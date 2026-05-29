Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

१) राज्यांच्या जीडीपी मापनासाठी केंद्राची नियमावलीराज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आता २०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष वापरले जात होते. राष्ट्रीय लेखा गणनेचे आधारभूत वर्ष बदलल्यानंतर, आता राज्यांसाठीही तेच लागू करण्यात आले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक आकडेवारीमध्ये सुसंगतता आणि तुलनात्मकता राहावी, यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांच्या प्रगतीची तुलना करणे अधिक सोपे आणि अचूक होईल.आधुनिक सेवांचा समावेशअ) २०११-१२ च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले आहे.आ) नवीन पद्धतीमुळे स्मार्टफोन, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ई-कॉमर्स यांसारख्या आधुनिक उद्योगांचा आणि सेवांचा जीडीपीमध्ये समावेश होईल, जो जुन्या पद्धतीत मर्यादित होता.अचूकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकेअ) नवीन नियमावलीत आधुनिक विदा (Data) स्रोत आणि सुधारित मोजणी पद्धतींचा वापर केला जाईल.आ) यामुळे अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती अधिक वास्तववादी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (International Standards) स्पष्ट होईल..Premium|Study Room : काय आहे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’? भारतासाठी हा ऐतिहासिक करार का महत्त्वाचा आहे?.निर्णयाचे महत्त्वसंसाधनांचे वाटप : केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि वित्त आयोगाला राज्यांना निधी वाटप करताना ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरेल.धोरण निर्मिती : 'कॅग' (CAG) आणि इतर संस्थांना राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि अर्थसंकल्पीय नियोजन करणे सुलभ होईल.अर्थव्यवस्थेचा आकार : नव्या मोजणी पद्धतीमुळे अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार जुन्या अंदाजांच्या तुलनेत मोठा दिसण्याची शक्यता आहे.२) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची संख्या आता ३८ होणार• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.• सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह ३४ न्यायमूर्ती आहेत, ही संख्या आता ३८ पर्यंत वाढवली जाणार आहे.• प्रलंबित खटल्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.• या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल.• संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व इतर ३७ न्यायमूर्ती असे एकूण ३८ न्यायमूर्ती कार्यरत असतील.• सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) कायदा, १९५६ नुसार सुरुवातीला सरन्यायाधीश वगळता जास्तीत जास्त १० न्यायाधीश नियुक्त करण्याची तरतूद होती.३) VB-G RAM G कायदा अंमलबजावणी• भारत सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी VB-G RAM G (विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन - ग्रामीण) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला आहे.• हा नवीन कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू होणार असून तो प्रचलित 'मनरेगा' (MGNREGA) योजनेची जागा घेईल.VB-G RAM G कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये-• रोजगाराच्या दिवसांत वाढ : या कायद्यांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आता वर्षाला १२५ दिवसांच्या हक्काच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. पूर्वी मनरेगामध्ये ही मर्यादा १०० दिवसांची होती.• निधीचे स्वरूप : केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ९५,६०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे असेल (ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०:१०).• पायाभूत सुविधांवर भर : केवळ खड्डे खोदणे किंवा साधी कामे करण्याऐवजी, आता पाण्याचे स्रोत, ग्रामीण रस्ते, गोदामे आणि हवामान बदलाचा सामना करणाऱ्या टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.• जुन्या कार्डचे काय होणार? : ज्या कामगारांकडे जुनी मनरेगा 'जॉब कार्डे' आहेत आणि ज्यांचे e-KYC पूर्ण झाले आहे, त्यांची कार्डे नवीन 'ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड' मिळेपर्यंत वैध राहतील.४) देशातील पहिली डिजिटल हवामान यंत्रणा पुण्यात• हवामानातील घडामोडींच्या अचूक नोंदी घेण्यासाठी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) देशातील पहिली 'डिजिटल मेटरॉलॉजिकल ऑब्झर्व्हेशन सिस्टीम' यंत्रणा पुण्यात कार्यान्वित केली आहे.• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आलेली ही यंत्रणा पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहे.• त्यामुळे पूर्वी दर दोन तासांनी मिळणारी हवेची गती, हवेतील आर्द्रतेसह इतर घडामोडींचे अपडेट आता नव्या यंत्रणेमुळे प्रत्येक सेकंदाला मिळत आहेत.• हवामानशास्त्र विभागाने नव्या यंत्रणेतून मिळणारी माहिती आता दैनंदिन अहवालामध्ये वापरण्यास सुरुवात केली आहे.• या धर्तीवर पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्याने जुनी पारंपरिक उपकरणे बदलून देशभरातील पाचशे हवामान केंद्रांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.५) अग्नी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी• भारताने एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर मारा करण्याची क्षमता असलेल्या प्रगत 'अग्नी' क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी पार पाडली.• या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे भारत आता जगातील मोजक्या महासत्तांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे.• ओडिशातील डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम बेटावरून 'मल्टिपल इंडिपेंडंटली टार्गेटेबल व्हेईकल' री-एन्ट्री (एमआयआरव्ही) तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्यात आली.• 'एमआयआरव्ही' तंत्रज्ञानामुळे एकाच क्षेपणास्त्राद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अनेक लक्ष्यांवर एकाच वेळी अण्वस्त्रे डागणे शक्य होणार आहे.• हे 'अग्नी-५' क्षेपणास्त्र असून, 'मिशन दिव्यास्त्र' अंतर्गत या तंत्रज्ञानाची पडताळणी करण्यासाठी ही चाचणी घेण्यात आली.• यापूर्वी मार्च २०२३ मध्ये 'अग्नी-५'ची पहिली 'एमआयआरव्ही' चाचणी घेण्यात आली होती.• ८ मे रोजीच्या चाचणीत, क्षेपणास्त्राने महासागर क्षेत्रातील लक्ष्यांवर अचूक मारा केला.पाच हजार किमीचा पल्ला:• 'अग्नी-५' क्षेपणास्त्राचा पल्ला पाच हजार किलोमीटरचा आहे.• ७०० ते ३,५०० किमी पल्ला असलेली 'अग्नी-१' ते 'अग्नी-४' ही क्षेपणास्त्रे यापूर्वीच लष्कराच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत.• याशिवाय, भारताने एप्रिल २०२४ मध्ये समुद्रातून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र नष्ट करणाऱ्या 'इंटरसेप्टर' क्षेपणास्त्राचीही चाचणी घेतली होती.६) 'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५’• केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५' चे विजेते जाहीर केले असून यासाठी देशातील ४२ पंचायतींची निवड करण्यात आली आहे.• यामध्ये सर्वाधिक कर्नाटकला ६, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाला प्रत्येकी ५ तर महाराष्ट्राला ४ पुरस्कार जाहीर झाले.• उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायतींना सन्मानित करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालय दरवर्षी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करते.• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारांमध्ये 'दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार' आणि 'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार' अशा दोन प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिळालेल्या पंचायती :• देशातील सर्वोत्तम जिल्हा पंचायत - सिपाहीजला, त्रिपुरा,• देशातील सर्वोत्कृष्ट गट पंचायत हरिप्पाड, केरळम,• देशातील सर्वोत्तम ग्रामपंचायत नवीन नपम, आसाम.महाराष्ट्रातील पुरस्कार विजेते:• पुरेसा पाणीपुरवठा पंचायत : खारीवली (खालापूर, रायगड),• सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य आणि सुरक्षित पंचायत : चांभार्ली (खालापूर, रायगड),• सुशासन पंचायत : निंबाळे (चांदवड, नाशिक),• बालस्नेही पंचायत : इटगाव (पु) (भंडारा)..७) हंता व्हायरस• उंदीर आणि घुशींपासून मानवामध्ये पसरणाऱ्या घातक हंता व्हायरसने आता जगाचे टेन्शन वाढवले आहे.• हा विषाणूंचा एक गट असून हंता व्हायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (एचपीएस) हा फुफ्फुसांवर परिणाम करतो. अमेरिका खंडात आढळतो.• हेमोरेज फिव्हर विथ रिनल सिंड्रोम (एचएफआरएस) हा ताप आणि मूत्रपिंडावर परिणाम करतो व युरोप आणि आशियात आढळतो..नुकताच असा झाला 'हंता'चा उद्रेक:• एक प्रवासी अर्जेंटिना आणि चिलीमध्ये प्रवास करून क्रूझवर चढला.• ६ एप्रिल रोजी लक्षणे दिसली, ११ एप्रिल रोजी मृत्यू.• २ मे रोजी 'डब्ल्यूएचओ'ला माहिती मिळाली• जहाजावरील जवळच्या संपर्काद्वारे इतरांना लागण झाली.• काही रुग्ण सेंट हेलेना येथे उतरून दक्षिण आफ्रिकेत विमानाने गेले.असा होतो प्रसार:• हा विषाणू थेट उंदीर, घुशी किंवा शेतातील उंदरांपासून मानवाकडे येतो.• जेव्हा उंदरांच्या विष्ठेमध्ये किंवा मूत्रात असलेला विषाणू हवेत मिसळतो.• आणि त्या हवेत श्वास घेतो, तेव्हा हा विषाणू शरीरात जातो.• लक्षणे : ताप, स्नायू दुखणे, डोकेदुखी, थंडी वाजणे, मळमळ, उलट्या, जुलाब. नंतर तीव्र श्वसनाचा त्रास होऊ शकतो.८) राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार २०२६स्थापना : भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १९७३ मध्ये या पुरस्काराची सुरुवात केली.उद्देश : परिचारिका आणि परिचारिका कर्मचाऱ्यांनी समाजासाठी केलेल्या उल्लेखनीय आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेची दखल घेणे.२०२६ ची थीम : आमच्या परिचारिका. आमचे भविष्य. सक्षम परिचारिका जीव वाचवतात (Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives).महाराष्ट्रातील पुरस्कार विजेत्या : सुश्री उज्वला महादेव सोयमया वर्षी महाराष्ट्रातून सुश्री उज्वला महादेव सोयम (ANM) यांना हा सर्वोच्च नर्सिंग सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे.त्यांच्याबद्दलच्या काही महत्त्वाच्या बाबी :मूळ ठिकाण : त्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहेत.कार्यक्षेत्र : त्यांनी गेल्या २४ वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रात सेवा दिली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांत त्यांनी केलेले काम उल्लेखनीय आहे.चालू घडामोडी २०२६ महत्वाचे One liners :१) लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांची भारताचे नवे Chief of Defence Staff (CDS) म्हणून नियुक्ती झाली आहे.२) सौदी अरेबिया हा मध्यपूर्वेतील प्रमुख देश भारताच्या नेतृत्वाखालील 'इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स' (IBCA) मध्ये २६ वा सदस्य म्हणून सामील होत आहे.३) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मूठ गाव हे महाराष्ट्रातील स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करणारे पहिले गाव ठरले आहे.४) २०१८ साली स्थापन झालेल्या स्कायरूट एअरोस्पेस या कंपनीने अंतराळ क्षेत्रात काम करणारी पहिली भारतीय युनिकॉर्न होण्याचा मान पटकाविला आहे.५) मालमत्तांना कायदेशीर संरक्षणासाठी पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. 