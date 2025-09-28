Premium| Hindi Cinema: राज कपूरच्या प्रणयसंगीताची 'बरसात' कशी झाली?

सुलभा तेरणीकरsaptrang@esakal.comनव्या-जुन्या ताऱ्यांचे उदयास्त इथं नित्य चालतात. तरीही चित्रपटसृष्टीचे तारांगण मात्र रोजच दिवाळी साजरी करीत असते. आघाडीचे मेहबूब खान, बिमल रॉय, राज कपूर यांच्याइतकेच नौशाद, एस. डी. बर्मन, शंकर-जयकिशनसारखे संगीतकार आपली आयुधं परजून ठाकलेले दिसतात. त्यांच्या भात्यात मात्र लता, रफी यांचे बाण सज्ज असतात. ५४, ५५ या वर्षातले दिवस हेच सांगतात. त्यात ‘मनमोहना बडे झूठे’ असतं आणि प्रणयसंगीताच्या छत्रीखाली भिजणारे ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ असते आणि ही बरेच...देशातल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत ज्यांची पहिली पावलं पडली त्यात ए. आर. कारदार हे एक प्रमुख नाव म्हणता येईल. त्यांचे दोन खंदे शिष्य म्हणजे एम. सादिक आणि एस. यू. सनी दोघांनीही वेगळ्या चुली मांडल्या; पण या दोघांनाही किंवा कारदारसह तिघांनाही संगीतकार म्हणून नौशादच हवे होते. कारण लोकप्रिय संगीत हा भारतीय चित्रपटाचा हुकमी एक्का आहे, हे सर्वांनाच उमगलं. नौशादसाहेब आपल्या आठवणीत लिहितात, ‘जेव्हा सनी यांनी स्वतःची ‘सनी आर्टस्’ काढायचं ठरवलं तेव्हा कारदार यांनी ‘म्युझिकल पिक्चर्स’ सुरू करून मला त्यात भागीदारी देऊ केली आणि अट घातली की ‘सनी आर्टस् प्रॉडक्शन’मध्ये जाऊ नये.’ अर्थात फ्रीलान्सिंग आणि सिनेमासारख्या मुक्त कलाक्षेत्रात अशी अट मान्य होण्याचा काळ नव्हता. .नौशादसाहेबांनी कारदार, सनी आणि एम. सादिक सर्वांसाठी कामं केली आणि हुकुमाचा एक्का सिद्ध केला. सनीसाठी ‘बाबुल’चे संगीत केले. खूप धडपड आणि यशापयश यांचा सामना करीत एम. सादिक यांनी स्वतःची ‘सादिक प्रॉडक्शन्स’ सुरू केली. त्यांचा पहिला चित्रपट होता ‘शबाब’ ५४ या वर्षातला. ‘बैजू बावरा’ने शास्त्रीय संगीताची सिनेसंगीताशी तार चांगलीच जोडली होती. ‘शबाब’देखील शास्त्रीय संगीतप्रधान चित्रपट होता. चांगली पंधरा गाणी होती. नायिका नूतन, नायक भारत भूषण! कथाही नौशाद यांची होती. नौशाद साहेबांनी ‘शबाब’साठी शास्त्रीय रागरागिणीची मैफल सजवली. उस्ताद अमीरखाँ साहेबांना बोलावले होते. मुलतानी रागातली प्रार्थना ‘दया करो हे गिरिधर गोपाल’ गायला लावली होती..‘शबाब’ची नायिका निद्रानाशाच्या विकाराने अस्वस्थ असते. तिच्यासाठी हेमंतकुमार-लता यांच्या आवाजात ‘चंदन का पलना रेशम की डोरी’ ही सुंदर लोरी-अंगाई गीत केलं. लता-रफींचे ‘मन की बीन मतवारी बाजे’, ‘जोगन बन जाऊंगी सैंया तोरे कारन’, ‘जो मैं जानती बिसरत है सैंया’, ‘मर गये हम जीते जी’, ‘मरना तेरी गली में’ ही लताची सुमधूर गीतं, ‘आये ना बालम वादा करके’ आणि ‘यही अरमान लेकर आज अपने घरसे निकले’ ही रफीची नितांत सुंदर गाणी श्रोत्यांनी डोक्यावर घेतली; पण ‘शबाब’कडे पाठ फिरवली... कारणं बरीच सांगता येतील; पण चित्रपट प्रेक्षकांना रुचला नाही हे खरं. कदाचित नूतन-भारत भूषण जोडी प्रेक्षकांनी नापसंत केली असेल. नूतनवर आणखी एक अपयशाचा शिक्का लागला; पण ५५ या वर्षात अमिय चक्रवर्तीचा ‘सीमा’ आला आणि मागील अपयशाची कथा जणू पुसली गेली. ‘सीमा’मध्ये तरुण लोकप्रिय नायक नव्हता. प्रौढ वयाचे बलराज साहनी होते. .स्त्रियांच्या सुधारगृहाचे चालक या भूमिकेत होते. प्रेमप्रसंग नव्हते. नायिका कल्याणीदेखील अपराधी, गुन्हेगार युवती होती. अशा कथेत भावनांचा रंग भरणारे शंकर जयकिशन यांचं संगीत मोठे वेधक होते. शिवाय नूतन ही असफलतेमधून धडे घेऊन, स्वित्झर्लंडच्या फिनिशिंग स्कूलमधून तयार होऊन सज्ज झालेली होती. परिस्थितीनं गांजलेली, जगावर रागावलेली नायिका कल्याणी मात्र संस्थेच्या चालकाच्या स्नेह, प्रेम, समजूतदारपणा यांनी बदलते... ती देखील एक गायिका आहे हे एका प्रसंगात तिलाच समजून येतं. शंकर जयकिशन आणि लता मंगेशकर यांनी नूतनला ‘मन मोहना बडे झूठे’ हे जयजयवंती रागावर आधारित गाणं दिलं. .तिनं ते पडद्यावर आलाप, ताना यांसह सादर केलं. भारतीय सिनेमाला एक कसदार अभिनय करणारी असामान्य नायिका मिळाली. स्वित्झर्लंडच्या फिनिशिंग स्कूलमध्ये तिनं आधुनिक कला शिक्षणाचे धडे गिरवले असले तरी आईनं शोभना समर्थ यांनी शास्त्रीय संगीताचेही शिक्षण घ्यायला लावलं होतंच. तिच्या रागदारीच्या गाण्याचा हा नुसता अभिनय नव्हता आणि वयाच्या पाचव्या वर्षी पहाटे तानपुरा घेऊन लतादीदींनी आपल्या वडिलांनी शिकवलेल्या बंदिशीचा त्यांच्यासमोर बसून रियाज केला होता. त्यांचं एक सुंदर, मोहक, रसदार फळ सिनेरसिकांना पाहायला मिळालं..सिनेमा संगीतापासून दूर गेलेल्या सरोदवादक उस्ताद अली अकबर खाँ यांना संगीतकार शंकर जयकिशनने राजी केलं आणि त्यांच्या प्रिय भैरवी रागावर आधारित ‘सुनो छोटीसी गुडीया की लंबी कहानी’ या गाण्यात सरोद वाजवायला खास बोलावलं... हेही काही विलक्षणच घडलं. रफींचे ‘कहाँ जा रहा है तू ऐ जानेवाले’ आणि मन्ना डे यांचं ‘तू प्यार का सागर है’ ही दोन गाणी घातली तर ‘सीमा’चं पारडं समतोल साधणार नाही. शुभा खोटे नावाच्या सायकल चॅम्पियन मुलीचीही एक लहानशी भूमिका यात आहे. तिचं ‘बात बात में रुठो ना’ त्यात जोडायला हवेच आणि गुंडाचा पाठलाग करताना केलेली सायकलची शर्यत! नूतनला सर्वश्रेष्ठ अभिनयाबद्दल पुरस्कार मिळाला. ‘सीमा’ हा चित्रपट छोटी सी गुडिया की लंबी कहानी ठरला; पण एका गुडियेची कथा नव्हे, तर नूतन, शुभा खोटे आणि लता मंगेशकर या तीन मराठी मुलींची ठरली! तिघींनी पुढे मोठी भरारी घेतली. आज सत्तर वर्षे होऊन गेलेल्या ‘सीमा’ची सीमा उल्लंघन कुणी गेलं नाही..मराठी मुलींच्या कर्तृत्वाच्या कथेत आणखी एक नाव आठवतं आणि मराठी माणसांची मराठी चित्रपट जगवायची धडपड आठवते. मा. विनायकांच्या तालमीत तयार झालेल्या दिनकर द. पाटील यांनी स्वतःच्या ‘दिनकर चित्र’ या संस्थेसाठी ‘तारका’ या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. चित्रपटात काम करणाऱ्या युवतीच्या जीवनावर आधारित कथा होती. नायिका होत्या सुलोचना. निर्माते-दिग्दर्शक, कथा-पटकथा संवाद दिनकर पाटील यांचेच होते. पी. सावळाराम आणि वसंत प्रभू हे भावगीताचे विश्व गाजवणारे गीतकार संगीतकार ‘कारका’साठी चित्रपट संगीतात एकत्र आले होते. चित्रपटसृष्टीचे दर्शन कथेत होते. गाणी, अभिनय सरस होता. चंद्रकांत, दामुअण्णा मालवणकर, चित्तरंजन कोल्हटकर, वसंत शिंदे आणि सुलोचना आदी मातब्बर मंडळी होती. लता, आशा या भगिनींची नितांत सुंदर गाणी होती. ‘तू मी दोघे मिळुनी सखया, चल चंद्रावर स्वारी करूया’, ‘वीणावती मी तुझी प्रियकरा...’ आता पुन्हा आठवावे लागेल. सुलोचनाबाईंच्या अजोड अभिनयाचं दर्शन घडवणारं हे चित्र पुन्हा आठवावं लागेल....राजा परांजपे, सुधीर फडके, ग. दि. माडगुळकर त्रयीचा ‘ऊनपाऊस’ ही आठवायला हवा. वार्धक्याच्या छायेतील पती-पत्नीचं भावजीवन! अमिताभ- हेमामालिनी यांच्या ‘बागबान’ची मूळ मराठी आवृत्ती! राजा परांजपे- सुमती गुप्ते यांच्या अभिनयानं अजरामर ठरलेली; पण मराठीच्या प्रवाहात हरवलेली ‘ऊनपाऊस’ची गोष्ट ‘खेड्यामधले घर कौलारू’ आणि ‘या कातरवेळी पाहिजेस तू जवळी’ या गाण्यासाठी तरी आठवायला हवी! पडद्यावर आशा भोसले आणि ध्वनिमुद्रिकेवर मालती पांडे यांच्या आवाजात ओढ लावते...चित्रपटनिर्मितीचा विस्तवाशी खेळ करताना आचार्य अत्रे यांनी ५४ या वर्षात ‘महात्मा फुले’ या चित्रपटाची निर्मिती केली. त्याचे निवेदन कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे आहे. चित्रपटाची गाणी महात्मा फुले, आचार्य अत्रे, अमर शेख यांची! संगीत रमाकांत पैंगणकर आणि सहभागी झालेले कलाकार नव्हे लोक आहेत- केशवराव जेधे, प्रबोधनकार ठाकरे, गुरुवर्य बाबूराव जगताप, अमर शेख, बापूराव माने, बाबूराव पेंढारकर, दामुअण्णा जोशी, वसंत पहेलवान आणि खुद्द आचार्य अत्रे! .चित्रपटनिर्मिती हा जीवघेणा खेळ आहेच; पण ‘महात्मा फुले’ हा विषय घेऊन करणं हे मोठे धाडस... आचार्य अत्रे नावाच्या एका शिक्षकाने, लेखकाने, वक्ता, संपादकाने हा खेळ केला. मराठी चित्रपटासाठी सरकारने पहिले राष्ट्रपती रौप्यपदक त्यांना बहाल केले. आणि अत्रे पिक्चर्सचा संसार या मयनगरीतून आवरता घेतला आणि विशुद्ध साहित्याचं, अफाट जीवनाचं कऱ्हेचं पाणी वाहतं झालं...राज कपूरनं ‘माया’च्या खलनायकी छटेच्या भूमिकेबद्दल विचारलं तेव्हा नादिराला अनेक लोकांनी सावध केलं होतं. खलनायिकेचा कायमचा छाप बसेल म्हणून! पण नादिराजी सांगतात, '''आन'मध्ये दिलीपकुमारबरोबर, आता राज कपूरचे बोलावणे- मी तर हवेत तरंगू लागले- भूमिका स्वीकारली आणि व्हायचे तेच झाले. .Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .माझ्यावर खलनायिकेचा छापा बसलाच! पण राज कपूरमधला दिग्दर्शक आणि नट ही काय गोष्ट आहे हे अनुभवलं! जबरदस्त दिग्दर्शक- मला सिगारेट कशी धरायची, नजर कशी रोखायची, एक न एक छटा शिकवली... माझ्यासाठी खास शिवलेल्या भारी ड्रेसमध्ये नर्गिस आणि भानुअथय्याने मला अक्षरशः कोंबलं... आणि 'मुड मुड के ना देख'साठी मला उभं केलं.''श्री ४२० साठी 'शंकर जयकिशन', हसरत, शैलेंद्र आणि आर. के.ची टीम होतीच. केळेवालीच्या भूमिकेसाठी खास ललिता पवार होत्या. बडा सेठ नेमो झाले होते- न्यू थिएटर्सचे प्रॉडक्शन मॅनेजर, लेखक, अभिनेता नेमो... मूळ नाव मिर्झा मुहम्मद बेग. राज कपूरने पाठवलेली सुंदर साडी ललिताबाईंनी घडी घालून बाजूला ठेवली आणि मराठमोळी काठापदराची इरकल साडी घालून केळेवाली झाल्या. .Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.लखनौचे शेवटचे नबाब वाजिदअली यांच्या दरबारात काव्य संगीत नृत्य चाले. त्यातली एक पहेली 'इचकदान बीचक दाना...' हसरत जयपुरींनी अचूक उचलली; पण 'श्री ४२०'बद्दल अजून सांगायचं आहेच. राज कपूरची प्रणय संगीताची 'बरसात' आता कुठे एका छत्रीत आली होती...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 