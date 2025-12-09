प्रीमियम आर्टिकल

Premium|India Russia 23rd Annual Summit : द्विपक्षीय संबंधांचा आर्थिक पैलू

India Russia strategic partnership : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत भेटीमुळे संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार आणि दोन्ही देशांमधील नगण्य असलेला आर्थिक व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याची नवी दिशा मिळाली, ज्यामुळे अमेरिकादी राष्ट्रांना स्पष्ट संदेश गेला.
India Russia 23rd Annual Summit

India Russia 23rd Annual Summit

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अशोक कुडले

वास्तविक आजवर भारताने रशियाशी मुख्यत्वे लष्करी साहित्याचेच करार मोठ्या प्रमाणात केले आहेत. आर्थिक आघाडीवर रशियाशी भारताचा व्यापार नगण्य राहिला आहे. नेमकी हीच त्रुटी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्या दौऱ्यात दूर करण्यात आली.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारतभेटीकडे अमेरिका, चीन व युरोपसहित अवघ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करा, रशियाशी संबंध तोडून टाका व अमेरिकादी गोटात सामील व्हा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आयातशुल्क, व्हिसा, डिपोर्टेशन यांसारख्या वेगवेगळ्या मार्गांद्वारे आकाशपाताळ एक केले आहे. तथापि, भारताकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘जे घडतंय ते पाहणे’ याशिवाय ट्रम्प यांच्याकडे दुसरा मार्ग दिसत नाही. जगातील चीन, उत्तर कोरिया यांसारख्या मोजक्या देशांचा अपवाद वगळता अध्यक्ष पुतीन यांना उर्वरित जगाने जवळजवळ बहिष्कृत केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुतीन यांची भारतभेट वादळी न ठरली तरच नवल!

Loading content, please wait...
Vladimir Putin
political
Modi Government
Russia

Related Stories

No stories found.