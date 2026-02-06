प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : वचनबद्धतेच्या जोरावर एक अधिकारी व्यवस्था बदलू शकतो!

Ethics in public service commitment : लोकसेवेत वचनबद्धता ही नैतिकतेची गुरुकिल्ली असून ती पारदर्शक, जनकेंद्रित प्रशासन घडवते. नैतिक मूल्ये, कर्तव्यनिष्ठा आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिल्यास लोकशाही मजबूत होते व भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
स्टडीरूम
लेखक : अभिजित मोदे

लोकसेवा ही एक पवित्र जबाबदारी आहे, ज्यात वचनबद्धता नैतिकतेचा मूळ आधार आहे. लोकसेवकाने जनतेच्या हितासाठी पूर्ण निष्ठा आणि समर्पण दाखवले पाहिजे. महात्मा गांधीजींनी म्हटले आहे, "सेवा हीच खरी भक्ती आहे आणि तोच खरा धर्म आहे." वचनबद्ध नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि लोकांचा विश्वास नष्ट होतो. ही वचनबद्धता केवळ कर्तव्य नाही तर नैतिक मूल्यांची अभिव्यक्ती आहे, जी लोकशाहीला मजबूत करते.

