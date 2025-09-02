प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Buying New Flat vs. Old Flat: नवीन फ्लॅट की जुना? तुमचा निर्णय घेण्याआधी हे लक्षात ठेवा...

Pros and Cons of a New vs. Resale Flat: तुमच्या हक्काचं घर घेताना कोणतीही घाई करू नका. नवीन फ्लॅट घ्यायचा की जुना, याचा विचार करूनच योग्य निर्णय घ्या.
New vs old flat
New vs old flatesakal
Shraddha Shrikrishna Paranjpe
Updated on

प्रत्येक व्यक्तीचं एक स्वप्न असतं, स्वतःच्या हक्काचं एक घर असावं. पण जेव्हा खरंच घर घेण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यातलाच एक मोठा प्रश्न म्हणजे, नवीन फ्लॅट घ्यायचा की जुना? घेताना नवीन घ्यावं असं वाटतं खरं पण खरंच ते तितकंसं फायदेशीर ठरतं का? की जुनाच फ्लॅट घेऊन टाकावा? रेट पण कमीच असते?

नवीन जुन्याच्या या द्वंद्वात प्रत्येक घर घेणारा माणूस अडकतोच! पण नक्की दोन्हीचे फायदे आणि तोटे काय? आणि नक्की कोणता पर्याय तुमच्यासाठी चांगला आहे? चला, 'सकाळ प्लस' च्या या लेखात वाचूयात...

Loading content, please wait...
Home Loan
sale
Buyer
Flat Selling
Buy Home
flat price
Home
GST impact on inflation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com