Premium| Buying New Flat vs. Old Flat: नवीन फ्लॅट की जुना? तुमचा निर्णय घेण्याआधी हे लक्षात ठेवा...

प्रत्येक व्यक्तीचं एक स्वप्न असतं, स्वतःच्या हक्काचं एक घर असावं. पण जेव्हा खरंच घर घेण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यातलाच एक मोठा प्रश्न म्हणजे, नवीन फ्लॅट घ्यायचा की जुना? घेताना नवीन घ्यावं असं वाटतं खरं पण खरंच ते तितकंसं फायदेशीर ठरतं का? की जुनाच फ्लॅट घेऊन टाकावा? रेट पण कमीच असते?नवीन जुन्याच्या या द्वंद्वात प्रत्येक घर घेणारा माणूस अडकतोच! पण नक्की दोन्हीचे फायदे आणि तोटे काय? आणि नक्की कोणता पर्याय तुमच्यासाठी चांगला आहे? चला, 'सकाळ प्लस' च्या या लेखात वाचूयात... .घर घेणं म्हणजे तसं कष्टाचं काम. कुठलं घ्यायचं, कितीचं घ्यायचं, या सगळ्याआधी शोधायचं कसं? आणि शोधायचं तरी कुठलं? जुनं की नवीन?तर, खालचे सगळे मुद्दे लक्षात ठेवा आणि या सगळ्या प्रश्नांवरची उत्तरं तुम्हीच मिळवा!१. बजेट आणि किंमत:जुना फ्लॅट: जुने फ्लॅट्स सहसा स्वस्त मिळतात कारण त्यावर जीएसटी लागत नाही. पण तुम्हाला पूर्ण रक्कम एकाच वेळी द्यावी लागू शकते. जुन्या फ्लॅटच्या बाबतीत तुम्ही किंमतीबाबत वाटाघाटी करू शकता कारण ते वैयक्तिक मालकांकडून विकले जातात. तुम्ही आजूबाजूच्या फ्लॅटच्या किंमती किंवा दुरुस्तीचा खर्च विचारात घेऊन एक चांगली डील मिळवू शकता.नवीन फ्लॅट: नवीन फ्लॅट थोडे महाग असतात आणि बांधकाम चालू असेल तर त्यावर जीएसटी सुद्धा लागतो. पण यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या पेमेंट पर्यायांचा फायदा मिळतो. पण, यात बिल्डर स्वतः किंमत ठरवतात, त्यामुळे वाटाघाटीची फारशी संधी मिळत नाही..२. सुविधा आणि बांधकाम:जुना फ्लॅट: जुन्या फ्लॅटमध्ये तुम्हाला जिम, स्विमिंग पूल सारख्या आधुनिक सुविधा मिळण्याची शक्यता कमी असते. पण अनेक जुने फ्लॅट्स चांगल्या प्रकारे मेंटेन केलेले असतात. जुन्या फ्लॅटमध्ये तुम्हाला जास्त carpet area मिळू शकतो, जे नवीन फ्लॅटमध्ये क्वचितच दिसतं.नवीन फ्लॅट: नवीन फ्लॅटमध्ये तुम्हाला आधुनिक सुविधा, उत्कृष्ट बांधकाम आणि डिझाइन मिळतं. जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, हिरवळ आणि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतात..३. गृहकर्ज आणि कागदपत्रं:जुना फ्लॅट: जुना फ्लॅट घेण्यासाठी तुम्हाला मालकाची तपासणी, कागदपत्रं आणि कर्जासाठी स्वतःच प्रयत्न करावे लागतात. पण एकदा कागदपत्रं योग्य आहेत याची खात्री पातळी की प्रक्रिया सोपी होते. जुना फ्लॅट घेताना खाली दिलेली कागदपत्रं नक्की तपासायला हवीत.मालकी हक्क: विकणारी व्यक्तीच फ्लॅटचा खरा मालक आहे का?विक्री दस्तावेज: फ्लॅट तुमच्या नावावर झाल्याचा लेखी पुरावा.कर्जमुक्त असल्याचं प्रमाणपत्र: फ्लॅटवर कोणतंही कर्ज किंवा देणी नाहीत याची खात्री करा.ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC): इमारत राहण्यायोग्य आहे का हे तपासा.नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): बिल्डर, सोसायटी आणि बँकेकडून सर्व देणी चुकती झाल्याची खात्री करा.प्रॉपर्टी टॅक्स आणि युटिलिटी बिलं: वीज, पाणी आणि इतर बिलं भरलेली आहेत का, हे तपासा.नवीन फ्लॅट: नवीन फ्लॅटच्या बाबतीत बिल्डर बहुतांश कागदपत्रांचे काम स्वतःच करतात. गृहकर्जाच्या अटी समान असल्या तरी, पैसे बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार दिले जातात, ज्यामुळे तुमचा भार कमी होतो..४. दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च:जुना फ्लॅट: जुना फ्लॅट घेतल्यावर दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च अचानक येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, प्लंबिंग किंवा वायरिंगमध्ये समस्या असू शकतात. यामुळे तुम्हाला सुरुवातीला काही अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.नवीन फ्लॅट: नवीन फ्लॅटमध्ये सुरुवातीला दुरुस्तीचा खर्च जवळपास नसतो. पण तुम्हाला मासिक आणि वार्षिक देखभाल शुल्क, पार्किंग शुल्क, आणि प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागतो..Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन.५. Resale Value:जुना फ्लॅट: जुने फ्लॅट्स सहसा चांगल्या ठिकाणी, आधीपासूनच विकसित झालेल्या परिसरात असतात, जिथे शाळा, हॉस्पिटल्स, आणि कनेक्टिव्हिटी चांगली असते. त्यामुळे त्यांची पुन्हा विक्री होण्याची किंमत चांगली मिळू शकते.नवीन फ्लॅट: नवीन फ्लॅटमध्ये आधुनिक सुविधा आणि बांधकाम चांगलं असतं. सुरुवातीला बिल्डरच्या प्रीमियममुळे किंमत थोडी जास्त वाटते, पण काही वर्षांनी ती बाजारभावाशी जुळते. पुन्हा विक्रीची किंमत बाजार परिस्थिती आणि जागेनुसार ठरते..Premium| Modi Government: पंतप्रधान मोदींच्या 'स्थैर्या'ची सप्टेंबर महिन्यात कसोटी लागणार का?.पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी जुना फ्लॅट एक चांगला पर्याय असू शकतो, कारण त्याची किंमत कमी असते आणि तुम्हाला लगेच राहता येतं. पण कागदपत्रांची योग्य तपासणी करणं सुद्धा खूप आवश्यक आहे.बजेट जास्त असेल आणि आधुनिक सुविधा हव्या असतील, तर नवीन फ्लॅट तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. यात तुम्हाला कमी वेळात आणि कमी प्रयत्नात घर मिळवता येतं.तुमच्या गरजा, बजेट आणि भविष्यातल्या योजना यानुसार योग्य निर्णय घ्या. दोन्ही प्रकारच्या घरांचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत, त्यामुळे कोणतंही घर घेण्याआधी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.