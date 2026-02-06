Premium|Study Room : वचनबद्धतेच्या जोरावर एक अधिकारी व्यवस्था बदलू शकतो!

लेखक : अभिजित मोदेलोकसेवा ही एक पवित्र जबाबदारी आहे, ज्यात वचनबद्धता नैतिकतेचा मूळ आधार आहे. लोकसेवकाने जनतेच्या हितासाठी पूर्ण निष्ठा आणि समर्पण दाखवले पाहिजे. महात्मा गांधीजींनी म्हटले आहे, "सेवा हीच खरी भक्ती आहे आणि तोच खरा धर्म आहे." वचनबद्ध नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि लोकांचा विश्वास नष्ट होतो. ही वचनबद्धता केवळ कर्तव्य नाही तर नैतिक मूल्यांची अभिव्यक्ती आहे, जी लोकशाहीला मजबूत करते..नैतिक तत्त्वांच्या दृष्टिकोनातून वचनबद्धतानैतिकतेच्या अभ्यासात वचनबद्धता ही कर्तव्यनिष्ठा (Duty Ethics) चे प्रतीक आहे. जर्मन तत्त्ववेत्ता इमॅन्युएल कांत यांच्या 'कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह' सिद्धांतानुसार, प्रत्येक कृती अशी असावी की ती सर्वांसाठी सार्वत्रिक नियम बनू शकेल. लोकसेवकाने वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर सार्वजनिक हितासाठी निर्णय घ्यावेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम चालवली, ज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांनी वचनबद्धतेने ऑडिट केले आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. हे नैतिक वचनबद्धतेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे..Premium|Study Room: भारतातील राजकीय नैतिकतेचा घसरणीचा प्रवास: एक नैतिक संकट.भारतीय इतिहासातील प्रेरणादायी उदाहरणेभारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांची वचनबद्धता अविस्मरणीय आहे. त्यांनी ५६२ खेरवाड्यांचे एकीकरण करताना रात्रंदिवस कष्ट घेतले आणि देश एकसंध केला. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, "उठा, जागा होऊन स्वतःला उदात्त कार्यासाठी समर्पित करा." आधुनिक काळात, २०१६ च्या नोटाबंदी दरम्यान आयएएस अधिकाऱ्यांनी बँक शाखांवर रात्रंदिवस ड्यूटी करून अर्थव्यवस्था सावरली. तसेच, २०२० च्या कोविड महामारीत डॉ. रघुराम राजनसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी वचनबद्धतेने धोरणे सुचवली, ज्यामुळे लाखो जीव वाचले..अधिकाऱ्याने समोर येणाऱ्या आव्हानांवर मात कशी करावी?लोकसेवेत वचनबद्धतेला अनेक आव्हाने आहेत. राजकीय दबाव, आर्थिक भ्रष्टाचार आणि वैयक्तिक महत्वाकांक्षा ही प्रमुख आव्हाने आहेत. २०२१ च्या पीलीभीत हातीनिरंगी प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याने राजकीय हस्तक्षेपामुळे नैतिकता गमावली, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था कमकुवत झाली. प्राचीन ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो यांच्या 'रिपब्लिक'मध्ये सांगितले आहे की, राज्यकर्त्याने न्यायी आणि वचनबद्ध असावा. कांतांच्या तत्त्वाप्रमाणे, अशा द्वंद्वात सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावे. भ्रष्टाचारामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते, जे वचनबद्धतेने रोखता येते..वचनबद्धतेने साध्य होणारे फायदे आणि परिवर्तनवचनबद्ध लोकसेवकांमुळे प्रशासन पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जनकेंद्रित होते. उदाहरणार्थ, गुजरातमधील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वेळी ई-गव्हर्नन्स प्रणालीने सेवांचा वेग वाढवला. अरबिंदो घोष म्हणतात, "सेवा हीच खरी आध्यात्मिक साधना आहे." वचनबद्धतेमुळे ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारते. यूपीएससी प्रशिक्षणात नैतिकता पेपरमध्ये वचनबद्धता हा मुख्य विषय आहे, ज्यामुळे नवीन अधिकारी नैतिक मूल्ये आत्मसात करतात. अशा सेवकांमुळे सामाजिक न्याय साध्य होतो आणि विकासाची गती वाढते..भविष्याच्या दृष्टीने लोकसेवेत नैतिकता अपरिहार्यता महत्त्वाचीलोकसेवेत वचनबद्धता ही केवळ वैयक्तिक गुणवत्ता नाही, तर राष्ट्रीय विकासाची गुरुकिल्ली आहे. विचारवंतांच्या तत्त्वांचा अवलंब करून प्रत्येक सेवकाने जनतेला प्राधान्य द्यावे. गांधीजींच्या 'त्रुतीय पंथ' तत्त्वाप्रमाणे, सत्य आणि अहिंसक सेवेचा मार्ग अवलंबावा. शासनाने प्रशिक्षण कार्यक्रमात वचनबद्धता जोपासावी. अशा प्रयत्नांमुळे भारतातील लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि प्रत्येक नागरिक सुखी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.