यात आले. त्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेत चार मुले आणि दोन महिलांसह ११ जण जखमी झाले आहेत. इस्राईल आणि हिज्बुल्ला यांच्यातील संघर्षात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे हल्ले करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.