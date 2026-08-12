Premium|Weather Update with AI : आता हवामानाचा अंदाज तासागणिक घेता येणार.! हवामानाची माहिती आठ पट अधिक प्रभावीपणे देणारे गुगलचे WeatherNext 2 AI टूल आहे तरी काय..?

पुणे - हवामानाची माहिती मोबाइलवर येणे ही तशी नवी गोष्ट नाही. मात्र दर तासाला हवामानाची माहिती मिळणं आणि तेही तुमच्या २५ ते ३० किलोमीटरच्या परिसरातली माहिती मिळणं ही गोष्ट दुर्मिळ आहे. चक्रीवादळाची माहिती याआधीही मिळत होती पण ती इतकी उशिरा मिळते की अनेकदा त्या ठिकाणांहून माणसांना हलवण्यासाठी देखील पुरेसा वेळ मिळत नाही. भूशास्त्रज्ञ सांगतील तेव्हाच एखाद्या भागात जमीन खचू शकते हे कळायचं पण आता एआयच्या मदतीने हे सगळं आधीपेक्षा अधिक वेगाने आणि अचूक कळायला मदत होणारे..Google DeepMind आणि Google Research यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सादर केलेल्या WeatherNext 2 मॉडेलच्या माध्यमातून या गोष्टी शक्य होणार आहेत. पण हे काम कसं करणार आहे, यातून कोणती माहिती मिळणार आहे, या विषयी अठवडाभरापुर्वी प्रसिद्ध झालेलं संशोधन काय म्हणतंय, हे टूल सामान्यांना वापरता येईल का आणि याचा कोणकोणत्या क्षेत्रासाठी उपयोग होईल हे सगळं आपण सविस्तर सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..WeatherNext 2 नेमके काय आहे?सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर WeatherNext 2 हे AI-based global medium-range weather forecasting model आहे. आतापर्यंतची पारंपरिक Numerical Weather Prediction प्रणाली वातावरणातील भौतिक नियम, उष्णता, दाब, वारा, आर्द्रता, पर्जन्य आदींची गणितीय समीकरणे सोडवून भविष्यातील हवामानाचा अंदाज करत आहे. मात्र हे AI weather model वेगळे आहे. WeatherNext मॉडेलचे हे पुढचे मॉडेल आहे. मुख्य म्हणजे हे मोठ्या प्रमाणावर डेटा किंवा हवामानाशी संबंधित अनेक घटकांचा एकाच वेळी अभ्यास करते. हे केवळ एका ठिकाणचे तापमान किंवा पाऊस न सांगता, वातावरणातील गुंतागुंतीच्या परस्परसंबंधांचा अभ्यास करून निसर्गाच्या वास्तववादी गोष्टींचा अंदाज लावते.आधीच्या तुलनेत ८ पटींने अधिक प्रभावी?Google ने त्यांच्या ब्लॉगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार WeatherNext 2 हे मागील प्रणालीपेक्षा ८ पट वेगाने forecast तयार करू शकते. जे काम पारंपरिक मॉडेल्सला करायला एक तास लागू शकतो तिथे ही प्रणाली एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात हवामानाची माहिती देऊ शकते. याचा अर्थ फक्त हवामानाचा अंदाज लवकर मिळतो एवढाच नाहीये तर वेग वाढल्यामुळे संगणकीय क्षमतेचा वापर करून एकाच अंदाजाऐवजी अनेक संभाव्य अंदाज तयार करणे शक्य झाले आहे.याचं अगदी साधं उदारहण घ्यायचं म्हटलं तर उद्या दुपारी पाऊस पडेल की नाही? हा एक प्रश्न आहे. पण WeatherNext 2 सारखी probabilistic प्रणाली त्यापुढे जाऊन विचार करते. पाऊस पडण्याची सर्वाधिक शक्यता किती? पाऊस कोणत्या भागात होऊ शकतो? वाऱ्याची दिशा बदलल्यास काय होईल? कमी शक्यतेची पण गंभीर परिस्थिती कोणती? पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कोणत्या दिशेने जाऊ शकते? अशा सगळ्या प्रश्नांचा अंदाज या प्रणालीच्या माध्यमातून आपण लावू शकणार आहोत..WeatherNext हे कसे काम करते?पारंपरिक हवामान मॉडेल्स भौतिकशास्त्राची गुंतागुंतीची गणिते सोडवण्यासाठी सुपरकॉम्प्युटरवर तासनतास वेळ घेतात. WeatherNext 2 यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम करते.१) संपूर्ण वातावरणीय चक्राचा अंदाज : हे एआय मॉडेल हवेचा दाब, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता आणि पावसाची शक्यता यांसारख्या वैयक्तिक घटकांवरून संपूर्ण वातावरणीय चक्राचा अंदाज घेण्यास स्वत: शिकते.२) वेग आणि क्षमता : एका सिंगल Tensor Processing Unit वर १ मिनिटापेक्षा कमी वेळेत शेकडो हवामान शक्यतांचे सिम्युलेशन तयार केले जाते.३) अति-सूक्ष्म अंदाज : हे मॉडेल पुढील १५ दिवसांपर्यंत दर तासाचा अचूक हवामान अंदाज देऊ शकते.४) अनेक शक्यतांचा अभ्यास : एकाच माहितीवरून विविध ६४ ते १०० पेक्षा जास्त संभाव्य हवामान Worst-case scenarios तयार केले जातात.५) WeatherNext 2 संपूर्ण पृथ्वीच्या भूपृष्ठाची २८ x २८ किलोमीटरच्या छोट्या चौकटींमध्ये विभागणी करते आणि त्यानुसार मायक्रो ते मॅक्रो अंदाज वर्तवू शकते. २०२५ मध्ये पाच दिवस आधीच कशी मिळाली चक्रीवादळाची माहिती?WeatherNext ची क्षमती किती आहे हे २०२५ मधील Hurricane Melissa या चक्रीवादळादरम्यान समोर आले. हे चक्रीवादळ Jamaica कडे जात असताना ते वेगाने तीव्र होण्याची शक्यता पारंपरिक अंदाजांमध्ये पूर्णपणे स्पष्ट नव्हती. पण WeatherNext मध्ये मात्र त्याची तीव्रता वाढू शकेल अशी शक्यता वर्तवली होती. Jamaica वर landfall होण्याची शक्यता आहे असंही WeatherNext कडून सांगण्यात आले होते. आणि पुढे जाऊन हे वादळ खूप शक्तीशाली बनू शकते याविषयी देखील WeatherNext कडून सांगण्यात आले होते.एवढंच नाही तर हा अंदाज सुमारे पाच दिवस आधी दर्शवला होता आणि Google DeepMind ने दिलेल्या माहितीनुसार, Category 5 landfall ची शक्यता पाच दिवस आधी सुमारे ८० टक्के आत्मविश्वासाने तर तीन दिवस आधी ती जवळपास १०० टक्क्याने दर्शवली होती..जगभरातल्या सगळ्याच देशांनी हवामान अभ्यासासाठी एआयचा वापर सुरू केला आहे. भारताचंही स्वत:चं एआय मॉडेल आहे. पण मुळात हे एआय मॉडेल तयार कसे होतात तर त्यांना करावं लागतं. त्या मॉडेल्सना ट्रेन करण्यासाठी डेटा द्यावा लागतो किंवा ते फॉर्म्युला बेस असतं. हा डेटा हा अनेकदा मागील काही वर्षात काय झालं यावरचा म्हणजेच ऐतिहासिक नोंदीच्या आधारे दिलेला असतो. भौतिकशास्त्रातील गणितं, डेटा, अन्य परिणाम करणाऱ्या गोष्टी अशा सगळ्यातून हे एआय मॉडेल तयार होत असतात. एआयच्या या शर्यतीत पहिलं पाऊल गुगल टाकतंय असं म्हणता येईल. पण तरिही ते जगाच्या वेगवेगळ्या भागात जेव्हा वापरलं जाईल त्यांनंतरच त्याबद्दल बोलता येईल. अनेक स्थानिक पातळीवर जिथे खूप कमी वेळात ढग तयार होतात अशा ठिकाणी किंवा भारतासारख्या उष्णकटीबंधीय देशात हे कितपत वर्क करेल हे पहावं लागेल. पण हे जर यशस्वी ठरलं तर हवामान शास्त्रज्ञांच्या अपडेटची गरज पडणार नाही. लोकांना मोबाइलवर अपडेट येतील. त्यामुळे कम्युनिकेशन गॅप कमी होईल आणि हवामान अपडेट घ्यायचा एक एक नवा ट्रेंड येईल, अधिक अचूकतेने लोकांना हवामानाची माहिती मिळेल.मयुरेश प्रभुणे, हवामान विषयक अभ्यासक.Premium|Europe Heatwave Crisis : हवामान बदलाचा इशारा; युरोपसमोर उष्णतेचे वाढते संकट.संशोधनांमधून काय समोर आलं..?गूगल डीपमाइंड आणि गूगल रिसर्चच्या संशोधकांनी WeatherNext 2 या नवीन एआय तंत्रज्ञानाबाबतचा एक महत्त्वपूर्ण संशोधन निबंध प्रसिद्ध केला आहे. Skillful joint probabilistic weather forecasting from marginals या नावाच्या या निबंधात, AI वापर करून वातावरणातील निरनिराळ्या घटकांवरून संपूर्ण हवामान चक्राचा वेगाने आणि अचूक अंदाज कसा बांधता येतो, हे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध करण्यात आले आहे.तर 'नेचर सायन्स' या जर्नलमध्ये ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या तंत्रज्ञानावरील 'WN-C' या मॉडेलने २०२३ ते २०२५ दरम्यान आलेल्या चक्रीवादळांच्या चाचण्यांमध्ये उत्तम कामगिरी बजावली आहे. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या इतर मुख्य यंत्रणांच्या तुलनेत या मॉडेलने सरासरी एक दिवस आधीच चक्रीवादळाचा अचूक अंदाज वर्तवून दाखवला.या मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पुढील १५ दिवसांपर्यंत चक्रीवादळ निर्माण होण्याच्या आणि त्याच्या प्रवासाच्या निरनिराळ्या शक्यतांचे एकत्रित विश्लेषण करू शकते. संशोधकांच्या मते, या अचूक आणि वेळेवर मिळणाऱ्या विश्वासार्ह इशाऱ्यांमुळे चक्रीवादळांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर रोखण्यास मदत होईल. WeatherNext चा फायदा कोणकोणत्या गोष्टींत?शेती आणि मान्सून व्यवस्थापनभारतातील शेती मुख्यत्वे मान्सूनवर अवलंबून आहे. पावसाचे प्रमाण, आगमन आणि मुसळधार पावसाचे स्थानिक अंदाज मिळल्यामुळे शेतकरी पेरणी, खते मारणे आणि पीक कापणीचे योग्य दिवस ठरवू शकतील. तसेच अचानक येणारा अवकाळी पाऊस किंवा गारपिटीचा १५ दिवस आधीच संभाव्य अंदाज मिळाल्यास पिकांचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.आपत्ती व्यवस्थापन आणि किनारपट्टीची सुरक्षाचक्रीवादळांचा २४ तास आधी इशारा : बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र किनारपट्टीवर दरवर्षी येणाऱ्या चक्रीवादळांचा मार्ग आणि तीव्रता १ दिवस आधीच अचूक कळल्यामुळे नागरिकांचे वेळेत सुरक्षित स्थलांतर करता येईल.पूर आणि ढगफुटीचा पूर्वअंदाज : पश्चिम घाट, हिमालयीन राज्ये आणि शहरी भागांमध्ये म्हणजे मुंबई, पुणे, चेन्नई येथे होणाऱ्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीची पूर्वमाहिती मिळून आपत्कालीन यंत्रणा आधीच सज्ज ठेवता येतील.ऊर्जा आणि वीज निर्मिती क्षेत्रसौर पॅनेल आणि पवनचक्क्यांद्वारे किती वीज तयार होईल, याचा अंदाज सूर्याचा प्रकाश आणि वाऱ्याच्या वेगावरून बांधणे सोपे होईल. उन्हाळ्यात अति-उष्णतेच्या लाटांचा अंदाज आल्यास ग्रीडवरील विजेचा ताण आणि मागणी पूर्व नियोजनाद्वारे सांभाळता येईल.नागरी प्रशासन आणि पायाभूत सुविधामोठ्या शहरांमधील पाणी साचण्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी महापालिकांना आधीच ड्रेनेज यंत्रणा सज्ज ठेवता येईल. तसेच सागरी वाहतूक, मच्छिमारांना समुद्रात जाण्याचा इशारा आणि खराब हवामानामुळे विमानांच्या मार्गातील बदल आधीच निश्चित करता येतील..Premium|We Must Act Now : १५ नोबेल विजेत्यांसह २०० अर्थतज्ज्ञ आणि एआय संशोधकांचे जगभरातील देशांना पत्र; संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थाच बदलणार असल्याचा इशारा.हे टूल सामान्यांना वापरता येईल का?गूगलने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी WeatherNext 2 ची अधिकृत घोषणा केली. सध्या हे मॉडेल गूगलच्या Google Search, Gemini, Pixel Weather आणि Google Maps मध्ये समाविष्ट केले गेले आहे, तसेच Google Earth Engine आणि BigQuery वर संशोधकांसाठी उपलब्ध आहे. पण सामान्य नागरिकांना ते सहजपणे उपलब्ध नाही. यासाठी गुगलला फॉर्मद्वारे विनंती करावी लागते आणि त्यांनी तुमची विनंती मान्य केली तरच तुम्हाला हे त्यांच्या नियम व अटींसह हे वापरता येते. पण लवकरच हे सार्वजनिक वापरात येऊ शकते.---------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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