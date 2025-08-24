Premium| Rahul Gandhi Allegations: राहुल गांधींच्या आरोपांवरून भाजप आणि निवडणूक आयोग बचावात्मक भूमिकेत?

आशुतोषमतदार यादीमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यामुळे, प्रथमच निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यावर चौकशी करण्याऐवजी निवडणूक आयोग आणि भाजपकडून या प्रश्नापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १७ ऑगस्टपासून बिहारमधून ‘व्होटर अधिकार रॅली’ला सुरुवात केली आहे. ही रॅली १६ दिवस चालणार असून, देशामध्ये भाजप मतदानाची चोरी करून कशा निवडणुका जिंकते, हा संदेश राहुल गांधी जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहेत. .या मतदान चोरीमध्ये निवडणूक आयोग भाजपची मदत करत असते. मतदान चोरीचा हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिला जात असून, भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान होत असून, भाजपने यावर कोणतेही पाऊल उचलले नाही, तर भाजपला हा मुद्दा खूप महागात पडू शकतो.मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये पूर्वीपासून गैरप्रकार होत आले आहेत. भाजपचा २००९च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मतदान यंत्रामध्ये फेरफार करता येऊ शकते, असा आरोप केला होता. .याचाच अर्थ २००९ची लोकसभा निवडणूक काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांनी प्रामाणिकपणे ही निवडणूक जिंकली नव्हती, असे त्यांना म्हणायचे नव्हते. त्यानंतरही भाजपचे आरोप सुरू होते आणि मतदान यंत्रात कसा फेरफार करता येतो, यावर एक पुस्तकही प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आणखी पारदर्शकता यावी, गैरप्रकाराचे आरोप होऊ नयेत, यासाठी न्यायालयाने ‘व्हीव्हीपॅट’ सुरू करण्याचे आदेश दिले..यादीमध्ये फेरफारत्यानंतर म्हणजे २०१४नंतरही मतदान यंत्रे हॅक केली जाऊ शकतात, असे आरोप होतच राहिले. मात्र, राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप आणि पूर्वीचे आरोप यांमध्ये काही मूलभूत फरक आहेत. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या यादीचे उदाहरण दिले. मतदार यादीमध्ये फेरफार करून निवडणूक जिंकता येऊ शकते, हे दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. या मतदार यादीतील एक लाखांपेक्षा जास्त मतदानामध्ये गैरप्रकार झाले असून, या प्रकरणी पुरावे सादर करण्याचा दावा त्यांनी केला. .तसेच, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे आव्हान दिले. मात्र, निवडणूक आयोग या चौकशीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असून, राहुल गांधी यांच्याकडे प्रतिज्ञापत्राची मागणी करून, आपली भूमिका आणखी संदिग्ध करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून होत आहे..आयोगावर प्रथमच ठपकायावेळी पहिल्यांदाच एखाद्या नेत्याने किंवा राजकीय पक्षाने पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभे केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील या गैरप्रकारांमध्ये आयोगही तितकाच भागीदार आहे, असा आरोप करण्यात आला. याचाच अर्थ भाजपच्या विजयासाठी मतदार यादीमध्ये आयोगाकडून मोठे बदल करण्यात येत होते. आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांवर कठोर टीका होत होती. मात्र, ते सरकारसाठी गैरप्रकार करत आहेत, असा आरोप करण्यात येत नव्हता. आतापर्यंत वेगवेगळे पक्ष आणि नेता निवडणूक आयोगावर आरोप करत होते. यावेळी सर्व विरोधी पक्षाने एकत्रित येऊन भूमिका मांडली आहे. .त्यामुळे, निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यामध्ये सापडली आहे. मतदार याद्यांच्या सखोल तपासणीच्या निर्णयावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या आत आणि बाहेरही विरोधी पक्षांची एकजूट होती. मात्र, बिहार निवडणुकीपूर्वी ही तपासणी करून, निवडणूक जिंकण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे, सुमारे ३०० खासदारांनी या निर्णयाच्या विरुद्ध मोर्चा काढला. मात्र, पोलिसांनी या खासदारांना आयोगापर्यंत पोहोचू दिले नाही. संपूर्ण विरोधी पक्षांचा निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकतेवर संशय असणे, हे केवळ अभूतपूर्व नाही, तर देशाच्या लोकशाहीसमोरही खूप मोठे संकट आहे..भाजपची सारवासारवआरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहेत आणि भाजपच्या नेत्यांकडून त्याची उत्तरे देण्यात येत आहेत, असे पहिल्यांदा होत आहे. आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री उतरले आहेत. मात्र, भाजपनेही चौकशीची मागणी करायला हवी. मात्र, ते आयोगाच्या साथीने का उभे आहेत? त्यात काही गडबड तर नाही नाही, निवडणूक आयोगाच्या साथीने भाजप निवडणुका जिंकत आहे, या विरोधी पक्षांच्या आरोपामध्ये तथ्य तर नाही ना, असे प्रश्न जनतेमधून उपस्थित होत आहेत. या आरोपांवर निवडणूक आयोग आणि भाजपच जबाबदार आहेत. .महादेवपुरा मतदारसंघाच्या राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर आयोगाने निष्पक्ष चौकशी आदेश दिले असते, तर त्यांच्यावर आणखी आरोप झाले नसते. मात्र, आयोग या आरोपांपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसे मतदानचोरीचे आरोप त्यांचा पाठलाग करत आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग निष्पक्षतेची शपथ घेण्यास तयार नाही, ही आजची परिस्थिती आहे..आयोगाची पायावर कुऱ्हाडबिहारमध्ये मतदारयाद्यांची विशेष तपासणी करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आणि दोन महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा तुघलकी आदेशही जारी केला. हा निर्णय घेतला, त्याचवेळी आयोगाने आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. यातही एका महिन्यात मतदारांच्या यादीचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना पुरावे सादर करण्यासाठी एक महिन्यांचा अवधी देण्यात येईल आणि त्यानंतर त्यांचे नाव पुन्हा यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यात येतील. .यातील विशेष गोष्ट म्हणजे, नागरिकांना पुरावा म्हणून आधार कार्ड किंवा निवडणूक आयोगाकडूनच देण्यात आलेले ओळखपत्र हा पुरावा चालणार नाही. आधार कार्डच्या आधारावरच अन्य कागदपत्रे तयार होतात, त्याला आयोग पुरावा मानत नाही. या निर्णयामुळे दोन्ही बाजूने निवडणूक आयोगच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे.काही विशिष्ट समाजातील मतदारांची नावे यादीतून हटविण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. हे सर्व मतदार विरोधी पक्षांच्या बाजूने मतदान करतात, असा संशय आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीला प्रामुख्याने गरीब, मागासवर्गीय आणि वंचित समाजातील मतदारांची मते मिळतात. त्यांच्याकडे आधार कार्ड असते. मात्र, अन्य कागदपत्रे मिळणे थोडे कठीण असते..‘एनआरसी’चा प्रयत्न?याशिवाय आणखी एक गोष्ट म्हणजे भाजपच्या इशाऱ्यावरून, मागील दरवाज्याने ‘एनआरसी’ लागू करण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र, मतदार यादीतील नाव हा भारतीय नागरिक असण्याचे प्रमाणपत्र असू शकत नाही आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. त्यानंतरही आधार कार्ड जोडण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला. अखेरीस आधार कार्ड या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला..Premium| Balochistan Liberation Army: बलुचिस्तानच्या प्रश्नातून अमेरिकेने पाकिस्तानला पुन्हा जवळ केले, यामागचा हेतू भारतावर दबाव टाकणे हा आहे.राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या आरोपांना शक्ती देण्याचे काम खुद्द निवडणूक आयोगानेच केले आहे. भाजपही त्यामध्ये तितकीच जबाबदार आहे. भाजप आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये काही खोट नसेल, तर त्यांनी चौकशीपासून पळ काढता कामा नये. तसेच, मतदार याद्यांची सखोल तपासणी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही करता येऊ शकते.या घटनाक्रमामध्ये निवडणूक आयोगाची छीथू झाली आहेच. मात्र, आतापर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षतेवर कोणीही शंका घेत नव्हते, त्यालाच जबर धक्का पोहोचला आहे. मतदान चोरीच्या आरोपांमुळे मोदी सरकारच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत आणि एखाद्या सरकारवर ते गैरप्रकार करून सत्तेवर आल्याचा आरोप होत असेल, तर त्यांच्या वैधतेवरही प्रश्न उभा राहतो. .Premium| Dalit Politics: सत्तेच्या राजकारणामुळे आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक फरपट का झाली आहे?.दुर्दैवाने मोदी सरकार किंवा निवडणूक आयोगाने या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. ही गोष्ट देशाची लोकशाही आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेला धोक्यामध्ये टाकत आहे. निवडणुकीवरील अविश्वासामुळेच बांगलादेशातील शेख हसीना यांच्याविरोधात संकट उभे राहिले होते आणि त्यांना देश सोडून पळून जावे लागले.निवडणुकीमध्ये हारजीत होतच असते. मात्र, निवडणुकीची प्रक्रिया निष्पक्षपणे व्हायला हवी. निवडणुका केवळ प्रामाणिकपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय होण्याबरोबरच, ही प्रक्रिया प्रामाणिकपणे होत आहे, हेही दिसून आले पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. भाजप आणि निवडणूक आयोग या आरोपांतून दोषमुक्त होऊ शकत नाही आणि इतिहास त्यांच्याप्रती उदार असणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 