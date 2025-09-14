Premium| Study Room: भारत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी हे प्रश्न सोडवा!

१. २०२४ मध्ये ब्रिक्स (BRICS) मध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश झाला?सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराणजपान, कोरिया, थायलंडफ्रान्स, जर्मनी, इटलीऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा .२. २०२४ मध्ये लष्करी खर्चाच्या बाबतीत भारताचा जगात कितवा क्रमांक आहे आणि त्यामागील मुख्य कारणे काय आहेत?तिसरा क्रमांक, अमेरिकेसोबत व्यापार संघर्षदुसरा क्रमांक, पाकिस्तानसोबतचे सीमातणावपाचवा क्रमांक, चीनसोबतचे सीमातणाव आणि स्वदेशीकरणाची गरजसातवा क्रमांक, आर्थिक मंदीमुळे ३. २०२३ मध्ये झालेल्या G-२० परिषदेमध्ये कोणत्या संघटनेला पूर्ण सदस्यत्व मिळाले?यूरोपियन युनियनआफ्रिकन युनियननॉर्थ अटलांटिक अलायन्सASEAN .४. रेबीज हा रोग मुख्यत्वे कोणत्या सूक्ष्मजीवामुळे होतो?परजीवीजीवाणूफंगसविषाणू ५. राज्याची कार्यकारी सत्ता कोणाच्या हाती असून ती कोणत्या अनुच्छेदात नमूद आहे?मुख्यमंत्री, अनुच्छेद १६३राज्यपाल, अनुच्छेद १५४विधानसभा, अनुच्छेद २००मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद १६४ ६. अनुच्छेद १५६ नुसार राज्यपालांचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो?तीन वर्षचार वर्षपाच वर्षसहा वर्ष ७. राज्यपालांचा क्षमादानाचा अधिकार घटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदात नमूद आहे?अनुच्छेद १५४अनुच्छेद १६१अनुच्छेद १६३अनुच्छेद २०० ८. अमेरिका-पाकिस्तान वाढती जवळीक भारतासाठी कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक आव्हाने निर्माण करते आणि त्यावर उपाययोजना कोणत्या असू शकतात?फक्त व्यापार क्षेत्र, आयात शुल्क रद्द करणेसुरक्षा, अर्थव्यवस्था व परराष्ट्र धोरण, बहुपक्षीय सहकार्य वाढवणेकेवळ सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक करार करणेकेवळ शिक्षण क्षेत्र, परदेशी विद्यार्थी धोरण बदलणे ९. अनुच्छेद २०० नुसार राज्यपालांना कोणता अधिकार आहे?मुख्यमंत्री नियुक्त करणेविधानपरिषद बरखास्त करणेविधेयकास सहमती देणेराज्यपालांचा कार्यकाल वाढवणे १०. ‘सत्यमेव जयते’ ही ओळ कोणत्या उपनिषदातून घेतली आहे?कठोपनिषदमुण्डकोपनिषदईशोपनिषदछांदोग्योपनिषद . ११. निवडणूक आयोग ही कोणत्या प्रकारची संस्था आहे?तात्पुरती संस्थास्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्थावैधानिक संस्थागैर-सरकारी संस्था १२. रेबीज रोग कोणत्या प्राण्यापासून सर्वाधिक पसरतो?मांजरवटवाघूळकुत्रागाय १३. राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने कार्य करतील असे कोणत्या अनुच्छेदात नमूद केले आहे?अनुच्छेद १६१अनुच्छेद १६२अनुच्छेद १६३अनुच्छेद १६४ १४. मुंबईत मासिक पावसाची सरासरी मात्रा किती आहे?१) ५६०.८ मिमी२) ४५०.५ मिमी३) ८०० मिमी४) ७०० मिमी १५. चेन्नईतील जलस्रोतांचे क्षेत्र १८९३ मध्ये १२.६ चौ.किमी होते. २०१७ पर्यंत किती कमी झाले?१) ५.८ चौ.किमी२) ३.२ चौ.किमी३) २.९ चौ.किमी४) ७.५ चौ.किमी १६. शहरी पूर हे केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे नसून नियोजनातील त्रुटींमुळेही होतात. खालीलपैकी कोणती मानववंशीय कारणे (Anthropogenic Factors) शहरी पूर या समस्येला जबाबदार आहेत?a) अपारगम्य पृष्ठभागांची वाढb) नदी पात्रांमध्ये अवैध खाणकामc) वादळी उल्लोळd) अयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन १७. कलम १५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राज्यपालाला __________ करू शकतात.१) फक्त निवडून आणू शकतात२) कोणत्याही वेळी पदावरून हटवू शकतात३) निलंबित करू शकत नाहीत४) केवळ राज्याच्या सल्ल्याने हटवू शकतात १८. बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे सर्वात महत्त्वाचा प्रत्यक्ष परिणाम कोणता होतो?१) शहरी विकासात वाढ२) रोजगार संधी वाढणे३) संसाधने आणि पायाभूत सुविधांवर ताण४) स्थानिक संस्कृतीला प्रचंड चालना १९. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार, कोणत्या वर्षानंतर आलेल्या स्थलांतरितांची भारतावर कायदेशीर जबाबदारी नाही?१) १९६२२) १९७१३) १९६६४) १९९९ २०. भारताचा कोणता भाग बेकायदेशीर स्थलांतरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील आहे?१) ईशान्य२) मध्य३) दक्षिण४) उत्तर . २१. राष्ट्रपतींना राज्य विधेयकावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणत्या कलमानुसार आहे?१) कलम १५४२) कलम २००३) कलम ३७०४) कलम ११० २२. भारतीय निर्यातींवर अमेरिकेने लादलेल्या ५०% अतिरिक्त शुल्कामुळे कोणता प्रमुख परिणाम होण्याची शक्यता आहे?व्यापारातील असमतोल कमी होईलभारतातील गुंतवणुकीत प्रचंड वाढ होईलभारतातून अमेरिकेत होणारी निर्यात दुप्पट होईलभारताच्या आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होईल २३. अमेरिका–पाकिस्तान–चीन या त्रिकोणी समीकरणाचा भारतासाठी सर्वात मोठा धोका कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?आरोग्यसेवाक्रीडा संबंधसामरिक सुरक्षाव्यापार २४. राज्यपालांची नियुक्ती कोण करते?मुख्यमंत्रीराष्ट्रपतीलोकसभा अध्यक्षसर्वोच्च न्यायालय २५. खालीलपैकी कोणते देश I2U2 गटाचे सदस्य आहेत?१) भारत, इस्रायल, अमेरिका, युएई२) भारत, इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया३) भारत, इस्रायल, युके, युएई४) भारत, चीन, अमेरिका, युएई २६. शीतयुद्ध संपल्यानंतर १९९० च्या दशकात अमेरिकेच्या जागतिक एकाधिकारशाहीला कोणत्या नावाने ओळखले जात होते?बायपोलर मोमेंटमल्टिपोलर मोमेंटयुनिपोलर मोमेंटकोल्ड वॉर मोमेंट २७. सरकारिया आयोगाची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली होती?१९७६१९८०१९८३१९८५ २८. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात तेल व नैसर्गिक वायू उत्खननासंबंधी महत्त्वपूर्ण करार कोणत्या वर्षी झाला?२०२३२०२४२०२५२०२६ २९. भारतीय निर्यातींपैकी कोणत्या वस्तूंवर अमेरिकेने ५०% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादले आहे?रत्ने, फर्निचर, वस्त्रोद्योग, समुद्री खाद्यऔषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, तेलचहा, कॉफी, मसाले, कोळसागहू, तांदूळ, लोखंड, साखर ३०. भारताने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबण्याची गरज आहे?अमेरिकेसोबतच सर्व करार करणेसंरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवणे आणि बहुविक्रेता धोरण स्वीकारणेपाकिस्तानशी व्यापार पूर्णपणे थांबवणेफक्त चीनसोबत तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवणे ३१. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १५५ कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?राष्ट्रपतींच्या निवडीची प्रक्रियाराज्यपालांची नियुक्तीसर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्रकेंद्र सरकारची अर्थसंकल्पीय जबाबदारी ३२. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुंबईत किती मिमी पावसाची नोंद झाली, जी ५६०.८ मिमीच्या मासिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त होती?६५० मिमी७०० मिमी८०० मिमी९०० मिमी .३३. ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरांमध्ये पुराची तीव्रता किती पटीने जास्त असल्याचे नमूद केले आहे?१.५ ते ५ पट१.८ ते ८ पट२ ते १० पट३ ते ६ पट ३४. शहरी पूर कमी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना लेखात सुचवली आहे?फक्त मोठ्या धरणांची उभारणीहरित पायाभूत सुविधा आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवनफक्त पावसाचे प्रमाण कमी करणेसर्व शहरांमध्ये एकसारखे रस्ते बांधणे ३५. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांबाबत कोणती कृती करणे आवश्यक आहे?कुत्र्यांना कायमस्वरूपी आश्रयस्थळी ठेवणेकुत्र्यांना लसीकरण व वंध्यीकरण करून पुन्हा त्यांच्या ठिकाणी सोडणेसर्व भटक्या कुत्र्यांना मारून टाकणेफक्त परदेशात कुत्र्यांना हलवणे ३६. भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढण्यामागील एक प्रमुख कारण कोणते आहे?शहरीकरणामुळे नैसर्गिक अन्नस्रोतांवर परिणामकुत्र्यांच्या जातींचा अभावकुत्र्यांची विक्री बंद होणेप्राणीसंग्रहालयांची वाढ ३७. सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांबाबत काय सुचवले आहे?कुत्र्यांना अन्न देणे पूर्णपणे बंद करणेसार्वजनिक ठिकाणी अन्न देताना स्वच्छता आणि नियमांचे पालन करणेफक्त घरी अन्न देण्याची परवानगी देणेकुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांना दंड करणे ३८. अमेरिकेच्या पाकिस्तानकडे झुकण्यामुळे भारतासाठी कोणता मुख्य धोका अधोरेखित केला आहे?पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची झपाट्याने वाढभारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणेअमेरिकेच्या भारतातील गुंतवणुकीत घट होणेभारतातील अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत होणे ३९. जैन तत्त्वज्ञानातील कोणती संकल्पना सत्य अनेक दृष्टिकोनातून जाणून घेण्यावर भर देते?स्याद्वादअद्वैतवादबुद्धत्वअनेकांतवाद ४०. २०२५ मध्ये आसाममध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीत कोणत्या देशांतून आलेल्या व्यक्तींची नोंद सापडल्याचा आरोप झाला?पाकिस्तान, नेपाळ, भूतानबांगलादेश, नेपाळ, म्यानमारश्रीलंका, भूतान, चीनपाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार ४१. त्रिपुरामध्ये स्थलांतरामुळे कोणत्या समाजगटाचे प्रमाण कमी झाले आहे?शहरी व्यापारीस्थानिक आदिवासीशेतकरीमजूर वर्ग ४२. लेखानुसार बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे कोणत्या संसाधनांवर ताण वाढतो?फक्त पाणीफक्त रेशनपाणी, रेशन, शिक्षण, आरोग्यफक्त जमीन ४३. भारतीय सीमावर्ती राज्यांतील स्थलांतर थांबवण्यासाठी कोणती उपाययोजना लेखात सुचवली आहे?स्थलांतरितांवर फक्त दंड लादणेतंत्रज्ञान, डिजिटल सतर्कता आणि दस्तऐवज पडताळणी मजबूत करणेसर्व स्थलांतरितांना परदेशात पाठवणेनिवडणुका पूर्णपणे रद्द करणे .Premium| Study Room: राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय काय?. ४४. “सर्व माणसे समान आहेत, हेच स्वयंसिद्ध सत्य आहे” असे कोणत्या नेत्याने स्पष्ट केले?महात्मा गांधीनेल्सन मंडेलामार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअरअब्राहम लिंकन ४५. २०२५ नंतर जग कोणत्या दोन गटात विभागला गेला आहे?१) अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम गट व चीन आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील पूर्वेकडील गट२) भारताच्या नेतृत्वाखालील सार्क गट विरुद्ध पाकिस्तान नेतृत्वाखालील पश्चिम गट३) इस्राएलच्या नेतृत्वाखालील गट विरुद्ध सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील गट४) रशियाच्या नेतृत्वाखालील आशिया गट विरुद्ध युक्रेनच्या नेतृत्वाखालील युरोपीय गट .Premium| Study Room: भ्रष्टाचार आणि जीवितधोका असताना तपास अधिकाऱ्यांनी कोणती नैतिक भूमिका घ्यावी?. ४६. रशिया–युक्रेन युद्ध कोणत्या वर्षी सुरू झाले?२०१४२०१६२०१८२०२२ ४७. कोणता देश आजही अलिप्ततावादी चळवळीचा वारसा पुढे नेत आहे?१) रशिया२) चीन३) भारत४) जपान ४८. अमेरिकेने कशावर बंदी घातली आहे?१) चीनच्या सेमीकंडक्टर चिप्स वर२) भारताच्या बासमती तांदळावर३) सौदी अरेबियाच्या तेलावर४) जपानच्या रोबोट तंत्रज्ञानावर ४९. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारताला अंदाजे किती अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते?२० अब्ज डॉलर३० अब्ज डॉलर४० अब्ज डॉलर५० अब्ज डॉलर ५०. कोणत्या संघटनेने दक्षिण आशियातील मान्सूनच्या तीव्रतेत वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे?१) सार्क२) संयुक्त राष्ट्र३) आय.पी.सी.सी.४) युरोपियन युनियन 