नव्या ‘रामायण’ चित्रपटात नुसती मनाला भावणारी कथा नाही तर व्हिज्युअल इफेक्टस् आणि भव्य-दिव्य सादरीकरणही आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तो तेरा दिवसांत जगभरात हजार दीड हजार कोटींचा गल्ला जमवतो यात आश्चर्य काही नाही. या चित्रपटाच्या निमित्ताने जगभरातील चित्रपटांच्या निर्मितीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांबद्दल..समाज आनंदात असला की तो दुःखी सिनेमे बघतो आणि दुःखी समाजाला भविष्यातली फॅन्टसी किंवा भूतकाळातली दिव्यता बघण्यात रस असतो. त्यामुळे दारिद्र्य, झोपड्या, दुःख याला कारमध्ये बसून फिल्म फेस्टिव्हलला येणारा प्रेक्षक लाभतो आणि उरलेल्या जनतेला तुफान हाणामाऱ्या करणारा रांगडा हिरो, स्वित्झर्लंडच्या डोंगरावर बर्फात साडी नेसून रोमान्स करणारी (पण तोही मोजका, फार नाही) गोरी हिरॉईन किंवा भूतकाळात होऊन गेलेले दिव्य पुरुष आणि भारताचा विजय असलेले (त्यातही पाकिस्तानला तोंडावर पाडून) ऐतिहासिक संदर्भाचे चित्रपट लागतात. आम्हाला चित्रपट करायला शिकवलं पण बघायला शिकवलं नाही. गाड्या घेण्याची ऐपत आहे; पण वाहतुकीचा सेन्स शिकवला नाही, तसं हे आहे. गेली अनेक वर्षं हेच सुरू आहे. ‘राजा हरिश्चंद्र’ ते ‘रामायण’ हाच इतिहास आहे. त्याला अपवाद नाही. .साधं लॉजिक आहे. थिएटरमध्ये पन्नास शंभर रुपयांत आनंद शोधायला जाणाऱ्या लोकांना पुन्हा त्यांच्याच आयुष्यातल्या दारिद्र्याचं सत्यदर्शन नको असतं. हे म्हणजे हॉटेलमध्ये मुद्दाम दमड्या मोजून फोडणीचा भात खाण्यासारखं आहे. म्हणून आम्ही मग अशा समाजाला आरसाबिरसा दाखवणाऱ्या चित्रपटांना आर्ट फिल्म म्हणतो आणि त्याकडे ढुंकूनही बघत नाही आणि अशक्य ते शक्य करणाऱ्या सर्व चित्रपटांना व्यावसायिक चित्रपट म्हणतो आणि तिकडेच गर्दी करतो. ‘मला तरुणांच्या ओठांवरची गाणी सांगा मी त्या देशाचं भविष्य सांगतो,’ असं विवेकानंद म्हणाले होते, तसं देशात कुठल्या प्रकारचे चित्रपट चालतात त्यावरून लोकांची सद्यःस्थितीतली मानसिकता ओळखता येते. या सर्व पार्श्वभूमीवर नवा ‘रामायण’ हा चित्रपट फक्त आमच्या आवडत्या हिरोची पॉझिटिव्ह स्टोरी सांगत नाही तर हॉलीवूड पद्धतीने पॉझिटिव्ह भव्यता तंत्रशरण पद्धतीने मांडतो..सुपरहिरोचं आकर्षणही अमेरिकन पद्धत मार्व्हल चित्रपटांनी जगभर लोकप्रिय केली. साधारण जगावर एक संकट येतं आणि कुठलातरी स्पायडरमॅन किंवा सुपरमॅन ते संकट सोडवतो. संकट कुठेही आलं तरी न्यूयॉर्क धोक्यात येतं आणि तारणहार मात्र अमेरिकन असतो. त्यांचा पोषाखही शक्यतो अमेरिकेच्या राष्ट्रध्वजाच्या रंगाचा निळा, लाल वगैरे असतो. अवकाशातल्या गॅलेक्सी म्हणजे तीर्थरूपांची केळीची बाग असल्यासारखे या ग्रहावरून त्या ग्रहावर सहज झेप घेणारे ॲव्हेंजर्स जगाला वाचवण्याचं अतिशय महत्त्वाचं काम वर्षानुवर्षे करत आहेत. अर्थात यातले अनेक चित्रपट भविष्यवेधी आहेत. म्हणजे भविष्यात असं काही झालं तर सुपरहिरो आपल्याला वाचवतील असं ते बघून वाटतं. यात असं कदाचित घडलं नाही तर, ही साशंकता असतेच. त्यापेक्षा भूतकाळात घडून गेलेल्या भव्य गोष्टी बऱ्या. त्या घडल्या आहेतच याची आश्वासक खात्री सामान्य प्रेक्षकांना असते. त्यातही काही शहाणे जुनी कागदपत्रं शोधून-बिधून हे घडलं की नाही त्यांची शहानिशा करत बसतात, त्यांना दम देऊन गप्प बसवता येतं. तेही नको असेल तर दोन-पाच हजार वर्षं अधिक मागे जाता येतं. त्यातल्या हिरोला देवत्व प्राप्त झालं असतं. त्यामुळे टीकाही करता येत नाही. शिवाय व्यक्तिचित्रण असलेल्या चित्रपटावर केलेली टीका ही त्यातल्या व्यक्तीवर केलेली टीका नसते, हे तर लोकांना मान्यच नसतं. इथे साधन हेच साध्य हा अद्वैत सिद्धांत आम्हाला बरा पडतो. बंड्यावरचा ‘सिनेमा’ वाईट आहे असं म्हटलं तर ‘बंड्याला नावं ठेवणारे तुम्ही कोण?’ हा प्रतिप्रश्न आणि ‘एवढं आहे तर तुम्ही खंड्याविषयी बोलून दाखवा’ हे प्रतिआव्हान! लोक गप्प बसतात आणि चित्रपट सुपरहिट होतो..आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा असा, की मार्व्हलचे चित्रपट जर भारतात कोट्यवधीचा धंदा करू शकतात तर आमच्याकडे मार्व्हलच्या सर्व ॲव्हेंजर्सना एकाच वेळी सर्व बोटं तोंडात घालायला लावतील एवढ्या पूर्वापार चालत आलेल्या कथा आहेत. मग आपणच असे सिनेमे का करू नये हा विचार आपल्या मंडळींच्या डोक्यात आला आणि केले त्यांनी असे चित्रपट आणि मिळवला पैसा तर हरकत काय? आजवर आपण त्यांना श्रीमंत करत होतो आता आपल्या लोकांना श्रीमंत करू.(नाहीतरी आपण गरीबच राहणार आहोत!) नव्या ‘रामायण’ चित्रपटात नुसती मनाला भावणारी कथा नाही तर व्हिज्युअल इफेक्टस् आणि भव्य-दिव्य सादरीकरणही आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तो तेरा दिवसांत जगभरात हजार दीड हजार कोटींचा गल्ला जमवतो यात आश्चर्य काही नाही. त्यातले सव्वाआठशे कोटी रुपये भारतातून मिळवले आहेत. म्हणजे दीडशे कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त साडेपाच टक्के लोकांनी प्रत्येकी शंभर रुपयांचं काढलेलं तिकीट आहे ते. (माझ्या मते निर्मात्यांना अधिक गल्ला अपेक्षित असणार!) रामानंद सागर यांनी ‘रामायण’ ज्या साधेपणाने प्रस्तुत केलं होतं तेवढ्या साधेपणाने हा चित्रपट प्रस्तुत करूनही जर हजार कोटींचा गल्ला जमवला असता तर मात्र ते आश्चर्य ठरलं असतं. पण आजचा काळ साधेपणाचा नाही हे निर्मात्यांना कधीच कळलेलं आहे. .मुळात भारतीय प्रेक्षकांचा राम हा आवडता हिरो आहे. आदर्शाच्या आमच्या सगळ्या कल्पनांमध्ये तो बसतो. किंबहुना त्याला बघूनच आम्ही या आदर्शांच्या कल्पना आखलेल्या आहे. तो मर्यादापुरुषोत्तम आहे आणि बहुतेक भारतीयांना हे आवडतं. लंकेला जाताना समुद्र ओलांडायला आम्हाला जागा दे अशी त्यानं समुद्रालासुद्धा विनंतीच केली होती. मानवी सभ्यतेच्या मर्यादा पाळून दुष्टांवर विजय मिळवणारा हा राम भारतीयांच्या मनात आहे. त्यामुळे शांतपणे बोलणारा, शांतपणे वागणारा रामानंद सागर यांचा टीव्हीवरचा राम चाळीस वर्षांपूर्वी लोकांना आवडला होता. तेव्हा समाजही तसा शांत होता. आज समाजही मर्यादेत राहिलेला दिसत नाही. सहज रस्त्यावर बघा, एखादा म्हातारा रस्ता क्रॉस करतोय म्हणून तरुण आपली गाडी थांबवतो आहे, हे दृश्य हल्ली क्वचितच बघायला मिळतं. आपल्या गाडीला दुसरीचा धक्का लागला तर काही वर्षांपूर्वी ‘जाने देव’ म्हणून लोक सोडून देत असत. बाईकवर धडकणारे स्त्री-पुरुष असतील तर नुसत्या कटाक्षांवर भागत असे. पण आता शिवीगाळीतही समानता आल्यामुळे सुशिक्षित स्त्रीपुरुषसुद्धा रस्त्यावर एकमेकांना सुसंस्कृतपणे शिवीगाळ करताना दिसतात. सोशल मीडियावर कोणी एक शब्द लिहायचं कारण की ट्रोलधाड पडते आणि मुख्य मुद्दे सोडून इतर सर्व विषयांवर बोललं जातं. केवळ माझ्याकडे का बघतो एवढ्या मुद्द्यावरून मुडदे पडताहेत. लोकांच्या स्वभावातली आक्रमकता सरसकट वाढल्याचं सहज जाणवतं आहे. तेव्हा या समाजाला शांत हिरो दाखवून चालणार नाही. शस्त्रसज्ज आणि आक्रमक हिरोच केवळ नाही तर हिरोईनसुद्धा तशी असण्याची गरज निर्मात्यांनी ओळखली आहे. ‘रामायण’ हा चित्रपट या सगळ्या गरजा पूर्ण करतो. .या चित्रपटाची चर्चा आधीपासूनच सुरू झाली होती. तशी सुरू करणे हा सध्या प्रसिद्धीसाठीचा एक आवश्यक भाग आहे. कुठल्याही विषयाला अनेक बाजू असतात तशा यालाही होत्याच. शिवाय आपल्या देशात राजकारण, क्रिकेट आणि चित्रपट याविषयांवर बोलायला कसलंही क्वालिफिकेशन लागत नाही. बोलणाऱ्याला प्रसिद्धीही चटकन मिळते. कारण पुन्हा तेच, त्याचा विरोध करणाऱ्यालाही क्वालिफिकेशन लागत नाही. मतभेद आहेत म्हणून अक्कल नसताना आपल्या मतांची पिंक टाकताना घाबरायला चित्रपट म्हणजे क्वांटम फिजिक्स नव्हे! या निमित्तानं जुन्या रामायण, महाभारत मालिकांत काम केलेले तेव्हाचे लोकप्रिय पण काळाच्या ओघात विसरलेले गेलेले कलाकार या चित्रपटातल्या चुका सांगून प्रसिद्ध होऊ लागलेले आहेत. रामायणाच्या प्रसिद्धीच्या वाहत्या गंगेत सगळेच आपापले हात सॅनिटाईज करून घेत आहेत.एकीकडे मार्व्हलचे चित्रपट जगभर एक पॅटर्न सेट करत असताना ते खरे चित्रपट नाहीत, असं मत ऑस्करविजेते हॉलिवूड दिग्दर्शक मार्टिन स्कॉर्सेसी यांनी जाहीर व्यक्त करण्याचं धाडस केलं होतं. उत्तम निर्मितिमूल्य आणि चांगले कलाकार असलेले हे चित्रपट थीमपार्कसारखे असतात, राईड मिळते पण मानवी भावभावनांचं आदान-प्रदान त्यात होत नाही, असं त्यांचं मत विचार करण्यासारखं आहे. आपल्याकडे ‘बाहुबली’पासून जोमात आलेल्या अशा चित्रपटलाटेविषयी या दृष्टीनं विचार व्हायला हवा. .जगभरात रामायणाच्या तीनशेपेक्षा जास्त ज्ञात आवृत्त्या अस्तित्वात आहेत आणि यांचं संशोधन फादर कामिल बुल्के यांनी केलं. हिंदी साहित्याचे अभ्यासक असलेले फादर बुल्के हे बेल्जियन मिशनरी होते. त्यांच्या संशोधनातल्या रामकथेतली प्रत्येक आवृत्ती आधाराला घेतली तर रामायणावर आणखी दोनशे नव्याणव चित्रपट तयार होऊ शकतात. रामायणातल्या आमच्या लाडक्या हनुमानाचं ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ हे वर्णन यापुढे बॉक्स ऑफिस कलेक्शनला लागू होईल. शिवाय सध्याचा हा चित्रपट अर्धाच आहे, रावण अजून जिवंत आहे, त्याला मारण्याचा पुढचा भाग आणखी काही हजार कोटी मिळवेल. (रावणाला या चित्रपटात एवढा भव्य आणि दिव्य दाखवलेला आहे की त्याला पुढच्या चित्रपटात किमान मारावं एवढीच आता जुन्या जाणत्यांची अपेक्षा उरली आहे!) पण रामायण गाजतोय म्हटल्यावर यापुढे हनुमान, जांबुवंत, जटायू असेही अनेक चित्रपट येत राहतील, त्याची तयारी ठेवा. आर्टवाल्यांना बजेट मिळालं तर ते शूर्पणखा, उर्मिला, त्रिजटा, मारिच असे आडवाटेचे चित्रपट करतील.राम सगळ्यांचा आहे!(लेखक चित्रपट दिग्दर्शक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.