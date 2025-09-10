Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comआपल्या बऱ्याच धारणा, दृष्टिकोन हे लहानपणीच आपण ऐकलेल्या पौराणिक कथांमधून तयार होत असतात. कंसाने देवकी-वसुदेवाला कारागृहात टाकलं आणि तिथेच त्यांची सात मुलं मारल्यावर आठवा जन्म कृष्णाचा... मग भरपावसात वसुदेव साऱ्यांची नजर चुकवत कारागृहातून कृष्णाला घेऊन निघाला... यमुनेला इतका भर आला, की वसुदेवाच्या कंठापर्यंत पाणी लागलं आणि मग तान्ह्या कृष्णाच्या पदस्पर्शाने यमुना शांत झाली. ओसरली... सामान्यतः साऱ्यांचा कारागृहाशी पहिला संबंध या कथेपुरताच असतो. अगदी आपल्या बालपणी ऐकलेल्या या कथेतून ‘कारागृह म्हणजे छळ-छावणी’ असं आपल्या मनाचं सर्जन झालेलं असतं. तसंच ते माझ्यासोबतच्या इतरांचंही झालेलं होतं... पौराणिक कथांमधून ऐकलेल्या कारागृहाला आम्ही आता प्रत्यक्ष अनुभवत होतो आणि हा कारागृह आमच्या पूर्वकल्पना, पूर्वधारणांपेक्षा वेगळा ठरत होता. त्यात त्रास होताच; परंतु माणुसकीचं दर्शनही होतं...तिथे एक भलामोठा, दोन्ही बाजूंना उतार असणारा लांबलचक चौथरा होता आणि त्यामध्ये म्हशींना पाणी प्यायला जसं नळकांड असतं, तसं मोठच्या मोठं नळकांड होतं. त्यामध्ये सकाळी-संध्याकाळी काही वेळासाठी पाणी सोडलं जात असे. आम्हाला दिलेल्या कटोऱ्यात ते पाणी घ्यायचं आणि अंघोळ करायची. उतार इतका माफक होता, की त्यातल्या उथळ पाण्यात कटोरा जेमतेम अर्धा भरत असे... आम्ही सगळ्यांनी आमच्याकडे असलेले कपडे घेतले आणि त्या ठिकाणी जाऊन कटोऱ्यात पाणी घेऊन पटापट पटापट कावळ्यासारखी अंघोळ करायला सुरुवात केली. तिथे लाज-लज्जा याच्याशी कुणाचा काडीचाही संबंध नसतो; कारण सगळेच कैदी असतात. इथे कुणी गरीब नसतो की कुणी श्रीमंत नसतो... सगळ्यांना सारखी वागणूक. खऱ्या अर्थाने समानता... कारागृहातील सर्वात जास्त कैदी, कच्चे कैदी असतात. गुन्हा सिद्ध झालेले गुन्हेगारच कारागृहात असतात असं नाही, तर जामीन मिळू न शकल्यामुळे छोट्याशा गुन्ह्यासाठी वर्षानुवर्षं कारागृहात खितपत पडलेल्या असंख्य कैद्यांनी आज आपल्या देशातील कारागृहं भरून गेली आहेत..स्वातंत्र्यवीरांचा इतिहास, क्रांतीची गाणी, संविधानाने स्वीकारलेली मूल्यं, कायदे नि कायद्यांचं महत्त्व, लोकशाहीचं मोल इत्यादी साऱ्याची शिबिरात सतत उजळणी होत असते. विचारांचं आदान-प्रदान होत असतं... सततच्या सामूहिक उजळणीचा परिणाम व्यक्ती-व्यक्तींच्या मानसिक जडण-घडणीवर होत असतो आणि त्यातूनच मनुष्याचा ‘माणूस’ म्हणून विकास होत असतो....आम्हाला दिलेल्या थाळीत चहासारखा दिसणारा एक द्रवपदार्थ आणून दिला गेला आणि त्याला चहा आहे, असं सांगितलं गेलं. आम्ही तो चहा मानून प्यायलो. त्यानंतर ताटात लाप्सी टाकली गेली. तिथे जेवण वाढण्यामध्येही एकप्रकारची बेपर्वाई होती. ताट पुढ्यात घेऊन हाडामासांची माणसं बसलीत, ही जाणीवही जेवण वाढणाऱ्यांत नसायची. वाढताना बरंचसं जमिनीवर सांडत, बेदरकारपणाने जेवण वाढलं जाई. त्या लाप्सीचा नाश्ता सकाळी सात वाजता झाला, की समोर दुसऱ्या बराकमध्ये ओटीवर बरेच न्हावी येऊन बसत. हे न्हावीसुद्धा कैद्यांतलेच होते. ज्यांना शिक्षा झालेली असते, अशांना न्हावीचं काम मिळतं आणि त्याचा त्यांना मोबदलाही मिळतो. तुरुंगाच्या आतलं सगळं व्यवस्थापन कैदीच पाहत असतात. देखरेख करण्यासाठी फक्त कारागृहाचं प्रशासन तेवढं असतं. बाकी सर्व कामकाज कैदीच पाहतात.सर्व न्हावी कैद्यांचे केस कापायला बसल्यानंतर आम्हाला आमच्या बराकवाल्याने सांगितलं, ‘ऐ, चलो... हजामत करने के लिये चलो|’ मलाही सांगायला लागले, की ‘चलो हजामत करने के लिये| बाल बहुत बढ गया है| दाढी करने चलो|’ मी पूर्वी दाढी वाढवत असे. मी त्याला सांगितलं, ‘मी दाढी ठेवतो. मी दाढी काढत नाही’... ‘नहीं... इधर निकालना पडेगा|’ यावर माझा त्याच्याशी बराच वाद झाला. ‘मी माझे केसही कापायला देणार नाही आणि दाढीही काढायला देणार नाही’ यावर मी ठाम होतो. मात्र सेवानिवृत्त तहसीलदार भुस्कुटे भाऊ सर्वात आधी दाढी आणि हजामत करायला जाऊन बसले. सगळ्यांनी बिनपाण्याने दाढी आणि हजामत करून घेतली. त्यांनी सर्वांचा चमनगोटाच केला. मी माझ्या केसांना हात लावू दिला नाही. शेवटी बराकवाला धमकावणीच्या सुरात म्हणाला, ‘जेलर येईपर्यंत थांब... तुझे केस कापणारच’. मी म्हणालो, ‘मी जेलरशी भांडणार... मला माझे केस कापायचे नाहीत. मी काही शिक्षा होऊन आलेला कैदी नाहीय, त्यामुळे मी केस काढणार नाही’... माझे केस कापू नये याकरिता मला बराच झगडा करावा लागला..कारागृहामध्ये जेवणाची वेळ दहाची होती. त्याप्रमाणे दहा वाजता जेवण आलं. दहा वाजता जेवण आल्यानंतर आम्ही ठरवलं, की या ठिकाणी सरकारने आपल्याला मोफत हॉल दिलेला आहे आणि मोफत जेवणही दिलं आहे, तर इथे आपण आपलं शिबिर सुरू करायचं... मग जेवणानंतर ताबडतोबीने आम्ही शिबिराचा प्लॅन आखला. इथून सुटका कधी होईल, हे आम्हाला माहीत नव्हतं, त्यामुळे आम्ही शिबिराचा अभ्यासक्रम सुरू करायचा ठरवलं.आफ्टरनंतर आम्हाला दुसऱ्या बराकमध्ये हलवलं. त्या बराकमध्ये आम्हाला अंथरूण पसरायला जी जागा मिळाली होती, त्याच जागेत आम्ही आमचं शिबिर सुरू केलं. तेवढ्यात पुन्हा एकदा शिट्टी वाजली. ‘चलो, जेलर साहब आ रहे है| खडे रहो|’जेलर राउंडवेळी पसरलेलं अंथरूण नीट आहे का नाही, याची तपासणी करीत. अंथरूण जरा जरी साफसुथरं नसेल, तर जेलरने कमरेत लाथ घातलीच म्हणून समजा. हे इन्स्पेक्शन होत असताना जेलर माझ्यासमोर उभे राहिले. वार्डनने तेव्हा त्यांना ताबडतोबीने सांगितलं, की ‘साहब, इसको बोला, लेकीन यह दाढी नहीं निकालता है |’ त्या जेलरने माझ्याकडे पाहिलं आणि मला विचारलं की, ‘तुम्ही कोणत्या गुन्ह्याखाली आलात?’ त्यांना मी माझा गुन्हा सांगितला. जेलरने मला पुन्हा पुन्हा विचारलं, की ‘तुम्ही झेंडावंदनासारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात अडथळा का आणला?’ मी त्यांना समजावून देत होतो, की ‘आम्ही झेंडावंदनात अडथळा नाही आणला. आम्हाला झेंडावंदन करायचं होतं आणि आमच्या झेंडावंदनाला सरकारने बंदी आणली. ती बंदी आम्ही तोडली, म्हणून आम्ही जामीन नाकारून कारागृहात आलेलो आहोत. आम्ही जमावबंदी तोडून घोषणा दिल्या, झेंडावंदन केलं एवढाच आमचा गुन्हा आहे. आम्ही जामीन नाकारला, म्हणून आम्ही.कारागृहात आलो’...हे ऐकल्यावर जेलरला आमच्याबद्दल फारच कौतुक, आत्मीयता आणि सहानुभूतीही वाटली. त्यांनी आम्हा आठही जणांना जवळ बोलावलं आणि त्या बराकचा जो प्रमुख होता, त्याला त्यांनी सांगितलं, की ‘अर्धी बराक यांच्याकरिता खाली करून दे आणि यांना कुणी त्रास देणार नाही, याकडे लक्ष दे’... आम्ही त्यांना म्हणालो, ‘आम्हाला कुठलंही एक वर्तमानपत्र मिळेल का? कुठलंही चालेल’... त्यांनी आमच्यासाठी महाराष्ट्र टाईम्स, सकाळ आणि लोकसत्ता ही तीनही वर्तमानपत्रं सुरू करून द्यायच्या सूचना दिल्या. आम्ही त्यांचे आभार मानले. जेलरच्या या सहृदयतेमुळे कारागृहातला आमचा शिबिराचा कार्यक्रम अशारीतीने सुरळीत सुरू झाला.दहा वाजता जेवण झालं, की साधारणपणे अकरा वाजता आम्ही आमचं शिबिर कारागृहातल्या त्या हॉलमध्ये सुरू करायचो. आम्ही जरी आठ जण असलो, तरी त्या बराकमध्ये बाकीचे कैदीही होते, तेही आमच्यात सामील होते. आम्ही त्यांनाही रांगेत बसायला सांगत असू.भुस्कुटे भाऊ हक्कनोंद, सातबारा, इतर हक्क, वारस नोंद, कब्जेदार असे जमिनीचे मूलभूत विषय शिबिरात घेऊ लागले. मी स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास, साने गुरुजींच्या गोष्टी, पोलिसांचा इतिहास... ब्रिटिशांच्या काळात पोलिस दल कसं तयार झालं? १८५७ चं बंड झाल्यानंतर राणीचं राज्य कसं आलं? राणीचं राज्य आल्यानंतर त्यांनी जो भारत सरकारचा कायदा केला, त्यात पहिला कायदा जर कोणता केला असेल, तर तो पोलिसांचा कायदा केला. आजही इंग्रजांनी केलेलाच पोलिसांचा कायदा कसा लागू आहे? हे लोकांना समजावून सांगणं. गुन्हा दाखल कसा करायचा? पहिली खबर म्हणजे काय? गुन्ह्याचा तपास कसा होतो? अनैसर्गिक मृत्यू म्हणजे काय? त्याचा तपास करायची पद्धती काय? अशी माहिती मी शिबिरात देत असे. सकाळी अकरा ते तीन वाजेपर्यंत आमचं हे शिबिर चालत असे..शिबिरामध्ये मी खेळही घेत असे. बराकमध्ये बैठे खेळ, आदिवासी नृत्य, तसेच मैदानात मैदानी खेळ मी घेत असे. आमच्या आठजणांव्यतिरिक्त इतर कैदीही त्यात सामील होत. आम्ही साने गुरुजींची ‘खरा तो एकची धर्म’ ही प्रार्थना, संघटनेची गाणीही घेत असू. इतर कैद्यांनीही ती पाठ करायला सुरुवात केली.कारागृहाच्या त्या दगडी भिंतींच्या आतलं शिव्या, खेकसणं, आरडाओरडा हे सारं बंद होऊन त्या भिंतींआड साने गुरुजींच्या ‘खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे’ या प्रार्थनेचे शब्द घुमू लागले... या शब्दांनी कारागृहातली वास्तू भारावली होती. फक्त तिरस्कार, उपेक्षा, हिंसा याच नकारात्मक तुरुंगांनी घुसमटलेली वास्तू आता मोकळा श्वास घेत होती... हत्या, दरोडा, हिंसा करणंच माहीत असलेली माणसं आता ‘परार्था प्राणही द्यावे, जगाला प्रेम अर्पावे’ या ओळी गुणगुणू लागली होती.इतर बराकमधील कैदी तर पहिल्या दिवशीच या साऱ्याने प्रभावित झाले होते. त्यांच्याकरिता अशा प्रकारची शिबिरं, गाणी, स्वातंत्र्याच्या गोष्टी हे सारं नवीन होतं. शिबिराचा कार्यक्रम हा इतर बराकमधल्या कैद्यांसाठी एकप्रकारचा तक्रार निवारणाचा दरबार होता. मग हळूहळू कैदी त्यांच्या तक्रारी, अडचणी घेऊन येऊ लागले. कारागृहामधल्या अडचणी सांगायला लागले. आम्ही कारागृहात आल्यानंतर जेवणाची प्रत कशी सुधारली, हेही आनंदाने सांगू लागले..खरंतर, कारागृहाच्या जेवणात एक चमचाच भात वाढला जाई आणि कटोऱ्यात डाळ वजा भाजीसारखा द्रवपदार्थ दिला जाई. स्वच्छ न धुतलेलं मातीसकटच असलेलं बीट किंवा देठासकट असलेली वांगी, असं काहीतरी असे... अर्धवट शेकलेली, कणकेच्या पिठीत आकंठ बुडवलेली चपाती असे. ती खाताना त्याच्यावरलं पीठ झाडूनच खावं लागे. आम्ही आल्यापासून तरी याचप्रकारचं अन्न खात होतो; तर मग आम्ही आल्यानंतर जेवणाची प्रत सुधारलीय, असं कसं काय इतर कैदी म्हणताहेत, याचा मात्र आम्हाला तेव्हा उलगडाच झाला नाही.आम्ही सगळे जेवताना मांडी घालून खाली बसत असू. जे समोर येईल ते पूर्ण खायचं, असं ठरवल्यामुळे आमच्यापैकी कोणाचीही जेवणाबद्दल तक्रार नव्हती. भुस्कुटेंनी कवळी बसवलेली होती. ते मात्र चपातीचे बारीक बारीक तुकडे करून खात; परंतु त्यांनीही कधी जेवणाबद्दल तक्रार केली नाही. इतर कैद्यांच्या म्हणण्यानुसार जेवणाचा दर्जा आम्ही येण्यापूर्वी यापेक्षाही निकृष्ट असावा, याची आम्हाला कल्पना आली होती. संध्याकाळचं जेवण चार वाजता येई. कारागृहाचा दरवाजा जो पाच वाजता बंद होई तो थेट सकाळी पाच-सहा वाजताच उघडत असे..जेलरच्या कृपेमुळे अर्धी बराकच आम्हाला मिळाल्याने तुरुंगातून बाहेर येईपर्यंत शिबिरं घेण्याकरिता अतिशय शांत, निवांत जागा आम्हाला इथे मिळाली. खेळ, गाणी, संघटनेच्या गोष्टी आणि रात्रीच्या वेळेला अनौपचारिक गप्पा मारणं, नाचणं, गाणी म्हणणं हा दिनक्रम सुरूच होता. यामध्ये कैदीसुद्धा नाचण्यात, गाण्यात सहभागी होत. त्यातील अनेक जण त्यांच्या घरच्या आठवणी सांगून विव्हळत असत. त्यांनी गुन्हा कसा केला नाही, त्याचं वर्णनही ते करीत असत. आम्ही आठ जण किंवा तुरुंगातले इतर कैदी साधारणपणे रात्री आठ-साडेआठला झोपी जायचो आणि सकाळी पुन्हा डोळे चोळत गिनतीला उठून बसायचो. ‘गिनती देणं’ हा कारागृहामधला अतिशय गमतीचा भाग असे.कारागृहामध्ये लाडक्या वंजारी नावाचा एक जण संघटनेच्या कामाविषयी ऐकून खास भेटायला आला. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झालेली होती. वसईतील देपिवलीजवळच्या करंजोण गावचा एक सावकार त्या भागातल्या लोकांना त्रास देई. हा लाडक्या वंजारी गुंड प्रवृत्तीचा... सावकाराच्या जाचाला कंटाळून याने त्याच्याच घरात घुसून त्याचे तुकडे केले. त्यामुळे त्याला जन्मठेप झाली. तो आम्हाला भेटायला आला. संघटना वेठबिगारांकरिता, मजुरांकरिता काय काम करते? संघटना मालकांच्या विरोधी कशी आहे? हे तो आम्हालाच सांगायला लागला... त्याच्या बोलण्यात संघटनेविषयीची आपुलकी जाणवत होती. ‘भाऊ, काळजी नाही करायची. आता एक वर्षाने बाहेर आलो, की मी संघटनेत सामील होईन, मग कुठल्या मालकाची हिंमत आहे तुमच्या विरोधी बोलायची ते बघू’... यावर मी त्याला समजावलं, ‘बाबा रे, आपण संघटनेत मारामाऱ्या वगैरे करीत नाही. .आता बाहेर आलास, की तू पुन्हा हिंसेचा मार्ग पत्करू नकोस. चांगला राहा. संघटनेत सामील हो आणि चांगली कामं कर’... पुढे एक वर्षानंतर लाडक्या वंजारी कारागृहामधून सुटल्यावर माझ्या भेटीला वरचेवर येत असे. कारागृहामधून सुटून आल्यावर त्याने हिंसा सोडून चांगली कामं करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, एक-दोन वर्षांतच त्याचा अंत झाला. सजा भोगून आल्यानंतर फार काळ लाडक्या वंजारी जगला नाही... तुरुंगात एकत्र असताना मी सांगितल्यानुसार त्याने बाहेर आल्यावर चांगल्या मार्गावर चालायचा प्रयत्न मात्र केला होता... कदाचित शिबिरांची हीच ताकद असावी.मला वाटतं, भक्तिमार्ग हा उपासना, पारायण, नामजप या मार्गाने मनाला शिस्त लावायचा प्रयत्न करीत असावा... योगमार्ग हा ध्यान-धारणेने मनावर काम करीत असावा; तर ज्ञानमार्ग हा ज्ञानार्जन, उपदेश, सत्संग या मार्गाने मनाला योग्य मार्गावर ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असावा... याचप्रमाणे कर्ममार्गात दीन-दुबळ्यांची सेवा, सत्कर्म, सचोटी या बरोबरीनेच संघटना आणि संघटनेतली गाणी-खेळ, विशेषत्वाने ‘शिबिरं’ ही मनाला योग्य मार्गावर नेणारी साधनं असावीत. स्वातंत्र्यवीरांचा इतिहास, क्रांतीची गाणी, संविधानाने स्वीकारलेली मूल्यं, कायदे नि कायद्यांचं महत्त्व, लोकशाहीचं मोल या साऱ्याची शिबिरात सतत उजळणी होत असते. .Panhala Labour Scheme Scam : मृत्यूनंतरही काम करणारा पन्हाळ्याचा ‘गवंडी’, उचलला दोन लाखांचा लाभ; बांधकाम कामगार योजनेचा गैरवापर.या सर्व विषयांवर विचारांचं आदान-प्रदान होत असतं... सततच्या या सामूहिक उजळणीचा परिणाम व्यक्ती-व्यक्तींच्या मानसिक जडण-घडणीवर होत असतो आणि यातूनच मनुष्याचा ‘माणूस’ म्हणून विकास होत असतो... त्यातूनच सर्वांच्या कल्याणाची भावना रुजते आणि या भावनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठीची व्यक्तींची समाजाप्रतीची, देशाप्रतीची उत्तरदायित्वाची जाणीव विकसित होते... त्यामुळे ‘शिबिरं’ ही मानवी मनाच्या जडण-घडणीसाठीची शास्त्रीय पद्धत असावी. सामूहिकतेचा परिणाम व्यक्ती व्यक्तींच्या जडण-घडणीवर, समाजावर होत असतोच... संघटनेच्या सामर्थ्याचं तेच गमक असावं आणि त्यातल्या शिबिरांचंही... संघटनेला माणसांच्या, वास्तूच्या, साधनांच्या, परिस्थितीच्या मर्यादा नसतात. याचा प्रत्यय आम्हाला हिंसा, उपेक्षेनं गच्च भरलेल्या कारागृहातही येत होता... कारागृह ही ‘छळ छावणी’ नसते; तर ती कार्यकर्त्यांसाठी ‘प्रशिक्षण छावणी’ असते... (क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.