Premium| Study Room: भारत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी हे प्रश्न सोडवा!

Current Affairs and General Knowledge: या प्रश्नांच्या माध्यमातून देशासमोरील प्रमुख आव्हाने समजून घेता येतात. शहरी पूर, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि आरोग्यविषयक प्रश्नांवरही माहिती
१. २०२४ मध्ये ब्रिक्स (BRICS) मध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश झाला?

  • सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराण

  • जपान, कोरिया, थायलंड

  • फ्रान्स, जर्मनी, इटली

  • ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा

