- प्रसाद घारे

‘‘Excellence isn't achieved overnight. It is a combination of continuous efforts and relentless hard work.’’ हे वाक्य काही दिवसांपूर्वीच वाचनात आले होते. या वाक्याचा शब्दशः अर्थ श्रुती आणि प्रसाद कापरे या पुणेकर दाम्पत्याने युरोपियन, अमेरिकी खाद्यपदार्थांचा मनसोक्त आस्वाद घेण्यासाठी पुण्यात उभारलेल्या ‘फेलिचे’ (Felice Pasticceria) या अनोख्या कॅफेचा प्रवास ऐकल्यावर समजला, असे म्हणावेसे वाटते.

केवळ ‘उदरभरण’ म्हणत काहीही न खाता ‘खाईन तर तुपाशी’ असे म्हणणाऱ्या खवैय्यांना येथील, फ्रेंच, इटालियन, युरोपियन आणि अमेरिकी खाद्यपदार्थ पाहून तोंडाला नक्कीच पाणी सुटेल. श्रुती आणि प्रसाद कापरे यांच्या स्वादिष्ट प्रवासाची कहाणी तुमच्यासमोर मांडण्याचा हा प्रयत्न...

Journey of Felice Pasticceria Cafe

श्रुती आणि प्रसाद कापरे या पुणेकर दाम्पत्याने अस्सल फ्रेंच, इटालियन, युरोपियन, अमेरिकी खाद्यपदार्थांचा आस्वाद चोखंदळ पुणेकर खवय्यांना घेता यावा यासाठी ‘फेलिचे’ (Felice Pasticceria) हा कॅफे सुरू केला आहे.

येथील बटर क्रॉसॉं (Butter Croissant), चॉकोलेट ऑरेंज केक (Chocolate orange cake), ॲपल पाय केक (Apple pie cake), ब्ल्यूबेरी चीज केक (Blueberry Cheese cake) असे विविध प्रकारचे डेझर्ट, वेगवेगळे पास्ता, कॉफी, तसेच अन्य खाद्यपदार्थ अफलातून आहेत.

जगभर प्रवास करणाऱ्या खवैय्यांनी युरोपात किंवा अमेरिकेत ज्या दर्जेदार खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला असेल, त्यांना त्याच चवीचे हे पुण्यातही मिळू शकतात, ते या ‘फेलिचे’ कॅफेमध्ये. कोथरुड भागातील प्रसिद्ध महात्मा सोसायटीजवळ हा कॅफे आहे.

श्रुतीची खवय्येगिरी मुख्य प्रेरणास्रोत

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे भारतात वाहायला लागले, या घटनेला आता बत्तीस वर्षे झाली. हे वारे आपल्या शिडात भरून भारतीय तरूणाई जगभरात मुक्त संचार करत नवनवीन गोष्टी शिकू लागली. निरनिराळया विषयात प्राविण्य मिळवू लागली.

नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने युरोपातील विविध देश आणि अमेरिकेतील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वास्तव्यास असताना या तरूणाईला निरनिराळ्या प्रकारचे केक; तसेच युरोपियन खाद्यपदार्थांनी जणू भुरळच पडली. श्रुती ही त्यापैकीच एक असे म्हणायला हरकत नाही.

सुरवातीला पुण्यातील आयटी कंपनीत नोकरी करीत असताना तिला लंडन, युरोपात प्रवास Travel In Europe करण्याची संधी मिळाली होती. अगदी लहानपणापासून केक म्हणजे जणू तिचा जीव की प्राणच. वयाच्या आठ, दहा वर्षांपासून स्वतः केक करण्याची आणि इतरांना आवडीने खायला द्यायची सवय लागली.

या सवयीचे रूपांतर नंतर छंदात झाले आणि पुढे याच क्षेत्रात करिअर करायचे असे मनाशी पक्के ठरवून लंडनच्या ‘ल कॉर्डन ब्ल’ या जगविख्यात संस्थेतून शेफ व्हायचे असे तिने ठरवले. श्रुतीचा साथीदार (पती) प्रसाद; तसेच घरातील अन्य सदस्यांनीही तिला प्रोत्साहन दिले.

तेथील फी भरण्यासाठी दोघांनी साठवलेल्या पैशांची एक थैली प्रसादने तिच्या हातात दिली. त्यामुळेच तिला लंडनमधील या संस्थेतून अनेक प्रकारचे केक Cake, कुकीज, युरोपातील विविध देशांमधील; तसेच जगभरातील खाद्यपदार्थ कसे करतात त्यांची रेसिपी शिकायला मिळाली.

येथील अनुभव, पदवी आणि याच क्षेत्रात स्वतःचे नवी काहीतरी करायचे ही जबरदस्त पॅशन मनात साठवून ती पुण्यात परतली. ती एक आंतरराष्ट्रीय शेफ म्हणून.



पक्के पुणेकर

श्रुती आणि प्रसाद हे दोघे पक्के पुणेकर. श्रुतीचे शालेय शिक्षण सेंट हेलेनामध्ये, तर प्रसादचे ज्ञान प्रबोधिनीत झाले. सेंट हेलेना ही ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल असल्याने तेथे केक, चॉकोलेट, कुकीज अशा खाद्यपदार्थांची रेलचेल असायची, त्यामुळे लहान वयातच याची आवड निर्माण झाली.

या शाळेत विविध संस्कृतींचे मिश्रण अनुभवायला मिळाले. घरी वडील खवय्ये असल्याने महिन्यातून दोन, चार वेळा विविध हॉटेलमध्ये Hotel जाऊन वेगवेगळ्या पदार्थांचा आस्वाद घेण्याची आवड निर्माण होत गेली. या आवडीतूनच वयाच्या दहाव्या वर्षी केक करायला सुरुवात झाली.

यासाठी मावशीची साथ मिळाली. शनिवार, रविवार या सुट्टीच्या दिवसात मावशीच्या घरी जाऊन केकचे प्रयोग सुरू झाले. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने ही मुलगी केकसाठी घरातील लोणी, तूप संपवते म्हणून आई ओरडायची, तरीदेखील प्रयोग चालूच होते.

इयत्ता दहावीत असताना सोलर कुकरचा वापर करून केक करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर मात्र हे प्रयोग थोडे मागे पडले. श्रुतीला खरे म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंटला जायचे होते, मात्र तेथे जाऊन काय वेटर होणार का? असा एक वेगळाच सूर घरातून कानावर आला.

अखेर फर्ग्युसन महाविद्यालयात Fergusson College सायन्सला (केमिस्ट्री) प्रवेश घेतला. या काळात मैत्रिणीने मदत केल्याने पुन्हा एकदा केक करायची हौस काही प्रमाणात भागली. बीएस्सीनंतर आर्थिकदृष्टया स्वतःच्या पायावर उभे रहायचे असल्याने ‘एमसीए’ला प्रवेश घेतला. संगणकसंबंधित काही लहान, मोठे कोर्सेस केले. यामुळे आयटी कंपनीत चांगली नोकरी मिळाली, नंतर लग्न झाले.

मध्यंतरी बरेच वर्ष केक करण्याची आवड थोडी मागे पडली होती. मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त केक करायचा विचार पुन्हा मनात आला आणि तो प्रत्यक्षात आणला. त्यानंतर गुगलवरून केकचे अनेक प्रकार, रेसिपीज बघितल्या. काही पुस्तके वाचली.

या काळात केकच्या प्रयोगावर बरेच पैसे खर्च केले; पण प्रयोग फसत होते. मनासारखे केक होत नव्हते. अखेर काही पुस्तक वाचताना नेमकी चूक काय होत होती ते लक्षात आले. केक करण्यामागचे शास्त्र, केमिस्टी समजून घेतली.

त्यानंतर ‘शास्त्र असतं ते’ हे वाक्य कायमस्वरूपी लक्षात राहिले. त्यानंतर जे केक केले त्याचे लोकांनी भरभरून कौतुक केले आणि ‘मिडनाईट केकरी’ या स्वतःच्या व्यवसायाचा श्री गणेशा झाला.

‘मिडनाईट केकरी’ ते फेलिचे...



‘मिडनाईट केकरी’ नावाने दुकान सुरू केल्यापासून ते फेलिचे कॅफेपर्यंतचा प्रवास श्रुती सांगत होती. ती म्हणाली, केक करण्याची आवड मला लहानपणापासून होतीच, त्याचे रूपांतर व्यवसायात करायचे हा विचार अनेक दिवस मनात घोळत होता; पण योग्य वेळ येत नव्हती.

आयटी कंपनीत काम करीत असताना आर्थिक परिस्थिती सुधारत होती. थोडा पैसा हाताशी आला, तेव्हाच लक्षात आले, की ‘हीच ती वेळ आणि हाच तो क्षण’. वर्ष होते २०१३, सुरुवातीला आम्ही फेसबुक वर ‘मिडनाईट केकरी’ नावाने एक पेज तयार केले.

त्यावर केकचे विविध प्रकार त्यांचे फोटो आणि त्याची थोडक्यात माहिती टाकत होतो. त्यामुळे आम्हाला अनेक ग्राहकांपर्यंत जाता आले. ग्राहकांना आमचे केक आवडत होते त्यामुळे चांगला चोखंदळ ग्राहकवर्ग निर्माण होत गेला. या ग्राहकांमुळेच नवनवीन प्रकारचे केक करता आले.

थोडा जम बसतोय असे लक्षात आल्यावर २०१७ मध्ये कोथरूडमध्ये भाडेतत्त्वावर एक दुकान घेतले आणि ‘मिडनाईट केकरी’ या नावाने केकशॉप चालू झाले. दिवसभर आयटी कंपनीत काम करायचे आणि त्यानंतर रात्री उशीरापर्यंत केकचे शॉप चालवायचे असा दिनक्रम चालू होता.

एकवेळ अशी आली, की मी दोन रात्री जागून केकची ऑर्डर पूर्ण केली आणि ऑफिसमध्येदेखील पूर्ण वेळ काम केले. त्यावेळेस लक्षात आले, की आपण एकाच वेळेस नोकरी आणि व्यवसाय ही तारेवरील कसरत करू शकत नाही. या कसरतीमुळे दोघांना न्याय देता येत नाही. तेव्हाच मनात आले ‘यही समय है, सही समय है’ लगेचच नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला.

ते वर्ष होते २०१६. हा निर्णय घेतानाच ठरवले की लंडनच्या ‘ल कॉर्डन ब्ल’ या जगविख्यात संस्थेतून शेफ व्हायचे. प्रसादने आणि कुटुंबातील सगळ्यांनी माझे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले.

आंतरराष्ट्रीय शेफ झाल्यावरदेखील २०२१पर्यंत ‘मिडनाईट केकरी’ सुरू होते. नंतर कोविडमुळे सगळ्यांसारखाच आमच्या ‘मिडनाईट केकरी’ला देखील फटका बसला.

त्यातून आम्ही स्वतः ला सावरले. आता फक्त केक करायचे नाहीत, तर मोठी झेप घ्यायची अशी खूणगाठ मनाशी बांधली. बारीकसारीक गोष्टींचे नियोजन केले, चोख अभ्यास केला म्हणूनच आम्हाला ‘फेलिचे’ सुरू करायला काही महिने उशीर झाला. कोविडचे काळेकुट्ट ढग विरल्यावर सप्टेंबर २०२१ मध्ये ‘फेलिचे’चा (Felice Pasticceria) चविष्ट प्रवास सुरू झाला.

दर्जा आणि प्रामाणिकपणा



‘फेलिचे’ (Felice Pasticceria) सुरू करतानाच येथील विविध खाद्यपदार्थांमध्ये दर्जेदार आणि उच्चप्रतीचा कच्चा माल वापरायचा (उदाहरणार्थ, बटर, व्हॅनिला, साखर, वेगवेगळी पीठं आदी) असा निर्णय आम्ही घेतला होता. गुणवत्ता, दर्जा, सचोटी आणि ग्राहकांशी प्रामाणिक राहून व्यवसायाची वाटचाल करायची.

केवळ फायदा किंवा नफा डोळ्यासमोर ठेवून गुणवत्ता व दर्जामध्ये तडजोड करायची नाही, हे मनात पक्के केले होते. त्यामुळेच ‘फेलिचे’मधील (Felice Pasticceria) पदार्थांच्या किंमतीकडे न पाहता आमच्याकडे चोखंदळ व खवैय्या ग्राहक आकर्षित झाला.

युरोपियन; तसेच अमेरिकन खाद्यपदार्थांच्या चाहत्यांची संख्या भारतात; तसेच पुण्यात केवळ दोन टक्केच आहे. अशा ग्राहकांची संख्या ही तुलनेने कमी असली, तरी या ग्राहकांना कायम दर्जेदार खाद्यपदार्थ देत राहणे हे मोठे चॅलेंज आमच्यासमोर आहे.

हे चॅलेंज स्वीकारून आमची वाटचाल चालू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आमच्या ग्राहकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हीच आमच्या कामाची पावती आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.



सध्याची तरूणाई आणि नवी पिढी ही आता ग्लोबल व्हिलेजचा एक भाग झाली आहे. त्यांचा एक पाय भारतात, पुण्यात तर एक पाय युरोप, अमेरिका किंवा जगाच्या पाठीवर कोठेही असतो. नवीनतेची गोडी या पिढीला कायमच आकर्षित करीत असते.

म्हणूनच ‘‘Old ways wont open new doors’’ हे वाक्य लक्षात ठेवून श्रुती आणि प्रसाद कापरे या नव्या पिढीच्या प्रतिनिधींनी सुरु केलेले ‘फेलिचे’ (Felice Pasticceria) हे युरोपियन, अमेरिकी खाद्यपदार्थांचे नवे कॅफे यशाच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे.

पुण्यात विस्तार



‘फेलिचे’ (Felice Pasticceria) हे कॅफे सुरू करून आम्हाला सप्टेंबर २०२३ मध्ये दोन वर्षे पूर्ण होतील. या दोन वर्षांत आम्ही व्यवसायातील विविध चढउतार अनुभवत चोखंदळ ग्राहकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळवले. आज येथील खाद्यपदार्थ तरूणाईला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आकर्षित करीत आहेत.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरदेखील ते उपलब्ध आहेत. कोथरूड पाठोपाठ लवकरच पुण्याच्या Pune चारही दिशांना; तसेच नाशिक, नागपूर, इंदूर आणि भोपाळ या भागात विस्तार करण्याचा आमचा मानस आहे, असे सांगताना श्रुती आणि प्रसाद म्हणाले, ‘‘सध्या तरी आम्हाला फारशी स्पर्धा नसली, तरी या क्षेत्रात नवीन कॅफेसाठी खूप संधी आहे.

या क्षेत्रात येणाऱ्या व्यावसायिकांचे आम्ही स्वागतच करतो. आमच्या कॅफेत केवळ दर्जेदार खाद्यपदार्थच मिळत नाहीत, तर हे पदार्थ आर्ट आणि क्राफ्टचा अतिशय सुंदर उपयोग करून आम्ही ग्राहकांसमोर पेश करतो, हा अनुभव घेण्यासाठीच ग्राहक आमच्याकडे येतात.’’

एक चिनी म्हण आहे, त्याचा मराठीत अर्थ असा, की आपले डोळे प्रथम एखाद्या खाद्यपदार्थाचे निरीक्षण करतात. त्यानंतर नाक त्या पदार्थाचा सुवास, सुंगध अनुभवते आणि त्यानंतर जीभ त्याचा आस्वाद घेते. म्हणूनच आम्ही पदार्थांच्या प्रेझेंटेशनला कायमच महत्त्व देतो.

केक, डेझर्ट करायला, साठवायला आणि एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी ठराविक तापमान कायम ठेवावे लागते, याचा विचार करून आम्ही आगामी काळात आमची स्वतःची अत्याधुनिक डिलिव्हरी सिस्टीम उभारण्याचा विचार करीत आहोत, असेही या दोघांनी सांगितले.