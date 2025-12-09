Premium|India Russia 23rd Annual Summit : द्विपक्षीय संबंधांचा आर्थिक पैलू

डॉ. अशोक कुडलेवास्तविक आजवर भारताने रशियाशी मुख्यत्वे लष्करी साहित्याचेच करार मोठ्या प्रमाणात केले आहेत. आर्थिक आघाडीवर रशियाशी भारताचा व्यापार नगण्य राहिला आहे. नेमकी हीच त्रुटी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्या दौऱ्यात दूर करण्यात आली.रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारतभेटीकडे अमेरिका, चीन व युरोपसहित अवघ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करा, रशियाशी संबंध तोडून टाका व अमेरिकादी गोटात सामील व्हा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आयातशुल्क, व्हिसा, डिपोर्टेशन यांसारख्या वेगवेगळ्या मार्गांद्वारे आकाशपाताळ एक केले आहे. तथापि, भारताकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘जे घडतंय ते पाहणे’ याशिवाय ट्रम्प यांच्याकडे दुसरा मार्ग दिसत नाही. जगातील चीन, उत्तर कोरिया यांसारख्या मोजक्या देशांचा अपवाद वगळता अध्यक्ष पुतीन यांना उर्वरित जगाने जवळजवळ बहिष्कृत केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांची भारतभेट वादळी न ठरली तरच नवल! .Premium|Trump nuclear testing announcement : ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पुन्हा अणुचाचण्यांचे संकट.भारत व रशिया दरम्यानच्या २३व्या वार्षिक संमेलनासाठी भारत दौऱ्यावर आलेल्या व्लादिमीर पुतीन यांचे उत्साहात स्वागत झाले आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले तेही ‘सरकारी प्रोटोकॉल’ बाजूला सारून. हा जगासाठी विशेषतः अमेरिकेसाठी संदेश होता की, ‘‘भारत कोणत्याही दबावाखाली येऊन आपले राजनैतिक निर्णय घेणार नाही आणि रशियासारख्या विश्वासू, काळाच्या कसोटीवर खरा उतरलेल्या, गेल्या अनेक दशकांचे आत्मीयतेचे व सौहार्दाचे संबंध कायम ठेवून असलेल्या देशाबरोबर आमचे संबंध यापुढेही असेच राहतील व ते वृद्धिंगत होतील.’’ अध्यक्ष पुतिन यांच्या या दौऱ्यात संरक्षणविषयक एस-४००, एस-५०० तसेच एसयू-५७ (सुखोई फायटर जेट) या महत्त्वपूर्ण करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले नसले तरी हे करार ‘प्रतीक्षायादी’त पहिल्या क्रमांकावर आहेत. याचे कारणही तसेच आहे. रशिया केवळ ही शस्त्रास्त्रे भारताला विकत नाहीये तर या अत्याधुनिक यंत्रणा व विमानांचे तंत्रज्ञान व उत्पादन परवाना देण्यापासून व्यापक उत्पादन भारतामध्ये करण्याची तयारी दर्शवली आहे, जे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाला अनुसरून आहे. सुखोई-५७ भारतीय हवाईदलात आल्यास स्वदेशी एएमसीए (अॅडव्हान्स्ड मिडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) लढाऊ विमान प्रकल्पाला आणखी गती मिळेल..हे करार झाल्यास दोन्ही देशांना मोठा फायदा होईल. अमेरिका व युरोपियन राष्ट्रांनी लादलेल्या आर्थिक, व्यापारी निर्बंधांना ‘ओव्हरटेक’ करून रशियाला आपला संरक्षणउद्योग जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठेवण्याबरोबरच रशियन अर्थव्यवस्थेला बळकटी देता येईल, तर भारतालादेखील आपले लष्कर अधिक मजबूत करण्याबरोबरच संरक्षणसाहित्य उत्पादनातून संरक्षणसाहित्य निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल. अलीकडेच भारत व रशियाच्या एकत्रित सहकार्यातून निर्माण केलेल्या ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रांची ताकद अवघ्या जगाने पाहिली व अनुभवली आहे. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (सिप्री)च्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवरील शस्त्रास्त्रांची एकूण विक्री ६७९ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. भारत जगातील सुमारे १०० देशांना लष्करी साहित्याची निर्यात करीत असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील भारताची संरक्षणनिर्यात २.७६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.यामध्ये आगामी काळात सरासरी १२ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून सुखोई-५७, एस-५००, ब्राह्मोस यांसारख्या अत्याधुनिक संरक्षणसाहित्याच्या मोठ्या उत्पादनामुळे पुढील काही वर्षांत भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलरकडे वेगाने वाटचाल करणाऱ्या निर्यातीत संरक्षणनिर्यातीचा वाटा उल्लेखनीय असेल. रशियन बनावटीचे ‘एसयू-५७’ हे कार्यक्षमता व मारकक्षमतेमध्ये कुठेही कमी नसून फ्रान्सचे ‘राफेल’ व अमेरिकेचे ‘एफ-३५’ या लढाऊ विमानांच्या तुलनेत जवळजवळ निम्म्याने स्वस्त असून यांचा देखभाल व दुरुस्ती खर्चही फार कमी आहे; तसेच भारतीय हवाईदलात रशियन बनावटीच्या लढाऊ विमानांची परंपरा गेल्या अनेक दशकांपासून चालत आलेली आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात येताच अगोदर ज्या फ्रान्सने आपल्या राफेल या लढाऊ विमानाचे तंत्रज्ञान भारतास देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, त्या फ्रान्सने राफेल या पाचव्या पिढीतील विमानाचे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी दर्शवून तसा करार भारताबरोबर केला आहे. तसेच अमेरिकेने देखील आपला ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर’चा अगोदरचा नकारात्मक पवित्रा बदलून तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यावरून रशियाचे भारताबरोबर असलेले निर्भेळ, निकोप व प्रामाणिक संबंध अधिकच अधोरेखित होतात..Premium|Rupee to Dollar 90 : डॉलरसमोर रुपया नव्वदीपार; आर्थिक वास्तवाकडे सरकारचं दुर्लक्ष?.द्विपक्षीय संबंधांची दिशापुतीन यांच्या नियोजित भारतभेटीत संरक्षणसिद्धतेबरोबरच दोन्ही देशांदरम्यान व्यापारविषयक धोरणाला नवी दिशा देणारी ठरेल अशी अपेक्षा होती. तद्वत, इंडिया-रशिया इंटर गव्हर्नमेंटल कमिशन (आयआरआयजीसी) अंतर्गत लष्करी व संरक्षण-तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य आणि व्यापार, उद्योग, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक सहकार्यांतर्गत द्विपक्षीय भागीदारी व संबंध वृद्धिंगत करण्यावर या भेटीदरम्यान भर देण्यात आला व परिणामी आर्थिक, व्यापारी आघाडीवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय व करार दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आले. वास्तविक आजवर भारताने रशियाशी मुख्यत्वे लष्करी साहित्याचेच करार मोठ्या प्रमाणात केले आहेत. आर्थिक आघाडीवर रशियाशी भारताचा व्यापार नगण्य राहिला आहे. नेमकी हीच त्रुटी पुतिन यांच्या दौऱ्यात दूर करण्यात आली. कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू या उद्योगांसह ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी क्षेत्र, सांस्कृतिक आदानप्रदान, माध्यमे यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान १६ महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. हे करार भारत रशियाच्या भविष्यातील संबंधांसाठी ‘माईलस्टोन’ ठरतील..मैत्री अबाधितभारत व रशिया दरम्यानचा व्यापार तूर्तास ६७ अब्ज डॉलर असून यात भारताला व्यापारी तूट सहन करावी लागत आहे. नेमकी हीच बाब ओळखून अध्यक्ष पुतिन यांनी हा व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचा मनोदय बोलून दाखवला व यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा स्पष्ट संदेश (अमेरिकेला) दिला. या अंतर्गत रशियामध्ये तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उत्पादन, कच्चे तेल व वायुनिर्मिती उद्योगांमध्ये वार्षिक कोट्यातील सुमारे ७१ हजार नोकऱ्या भारतीयांना उपलब्ध करण्याचे रशियाच्या कामगार मंत्रालयाने अहवालात नमूद केले असून उरल ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री’चे प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन यांनी हा आकडा १० लाखावर जाण्याचे सूतोवाच केले आहे. तथापि, यामुळे दोन्ही देशांमधील अगोदरच घट्ट असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध घट्ट होतील. भारताचा रशियाशी आजपावेतो होणारा व्यापार तुटीचा असला तरी मुख्यत्वे रशियाकडून आयात करण्यात आलेले लष्करी साहित्याच्या बळावरच भारताने आपली संरक्षणव्यवस्था अबाधित व अजिंक्य ठेवली आहे, हे विसरून चालणार नाही..रशियाने १९७१मधील भारताच्या पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धातील निर्णायक विजयात अत्यावश्यक लष्करी सहकार्य करण्याबरोबरच अमेरिका-युरोपादी देशांची भीड न बाळगता संयुक्त राष्ट्रांत भारताच्या हितासाठी नकाराधिकार वापरून व आंतरराष्ट्रीय दडपण झुगारून भारताला वेळोवेळी बिनशर्त राजकीय पाठिंबा दिला आहे. मैत्रीचा हा वारसा गेले पाऊण शतक सांभाळत आज भारत-रशियामधील संबंध विश्वासाच्या, मैत्रीच्या एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळेच पुतीन यांची भारतभेट राजकीय, आर्थिक व सामरिक समीकरणे बदलणारी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 