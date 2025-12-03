Premium|Saree Love : आठवणी, नाती आणि साड्या; एका आयुष्याची विणलेली कहाणी

राधिका परांजपे-खाडिलकरलग्नाच्या खरेदीची वेळ आली तेव्हा सगळ्यांना असं वाटत होतं, की मला भरपूर वेळ लागणार. पण खरंतर माझी साडीखरेदी एका दिवसात झाली. ते म्हणतात ना, व्हेन यू नो यू नो! खरंतर हे वाक्य लोकांच्या संदर्भानं वापरलं जातं, पण मला साड्यांच्या बाबतीत होतं तसं. एखादी साडी बघताक्षणी मला माहीत असतं, की ही ‘माझी’ साडी होऊ शकते की नाही...कधीकधी असं होतं ना, की आपल्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या गोष्टीबद्दल लिहायला घेतल्यावर कुठून सुरुवात करायची तेच सुचत नाही. या लेखाच्या बाबतीतही तसंच काहीसं झालं. साडीवर लिहायचं तर प्रचंड उत्साहात ठरवलं, पण सुरुवात केल्यावर एक अक्षर सुचेल तर शपथ... ऑफिसमधल्या मैत्रिणीला म्हटलं, ‘सुचत नाहीये गं काय लिहू ते’, तर ती म्हटली, ‘कसं शक्यय! तुझ्याकडून मी किती किस्से ऐकलेत साडीविषयी. किती भरभरून सांगत असतेस नेहमी, तेच उतरवून काढायचंय तुला फक्त...’.Premium|Mobile Use Time Wasting : टाईम इस मोअर दॅन मनी .तिच्या सल्ल्याचा शांतपणे विचार करत बसल्यावर असं जाणवलं, की खरंच किती लहान वयापासून साडीशी नाळ जुळलीये माझी! मी जेमतेम तीनेक महिन्यांची असताना माझा आयुष्यातल्या सगळ्यात पहिला फोटो काढला होता, तेव्हा आईनं मला तिची ओढणी साडीसारखी गुंडाळली होती. तिथपासून नकळत साडीशी जी मैत्री झाली, ती वर्षांगणिक घट्टच होत गेली. मी चारेक वर्षांची असताना आईनं मला ‘कल्पना साडी’ घेतली. त्यावेळी लहान मुलींच्या शिवलेल्या साड्यांना कल्पना साडी असंच नाव होतं. गर्द हिरवा रंग आणि त्यावर चेक्सचं डिझाईन असलेली ती साडी नेसणं हे मला, आणि ती नेसल्यावर माझे फोटो काढणं हे आई-बाबांना प्रचंड आवडायचं. थोडी मोठी झाल्यावर आजी तिच्या चांगल्या कॉटनच्या साड्या कुठे ठेवते याचा शोध लागला. दुसरी-तिसरीत असेन, शनिवारी दुपारी शाळेतून आले की दिवाणातल्या खणातून आजीची एखादी साडी काढायची, मिळेल त्या टी-शर्टवर ती आईकडून नेसून घ्यायची आणि थेट सोमवारी सकाळीच त्या साडीला अंतर द्यायचं, हा नित्यनियम जवळपास वर्षभर पाळला मी. त्यानंतर जवळपास दोनेक वर्षांनी माझी धाकटी बहीण जन्मली आणि मला माझं साडीप्रेम वारशासारखं पुढे ढकलायला एक हक्काची व्यक्ती मिळाली. मग बाहुल्यांना वेगवेगळे कपडे घालायच्या वयात मी आणि सोबतीला आई मिळून माझ्या लहानशा बहिणीला वेगवेगळ्या साड्या नेसवू लागलो. माझ्यासारखीच तिलाही सवय लागली आणि माझं ‘व्यसन’ आणखी बळावलं. घरच्या कार्यांमध्ये, सोसायटीतल्या कार्यक्रमांना, कुमारिका म्हणून बोलावल्यावर, दिवाळीत, गणपतीत, नवरात्रीत, साध्या वास्तुशांतीलाही असं वाट्टेल तिथं आम्ही साड्या नेसून जाऊ लागलो. तेव्हा उंची वाढली नव्हती त्यामुळे अगदी सहज पाचवारी साडीची नऊवारीही करता यायची!या सगळ्याचं माझ्या मित्रांच्या आयांना भारी कौतुक वाटायचं. त्यांना मुली नसल्यामुळे त्या मलाच शिवलेल्या साड्या, त्यावर मॅचिंग ब्लाउज, शोभेल अशी ज्वेलरी भेट देऊन माझी आणि त्यांचीही सगळी हौस पुरवायच्या. कॉलेजला गेले तरी माझ्या डोक्यावरचं साड्यांचं भूत उतरत नाही म्हटल्यावर मग हळूहळू सगळेजणच भेट म्हणूनही साड्याच देऊ लागले. या साडीप्रेमाच्या प्रवासात महत्त्वाची ठरली ती माझी कॉलेजमधली सगळ्यात जवळची मैत्रीण. साडी नेसून ‘ॲस्थेटिकली प्लीजिंग’ कसं दिसायचं, नाजूक मुलींसारखं कसं वागायचं, हलकासा मेकअप कसा करायचा हे सगळं तिनं प्रचंड संयमानं शिकवलं मला. पदर चापून चोपून पिनअप न करताही साडी छान कॅरी करता येते ही तिचीच शिकवण. तिच्या जोडीनं कॉलेजमध्येही अनेकदा साडी नेसले. इतरवेळी टॉमबॉयसारखी वागणारी मी साडी नेसून गेल्यावर सगळे मित्र ‘अरे आज तू मुलगी दिसतेस!’ असं चिडवायचे, आजही चिडवतात. तेव्हा मित्रांना साडीविषयी शिकवण्यात जी मजा आली, ती इतर कशातूनच मिळाली नाही. एव्हाना त्यांनाही साडीचे एक अन् एक प्रकार माहीत झालेत. साडीमुळे हे असंही एक वेगळं बाँडिंग झालं सगळ्यांशी..आपल्याला कायम आपल्यासारख्याच आवडीनिवडीची लोकं भेटत असतात, यावरचा माझा विश्वास दृढ झाला तो नोकरीला लागल्यावर. माझ्या पहिल्या ऑफिसमध्ये आम्ही मुलीच मुली होतो. नोकरी सुरू झाल्याच्या तिसऱ्याच दिवशी आम्ही सगळ्याजणींनी ऑफिसला साडी नेसून यायचं ठरवलं. असंच, सहज. साडी नेसण्यासाठी काही निमित्त न लागणाऱ्या कलीग्ज मिळाल्या होत्या मला, आणखी काय हवं? मग ऑफिसला उठसूठ साड्या नेसायला सुरुवात केली. साडीत फोटो काढण्यासाठी म्हणून वेळेच्या तासभर आधीच ऑफिसला जाऊ लागलो. मग हळूहळू तेच फोटो मॅट्रिमोनियल वेबसाइट्सवर अपलोड होऊ लागले. साडीतल्याच एका फोटोमुळे माझ्या (तेव्हा होऊ पाहणाऱ्या) नवऱ्याला मी पाहताक्षणी आवडले. कांदेपोह्यांचा कार्यक्रम ठरला तेव्हा तो नको म्हणत असतानाही पहिल्यांदा सासरी जाताना मी साडी नेसून गेले आणि आमच्या एकत्र कुटुंबातल्या सगळ्या सासवांची मनं जिंकली! किती सोप्या असतात ना काही गोष्टी, असं वाटलं तेव्हा. आजही माझ्या आजेसासूबाई त्यावेळी नेसलेल्या साडीची आठवण काढतात, म्हणतात, ‘तू स्वेच्छेनं, आपणहोऊन नेसून आलीस ना, ते मला सगळ्यात जास्त आवडलं.’लग्न ठरायच्या अगदी सहा-सात महिने आधी एक दुखःद घटना घडली. माझ्या आत्याचं अकाली निधन झालं. तिलाही माझ्यासारखीच साड्यांची, नटण्यामुरडण्याची प्रचंड हौस. तिच्या साड्याही खूप सुंदर असायच्या. माझ्या आयुष्यातल्या इतक्या उत्साहानं भरलेल्या टप्प्यावर ती नसणार याचं फार वाईट वाटत होतं. साखरपुड्याच्या साडीखरेदीच्यावेळी अर्थातच तिची आठवण येत होती. कुठलीच साडी आवडेना. अशातच एक दिवस भावानं तिच्या काही ठेवणीतल्या साड्या मला आणून दिल्या. मी त्या साड्या बघत असताना ‘तू नेसशील, जपून ठेवशील, म्हणून तुला दिल्या,’ असं तो म्हटला आणि मी आणि आईनं एकाच वेळी एकमेकींकडे बघितलं. त्या साड्यांमध्ये असलेला माझ्या आत्याचा तिनं तिच्या लग्नात नेसलेला, काळजीपूर्वक जपून ठेवलेला शालू हाती लागला. मला माझ्या साखरपुड्याची साडी मिळाली होती! तो शालू थोडासा पॉलिश करून घेतला आणि तोच नेसले. त्याच्या रूपानं आत्या संपूर्ण कार्यभर माझ्यासोबत होती असं वाटत होतं. खूप भावनिक होतं ते सगळंच....Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.काही महिन्यांनी लग्नाच्या खरेदीची वेळ आली तेव्हा सगळ्यांना असं वाटत होतं, की मला भरपूर वेळ लागणार. पण खरंतर माझी साडीखरेदी एका दिवसात झाली. ते म्हणतात ना, व्हेन यू नो यू नो! तुम्हाला बघताक्षणी कळतं तुम्हाला ते हवंय की नाही. खरंतर हे वाक्य लोकांच्या संदर्भानं वापरलं जातं, पण मला साड्यांच्या बाबतीत होतं तसं. एखादी साडी बघताक्षणी मला माहीत असतं, की ही ‘माझी’ साडी होऊ शकते की नाही. लग्नाच्यावेळीही तसंच झालं. जवळपास तासादीड तासात लग्नाच्या सगळ्या साड्या घेऊन दुकानातून बाहेरही पडलो होतो आम्ही.लग्नाच्यावेळी दोन साड्यांनी खूप भावुक केलं होतं मला. त्याला कारणंही तशीच होती. माझ्या सगळ्यात जवळच्या मित्रानं मला लग्नाची भेट म्हणून एक सुंदर साडी दिली. ‘मी स्वतः आईसोबत दुकानात जाऊन घेऊन आलोय,’ असं तो म्हटल्यावर टचकन माझ्या डोळ्यात पाणी आलं... आणि मी त्याला न सांगता ती साडी पाठवणीच्यावेळी नेसलेली बघून त्याचेही डोळे डबडबले. कसं जमतं ना एका वस्त्राला एवढ्या भावना पोटात घेणं! लग्नाचीच भेट म्हणून माझ्या काकूनं महिनाभर कष्ट घेऊन स्वतःच्या हातांनी पेंट केलेली साडी मला ग्रहमखादिवशी भेट दिली. महिनाभर खपून तिनं खास माझ्यासाठी ती साडी मधुबनी पॅटर्नमध्ये पेंट केली होती हे कळल्यावर मग मीही माझा प्लॅन बदलला. टेलरच्या मानगुटीवर बसून दोन दिवसांत ब्लाउज शिवून घेतला आणि तीच साडी नेसले सीमांतपूजनाला. मला आधी बऱ्याचजणी म्हणल्यासुद्धा, की अगं ही साडी लग्नाची वाटणार नाही, आधी ठरलेली भरजरी साडीच नेस. पण मी ऐकलं नाही ते बरं केलं. कारण ती साडी नेसल्यावर प्रत्येकीला आवडली. काय रूप खुलवलं होतं त्या साडीनं माझं! काकूनं घेतलेले कष्ट आणि ओतलेलं प्रेम होतं ना त्यावर....माझ्या लग्नानंतर काही महिन्यांतच भावाचं लग्न झालं.वहिनीला सुरुवातीला साडीची फारशी सवय नव्हती, पण ‘व्यसन’ लागायला फारसा वेळ लागत नाही असं म्हणतात! तेच झालं आमच्याकडेही. तिलाही आमचं बघून हळूहळू वेगवेगळ्या पॅटर्नच्या साड्या आवडू लागल्या. आता मी माहेरी गेल्यावर एकदा तरी साडी या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा होते, आमच्या चौघींच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर अखंड साड्यांचेच फोटो शेअर होतात. आणि मजेची गोष्ट म्हणजे एखादा पॅटर्न आवडला की थेट चार रंगांच्या चार साड्या घेतल्या जातात! मग दरवेळी ‘फार होतीये खरेदी’ असं म्हणणारी आमची आईच काही दिवसांनी परत ग्रुपवर साड्यांचे फोटो टाकते आणि आम्ही ज्या अखंड लूपमध्ये अडकलोय त्यातून कधीच बाहेर पडणार नाही आहोत याची आम्हाला शाश्वती मिळते.माझ्या साडीप्रेमाच्या चर्चा हळूहळू या ऑफिसमध्येही पसरताहेत. मध्यंतरी माझ्याशी फारशी ओळख नसलेली एक कलीग अत्यंत सुंदर कलमकारी साडी नेसून आली होती ऑफिसला. इतकी सुंदर दिसत होती ती, की साडीवरून आणि तिच्यावरूनही नजर हटेना! दिवसभरात ती जितक्या वेळा दिसली तितक्या वेळा मी तिला कॉम्प्लिमेंट देत होते. ‘साडी छान आहे, तू छान दिसतीयेस’ असं सांगत होते. तिनं मला असंच बोलता बोलता विचारलं, की तू नेसशील का एखाददिवशी? मी लगेच होकार दिला. तीन-चार दिवसांनी मी हे बोलणं झालेलं विसरलेसुद्धा होते. पण काही दिवसांनी ती एक पिशवी घेऊन आली, माझ्या हातात दिली आणि म्हणाली, ‘मन भरेपर्यंत नेस, परत द्यायची आजिबातच घाई करू नकोस, मला फोटो पाठव नेसलीस की...’ तेव्हापासून मला एक गोड मैत्रीण मिळाली!सुचत नाही म्हणता म्हणता एकटाकी लिहून झाला की लेख! झोपायला हवं. आत्ताही सोबतीला साडी आहेच. माझ्या माहेराच्या शेजारी राहणाऱ्या आजीनं प्रेमानं माझ्यासाठी पाठवलेल्या तिच्या सुती साडीच्या गोधडीत शिरून झोपताना सोबतीला तिची ऊबही आहे आणि साडीचीही!किती साडीमय आहे आयुष्य, खरंच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.