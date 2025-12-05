Premium|Purandar fort history : शंभूराजांचे जन्मस्थान! पुरंदर गडाच्या संघर्षाचा महान आणि थरारक इतिहास

महाराजांचे शूर सरदार मुरारबाजी देशपांडे यांनी पुरंदर गडाच्या रक्षणासाठी दिलेरखानाविरुद्ध निकराचा लढा दिला. त्यांनी मरण पत्करले; पण ते मोगलांना शरण गेले नाहीत. अशा संघर्षमय इतिहासाने पुरंदर गड जगविख्यात झालेला आहे.छत्रपती संभाजीराजांच्या जन्माने पावन झालेल्या पुरंदर गडाला संघर्षाचा महान वारसा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मोगल सरदार मिर्झाराजे जयसिंग यांच्यामध्ये झालेला तह ‘पुरंदरचा तह’ नावानेच ओळखला जातो. पुरंदर हा प्राचीन किल्ला आहे. शिवाजी महाराजांच्या पहिल्या विजयी लढाईमध्ये पुरंदर गडाचा सिंहाचा वाटा आहे. किंबहुना पुरंदर हा पहिल्या विजयी लढाईचा साक्षीदार आहे.च्या शौर्याला, धैर्याला आणि त्यागाला जगाच्या इतिहासात तोड नाही अशा छत्रपती संभाजीराजांच्या जन्माने पावन झालेल्या पुरंदर गडाला संघर्षाचा महान वारसा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही सरदार फत्तेखानविरुद्ध झालेली लढाई पुरंदर गडाच्या सहाय्यानेच जिंकली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मोगल सरदार मिर्झाराजे जयसिंग यांच्यामध्ये झालेला तह ‘पुरंदरचा तह’ या नावानेच ओळखल जातो. महाराजांचे शूर सरदार मुरारबाजी देशपांडे यांनी पुरंदर गडाच्या रक्षणासाठी दिलेरखानाविरुद्ध निकराचा लढा दिला. त्यामध्ये ते धारातीर्थी पडले. त्यांनी मरण पत्करले; पण ते मोगलांना शरण गेले नाहीत. अशा संघर्षमय इतिहासाने पुरंदर गड जगविख्यात झालेला आहे..Premium|Karnataka Campaign 1676 : कर्नाटक मोहीम (भाग एक).‘पुरंदर’ याचा वैदिक अर्थ आहे ‘इंद्र’! पुरंदर गडाच्या पायथ्याशी असणाच्या ‘पूर’ गावावरून पुरंदर असे नाव पडले, असे मानले जाते. पुरंदर किल्ला हा प्राचीन किल्ला आहे. यादव काळात सुमारे बाराव्या शतकात याचे बांधकाम झालेले आहे. यादव सत्तेचे हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. त्यानंतर बहमणी सत्तेतील बरीदशहाने पुरंदरवर ताबा मिळविल्यानंतरच्या काळात विजापूरच्या आदिलशहाने पुरंदर ताब्यात घेतला. आदिलशहाच्या वतीने महादजी निळकंठराव हा पुरंदरचा कारभार पाहात होता. तो पुरंदरचा किल्लेदार होता. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे पुत्र निळोजी, शंकराजी, पिलाजी आणि विसाजी या बंधूंमध्ये गृहकलह सुरू झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तो गृहकलह मिटवून पुरंदर किल्ला ताब्यात घेतला. १६५७मध्ये पुरंदर किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यात सामील झाला. याच गडावर महाराजांच्या ज्येष्ठ महाराणी सईबाई यांच्यापोटी १४ मे १६५७ रोजी छत्रपती संभाजी महाराजांचा जन्म झाला.शिवाजीराजांच्या स्वराज्याच्या कामी शहाजीराजांचे सहाय्य आहे, याचा राग मनात धरून आदिलशहाने शहाजीराजांना कैद केले. शिवाजी महाराजांच्या विजयी घोडदौडीला पायबंद घालण्यासाठी आदिलशहाने फत्तेखानाची फौज पुण्याकडे रवाना केली. त्याचे अक्राळविक्राळ सैन्य उदयाला येणाऱ्या स्वराज्याला चिरडण्यासाठी सासवडजवळ आले, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुरंदर गडाच्या मदतीने फत्तेखानाविरुद्ध निकराचा लढा दिला. महाराजांच्या सैन्याच्या चौपट सैन्य फत्तेखानाकडे होते; परंतु पुरंदर गडाच्या सहाय्याने गनिमी कावा वापरून राजांनी फत्तेखानाला हैराण केले. तो पुरंदरावर चालून आला तेव्हा त्याच्यावर शिवाजीराजांच्या सैन्याने हल्ला चढविला. या लढाईत वीर बाजी पासलकर, गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, संभाजी काटे, शिवाजी इंगळे, भीकाजी चोर, भैरव चोर, बाजी जेधे, कावजी बल्लाळ यांनी फत्तेखानाला सळो की पळो करून सोडले. या लढाईत फत्तेखानाचा दारुण पराभव झाला. शिवाजीराजांचा विजय झाला. हा शिवाजीराजांचा लढाईतील पहिला विजय आहे. शिवाजी महाराजांच्या पहिल्या विजयी लढाईमध्ये पुरंदर गडाचा सिंहाचा वाटा आहे. किंबहुना पुरंदर हा पहिल्या विजयी लढाईचा साक्षीदार आहे..आपले पारिपत्य करण्यासाठी आलेल्या अफजलखानाला शिवाजी महाराजांनी ठार मारले. स्वराज्य गिळंकृत करण्यासाठी आलेल्या शाहिस्तेखानावर छापा टाकून शिवाजीराजांनी त्याचा अंगुली वध केला. त्यामुळे एकाच वेळेस आदिलशहा आणि मोगले रयतेचे स्वराज्य नेस्तनाबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी करीत होते. पुरंदरच्या पायथ्यापर्यंत आलेल्या शाहिस्तेखानाला पुरंदर गडावरील मावळ्यांनी त्याच्यावर हल्ला करून त्याला यापूर्वीच पळवून लावले होते. त्यामुळे औरंगजेब कमालीचा बेचैन झालेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णतः नायनाट करायचा या उद्देशाने त्याने मुरब्बी असा सरदार मिर्झाराजे जयसिंग याला स्वराज्यावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जयसिंग हा कसलेला, धूर्त, कावेबाज आणि मुत्सद्दी राजनीतिज्ञ म्हणून प्रख्यात होता. त्याच्याबरोबर दिलेरखानाला रवाना केले. दिलेरखान हा लढाऊ आणि धूर्तपणात तरबेज होता. जयसिंग आणि दिलेरखान हे औरंगजेबाचे जालीम अस्त्र होते. ते फौज घेऊन पुण्याला आले. गावोगावाची लूट करीत ३१ मार्च १६६५ रोजी पुरंदरच्या पायथ्याला आले. मराठ्यांनी त्यांच्या छावणीवर छापे मारले, हल्ले केले; परंतु त्यांची फौज भलीमोठी होती. ते प्रजेवर अमानुषपणे अत्याचार करीत होते. जयसिंगाने पुरंदरला वेढा टाकला. याप्रसंगी मुरारबाजी देशपांडे हे पुरंदरचे किल्लेदार होते. दिलेरखानाने पुरंदरचा जोड किल्ला वज्रगडाला वेढा टाकला. पुरंदर आणि वज्रगड हे जोड किल्ले आहेत. वज्रगड हा पुरंदरच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा गड आहे. वज्रगड पडला तर पुरंदरवर प्रवेश मिळवणे सोपे जाते, हे हेरून दिलेरखानाने वज्रगडावर तोफांचा मारा सुरू केला. मराठ्यांनी निकराने प्रतिकार केला. अखेर मोगलांनी वज्रगडात प्रवेश मिळविला व तेथून पुरंदरावर तोफांचा मारा सुरू केला. ही वार्ता राजगडावर शिवाजीराजांना समजली. मुरारबाजी पुरंदरच्या बालेकिल्ल्यावरून मोगल सरदार दिलेरखानाला प्रतिकार करीत होते. बालेकिल्ल्यात मुरारबाजी यांच्याकडे दोन हजार सैन्य होते. दिलेरखान सुमारे पाच हजार सैन्य घेऊन पुरंदरच्या माचीवर आला. मुरारबाजी निवडक सातशे मावळे घेऊन दिलेरखानावर तुटून पडले. हातघाईची लढाई सुुरू झाली. मुरारबाजींची जिद्द, शौर्य आणि निर्भीडपणा पाहून दिलेरखान अचंबित झाला. तो मुरारबाजींना म्हणाला, ‘‘अरे तू कौल घे. मोठा मर्दाना शिपाई तुज नावाजितो.’’त्या वेळेस मुरारबाजी त्याला म्हणाले, ‘‘तुझा कौल म्हणजे काय? मी शिवाजीराजाचा शिपाई, तुझा कौल घेतो की काय?’’ असे म्हणून ते दिलेरखानावर तुटून पडले. तलवार घेऊन ते दिलेरखानावर चालून गेले. तेव्हा दिलेरखानाने त्यांच्यावर बाणांचा वर्षाव केला. एक बाण मुरारबाजींच्या कंठात घुसला. मुरारबाजी धारातीर्थी पडले. मुरारबाजींनी लढता लढता मरण पत्करले; परंतु मोगली जहागिरीसाठी ते शरण गेले नाहीत. अशा असंख्य त्यागी शूरवीरांमुळे स्वराज्य निर्माण झाले. मुरारबाजी देशपांडे यांच्या शौर्याने आणि बलिदानाने पुरंदर किल्ला पुनीत झाला. ही वार्ता शिवाजी महाराजांना समजली. त्यांना आपला जिवलग सवंगडी धारातीर्थी पडल्याची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. त्यांनी मोगल सरदार जयसिंगाची भेट घेतली. संपूर्ण शरणागती ही जयसिंगाची अट होती. दिलेरखानाने पुरंदर ताब्यात घेतला. आपले जिवलग सहकारी आणि स्वराज्य वाचवायचे असेल तर तह करणे गरजेचे आहे, हे ओळखून शिवाजी महाराजांनी जयसिंगाशी तह करण्याचा निर्णय घेतला. २३ किल्ले व चार लाख होनांचा मुलूख मोगलांना द्यायचा आणि १२ किल्ले शिवाजी राजांकडे ठेवायचे, असा शिवाजीराजे आणि जयसिंग यांच्यामध्ये तह झाला. यालाच इतिहास प्रसिद्ध ‘पुरंदरचा तह’ म्हटले जाते. हा तह ११ जून १६६५ रोजी झाला..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.१६७० पर्यंत पुरंदर किल्ला मोगलांकडे होता. ८ मार्च १६७० रोजी शिवाजी महाराजांनी तो जिंकून घेतला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर १६८९ साली मोगलांनी पुरंदर किल्ला ताब्यात घेतला. औरंगजेबाने पुरंदर किल्ल्याचे नाव आज्जमगड असे ठेवले. १७०४ साली महाराणी ताराबाईंच्या काळात पुरंदर किल्ला मराठ्यांनी जिंकून घेतला. शंभूपुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी पुरंदरावर टांकसाळ सुरू केल्याचा उल्लेख सापडतो. पेशव्यांच्या राजकारणाचे पुरंदर हे महत्त्वाचे केंद्र होते. सवाई माधवराव पेशवे यांचा जन्म पुरंदर किल्ल्यावर झाला. १८१८ साली तोफांचा मारा करून इंग्रजांनी पुरंदर ताब्यात घेतला. आद्य क्रांतिवीर उमाजी नाईक यांनी पुरंदरच्या साक्षीने नव्या स्वातंत्र्याचा लढा पुकारला.आज सासवडला मुख्यालय असलेल्या तालुक्याचे नाव पुरंदर आहे. पुरंदर तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या दुष्काळी तालुका आहे. येथे पावसाचा दुष्काळ आहे; आज सासवडला मुख्यालय असलेल्या तालुक्याचे नाव पुरंदर आहे. पुरंदर तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या दुष्काळी तालुका आहे. येथे पावसाचा दुष्काळ आहे; परंतु कर्तृत्ववान महापुरुषांचा दुष्काळ या तालुक्यात कधीच पडला नाही. छत्रपती शंभूराजे, गोदाजी जगताप, शिवाजी इंगळे, पिलाजीराजे जाधवराव, उमाजी नाईक, लहूजी वस्ताद साळवे, महात्मा फुले, आचार्य अत्रे यांची पुरंदर ही जन्मभूमी आहे. समाजवादी नेते दादा जाधवराव यांनी पुरंदर तालुक्याचा कायापालट केला..पुरंदर गडावरील प्रेक्षणीय स्थळेपुरंदर गड आज भारतीय सैन्यदलाच्या ताब्यात आहे. त्यांची परवानगी घेऊनच गडावर प्रवेश करावा लागतो. गडावर प्रवेश केल्याबरोबर आपणाला प्रथम तलाव दिसतो. त्याचे नाव मुखी तलाव आहे. ब्रिटिश काळात येथे बांधलेले दोन चर्च आहेत. त्याजवळच दत्तमंदिर आहे. मुरारबाजी देशपांडे यांचा दोन्ही हातांत तलवार घेतलेला आवेशपूर्ण पुतळा त्यांच्या शौर्याची आणि बलिदानाची साक्ष देतो. गडाचा मुख्य दरवाजा बिनी दरवाजा आहे. हा पहिला व भव्य दरवाजा आहे. आता तो बंद आहे.शिवमंदिर - गडावर एकूण तीन शिवमंदिरे आहेत. पहिले शिवमंदिर, त्यानंतर श्रीपुरंदरेश्वराचे मंदिर आहे. त्याच्यासमोर नंदी मंडप, सभा मंडप आहे. दरवाजाला कीर्ती मुख आहे. अत्यंत सुंदर मंदिर आहे. बालेकिल्ल्याच्या सर्वात उंच शिखरावर केदारेश्वराचे मंदिर आहे. हे पुरंदर गडाच्या सर्वोच्च ठिकाणी आहे. पुरंदर गडाची उंची सुमारे ४,५०० फूट आहे. केदारेश्वराच्या समोर नंदी मंडप आहे. या ठिकाणावरून सभोवतालचे विहंगम दृश्य दिसते.बालेकिल्ल्यावर प्रवेश करण्यासाठी एकासमोर एक असे तीन दरवाजे आहेत. पहिला दिल्ली दरवाजा, दुसरा गणेश दरवाजा आणि तिसरा निशाण दरवाजा आहे. पहिल्या दरवाजाच्या अगोदर मारुतीचे शिल्प आहे. बालेकिल्ल्यावर जीर्णावस्थेत राजवाडा व सदर आहे. पाण्याचे टाके आहे. ढासळलेला शेंद्र्या बुरूज आहे. छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक पुरंदर किल्ला ही छत्रपती संभाजी महाराजांची जन्मभूमी आहे. पुरंदर गडाच्या माचीवर छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आहे. माचीवर वस्तुसंग्रहालय आहे. तसेच माचीवर पद्मावती तलाव आहे.पुरंदरवर जाण्याचा मार्ग ः पुण्यापासून सुमारे ५० किमी अंतरावर पुरंदर किल्ला आहे. सासवड कापूरहोळ मार्गावर नारायणपूर येथून पुरंदर गडावर जाता येते. छत्रपती शंभूराजे यांची जन्मभूमी, मुरारबाजी यांची बलिदानभूमी, फतेखानावर विजय मिळविणारा पुरंदर किल्ला आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे. 