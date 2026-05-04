Premium|Property Disputes: मालमत्तेच्या वादातून घराघरांत सायलेंट वॉर; मराठी कुटुंबांतील तोंडी व्यवहारांचं पुढं काय होतं.?

वारसा हक्क सिरीज | भाग १वडिलांनी शब्द दिला होता की, पुण्याचा फ्लॅट तुझा आणि गावाची जमीन धाकट्याची... किंवा आईने स्वतःच्या हाताने सोन्याच्या पाटल्या थोरल्या मुलीला दिल्या होत्या.. पण आता लहान भाऊ कोर्टात गेलाय.. अशा अनेक केसेस तुम्हाला मराठी घराघरांत दिसत असतील. कारण फार पुर्वीपासून आपण असाच तर व्यवहार करत आलो आहोत. पण सध्याच्या काळात हा व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे का? अशा पद्धतीने वाटण्या केल्याने आता पुढच्या पिढीत वादाचे विषय तर होणार नाहीत ना.. असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.महाराष्ट्रात दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ६० ते ७० टक्के खटले हे 'वारसा हक्क' आणि वाटणीपत्राशी संबंधित आहेत.वारसा हक्कच्या या सिरीजमधील पहिल्या भागात आपण तोंडी व्यवहाराला कायद्याच्या भाषेत कसं गृहित धरलं जातं, तोंडी व्यवहार कायदेशीर धरले जातात का, या विषयीचे कायदे काय आणि मालमत्ता विषयात काही समज गैरसमज आणि जुने खटले कसे हाताळले जातात याविषयी माहिती घेणार आहोत..शब्दाला जागणे ही आता कायदेशीर संकल्पना राहिलेली नाही?भारतीय साक्ष कायदा, १८७२ (Indian Evidence Act, 1872) आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ (Transfer of Property Act, 1882) नुसार, स्थावर मालमत्तेचे (जमीन, घर, दुकान) हस्तांतरण हे केवळ आणि केवळ लिखीत आणि नोंदणीकृत स्वरूपातच ग्राह्य धरले जाते.याचाच अर्थ जर तुमचे व्यवहार हे तोंडी झालेले असतील किंवा त्यावेळी तू मला हे देऊ असं म्हणालेलीस म्हणून मी दिले आणि त्यावेळी घरखर्च मी पाहिला म्हणून आता अमुक एका गोष्टीवर माझा हक्क आहे हे चालत नाही. कायद्याच्या भाषेत याला कोणताही आधार नाही. त्यामुळेच तुमचे व्यवहार जर अजूनही या तोंडी गोष्टींवर चालत असतील तर वेळीच याची दखल घेत सगळ्या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेणे कधीही चांगले.समाजशास्त्रज्ञ एम. एन. श्रीनिवास यांनी भारतीय ग्रामीण संरचनेचा अभ्यास करताना असे नमूद केले होते की, 'भारतीय कुटुंबात मालमत्ता ही केवळ संपत्ती नसून ती सत्तेचे केंद्र आहे.' जेव्हा वडील किंवा प्रमुख व्यक्ती हयात असते, तेव्हा शब्दाला किंमत असते कारण तिथे एक छत्री अंमल असतो. पण त्यांच्या पश्चात, मालमत्तेचे रूपांतर अधिकारात होते आणि अधिकार पुराव्याशिवाय सिद्ध करता येत नाहीत..कायदे असुनही अजूनही व्यवहार तोंडीच..National Council of Applied Economic Research (NCAER) अभ्यासात आढळलं. भारतात मोठ्या प्रमाणावर जमीन व्यवहार अजूनही तोंडी, अपूर्ण कागदपत्रांवर होतात. यामुळे कोर्ट केस, वाद आणि आर्थिक अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात आहे. १ कोटीपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित..National Judicial Data Grid नुसार एकूण ४ कोटी ८० लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सिव्हिल केसेस या १ कोटी १० आहेत तर क्रिमिनल केसेस ३ कोटी ६० लाख रूपये आहेत. सिव्हिल केसेसमध्येच कौटुंबिक आणि जमिनीच्या वादाची प्रकरणे येतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, ५० लाखांहून अधिक खटले १० वर्षांपेक्षा जुने आहेत. भारतातील न्यायालयीन यंत्रणेवर प्रॉपर्टी आणि कौटुंबिक वादांचा मोठा ताण आहे. कायद्याविषयी पुरेशी माहिती नसल्याने हक्कांपासून वंचितअनेक घरांमध्ये घरातील काही व्यक्तींकडून कायद्याविषयी चुकीची किंवा अर्धवट माहिती पुरवली जाते. याचा पुरेसा अभ्यासही कोणी करायला जात नाही. केवळ ऐकीव माहितीवर अनेक जण हे मोठे व्यवहार हाताळत असतात. यामुळे अनेक जण हे आपल्या हक्कापासून वंचित राहतात.जागतिक बँकेच्या Land Governance Assessment Framework नुसार भारतात अनेक जमिनीचे व्यवहार हे केवळ Informal Agreements आणि ऐकीव माहितीवर होतात.भारतात जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत नसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोक मृत्यूच्या नोंदी आणि वारसांची नावे वेळेवर लावत नाहीत. यामुळे कागदावरची मालकी आणि जमिनीवरचा ताबा यात तफावत निर्माण होते..मालमत्तेत बहिणीचा वाटा आणि २००५ चा ऐतिहासिक बदलमराठी घरांमध्ये आजही अनेकदा बहिणींना सासरचा हक्क मिळतो म्हणून मालमत्तेतून बेदखल केले जाते. तुझं लग्न लावून दिलं आहे आणि तुला लग्नात सोनं दिलंय, आता जमिनीत हक्क सांगू नकोस असा युक्तिवाद हा घरोघरी चालतो.मात्र, हिंदू वारसा हक्क (सुधारणा) कायदा, २००५ ने ही परिस्थिती मुळापासून बदलली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा' (२०२०) या खटल्यात स्पष्ट केले की, मुलगी जन्माला येते तेव्हाच ती वडिलांच्या मालमत्तेत मुलाप्रमाणेच समान वारसदार बनते. ती विवाहित असो वा नसो, किंवा तिच्या वडिलांचा मृत्यू २००५ पूर्वी झाला असो वा नसो, तिचा हक्क अबाधित राहतो. तोंडी व्यवहारांमुळे अनेकदा भाऊ बहिणीकडून हक्कसोड पत्र न घेता जमिनीची विक्री करतात, जी पुढे जाऊन कायदेशीर पेचात अडकते आणि संपूर्ण व्यवहार रद्द होतो..मुलींना संपत्तीतून बेदखल करण्यासाठी केलेले जुने फेरफार आता रद्द होऊ शकतात का?हो होऊ शकतात. मात्र सरसकट नाही. जे फेरफार कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेले आहेत त्यांना आव्हान देता येत नाही. मात्र जर हे करताना फसवणूक करून किंवा माहिती न देता झाले असतील तर यामध्ये फेरफार करता येतात. तसेच तोंडी हा व्यवहार झाला असेल आणि तुमची त्याला संमती असेल तरी याला आव्हान देणं तसं कठिण ठरू शकतं. पूर्वीच्या वाटण्या जर तोंडी झाल्या असतील आणि त्यावर ताबा असेल, तर ॲडव्हर्स पजेशनचा कायदा काय सांगतो? ॲडव्हर्स पजेशन म्हणजेच प्रतिकूल ताबा. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या जमिनीवर तुमचा मालकी हक्क नसतानाही, तुम्ही तिथे दीर्घकाळ राहिलात, तर तुम्हाला त्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळतो. पण वारसा हक्काच्या आणि कौटुंबिक वाटणीच्या संदर्भात याचे नियम थोडे वेगळे आणि कडक आहेत.कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत ॲडव्हर्स पजेशन सिद्ध करणे अत्यंत कठीण असते. याचे कारण म्हणजे Co-ownership कायद्यानुसार, जोपर्यंत मालमत्तेची कायदेशीर आणि अधिकृत वाटणी होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक वारसदाराचा मालमत्तेच्या प्रत्येक कणावर हक्क असतो.जर एक भाऊ जमिनीवर शेती करत असेल आणि दुसरा शहरात असेल, तर कायदा असे मानतो की, जो भाऊ शेती करतोय तो आपल्या दुसऱ्या भावाच्या वतीनेही त्या जमिनीचा ताबा सांभाळतोय. याला Constructive Possession म्हणतात.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये (उदा. P. Lakshmi Reddy vs. L. Lakshmi Reddy) असे म्हटले आहे की, सह-वारसदारांच्या बाबतीत 'प्रतिकूल ताबा' सिद्ध करण्यासाठी केवळ 'ताबा' असून चालत नाही, तर पूर्णपणे बेदखल करणे सिद्ध करावे लागते. .माझ्या आतापर्यंतच्या प्रक्टीसमधल्या अनुभवावरून मी हे सांगू शकतो की, हो आपल्याकडे अशा प्रकारे तोंडी व्यवहार हे प्रचंड प्रमाणात होतात. यामध्ये मुख्य गोष्टी या उसनवारीच्या प्रकरणात दिसतात. अनेक जण नातेवाईकांकडून, ओळखीतल्या व्यक्तीकडून पैसे घेतात आणि ते नाही परत करता आले की मग, 'मी तुला माझी अमुक एक जमीन देतो', 'तमुक एक वस्तू देतो' अशा प्रकारचे व्यवहार होतात. पण या गोष्टीत जर लिखापडी नसेल झाली तर मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. मराठवाड्यात आजही अनेक ठिकाणी कायदेशीर नोंदणी न करता फक्त नोटरी करून व्यवहार होतात. माझ्याकडे आलेली एक परभणीची केस होती, ज्यात एक बहिणीने १९८९ साली तोंडी हक्कसोड दिला असे सांगितले जात होते. पण पुढे जाऊन तिच्या मुलाने जेव्हा ही केस लढली तेव्हा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आणि त्या भावांना बहिण 