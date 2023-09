फक्त हिंदूच नव्हेत तर प्रत्येक धर्मीयांना वाटतं की आपलाच धर्म सनातन आहे, प्राचीन आहे, आद्य आहे. पण ते खरं आहे का?

आपला हिंदु धर्म हाच सनातन धर्म आहे, त्यामुळे उदयनिधी म्हणाले तो धर्म आपलाच असं आजही अनेकांना वाटतं.

आपला देश हिंदुबहुल असल्याने असं वाटणाऱ्यांमध्ये अर्थातच हिंदुंचं प्रमाण जास्त आहे. पण खरंच तसं आहे का?

सनातन शब्दाचा अर्थ काय आहे?

सनातन या शब्दाचा इंग्रजी अर्थ होतो, Eternal, perpetual, everlasting; that has ever been, or that will ever be.

तर वझे शब्दकोशात याचा अर्थ दिलेला आहे, शाश्वत, चिरकाल, अव्याहत, अबाधित, पुरातन कालाचा.

सनातन धर्म असेल तर त्याचा अर्थ वझे कोशात परंपरागत धर्म किंवा अनादीकालापासून चालत आलेला.. अशा अर्थाने दिला आहे.

तर दाते शब्दकोशातही याचा अर्थ अनादी, प्राचीन अशाप्रकारे दिलेला आहे.

मराठी बृहदकोशात याची माहिती आपल्याला मिळते.

मात्र शब्दाचे अर्थ अनेकदा वेगवेगळ्या काळांचे सांस्कृतिक आणि राजकीय पदर घेऊनही येतात.

देवदत्त पटनाईक यांनी सांगितलेली सनातन धर्माची व्याख्या काय?

पौराणिक साहित्याचे अभ्यासक देवदत्त पटनाईक सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओत म्हणतात, सनातन म्हणजे शाश्वत. ज्याचा अंत होत नाही असा.

सगळ्याच हिंदुधर्मीयांना किंबहुना सगळ्याच धर्मांना असं वाटतं की, आपला धर्म हाच प्राचीन आहे, हाच सर्वात जुना आहे, आद्य आहे.

हे जुनं असण्याला अनेकअर्थाने महत्त्व आहेच. 'जुनं ते सोनं'सारख्या म्हणींपासून त्याविषयीच्या सकारात्मकतेचा माग लागतोच.

सनातन म्हणजे जुनाट नव्हे

इतिहास, धर्म आणि संस्कृतीचे अभ्यासक असलेले हेमंत राजोपाध्ये यांना विचारले असता ते म्हणतात, सनातन म्हणजे जुनं किंवा जुनाट नव्हे तर नित्यनूतन. प्राचीन काळापासून चालत आलेला मात्र नित्यनूतन होत जाणारं ते सनातन.

नित्य नूतन म्हणजे प्रत्येक काळात वेगवेगळ्या आचार विचार पद्धतींचा, नैसर्गिक प्रारूपे, घटना यांच्यानुसार विस्तारत जाणारी आणि त्या विस्तारातून नवी होत जाणारी मानावी व्यवहारांची आणि विचारकक्षांची व्याप्ती आणि अभिव्यक्ती

दोघांच्या या व्याख्यांवरुन एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, बदल हाच शाश्वत असतो. त्यामुळे काळानुसार बदल करून, अद्ययावत करत जे बदलत राहतं ते जुनाट होत नाही, म्हणजेच ते शाश्वत राहतं आणि तेच हे सनातन.

राजोपाध्ये म्हणतात, सनातन धर्म म्हणजे हिंदू धर्म असा एक समज, अशी एक धारणा आपण करून घेतली आहे. केवळ आजच्या हिंदुराष्ट्रवाद्यांकडूनच नव्हे तर गांधींच्या विचारांतूनही सनातन नावाची आदर्शवादी कल्पना येते. मात्र सनातन शब्दाचा अर्थ असा नाही.

राजोपाध्येंच्या मते, शाश्वतता कधीही एकाच पद्धतीची नसते. प्रत्येक माणसाच्या मनात निरनिराळे भाव असतात.

हिंसेची भावना, प्रेमाची भावना, रागाची भावना, वात्सल्याची, बदल्याची अगदी फसवण्याची भावनाही असतेच आणि ती केवळ माणसांत असते असं नव्हे तर सगळ्याच सजीवांत प्राण्यांत त्या असतात.

या उर्मींना प्राचीन वैदिक परंपरेत किंवा ग्रीकसारख्या इतर आदीम परंपरात नैसर्गिक शक्तींशी, सृष्टीच्या अविष्कारांशी जोडले गेले आहे.

आपल्या सगळ्या उर्मी निसर्गाशी जोडलेल्या असतात. या भावना मानवात, खरंतर एकूणच निसर्गात कायमच दिसत आलेल्या आहेत त्यामुळे हे सगळं शाश्वत आहे. सनातनचा अर्थ असेल तर तो असा असायला हवा, असं हेमंत म्हणतात.

आपल्या प्राचीन धर्मसाहित्याला मांगल्याशी जोडतो पण त्या साहित्यामध्येही हिंसा आहे, फसवणूक, इर्षा, अधिकारांसाठीची भांडणं आहेत.

कारण या सगळ्या भावना कायम आहेत, शाश्वत आहेत. पूर्वांपार चालत आलेल्या आहेत. त्यांची लव्ह सेक्स धोकासारखी नवनवी रुपं आपल्याला दिसतात.

अर्थात हे फक्त भारतीय समाजातच नव्हे तर ज्या ज्या ठिकाणी आदिमता आहे ती कायमच पावित्र्याशी जोडण्याचा प्रयत्न दिसतो. मग या सगळ्या नैसर्गिक भावना उर्मींना एकप्रकारे विवेक कसा मिळेल तर तो श्रद्धांशी जोडला गेलाय.

अर्थात प्रत्येक काळात त्यात बदल होत गेले. आणि ते बदलही मानवी उर्मीतून, समाजातून, गुंतागुंतीतूनच आले आहेत.

सगळा मानवी भावना, व्यावहारिक सत्यांचा जगडव्याळ पसारा या सगळ्याना अनुरुप अशी जीवनप्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या समाजात व्यक्तिनिष्ठ, कुटुंबनिष्ठ आणि व्यवस्थानिष्ठ पद्धतीने होतात. त्याला आपण मोठ्या अवकाशात धर्माच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करतो.

सनातनत्त्व असतं ते व्यक्तिनिहाय बदलत जातं, समूहनिहाय बदलत जातं. आणि ते बदलण्याचा जो अमर्याद वाव आहे तो सनातन आहे.

‘पौराणिक साहित्य म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम’

देशभक्त या यूट्यब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत देवदत्त पटनाईक म्हणतात, पुराणकथा, पौराणिक साहित्य म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम्सप्रमाणे आहेत, त्यावर आधारित अॅप्स म्हणजे निरनिराळे धर्म असं म्हणता येईल.

दोन प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत. पहिल्या प्रकारातल्या एकाच जन्मावर विश्वास ठेवतात तर दुसऱ्या प्रकारातल्या अनेक जन्मांवर, जन्मचक्रावर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्यावर आधारलेले धर्मही तसेच बदलत जातात.

अर्थात विश्वास आणि विज्ञान यात बरंच अंतर आहे, हे पटनाईक मान्य करतातच.

ते म्हणतात, सनातन शब्द शोधायचा झाला तर तो ऋग्वेदात सापडत नाही. पण भगवदगीतेत सापडतो.

श्रीकृष्ण म्हणतात, मी जे सांगतोय ते सनातन आहे. तिथे ते आत्मज्ञानाविषयी बोलत असतात. भगवान श्रीकृष्ण धर्मापेक्षा आचरणावर, अहंकार नाहीसा करण्यावर आणि आत्मज्ञानाच्या शोधावर बोलतात.

आज सगळ्या हिंदुंना वाटतं की आमचा धर्म म्हणजेच सनातन धर्म आहे. पण तसं नाही. मुळात हिंदु हा शब्दसुद्धा अनेक बदल होत इथवर पोहोचला आहे. अरबी संस्कृतीने पुकारलेल्या अल हिंद पासून ते आजचा हिंदुत्त्वापर्यंतचा प्रवास फार वेगळा आहे.

देवदत्त पटनाईक असंही म्हणतात की हिंदुत्व हा शब्द कुठेच आध्यात्मिक नाही. तो राजकीय आहे. तो आत्मशोध, आत्मज्ञान याच्याशी नव्हे तर सत्तेशी संबंधित आहे.

१९व्या शतकात बंगालमध्ये तो पहिल्यांदा वापरला गेला आणि मग २०व्या शतकात सावरकरांनी तो महाराष्ट्रात आणला.

मात्र सनातन या शब्दाला असलेला अर्थ आज जरी सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिला जात असला तरी एकेकाळी तो संपूर्णपणे नकारात्मकही होता.

महात्मा फुले आणि त्यांच्यासारखे इतर विचारवंत, समाजसुधारक जेव्हा सुधारणेचे प्रयत्न करत होते तेव्हा त्यांना विरोध करणारे ते जुन्या विचारांचे सनातनी विचारांचे मानले जात असत.

धार्मिक आचरणांच्या बाबतीत कट्टर असलेले ते सनातनी असं तेव्हा म्हटलं जात असे.

मात्र भारतीय समाज आणि इथला धर्म मुख्यत्त्वेकरून हिंदु धर्म हा कायमच बहुविचारवादी, बहुपूजक राहिलेला आहे.

इथे प्रत्येक जातीजमातींचे निरनिराळे देव आहे, त्यांच्या देवता आहेत, त्यानुसार श्रद्धा, पूजा, अर्चनेच्या शैली आणि धारणा आहेत आणि आपला हिंदु धर्म त्या सगळ्याचा आदर करतो.

इतर एकेश्वरवादी धर्मांप्रमाणे तो इतरांना कमी लेखत नाही किंवा त्यांना गुलाम बनवण्याचे, काफिर बनवण्याची स्वप्नं पाहत नाही. तसं करायलाही सांगत नाही.

त्यामुळेच आपला धर्म कायम बदलत राहिला, अद्ययावत होत राहिला आणि म्हणूनच टिकूनही राहिला.