आशुतोष दाबके - dabake.ashutosh@gmail.comगुंतवणूक ही केवळ पैसे कुठे तरी गुंतवायचे, एवढ्यापुरती मर्यादित नसते. आपल्या आर्थिक गरजा, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि भविष्यातील उद्दिष्टे यांचा विचार करून केलेली ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. बाजारातील चढ-उतार, बदलते गुंतवणूक पर्याय आणि वाढत्या आर्थिक गरजा यांमुळे गुंतवणूकदारांसमोर अनेक प्रश्न असतात. या पार्श्वभूमीवर, एडलवाइस म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता यांच्याशी गुंतवणूक, वैयक्तिक संपत्ती आणि दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती अशा विविध विषयांवर खास ‘सकाळ मनी’साठी साधलेला संवाद...प्रश्न : तुमच्या गुंतवणुकीची सुरुवात कशी झाली? स्वतःच्या गुंतवणूक प्रवासाकडे पाहिल्यास, सुरुवातीच्या काळात झालेली सर्वांत मोठी चूक कोणती?राधिका गुप्ता : माझ्या गुंतवणूक प्रवासातील एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे योग्य मालमत्ता प्रकारांमध्ये वैविध्य (ॲसेट ॲलोकेशन) राखणे किती आवश्यक आहे, हे मला अनुभवातून समजलं. २००८ च्या मंदीच्या काळात माझी संपूर्ण गुंतवणूक शेअरमध्ये होती. त्यामुळे बाजारातील घसरणीचा माझ्या गुंतवणुकीच्या मूल्यावर मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर भारतात परत येऊन व्यवसाय सुरू करताना पैशांची गरज होती. त्यामुळं शेअरमधील गुंतवणुकीचा काही हिस्सा ३० टक्के तोट्यात विकण्याची वेळही आली. माझी पुरेशी गुंतवणूक निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांमध्ये (फिक्स्ड इन्कम) असती, तर शेअरमधील गुंतवणूक तोट्यात विकण्याची वेळ आली नसती. हा माझ्यासाठी मोठा धडा होता. भारतात परतल्यानंतर २०११-१२ च्या सुमारास मी ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवणूक सुरू केली. उद्योजक असल्यामुळे सुरुवातीला उत्पन्न नियमित नसल्यानं गुंतवणूक करतानाही काही अडचणी आल्या. या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की गुंतवणूक करताना केवळ परताव्याकडं पाहून चालत नाही. आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार मालमत्ता विभाजन कसं असावं, कुठे आणि किती गुंतवणूक करावी, याचं योग्य आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे..प्रश्न : बाजारातील तेजी पाहून अनेक गुंतवणूकदार शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे आकर्षित होतात. अशा वेळी त्यांनी काय लक्षात ठेवावं?गुप्ता : शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना दीर्घकालीन दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेअरमधील वाढ नेहमी सरळ रेषेत होत नाही. बाजारातील चढ-उतार हा गुंतवणूक प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. त्यामुळं एखाद्या वर्षातील उत्तम कामगिरी पाहून संपूर्ण गुंतवणूक धोरण बदलणं योग्य नाही. गुंतवणूकदारानं आपल्या उद्दिष्टांनुसार पोर्टफोलिओ तयार करून त्यावर संयमाने टिकून राहणे महत्त्वाचं आहे. बाजारात अल्पकालीन काळात कुठे अधिक परतावा मिळत आहे, यापेक्षा आपल्या गरजा आणि आर्थिक उद्दिष्टं अधिक महत्त्वाची आहेत. त्यानुसार केलेली गुंतवणूक उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी उपयोगी ठरते.प्रश्न : व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठी व्यवसायातील पैसा आणि वैयक्तिक संपत्ती वेगळी ठेवणं का आवश्यक आहे?गुप्ता : व्यवसायासाठी दीर्घकालीन भांडवल (लाँग टर्म कॅपिटल), खेळते भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) आणि वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक संपत्ती (फॅमिली वेल्थ) यांची स्पष्ट विभागणी असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. व्यवसायातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम वैयक्तिक आर्थिक आयुष्यावर होऊ नये, यासाठी ही विभागणी आवश्यक आहे. व्यवसायाचं भांडवल आणि वैयक्तिक संपत्ती एकत्र ठेवल्यास भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळं सुरुवातीपासूनच आर्थिक धोरण स्पष्ट असावं. व्यवसायासाठी आवश्यक असलेलं भांडवल आणि कुटुंबाच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्यासाठीची गुंतवणूक वेगळी ठेवणं ही आर्थिक शिस्तीची बाब आहे. यालाच व्यापक अर्थाने ‘रिंग फेन्सिंग’ म्हणता येईल. यामुळं दोन्ही उद्दिष्टांसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आणि योग्य प्रमाणात जोखीम घेणंही शक्य होते. कारण या दोन्हींची उद्दिष्टं वेगवेगळी असतात.प्रश्न : व्यवसायातील अतिरिक्त निधी केवळ बँकेतील ठेवींच्या स्वरूपात ठेवण्याऐवजी त्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन कसं करावं?गुप्ता : व्यवसायातील सर्व पैसा एकाच ठिकाणी ठेवण्याऐवजी गरजेनुसार त्याची विभागणी करणं महत्त्वाचं आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारा निधी सहज उपलब्ध होईल, अशा तरल स्वरूपात ठेवता येतो, तर दीर्घकालीन गरजांसाठी लागणाऱ्या भांडवलाकरिता वेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करता येतो. उदा. लिक्विड फंड, हायब्रिड फंड आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे पर्याय गरजेनुसार वापरता येतात. मात्र, कोणताही पर्याय निवडण्यापूर्वी पैसा कोणत्या उद्दिष्टासाठी आहे, किती काळासाठी गुंतवायचा आहे आणि त्यात किती जोखीम स्वीकारता येईल, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. गुंतवणुकीचं नियोजन केवळ करबचतीपुरते किंवा बचतीपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यातील महागाईचाही विचार करून केलं पाहिजे..प्रश्न : स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ) हा आजच्या गुंतवणूकदारांसाठी आणखी एक आकर्षक पर्याय आहे; पण तो कसा?गुप्ता : ‘एसआयएफ’ हा गुंतवणूक क्षेत्रातील एक नवा पर्याय म्हणून पुढं येत आहे. यातील काही गुंतवणूक धोरणं, पारंपरिक पर्यायांपेक्षा वेगळी आहेत. गेल्या वर्षभरात या क्षेत्राची वाढही वेगानं होत आहे. विशेषतः हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंडांकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढताना दिसत आहे. तुलनेनं कमी चढ-उतारांसह वेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्येही या पर्यायांविषयी उत्सुकता आहे. त्यामुळं ‘एसआयएफ’कडे केवळ आणखी एक गुंतवणूक पर्याय म्हणून न पाहता, त्याची रचना, गुंतवणूक धोरण, जोखीम आणि आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये त्याची भूमिका काय असू शकते, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ‘एसआयएफ’मुळे गुंतवणुकीच्या काही विशेष आणि विविध पद्धती सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यात आल्या आहेत.प्रश्न : ‘गिफ्ट सिटी’ आणि ‘आरईआयटी’ यांसारख्या पर्यायांकडे आजच्या गुंतवणूकदारांनी कसं पाहावं?गुप्ता : ‘गिफ्ट सिटी’मुळे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी भारताबाहेरील शेअर बाजारांत, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. भारताबाहेरील गुंतवणुकीसाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांबरोबरच, गिफ्ट सिटी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणूनही महत्त्वाचे ठरत आहे. त्याचबरोबर, ‘आरईआयटी’च्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना व्यावसायिक स्थावर मालमत्तेत (रिअल इस्टेट) स्वतःच्या नावावर थेट मालमत्ता खरेदी न करता सहभागी होता येते. तसेच, विविध मालमत्तांमध्ये अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. त्यातून नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधीही उपलब्ध होते. मात्र, कोणताही पर्याय निवडताना त्याची रचना, जोखीम, तरलता आणि आपल्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये त्याची भूमिका समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.प्रश्न : पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अर्थात ‘पीएमएस’ आणि तुमचा ‘एक्स टॉप १०० एसआयएफ’ यांच्यातील फरक गुंतवणूकदारांनी कसा समजून घ्यावा?गुप्ता : ‘पीएमएस’ आणि ‘एसआयएफ’ या दोन्हींची रचना आणि गुंतवणूक-पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. ‘पीएमएस’मध्ये तुलनेनं मोठी, म्हणजेच किमान ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असते. ‘एसआयएफ’मध्ये मात्र किमान गुंतवणूक १० लाख रुपये आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय अधिक सुलभ ठरू शकतो. ‘एसआयएफ’मधील सर्व लाँग-शॉर्ट धोरणांमध्ये म्युच्युअल फंडासारखी करदृष्ट्या कार्यक्षम रचना आणि ‘पीएमएस’सारखी अधिक सक्रिय व आक्रमक गुंतवणूक पद्धती यांचा वेगळा संगम पाहायला मिळतो. गुंतवणूकदारांनी केवळ किती परतावा मिळू शकतो, यावर निर्णय घेऊ नये. योजनेची रचना, त्यावरील कर, किमान गुंतवणुकीची मर्यादा आणि स्वतःच्या पोर्टफोलिओशी त्याचा मेळ या सर्व बाबींचा विचार करणं आवश्यक आहे..Premium|Stock Market Correction : शेअर बाजार कोसळतोय, गुंतवणूकदारांनी एसआयपी सुरू ठेवावी की गुंतवणुकीची रणनीती बदलावी?.प्रश्न : आजच्या गुंतवणूकदाराने परताव्याबाबत कशा अपेक्षा ठेवाव्यात?गुप्ता : गुंतवणूक करताना वास्तववादी अपेक्षा ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः शेअरमध्ये दरवर्षी सारखाच परतावा मिळेल किंवा कायम नफाच होईल, असं नाही. वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढ आणि महागाई यांच्या एकत्रित दराच्या आसपास परतावा अपेक्षित ठेवता येतो. मात्र, त्याबरोबरच बाजारातील चढ-उतार स्वीकारण्याची तयारीही असणं गरजेचं आहे. गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार पोर्टफोलिओ निवडावा आणि एकदा नियोजन केल्यानंतर त्यावर ठाम राहावं. केवळ बाजारातील अल्पकालीन कामगिरी पाहून निर्णय बदलणं दीर्घकालीन दृष्टीनं योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी स्वतःचं करिअर घडवणं, उत्पन्न वाढवणं आणि योग्य ठिकाणी शिस्तबद्ध पद्धतीनं अधिक गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करणं महत्त्वाचं आहे.प्रश्न : तरुणांनी सुरुवातीच्या काळात गुंतवणुकीपेक्षा करिअर आणि कौशल्यविकासावर लक्ष द्यावं, असं आपण म्हणता. यामागची भूमिका काय आहे?गुप्ता : तरुणांनी विशीच्या दशकात आपल्या करिअरवर आणि कौशल्यविकासावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जेव्हा आपल्या कौशल्याची आणि कमाईची क्षमता वाढते, तेव्हा भविष्यातील उत्पन्नही वाढतं. मात्र, याचा अर्थ गुंतवणूक पूर्णपणे टाळावी असा नाही. लहान वयात बचतीची सवय लावणं आणि उत्पन्नाचा काही भाग, म्हणजे किमान १० ते २० टक्के ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवण्याची सवय लावणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे करिअरची वाढ आणि गुंतवणुकीची सुरुवात या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे करता येतात.प्रश्न : गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा सर्वांत सोपा दृष्टिकोन कोणता असू शकतो?गुप्ता : गुंतवणूक ही अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया असण्याची गरज नाही. प्रत्येकाला ताळेबंद (बॅलन्स शीट) वाचता येईलच, असं नाही; पण म्युच्युअल फंडासारख्या साधनांचा योग्य पद्धतीनं प्रभावी वापर करून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारही शिस्तबद्ध गुंतवणूक करू शकतो. महत्त्वाचं म्हणजे, सुरुवातीपासूनच स्वतःची गुंतवणूक-तत्त्वं स्पष्ट असावीत. बाजारातील बातम्या, अफवा किंवा अल्पकालीन कामगिरीमुळे वारंवार निर्णय बदलण्यापेक्षा ठरवलेल्या गुंतवणूक धोरणावर टिकून राहणं अधिक महत्त्वाचं आहे.प्रश्न : दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारासाठी तुमचे तीन महत्त्वाचे नियम कोणते असतील?गुप्ता : पहिला नियम म्हणजे गुंतवणुकीला पुरेसा वेळ द्या. संपत्ती निर्माण होण्यासाठी वेळ लागतो. दुसरा म्हणजे सातत्य ठेवा. गुंतवणुकीत सातत्य आणि शिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिसरा म्हणजे आपली आर्थिक उद्दिष्टं लिहून काढा आणि ती साध्य करण्यासाठी काय करायचे व काय टाळायचे, याबाबत ठाम राहा. गुंतवणूक करणे अजिबात अवघड नाही; मात्र, लवकर सुरुवात करणं महत्त्वाचं आहे. चुका होतात; पण त्यातून शिकून पुढे जात राहणे आवश्यक आहे. चांगल्या आर्थिक सवयी कायम जपल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार कृती केली पाहिजे. ‘मल्टिबॅगर’च्या शोधात राहण्यापेक्षा साध्या ‘एसआयपी’द्वारे शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. गुंतवणुकीचा निर्णय घेतल्यानंतर दररोज बाजाराची स्थिती पाहण्याची गरज नाही. ठरावीक कालावधीनंतर पोर्टफोलिओचा आढावा घेणं पुरेसं आहे. एकदा योग्य आर्थिक नियोजन ठरवल्यानंतर त्यात आवश्यक तेवढेच बदल करून दीर्घकाळ त्यावर टिकून राहणं महत्त्वाचं आहे..प्रश्न : महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी गुंतवणुकीची भूमिका किती महत्त्वाची आहे?राधिका गुप्ता : महिला घर आणि करिअर या दोन्हींच्या जबाबदाऱ्या सांभाळतात. मात्र, अनेकदा स्वतःच्या आर्थिक नियोजनाकडे दुर्लक्ष होतं. आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी महिलांनी स्वतःच्या गुंतवणुकीबाबत जागरूक राहणे आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणं आवश्यक आहे. सर्व गोष्टी स्वतःच करण्याऐवजी, जिथे शक्य असेल तिथं इतरांची मदत घेऊन स्वतःच्या गुंतवणुकीच्या नियोजनासाठी वेळ काढणं आवश्यक आहे. महागाईच्या तुलनेत पारंपरिक बचत पर्यायांचा करपश्चात परतावा कमी पडू शकतो. त्यामुळं गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना जोखीम आणि परतावा यांचा योग्य विचार करणं आवश्यक आहे. गुंतवणूक ही केवळ पैसा वाढवण्याची प्रक्रिया नाही; ती आर्थिक स्वावलंबनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळवण्यासाठी काही प्रमाणात तरी शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणूक पर्यायांमध्ये, म्हणजेच इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करावी लागू शकते. तसं न करणं ही मोठी चूक ठरू शकते.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंड, ‘एसआयएफ’ किंवा वरील चर्चेत आलेल्या इतर कोणत्याही गुंतवणूक योजना या बाजारातील जोखमीच्या अधीन असतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित योजनेची सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(मुलाखतकार एनपीएस असोसिएट्स प्रा. लि.चे संचालक; तसेच आर्थिक घडामोडी, गुंतवणूक आणि भांडवली बाजाराचे विश्लेषक आहेत. ९३७११३४५०६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.