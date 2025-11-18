premium|Democracy vs Dictatorship: आधुनिक हुकूमशहांसाठी धडा

हर्ष काबरासत्ता माणसामध्ये अभेद्य असल्याचा भ्रम निर्माण करते. पण इतिहास सांगतो, की फक्त दमनशक्तीवर उभारलेली सत्ता टिकाऊ नसते. ती वरून मजबूत दिसते, पण तिचे पाय मातीचे असतात. राजकारणाचा महान विचारवंत आणि तत्त्वज्ञ निकोलो मॅकिॲव्हेली (इ.स. १४६९–१५२७) याने याच गोष्टीचा इशारा दिला होता. भीती आणि हिंसेने पिळून घेतलेल्या मौनाची शांतता तात्पुरतीच असते. लोक थोडे दिवस दडपतात; परंतु आतली चीड, राग, अपमान, शांतपणे साचत राहतात. मग एक दिवस तो ज्वालामुखीसारखा फुटतो. त्या क्षणी, सर्वशक्तिमान वाटणारा शासकही कोसळतो.आजचे हुकूमशहा हा धडा विसरलेले दिसतात. .रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तिघेही जगाकडे एका संकीर्ण चष्म्यातून पाहतात. त्यातील ट्रम्प यांना थेट हुकुमशहा म्हणणे रास्त नसले तरी त्यांची शैली एकाधिकारशाहीसारखीच आहे. त्या तिघांना वाटते की, जागतिक राजकारण म्हणजे केवळ ताकदवान पुरुषांची सौदेबाजी. पण त्या सौद्यांच्या परिणामांसोबत जगणारे सामान्य लोक त्यांच्या नजरेत नसतात. नागरिक म्हणजे त्यांच्यासाठी प्यादी, फक्त खेळणे. पण आधुनिक जग आता तसे चालत नाही. लोकांना आवाज आहे; ते प्रतिकार करतात. स्वातंत्र्य हिरावले तर गप्प बसत नाहीत. त्यांच्याकडे परस्परांशी संवाद साधण्याची, असंतोष व्यक्त करण्याची आणि एकमेकांना पेटवून देण्याची अगणित साधने आहेत..पुतीनने युक्रेनवर केलेला हल्ला म्हणजे केवळ भूभाग जिंकण्याचा प्रयत्न नव्हता. ते त्याच्या साम्राज्याच्या वैभवाची झळाळी वाचवण्याचे तडफडणे होते, स्वतःच्या प्रतिमेला वाचवण्याचा आकांत होता. त्याची खरी महत्त्वाकांक्षा होती रशियाचा दबदबा पुन्हा जागवणे. पण त्याला खरी भीती कोणाची असली तर लोकशाहीची. युक्रेनच्या लोकशाहीत रूपांतराने त्याला सीमाभंगापेक्षा सत्ताभंगाचाच अधिक धोका जाणवला असणार. कारण जर युक्रेनची जनता स्वतःचे नेते निवडू शकते, तर रशियन लोकही विचारतील, आम्ही का नाही? हुकूमशहासाठी लोकशाही म्हणजे संसर्गजन्य रोगासारखी गोष्ट. ती एकदा पसरू लागली, की थांबत नाही. हीच भीती चिनी नेत्यांच्या मनातही अनेक वर्षांपासून घर करून बसली आहे. तैवान ही त्यांच्यासाठी सततची झोंबणारी आठवण आहे. तैवान दाखवतो की चिनी समाजातही लोकशाही फुलू शकते. तिथले जग उघडे आहे, समृद्ध आहे, आधुनिक आहे. शी जिनपिंगला हे सहन होणार तरी कसे? कारण जर तैवान लोकशाहीत प्रगती करू शकतो, तर चीनचे नागरिकही विचारू शकतात की त्यांना त्यांचे नेते निवडायचा अधिकार का नाही, त्यांनी का गप्प बसायचे? बीजिंगला तैवानचा स्वातंत्र्यप्रकाश असह्य वाटतो लष्करी धोक्यामुळे नव्हे, तर उदाहरणाच्या शक्तीमुळे..Premium| Xi Jinping immortality: ज्यांच्या हिंसाचाराने लाखो लोकांचा जीव घेतला आहे, त्या शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांना अमरत्व हवे आहे!.डोनाल्ड ट्रम्प हा पैलू समजून घेत नाहीत. त्यांची दृष्टी व्यापाऱ्याची आहे. त्यांना जगातील राष्ट्रे म्हणजे करार करणारे व्यापारी वाटतात. त्यांच्या मते शांतता ही फायद्याच्या व्यवहारातूनच जन्म घेऊ शकते. तेल, व्यापार, पैसा या गोष्टींमध्येच त्यांना शांततेचे समीकरण दिसते. पण आजचे युद्ध फक्त अर्थशास्त्राचे नाहीत. ते स्वत्व, सन्मानाचे आहेत. लोक फक्त जगण्यासाठी नाही, तर स्वतःच्या भविष्यासाठी झगडतात. ट्रम्प राजकारणाकडे मानवी आत्म्याचा संघर्ष म्हणून पाहतच नाहीत. युक्रेनचे लोक दररोज त्यांना खोटे ठरवत आहेत. युक्रेनी जनतेने शरण जाणे नाकारले आहे. विनाशाच्या राखेतही ते उभे आहेत. स्वातंत्र्याचे महत्त्व सर्वस्वाहून मोठे आहे. जगातील महासत्तांनी केलेला कोणताही करार त्यांचा निर्धार मोडू शकेल, असे वाटत नाही. ही लढाई भूसीमांची नाही; अस्मितेची आहे. त्यांच्या शहरांवर मारा करणारे प्रत्येक शस्त्र त्यांच्या इच्छाशक्तीला धार देतो. ‘नाटो’च्या भीतीपोटी सीमांच्या नकाशावर वेडावलेल्या विस्तारपिपासू सम्राटाच्या गर्जनेससुद्धा ठामपणे उत्तर द्यायचा त्यांचा मानस आहे. ही गोष्ट कोणत्याही हुकूमशहाला कधीही समजण्यासारखी नाही..Premium | Russia Ukrain War: दीड वर्षाचं नियोजन, ड्रोन स्मगलिंग, युक्रेनने रशियाविरुद्ध ऑपरेशन स्पायडर वेब कसं केलं? .ज्वालाग्राही पट्टाअशाच संघर्षांचा ज्वालाग्राही पट्टा पश्चिम आशियातही आहे. ट्रम्पचा इस्राईल-पॅलेस्टाईन शांतता आराखडा म्हणजे शांतता विकत घेण्याचा प्रयत्न आहे. पण शांतता खरेदी करता येत नाही. तिथला संघर्ष जमीनीचा, इतिहासाचा आणि अस्मितेचा आहे. पॅलेस्टिनी लोकांना स्वतःचे राष्ट्र, स्वतःचा सन्मान, भीतीविना जगण्याचा अधिकार हवा आहे. इस्राईलमधील काही गट, विशेषतः अतिधार्मिक कट्टरपंथी, या इच्छेला कमी लेखतात. पण राष्ट्रवादाची ठिणगी क्षणभर लपली तरी विझत नाही. एखाद्या दिवशी पॅलेस्टिनी राष्ट्र उभे राहीलच. ते सहज होणार नाही; पण जेव्हा होईल, तेव्हा कदाचित इस्राईलसाठीही ते सुरक्षिततेचे कारणच ठरेल. पॅलेस्टाईन शांततेचे महत्त्व ओळखून असेल. लोकशाही राष्ट्रे क्वचितच एकमेकांविरुद्ध युद्ध करतात, याचे कारण त्यांना गमावण्यासारखे बरेच असते. स्थैर्य, समृद्धी, आयुष्य. म्हणून लोकशाही गोंधळलेली वाटत असली तरी तीच टिकाऊ सुरक्षेचा सर्वोत्तम मार्ग आहे..हुकूमशहांना हे पटत नसले तरी बळ कधीही संमतीची जागा घेऊ शकत नाही. भिंती, सैन्य, हेर यांच्याने लोकांना कायम गप्प ठेवता येत नाही. जितके दडपतात, तितका विरोध गुप्तपणे वाढत राहतो. मॅकिॲव्हेलीला हा चक्रव्यूह माहिती होता. भीतीने लढाया जिंकता येतात, पण मने नाही. राज्य करायचे असेल, तर लोकांना समजून घ्यावे लागते. नेतृत्व करायचे असेल, तर ऐकावे लागते. हा धडा फक्त शासकांसाठी नाही. तो राजकारण अभ्यासणाऱ्यांसाठीही आहे. तज्ज्ञ बहुधा नेत्यांच्या बैठकांकडे, हस्तांदोलनांकडे, करारांकडे लक्ष देतात. पण प्रत्येक मथळ्याच्या मागे असतात लाखो सामान्य जीव. आजची खरी सत्ता पैशात किंवा लष्करात नाही; ती आहे लोकांच्या विश्वासात; स्वतःच्या आवाजावरच्या श्रद्धेत. त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले, तर जग समजण्यात चुकायची शक्यता वाढते. .जिथे लोक दडपशाहीला विरोध करतात, तिथे एकच सत्य दिसते. माणूस निवडीची इच्छा धरतो. सन्मानाला सुखापेक्षा जास्त जपतो. तो ऐकला जावा, हीच त्याची मागणी असते. कोणतेही साम्राज्य, कोणतीही महासत्ता, कोणताही हुकूमशहा त्या इच्छेला पुसू शकत नाही. ती इच्छा राष्ट्रनिरपेक्ष असते, सैन्यांपेक्षा बलवान आणि भीतीपेक्षा खोल असते. नव्या हुकूमशहांनी तसेच मतांच्या आड लपलेल्या एकाधिकारशहांनी शिकण्याची वेळ आली आहे. फक्त बळ वा सत्तेच्या मुठीत मान वाकवणे पुरेसे नाही. भीतीवर सत्ता उभारली, तर ती स्वतःच्याच वजनाने ढासळते. लोकांची इच्छा एकदा जागी झाली की तिला साखळदंडात ठेवणे अशक्य. आजची साम्राज्ये बलवान दिसतात, पण ती वाळवंटी पायांवर उभी आहेत. त्यांच्या स्थैर्याचे मूळ आहे, दबलेले मौन. आणि हे मौन कधीच कायम टिकत नाही. .Premium| Human lifespan: सुप्परमॅन सुप्परमॅन, अवघे दीडशे वयोमान....मॉस्को असो, बीजिंग असो, वॉशिंग्टन असो किंवा जेरुसलेम; प्रत्येक नेत्याने ही वस्तुस्थिती मान्य केलीच पाहिजे. लोक वस्तू नाहीत, आकडे नाहीत, प्यादी नाहीत. ते विचार करतात, स्वप्न पाहतात, अन्यायाविरुद्ध उठतात. आणि जेव्हा ते एकत्र उभे राहतात, तेव्हा सर्वात बलाढ्य सत्ताही थरथरते. मॅकिॲव्हिलीचा इशारा आजही तितकाच प्रासंगिक आहे. साम्राज्ये बाहेरून जिंकून पडत नाहीत, ती आतून कुजून पडतात. जेव्हा लोकांचा विश्वास मरतो, भीतीचे रूपांतर क्रोधाग्नीत होते, आणि लोखंडी मुठीखालील माती भेगाळते. (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.).