Premium|Raigad Fort: स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या रायगडाचा हा इतिहास तुम्हाला माहित आहे का?

रायगड हा दक्षिणेतील अभेद्य, अजिंक्य आणि महाबलवान किल्ला आहे. हा सह्याद्री पर्वतावरील दुर्गम किल्ला आहे. एतद्देशीयांच्या स्वातंत्र्याचे, स्वाभिमानाचे, निर्भीडपणाचे, विजयाचे आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. रायगड हे कोट्यवधी जनतेचे शिवतीर्थ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अशक्य कार्य शक्य केले. शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. आपण लढू शकतो, आपण जिंकू शकतो आणि आपण उत्तम प्रकारे राज्याभिषेक करू शकतो, ही प्रेरणा हतबल झालेल्या भारतीयांच्या मनात शिवाजीराजांनी निर्माण केली. राज्याभिषेकाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. शिवराज्याभिषेक ही घटना भारतीयांच्या आद्य स्वातंत्र्याचे, स्वाभिमानाचे, सार्वभौमत्वाचे आणि अखंड विजयाचे प्रतीक आहे. असा हा राज्याभिषेक रायगडावर झाला.रायगड हा दक्षिणेतील अभेद्य, अजिंक्य आणि महाबलवान किल्ला आहे. हा सह्याद्री पर्वतावरील दुर्गम किल्ला आहे. त्यामुळेच ग्रँट डफने रायगडाला पूर्वेकडील जिब्राल्टर म्हटले आहे. रायगड किल्ला हा एतद्देशीयांच्या स्वातंत्र्याचे, स्वाभिमानाचे, निर्भीडपणाचे, विजयाचे आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. रायगडावरील राज्याभिषेकाने मोगल, आदिलशहा, सिद्दी, इंग्रज, डच, फ्रेंच आणि पोर्तुगीजांचा अधिकृतपणे पराभव केला. आपली जनता, आपले राज्य, आपली चलन व्यवस्था, आपले कायदे, आपली संस्कृती, आपली शासन व्यवस्था, आपले सैन्य अशा स्वावलंबी आणि सार्वभौम राज्याची द्वाही शिवाजीराजांनी रायगडावरून फिरवली. रायगडावर शिवाजी महाराज ‘छत्रपती’ झाले. त्यामुळेच रायगड म्हणजे एतद्देशीयांचा आनंद आणि स्वाभिमान आहे. .रायगड हा शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधून घेतलेला किल्ला आहे. राजगड ही शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी आहे. तेथे सुमारे पंचवीस वर्षे राजधानी होती; परंतु कोकण आणि घाटमाथा या दोन्हींवर पकड ठेवायची असेल तर रायगड राजधानी करावी, असे शिवरायांना वाटले. कोकण आणि घाटमाथा यांचे केंद्र म्हणजे ‘रायगड’ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५६ मध्ये जावळी जिंकून आदिलशहाचा पाडाव केला. त्यांच्या अंकित असणाऱ्या जावळीच्या मोऱ्यांच्या ताब्यातील रायरीचा डोंगर त्यांनी जिकला. त्यावर किल्ला बांधण्याचा निर्धार शिवाजीराजांनी केला. राजांच्या गडकिल्ले उभारण्याच्या विशेषतः रायगड उभारण्याच्या दूरदृष्टीचे अत्यंत रसभरीत वर्णन समकालीन कृष्णाजी अनंत सभासदांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे... ‘‘राजा खासा जाऊन पाहता गड बहुत चखोट. चौतर्फा गडाचे कडे तासिल्याप्रमाणे दीड गाव उंच. पर्जन्यकाळी कडियावर गवत उगवत नाही आणि धोंडा ताशीव एकच आहे. देवगिरी (दौलताबाद) पृथ्वीवर चखोट गड खरा; परंतु तो उंचीने थोडका. देवगिरीचे (दौलताबादचे) दशगुण गड उंच असे देखोन बहुत संतुष्ट झाले आणि बोलिले, तक्तास जागा हाच गड करावा.’’ .रायगड हा उत्तम आहे. चारही बाजूंनी तासल्याप्रमाणे कडे आहेत. त्यामुळे शत्रूला रायगडावर येणे अशक्य आहे. दीड गाव उंचीचा हा डोंगर आहे. पावसाळ्यात कड्यावर गवतदेखील उगवत नाही, इतका ताशीव आणि अखंड पाषाणात हा गड आहे. रायगडाचा डोंगर पाहून शिवाजी महाराज संतुष्ट (आनंद) झाले. राजधानीसाठी येथेच गड उभारावा, असे त्यांना वाटले. रायगडाबाबत शिवाजीराजांचे मनोगत समकालीन सभासदाने शब्दबद्ध केलेले आहे.शिवाजीराजांच्या स्थापत्य खात्याचे प्रमुख हिरोजी इंदलकरांच्या मार्गदर्शनाखाली १६५६ मध्ये रायगडाच्या बांधकामास प्रारंभ झाला. सुमारे पन्नास हजार होन खर्चून भव्य असा रायगड हिरोजी इंदलकरांनी बांधून पूर्ण केला. पुढे १६७० पासून शिवाजी महाराजांनी रायगडावरून कामकाजास सुरुवात केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले बांधले, अनेक किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार केला, अनेक किल्ले जिंकले; परंतु एकाही किल्ल्यावर त्यांनी स्वतःचे नाव कोरले नाही. अतीव कर्तृत्वातून येणारा स्वार्थभाव किंवा अहंकार शिवाजी राजांच्या ठायी नव्हता. हे राज्य रयतेचे म्हणजे सर्वांचे आहे, अशी विशाल भावना त्यांच्या ठायी होती. त्यामुळेच रायगडाचे बांधकाम करणाऱ्या हिरोजी इंदलकरांचे नाव जगदीश्वर मंदिराच्या पायरीवर कोरलेले आहे... ‘सेवेसी तत्पर हिरोजी इंदलकर’. शिवाजीराजांनी आपले सहकारी, अनुयायी यांचा सतत सन्मान केला, हे हिरोजींच्या नाम शिलालेखावरून स्पष्टपणे दिसते. .रायगड हा समुद्रसपाटीपासून सुमारे तीन हजार फूट उंच आहे. याच्या घेऱ्यात पाचाड, वाडी, छत्री निजामपूर, सांदोशी, वाघेरी आणि कोंझर ही गावे आहेत. या गडाच्या ईशान्येकडे लिंगाणा, पूर्वेकडे तोरणा, दक्षिणेकडे कांगोरा, चांभारगड-सोनगड, वायव्येकडे तळेगड आणि उत्तरेकडे घोसाळगड या गडांची प्रभावळ आहे. त्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण आहे. रायगड हा रायरी डोंगरावर बांधण्यात आलेला आहे. रायगडाला एकूण सुमारे पंधराशे पायऱ्या आहेत. रायगडाचा महादरवाजा हा स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा गायमुखी, नागमोडी असून हा वायव्येमुखी आहे. शत्रूला चकवा देण्यासाठी याचे मुख वायव्येकडे आहे. वाटतो पश्चिममुखी; पण आहे वायव्येमुखी. शत्रूला लाकडी ओंडक्याने दरवाजा तोडता येऊ नये म्हणून त्याच्यासमोरील बांधकाम नागमोडी करण्यात आलेले आहे.महादरवाजाचे दोन बुरुज उंच आणि अप्रतिम आहेत. सैनिकांसाठी देवडी आहे. रायगडावर कायमस्वरूपी पाण्यासाठी हत्ती तलाव, गंगासागर आणि कुशावर्त तलाव आहे. शिवाजी महाराजांच्या राज्यांसाठीचे स्वतंत्र महाल आहेत. महालासमोर बालेकिल्ला तथा राजवाडा आहे. तेथेच राजसदर आहे. या राजसदरेवर शिवाजी महाराजांचा बत्तीस मण सोन्याच्या सिंहासनावर ६ जून १६७४ रोजी पहिला आणि २४ सप्टेंबर १६७४ रोजी दुसरा राज्याभिषेक झाला. राजसदरेच्या जवळच खलबतखाना आहे. .राजवाड्याच्या उजव्या बाजूला म्हणजे दक्षिणेकडे धान्याचे कोठार, मंत्र्यांची निवासस्थाने, कार्यालये आहेत. राजसदरेच्या समोर भव्य असा नगारखाना आहे. त्याची उंची आणि बांधकाम हा स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. नगारखान्यातून बाहेर पडलो, की डाव्या बाजूला विस्तीर्ण असा माळ आहे. यालाच होळीचा माळ म्हटले जाते. या नावावरून होळीच्या सणाचा बोध होतो. या माळावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनारूढ पुतळा बसविण्यात आलेला आहे. होळीच्या माळाच्या पश्चिमेला शिर्काई देवीचे मंदिर आहे. होळीच्या माळालगत सुसंपन्न आणि नियोजनबद्ध इमारतीचे अवशेष तथा चौथरे आहेत. ही बाजारपेठ की प्रशासकीय इमारत, याबाबत इतिहास अभ्यासकांमध्ये मतभिन्नता आहे. परंतु या इमारतीचे बांधकाम अप्रतिम आहे. त्याची रचना आजही खूपच आदर्शवत आहे. .Premium| Lohagad Fort: लोहगड म्हणजे ऐतिहासिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या महाराष्ट्राचा अनमोल वारसा!.या इमारतीकडून गडाच्या वायव्य दिशेला टकमक टोक आहे. गडाला महत्त्वाचे एकूण तीन टोक आहेत. टकमक टोक, हिरकणी टोक आणि भवानी टोक. टकमक टोक हे चित्तथरारक टोक आहे. रायगडावरील जगदीश्वराचे मंदिर शिवाजी महाराजांच्या शिवभक्तीची साक्ष देते. जगदीश्वरालाच वाडेश्वर असेही म्हटले जाते. मंदिराच्या तटबंदीवर कोरलेला एक महत्त्वपूर्ण असा शिलालेख आहे. या शिलालेखाचा प्रचलित मराठीत अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे... ‘श्री गणेशाला वंदन. सर्व जगाला आनंद वाटणारा असा हा जगदीश्वराचा प्रासाद श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेने शके १५९६ (इ. स. १६७४) मध्ये आनंदनाम संवत्सर चालू असताना सुमुहूर्तावर निर्माण केला. या रायगडावर हिरोजी नावाच्या शिल्पकाराने विहिरी, तळी, बागा, रस्ते, गजशाळा, राजगृहे अशांची उभारण केली आहे. ती चंद्रसूर्य असेपर्यंत खुशाल नांदो.’ रायगड हा सूर्यचंद्र असेपर्यंत अजिंक्य, अभेद्य राहो, अशी मनोकामना शिवाजी महाराज व्यक्त करतात.जगदीश्वर मंदिराच्या समोरच छत्रपती शिवाजी महाराजांची अष्टकोनी समाधी आहे. समाधीचे बांधकाम मजबूत आहे. पेशवाईच्या काळात दुर्लक्षित राहिलेली शिवसमाधी महात्मा फुलेंनी शोधून काढली. शिवसमाधीसमोर उभारलेल्या कुत्र्याची समाधी मात्र अनैतिहासिक आणि शिवचरित्राशी विसंगत आहे. शिवाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी लाखो शिवप्रेमी गडावर येतात. जगदीश्वर मंदिराच्या दक्षिण दिशेला कोठारे आणि बारा टाकी या नावाचा पाण्याच्या टाक्यांचा समूह आहे. शिवाजी महाराजांच्या समाधीच्या पूर्वेला शिबंदीची निवासस्थाने आहेत. गडाच्या एकदम पूर्वेला भवानी टोक आहे. तेथे प्राचीन गुहा आहे. .Premium| Shivaji trade policy: युरोपियन व्यापाऱ्यांशी संबंध ठेवताना महाराजांनी अशा प्रकारे दूरदृष्टी आणि सावधगिरी दाखवली.रायगड हा अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनेतून बांधलेला हा गड आहे. या गडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ६ जून १६७४ रोजी राज्याभिषेक झाला. ही घटना भारताच्या एक हजार वर्षांतील क्रांतिकारक घटना आहे. आपण आपले राज्य निर्माण केले. आपले स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्य अन् आपला राजा हे शेकडो वर्षांचे स्वप्न साकार झाले. भूमिपुत्रांना स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारी ही घटना आहे. शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करणारी घटना म्हणजे राज्याभिषेक आहे. शिवाजीराजांनी २४ सप्टेंबर १६७४ रोजी दुसरा राज्याभिषेक केला. पहिल्या राज्याभिषेकानंतर १७ जून १६७४ रोजी राजमाता जिजाऊंचे रायगडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या वाड्यात निधन झाले. जवळच जिजाऊंची समाधी आहे. ३ एप्रिल १६८० रोजी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला. ही घटना स्वराज्यासाठी खूपच हानिकारक आणि जनतेसाठी दुःखदायक होती. रायगडावर छत्रपती संभाजीराजांनी राज्याभिषेक केला. अखंड नऊ वर्षे त्यांनी मोगल, सिद्दी, इंग्रज आणि पोर्तुगीजांविरुद्ध लढा दिला. महाराणी येसूबाई यांनी रायगडावरच राज्यकारभार केला. संभाजीराजांची औरंगजेबाने निर्दयपणे हत्या केल्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराजांना रायगड येथील राजगादीवर बसविण्यात आले. त्यांनी रायगडावरून जिंजीला जाऊन राज्यकारभार केला. मोगल सरदार झुल्फीकारखानाने दगाबाजीने रायगड ताब्यात घेऊन राजपरिवाराला बंदी बनविले. पुढे संभाजीपुत्र छत्रपती शाहू महाराजांनी १७३३ मध्ये रायगड ताब्यात घेतला. असा हा रायगड स्फूर्तीचा अखंड झरा आहे. राज्याभिषेकदिनाला लाखो लोक ६ जून रोजी रायगडावर येतात. रायगड हे कोट्यवधी जनतेचे शिवतीर्थ आहे. जागतिक वारसा स्थळ आहे. रायगड महाड शतकापासून सुमारे पंचवीस किलोमीटर अंतरावर आहे.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 