Premium|Public Sector Banks : मोठ्या सार्वजनिक बँका हव्यात, पण विलीनीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे का?

अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.comभारतात १९६९ मधील बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत केवळ अधिक बँका नव्हे, तर अधिक सक्षम, मजबूतभांडवल आणि तंत्रज्ञानसज्ज बँकांची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणामुळे त्यांची आर्थिक ताकद वाढली असली, तरी विकसित भारताच्या ध्येयासाठी ही प्रक्रिया पुरेशी आहे का, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरतो.केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरणाने सुरू झालेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा प्रवास गेल्या दशकात, विशेषतः २०१८ नंतर, मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरणाच्या दिशेने सरकला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ इतकी कमी झाली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया येथेच थांबलेली नाही. उर्वरित बँकांच्या आणखी विलीनीकरणाची चर्चाही सातत्याने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, भारताला खरोखरच मोठ्या सार्वजनिक बँकांची गरज आहे का? आणि असल्यास, केवळ विलीनीकरण हा त्याचा एकमेव मार्ग आहे का?.Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.आतापर्यंतची प्रमुख विलीनीकरणेयुनायटेड बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स -पंजाब नॅशनल बँकसिंडिकेट बँक - कॅनरा बँकअलाहाबाद बँक - इंडियन बँकआंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक - युनियन बँक ऑफ इंडियादेना बँक आणि विजया बँक - बँक ऑफ बडोदास्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक - स्टेट बँक ऑफ इंडियागेल्या वर्षभरात उर्वरित १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करून केवळ चार मोठ्या बँका ठेवण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या विलीनीकरणाचे परिणाम आणि त्याचा भारतीय तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला प्रभाव समजून घेणे आवश्यक ठरते.विलीनीकरणाचे प्रमुख फायदेसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी : विलीनीकरणापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ होती; ती आता १२ वर आली आहे. एकाच शहरात किंवा परिसरात वेगवेगळ्या बँकांच्या अनेक शाखा असल्याने होणारा खर्च कमी झाला असून, प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय खर्चात बचत झाली आहे.व्यवसायात वाढ : या काळात बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवी आणि कर्जपुरवठा दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. उद्योगांना अधिक वित्तपुरवठा उपलब्ध झाला. विशेष म्हणजे, २०११ नंतर प्रथमच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कर्जवाढीच्या बाबतीत खासगी बँकांना मागे टाकले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १३.१ टक्के वार्षिक कर्जवाढ नोंदविली, तर खासगी बँकांची वाढ सुमारे नऊ टक्के होती.तंत्रज्ञानात गुंतवणूक : मोठ्या बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे शक्य झाले. त्यामुळे यूपीआय, मोबाईल बँकिंग, डेटा ॲनालिटिक्सवर आधारित कर्जमंजुरी, डिजिटल सेवा यांसारख्या सुविधा अधिक व्यापकपणे उपलब्ध झाल्या.अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) घट : एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण ‘एनपीए’ ११ते १२ टक्क्यांवरून सुमारे २ ते २.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.निव्वळ ‘एनपीए’मध्ये घट : निव्वळ ‘एनपीए’चे प्रमाण ३ ते ६ टक्क्यांवरून सुमारे ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरले.विक्रमी नफा : खर्चात बचत, सुधारलेले व्यवस्थापन आणि बुडीत कर्जातील घट यांमुळे तरतुदींची गरज कमी झाली. परिणामी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा सुमारे १.९८ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला.भांडवलासाठी स्वावलंबन : तोट्यातून नफ्याकडे झालेल्या वाटचालीमुळे किमान भांडवलाच्या गरजांसाठी सरकारवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले.बाजाराचा वाढलेला विश्वास : आर्थिक स्थिती मजबूत झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबद्दल गुंतवणूकदारांचा आणि बाजाराचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढला.जागतिक स्पर्धेसाठी बळ : विलीनीकरणामुळे बँकांचे ताळेबंद मोठे झाले आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक ताकद काही प्रमाणात वाढली.विलीनीकरणाचे काही दुष्परिणामग्राहकांची गैरसोय : विलीनीकरणाच्या प्रारंभी नवा खाते क्रमांक, शाखा, आयएफएससी कोड, कार्यपद्धती अशा बदलांमुळे ग्राहकांना काही अडचणींना सामोरे जावे लागले.तांत्रिक अडचणी : वेगवेगळ्या कोअर बँकिंग प्रणाली आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या संरचना एकत्र आणताना अनेक तांत्रिक आव्हाने निर्माण झाली.कर्मचाऱ्यांमधील अस्वस्थता : व्यवस्थापनातील बदल, कार्यपद्धतीतील बदल आणि अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे कर्मचारी अस्वस्थ झाले. मात्र, या सर्व अडचणी असूनही बँका या संक्रमणातून यशस्वीपणे बाहेर पडून स्थिर झाल्या आहेत..मोठ्या बँकांची गरज आहे का?या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी भारतीय बँकांची जागतिक बँकांशी तुलना करणे आवश्यक आहे.जागतिक स्तरावरील स्थान : एकूण मालमत्तेच्या आधारे जगातील पहिल्या १०० बँकांमध्ये भारतातील केवळ दोनच बँका आहेत, भारतीय स्टेट बँक (४३ वा क्रमांक) आणि एचडीएफसी बँक (७३ वा क्रमांक). चीन आणि अमेरिकेतील अग्रगण्य बँकांची मालमत्ता ४ ते ५ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरच्या आसपास आहे. त्याच्या तुलनेत भारतीय स्टेट बँकेची मालमत्ता सुमारे ८०० अब्ज डॉलर आहे. मार्च २०२५ मध्ये भारतातील सर्व १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकत्रित मालमत्ता सुमारे १.९५ लाख कोटी डॉलर होती. ती अमेरिकेतील वेल्स फार्गो या चौथ्या क्रमांकाच्या बँकेच्या (सुमारे १.८ लाख कोटी डॉलर) मालमत्तेपेक्षा फारशी जास्त नव्हती. यावरून भारतीय बँकांचा जागतिक स्तरावरील आकार मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते.मर्यादित भांडवल : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या भांडवलासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेली भांडवली क्षमता अद्याप पुरेशी नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना निधी पुरविणे आणि जागतिक आर्थिक धक्के पेलणे कठीण जाते.कार्यप्रणालीतील मर्यादा : सरकारी मालकीमुळे निर्णय प्रक्रियेत अपेक्षित लवचीकता नसते. व्यावसायिक निर्णयांवर प्रशासकीय आणि काही वेळा राजकीय प्रभाव पडण्याची शक्यता राहते.अत्याधुनिक तंत्रज्ञान : डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रगत डेटा विश्लेषण, जागतिक डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत अजून मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.अनुत्पादक कर्ज : ‘एनपीए’मध्ये मोठी घट झाली असली, तरी जागतिक दर्जाच्या बँकांच्या तुलनेत कर्जगुणवत्तेत सुधारणा हवी.निर्णयप्रक्रियेत लवचीकता : प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज, नियामक निर्बंध, किंमत निर्धारणातील मर्यादा आणि परदेशी विस्तारावरील अटी यांमुळे बँकांना निर्णय प्रक्रियेत अपेक्षित स्वातंत्र्य मिळत नाही.जागतिक स्पर्धात्मकता : भारतीय उद्योग जगभर विस्तारत आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्यासाठी आणि बहुराष्ट्रीय प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी अधिक मोठ्या आणि सक्षम बँकांची आवश्यकता आहे.आज भारत वेगाने आर्थिक प्रगती करत आहे. एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला सुमारे ६० वर्षे लागली; दुसऱ्या लाख कोटीसाठी सात वर्षे, तिसऱ्यासाठी पाच वर्षे आणि कोरोना महासाथीसारख्या संकटानंतरही चार लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचण्यासाठी अवघी सहा वर्षे लागली. या वेगाने पुढे जाताना देशाला अधिक सक्षम वित्तीय पायाभूत संरचनेची गरज आहे. महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहरे आणि उत्पादन क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रचंड वित्तपुरवठा आवश्यक असेल. त्यामुळे भारताला केवळ अधिक बँका नव्हे, तर अधिक भांडवलशाली, तंत्रज्ञानसज्ज, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱ्या मोठ्या बँकांची गरज आहे. विलीनीकरण हा त्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र त्यासोबत संस्थात्मक सुधारणा, व्यावसायिक स्वायत्तता आणि भांडवली सक्षमीकरण यांची जोड दिली, तरच विकसित भारताच्या आर्थिक आकांक्षांना खऱ्या अर्थाने बळ मिळू शकेल..पुढे काय करायला हवे?सरकारी हिस्सा कमी करणे : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांखाली आणून त्यांना अधिक बाजाराभिमुख बनविण्याचा विचार केला पाहिजे.बँकिंग कायद्यात सुधारणा : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ ऐवजी कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यामुळे सरकारचा हिस्सा ४९ टक्क्यांपर्यंत आला, तरी सरकार सर्वांत मोठा भागधारक राहू शकते आणि अधिक स्वायत्तता मिळेल.निर्णय प्रक्रियेत स्वातंत्र्य : सरकारी हस्तक्षेप कमी करून व्यावसायिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य वाढवायला हवे.व्यावसायिक नेतृत्व : व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक आणि संचालक मंडळावर तंत्रज्ञान, जागतिक वित्त, जोखीम व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंगचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९४०३४१६२३२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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