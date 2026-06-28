Premium|Government Service Delivery : प्रशासनातील बदलांचा सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर नेमका कसा परिणाम होतो?

व्ही. राधा, माधव गोखले - saptrang@esakal.comसरकारच्या पातळीवर घडणारे बहुतांश प्रशासनिक काम बऱ्याचदा नजरेत फारसे ‘भरत’ नाही. सर्वार्थाने सार्थ असणाऱ्या सुधारणा, अगदी शेवटच्या स्तरावर काही बदल घडवून आणणारी कामे बहुतेक वेळा गाजावाजा करणारी नसतात. प्रशासन म्हणजे नेमके काय, ते चालते कसे, काय आव्हाने असतात ? इथं या साऱ्यांचा शोध घेत आहेत ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा आणि ज्येष्ठ पत्रकार माधव गोखलेप्रशासन नेमके काय करते? शासनाचे लोकाभिमुख असणे म्हणजे नेमके काय? प्रशासन बदलाभिमुख असते की स्थितिप्रिय अशा मुद्द्यांवर अनेकदा चर्चा झडत असतात. आम्हीही गेली बरीच वर्षे अशाच चर्चा करतो आहोत. एक अनेकविध जबाबदाऱ्या सांभाळलेल्या; सांभाळणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि एक पत्रकार-खळबळजनक बातम्यांच्या दुनियेत वावरतानाही भवतालात काही बरं चाललं आहे का ते शोधणारा. खरंतर प्रत्यक्ष भेटून गप्पा मारण्याच्या वेळा दुर्मीळच असायच्या, पण फोनवर बोलताना वेगवेगळे मुद्दे चर्चेत येत राहायचे - वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगळं, सकारात्मक काय घडतंय त्याबद्दल बोलणारे. घडणाऱ्या साऱ्याच गोष्टी दरवेळी फार मोठ्या असायच्याच असं नाही, पण प्रत्येक वेळी त्यात वेगळंपण जाणवायचं आणि मुख्य जाणवायचा तो लहान घटकांचा विचार. आमच्या या चर्चा थांबायच्या, मात्र नेहमीच्याच एका मुद्द्यावर - हे लिहिलं पाहिजे एकदा!.Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.पण हे लिहिताना एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी, प्रशासनाची बाजू मांडणे हा या लेखमालेचा उद्देश नाही. या लेखमालेच्या निमित्ताने आमच्या चर्चांकडे पाहताना एक गोष्ट सतत जाणवत राहते; शासनाचे खरे यश केवळ नियम, योजना किंवा कागदोपत्री मांडल्या जाणाऱ्या धोरणांत नसते. ते असते या साऱ्यांचा सामान्य माणसाला त्याच्या दैनंदिन आयुष्यात अनुभव कसा येतो यात.बहुसंख्य लोकांच्या दृष्टीने ‘सरकार’ मंत्रालयांमध्ये किंवा कायद्यांच्या पुस्तकांत नसते. त्यांच्यालेखी ‘सरकार’ म्हणजे एखादा दाखला देणारे स्थानिक कार्यालय, गावात येणारे सरकारी कर्मचारी किंवा नियम अमलात आणणारे निरीक्षक आणि अधिकारी; किंवा एखादी तक्रार दिल्यानंतर वाट्याला येणारी शांतताही कधी दिलासा देणारी, कधी अस्वस्थ करणारी!!पण या सरकारच्या पातळीवर घडणारे बहुतांश प्रशासनिक काम बऱ्याचदा नजरेत फारसे ‘भरत’ नाही. सर्वार्थाने सार्थ असणाऱ्या सुधारणा, अगदी शेवटच्या स्तरावर काही बदल घडवून आणणारी कामे बहुतेक वेळा गाजावाजा करणारी नसतात, हे आता जवळपास तीन दशके सार्वजनिक सेवेत - गावपातळीपासून भारत सरकारपर्यंत - काम करताना स्पष्ट झाले आहे. ही कामे मथळ्यांमध्ये क्वचितच दिसतात. त्या हळूहळू घडतात, कधी शंकांच्या किंवा कधी टीकेच्या छायेत पुढे सरकतात, कधी अपूर्णही राहतात. पण ती कामे, ते बदल महत्त्वाचे असतात, कारण त्यांच्यामुळे लोक आणि सरकार यांच्यातील रोजच्या व्यवहारांचा स्वभाव बदलत असतो.हे बदल जिथे प्रत्यक्ष सुरू होतात, जिथून पुढे जातात तिथंपर्यंत वाचकांना घेऊन जाण्याचा या लेखमालेचा प्रयत्न असेल. जिल्हे, तालुके, नगरपालिकांची कार्यालये, शाळा, आरोग्य केंद्रे, पोलीस ठाणी, रास्त भाव दुकाने आणि स्थानिक पातळीवरची न्यायालयेही. लेखमालेचा भर असेल तो बदलांचे प्रयत्न मांडताना धोरणांचा हेतू काय होता यापेक्षा अंमलबजावणीमुळे काय बदलले यावर... एखादी प्रक्रिया नव्याने रचली की काय फरक पडतो, स्वविवेक मर्यादित केला की काय घडते, तंत्रज्ञान विचारपूर्वक वापरले की कसा परिणाम दिसतो किंवा समोरच्या पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोष देण्याऐवजी सक्षम केले तर काय बदल घडतो, यावर....सार्वजनिक चर्चांच्या परिप्रेक्ष्यात प्रशासनाकडे अनेकदा द्विमिती नजरेने पाहिले जाते. यश की अपयश, प्रामाणिक हेतू की गैरव्यवहार, सुधारणा की अडथळे. प्रत्यक्षात तळागाळातील वास्तव मात्र अधिक गुंतागुंतीचे असते. एखादी सुधारणा रखडलेली दिसते, पण ती कदाचित कायदेशीर अडचणींतून वाट काढत असते. दुसरी एखादी योजना प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे किंवा अपुऱ्या माहितीमुळे मंदावलेली असते. तर तिसरी, कोणाचेही लक्ष न वेधता, शांतपणे नुकसान टाळण्याचे काम करत असते - म्हणूनच ती सहजपणे नजरेत येत नाही.आधी म्हटले त्याप्रमाणे सुधारणांच्या प्रक्रिया अनेकदा वेळ घेणाऱ्या असतात. वेगवेगळ्या पातळ्यांवरच्या खरेदी व्यवस्था, तक्रार निवारण यंत्रणा, जमीन नोंदी, शाळा प्रशासन किंवा सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांतील बदलांचे फायदे स्पष्ट होईपर्यंत अनेकदा काही वर्षे जातात. तोपर्यंत परिस्थिती बदललेली असते; मग बऱ्याचदा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रणालीगत अपयशांसाठी जबाबदार धरले जाते. त्यांना कठोर टीकेला सामोरे जावे लागते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा योजनेच्या अंमलबजावणीवर त्यांचे नियंत्रण मर्यादित स्वरूपातच असते.या टप्प्यावर आणखी एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. हे सगळे लिहीत असताना इथे कोणाचीच, कोणतीच जबाबदारी नाकारायची नाहीये, उत्तरदायित्वातून कोणालाच वगळायचे नाही, पण वास्तवातील आर्थिक, कायदेशीर, संस्थात्मक आणि सामाजिक मर्यादा समजून घेण्याची मात्र गरज आहे. अपयश, विरोध आणि अनपेक्षित परिणाम यांच्याही नोंदी इथे असतील. पण त्यांच्या जोडीला लहान लहान पण सातत्याने होणाऱ्या सुधारणा, बहुतेक वेळा नजरेआड राहणाऱ्या बदलांचीही नोंद करण्याचा प्रयत्न असेल. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकांचा प्रशासनाबद्दलचा अनुभव बदलत जातो तो अशाच लहान लहान बदल घडवणाऱ्या कामांमुळे.प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधला एक महत्त्वाचा ग्रंथ असणाऱ्या कौटिलीय अर्थशास्त्रात प्रशासनाचा मूलभूत अर्थ सांगणारं एक वचन आहे. प्रजेच्या सुखातच राजाचे (प्रशासकाचे) सुख आणि हित असते... ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्’ (कौटिलीय अर्थशास्त्र, १-१६-३४)राजनीतिशास्त्राविषयी विस्तृत पण तेवढेच सूक्ष्म विवेचन करणारा हा ग्रंथ भारतातील प्राचीन राजनितीशास्त्रावरील सर्वांत जुना आणि परिपूर्ण ग्रंथ आहे, अशी अभ्यासकांची धारणा आहे. ग्रंथ रचला जात असताना राज्यकारभाराच्या सिद्धांतांना अभिप्रेत असलेली परिस्थिती आता राहिलेली नसली, तरी आजच्या काळातही या ग्रंथातील सिद्धांताचा पडताळा सुशासन (Good Governance), आर्थिक स्थैर्य, लोककल्याण अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या संदर्भाने येत राहतो..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.एका क्षणात गोष्टी सुधारल्या, बदल घडले असे आपल्याकडे क्वचितच होते. परिस्थिती, प्रक्रिया बदलतात तेव्हा ती अनेक छोट्या बदलांची, दुरुस्त्यांची आणि तडजोडींचीही मालिका असते. आणि ते बदल, त्या दुरुस्त्या, त्या तडजोडी अपुऱ्या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य लोकांनीच घडवून आणलेल्या. ही वस्तुस्थिती मान्य करणे म्हणजे आपल्या अपेक्षा कमी करणे नव्हे, तर त्या अपेक्षांकडे अधिक समजूतदारपणे अधिक वास्तववादी दृष्टीने पाहणे होय.आमच्या लेखी हे प्रयत्न म्हणजे ‘स्वस्तिपदे’ आहेत, जनकल्याणाच्या मार्गावर टाकलेली पावले आहेत. या पावलांचे यश-अपयश जमेला न धरता एवढे नक्की म्हणता येईल, की ही सारी वाटचाल आश्वासक नक्की होती. सरकार, राज्य, प्रशासन समजून घ्यायचे असेल, तर बदल कसा घडवला जातो, त्याला वेळ का लागतो आणि नकळत का असेना पण तो बदल कुठे घडतो आहे, हे समजून घ्यायला हवे.ही लेखमालिका म्हणजे याच संवादाची सुरुवात..पुणे-सातारा रस्त्यावरील शिरवळ गावातील सातारा जिल्हा परिषदेची मुलींची शाळा. इथल्या विद्यार्थिनी मराठी, हिंदी, इंग्रजी बरोबरच ओडिया आणि जपानी भाषाही शिकतात. आपल्या भवतालात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांबरोबर शिकता येणाऱ्या आपल्या भवतालाच्या पलीकडच्या या भाषांमधून मुलींना एक आत्मविश्वास तर मिळतोच, पण त्या आत्मविश्वासाला जोड मिळते ती आपल्या परिघाबाहेर पाहण्याच्या दृष्टिकोनाची.विदर्भातला वाशीम जिल्हा. मध्यम पावसाचा. मुख्यतः कोरडवाहू शेती असणाऱ्या वाशीममधील शेतीचा तोंडावळा अलीकडच्या काही वर्षांत बदलला आहे तो पाणी कमी पिणाऱ्या ‘सुपरफूड’ चिया शेतीने. सोयाबीन, तूर, कापूस अशा पारंपरिक पिकांबरोबर आता वाढलेली चिया लागवड आता उत्पन्नाचेही नवे टप्पे गाठत आहे.नंदूरबारच्या दुर्गम भागातल्या अनेकींपैकी ती एक. ॲनिमियाची शिकार ठरलेली. ती आता आई होणार आहे. मात्र मातृत्वाला सामोरं जाणं तिच्यासाठी फार अनघड वाट आहे, ती राहते त्या डोंगरदऱ्यांसारखीच. मिळणारा रोज बुडवून दवाखान्यात जाणं तिला परवडत नाही. शिवाय प्रवास लांबचा आहे. दवाखान्यातली भाषाही वेगळी आहे. दवाखान्याची भीतीही आहे. यावर उपाय एकच - रुग्ण दवाखान्यात येऊ शकत नसेल तर दवाखाना रुग्णापर्यंत नेणं.(लेखिका भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९९४ च्या तुकडीतील अधिकारी असून, सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.)( लेखक पुणेस्थित पत्रकार-लेखक व माध्यम-अभ्यासक असून, गेली चार दशके माध्यम क्षेत्राशी संबंधित आहेत.).Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.