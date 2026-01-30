Premium|Ramsej Fort: रामशेज किल्ल्याच्या शौर्यगाथेचा इतिहास: मराठ्यांच्या धैर्याची अमर कहाणी

नाशिकपासून जवळ असलेला रामशेज किल्ला मराठ्यांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या उत्तम युद्ध नियोजनाचे तो उदाहरण आहे... शिवस्वराज्याचा मानबिंदू आहे. अत्यल्प साधनांच्या मदतीने बलाढ्य शत्रूविरुद्ध कसे लढायचे, याचे प्रेरणास्थान म्हणजे रामशेज किल्ला. सह्याद्री रांगांतील दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीचा उपयोग करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केले. लाखोंच्या संख्येने आलेल्या मोगल सैन्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धैर्याच्या, शौर्याच्या, चातुर्याच्या आणि सह्याद्रीच्या मदतीने पराभूत केले. त्यांनी बुद्धिचातुर्याने भौगोलिक परिस्थितीचा लोककल्याणासाठी उपयोग करून घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर औरंगजेबाला वाटले, की आपण सहजच त्यांचे स्वराज्य जिंकून घेऊ..१६८२ मध्ये औरंगजेब सुमारे आठ लाखांची फौज आणि भरपूर खजिना घेऊन स्वराज्यावर चालून आला. त्याचा वार्षिक महसूल सुमारे पन्नास कोटी होता. त्या वेळेस छत्रपती संभाजी महाराजांचा वार्षिक महसूल सुमारे एक कोटी आणि सैन्य सुमारे एक लाख होते. औरंगजेब सुमारे अर्ध्या आशिया खंडाचा बादशहा होता. मराठ्यांचे राज्य त्याच्या तुलनेने खूपच लहान होते. असा अक्राळ-विक्राळ औरंगजेब लाखोंची फौज घेऊन स्वराज्यावर चालून आला. त्या वेळेस नाशिक प्रांतावर मोगलांचे वर्चस्व होते; परंतु नाशिकपासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर असणारा रामशेज किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी यापूर्वीच जिंकून घेतल्यामुळे तो मराठ्यांच्या ताब्यात होता. छत्रपती संभाजी महाराजांनी सर्व गड-किल्ल्यांचा उत्तम बंदोबस्त ठेवला होता. शिबंदी, रसद आणि दारूगोळ्यांनी गडकिल्ले सज्ज होते..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj Strategy : भारत भाग्यविधाता......रामशेज किल्ल्यावर ताबा मिळविण्यासाठी औरंगजेबाने शहाबुद्दीन फिरोजजंग याला सुमारे ४० हजारांची फौज घेऊन रवाना केले. त्याच्यासोबत दारूगोळा, तोफखाना व मुबलक रसद दिली. रामशेज हा तसा बलाढ्य किल्ला नाही. तो दुर्गम किल्ला नाही. एका उंच डोंगरावरील लहान गिरीदुर्ग आहे. या किल्ल्यावर त्या वेळेस सुमारे ६०० मराठा सैनिक होते. छत्रपती संभाजी महाराजांनी त्या गडाची उत्तम व्यवस्था केलेली होती. किल्लेदार दक्ष होता. मोगलांचा सरदार शहाबुद्दीन फिरोजजंगने एप्रिल १६८२ ला रामशेजला वेढा टाकला. याबाबतचा वृत्तांत मोगल इतिहासकार खाफीखान लिहितो, ‘रामशेजवरील किल्लेदाराने लढाईची जय्यत तयारी केली. गडावरील शिबंदीची संख्या ६०० पेक्षा जास्त नव्हती. मोगलांनी पहिला मोठा हल्ला चढविला. मोगल गडाला भिडू लागले तसे गडावरील लोकांनी दगडांचा प्रचंड मारा सुरू केला. या माऱ्यामुळे मोगलांना माघार घेऊन गडाला वेढून बसणे प्राप्त झाले’... मराठा सैनिकांनी मोगल सैन्याला जेरीस आणले. भलीमोठी फौज आणि मोठा तोफगोळा नसतानादेखील रामशेज किल्ल्यावरील मराठ्यांनी शहाबुद्दीन खानाला सळो की पळो करून सोडले.रामशेज किल्ला छोटा; परंतु किल्लेदाराची उमेद मोठी होती. किल्ला लहान; परंतु सैनिकांची स्वराज्यनिष्ठा महान होती. ते अत्यंत चिवटपणे मोगलांविरुद्ध लढत होते. शहाबुद्दीन खानाने रामशेज किल्ला जिंकण्यासाठी जंग जंग पछाडले; परंतु मराठे मोठ्या धैर्याने आणि त्वेषाने लढत होते. मोगलांच्या तोफांचा मारा तटबंदीवर आदळत होता. शहाबुद्दीन खानाने गडाच्या समोर लाकडी दमदमा उभारला व त्यावरून तो रामशेजवर तोफांचा मारा करू लागला..याबाबतचा वृत्तांत समकालीन मोगल इतिहासकार भीमसेन सक्सेनाने पुढीलप्रमाणे दिला आहे - ‘वेढा घालणे, सुरुंग लावणे, मोर्चे बांधणे, दमदमे तयार करून (तोफा) वर चढविणे इत्यादी गोष्टी शहाबुद्दीनने केल्या; पण रामशेजचा किल्लेदार हा सर्व मराठ्यांच्यात अत्यंत अनुभवी आणि कसलेला होता. त्याच्या प्रयत्नांमुळे आणि सावधगिरीमुळे मोगल फौजेचे काही चालेना. गडात लोखंडी तोफा बनविल्या, त्यात ते कातडे भरून (कातड्यात दारूगोळा भरीत आणि ते पेटवून) तोफ उडवत. अशी एक तोफ दहा तोफांचे काम करी. गडाच्या बुरुजासमोर शहाबुद्दीनने लाकडाचा एक प्रचंड बुरूज उभा केला. त्यावर चढून पाचशे माणसे एका वेळी गडातील लोकांवर गोळ्यांचा मारा करू शकत... तो मी पाहिला. खरोेखरच तो प्रेक्षणीय होता’... असे प्रत्यक्षदर्शी भीमसेन सक्सेना सांगतो. तरीही रामशेजचा किल्लेदार मागे हटायला तयार नव्हता. रामशेजवरील मराठा सैनिक चिवटपणे मोगलाविरुद्ध अहोरात्र लढत होते.छत्रपती संभाजी महाराजांनी रामशेज किल्ल्याच्या मदतीसाठी रुपाजी भोसले आणि मानाजी मोरे यांना सुमारे सात हजार सैन्य आणि रसद घेऊन रवाना केले. रामशेजला वेढा घातलेल्या शहाबुद्दीनच्या फौजेवर रुपाजी भोसले आणि मानाजी मोरे यांनी हल्ला केला. हातघाईची लढाई झाली. हे पाहून रामशेजवरील मराठा सैनिकांना स्फुरण चढले. चोरवाटेने गडावर रसद पोहोच झाली. रामशेजच्या किल्लेदारामध्ये नवचैतन्य आले. औरंगजेबाने शहाबुद्दीनच्या मदतीला बहादूरखानाला रवाना केले. वेढा पडून सहा महिने झाले होते. रामशेजचा किल्लेदार मोठ्या शर्थीने मोगलांविरुद्ध लढत होता. शेवटी शहाबुद्दीन जुन्नरकडे रवाना झाला. बहादूरखानाने रामशेजच्या वेढ्याची सूत्रे हातात घेतली..Premium| Ajinkyatara Fort: स्वराज्याची पाचवी राजधानी ‘अजिंक्यतारा’.बहादूरखानाने रामशेज ताब्यात घेण्यासाठी एक युक्ती केली. त्याने रामशेजवर एका बाजूने तोफांचा मारा सुरू केला. त्यामुळे गडावरील सर्वांचे लक्ष एकाच दिशेला खेचले जाईल व निवडक सैन्य घेऊन दुसऱ्या बाजूने शांतपणे गडावर प्रवेश करायचा, असा त्याचा कयास होता. रामशेजच्या मराठा किल्लेदाराने गडावर चोहोबाजूंनी सैन्य ठेवले होते. एका बाजूने तोफांचा मारा व दुसऱ्या बाजूने बहादूरखानाचे निवडक सैन्य कोणताही गाजावाजा न करता मध्यरात्री गड चढून वर येत होते. यावर गडावरील मराठा सैनिकांचे लक्ष होते. मोगल सैन्य टप्प्यात येताच मराठा सैनिकांनी त्यांच्यावर गोफणीतून दगड मारायला सुरुवात केली. त्यांच्यावर दगड लोटायला सुरुवात केली. गरम तेल आणि पेटलेले कातडी बोळे मारायला सुरुवात केली. तटाला लटकलेले मोगल सैन्य धडाधड खाली कोसळले. बहादूरखानाचा रामशेज जिंकायचा डाव उलटला. मराठा सैनिकांनी मोगलांना जेरीस आणले. बहादूरखान घायकुतीस आला. मोगलांच्या चाळीस हजार फौजेला मराठ्यांचे ६०० सैनिक पुरून उरले होते. औरंगजेब प्रचंड संतापलेला होता. रामशेज जिंकायचाच या इरेला तो पेटलेला होता.एके दिवशी बहादूरखानाचा मोतद्दार त्याला म्हणाला, ‘भुते वश करण्याच्या कामात मी पटाईत आहे. शंभर तोळे सोन्याचा एक साप माझ्या हाती द्या. तो घेऊन मी थेट रामशेजवर जातो. मला कोणताही अडथळा येणार नाही. तुम्ही सर्व सैन्य माझ्या पाठीमागे या. मी रामशेज तुम्हाला जिंकून देतो.’ त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे खानाने सर्व केले. तो मोतद्दार सुवर्णसर्प घेऊन रामशेजवर निघाला. त्याच्या पाठीमागे मोगल सैन्य निघाले. रामशेजवरील मराठा सैनिक वरून पाहत होते. मोतद्दाराला टप्प्यात येऊ दिले. टप्प्यात आल्याबरोबर गडावरून मराठा सैनिकांनी गोफणीतून दगडांचा मारा सुरू केला. एक दगड मोतद्दाराच्या छातीला लागला. तो कोसळून खाली पडला. सुवर्णसर्प एका बाजूला; तर मोतद्दार दुसऱ्या बाजूला कोसळून पडला. मोगल सैन्यावर दगडांचा, तोफगोळ्यांचा वर्षाव सुुरू झाला. मराठा सैन्याची फत्ते झाली. त्यांनी तटावरून नगारे, चौघडे वाजवले व घोषणा दिल्या; पण त्या घोषणा लिहिण्यासारख्या नाहीत, असे प्रत्यक्षदर्शी खाफीखान लिहितो. रामशेज जिंकण्यासाठी मोगलांचे अमाप सैन्य, अमाप संपत्ती, अमाप दारूगोळा आणि सुमारे सहा वर्षांचा वेळ वाया गेला; परंतु छोटा असणारा रामशेज मोगलांना जिंकता आला नाही. याचे कारण म्हणजे, मराठ्यांचे धैर्य, शौर्य, चातुर्य, चिवटपणा आणि शिवस्वराज्याप्रती असणारी अभंग निष्ठा होय..अपयशाची मालिका सुरूच होती. तरीदेखील औरंगजेब रामशेजचा नाद सोडायला तयार नव्हता. शेवटी त्याने कासीमखान या तरबेज व धूर्त सरदाराची रामशेज मोहिमेवर नेमणूक केली. त्याने वेढा टाकला. रामशेज जिंकण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले; पण त्याला तो जिंकता आला नाही. रामशेजचा किल्लेदार मोठ्या उमेदीने सुमारे साडेसहा वर्षे मोगलाविरुद्ध लढत होता. अर्ध्या आशिया खंडाच्या मोगल बादशहाला रामशेजने पराभूत केले. कोट्यवधीचा खजिना, अमाप तोफा, अमाप सैन्य, मुबलक रसद, सुमारे ४० हजारांची फौज मोगल सैन्याकडे होती. त्यावेळेस रामशेजच्या मराठा किल्लेदाराकडे फक्त ६०० सैनिक आणि मर्यादित तोफा होत्या. दगडांचे तोफगोळे करून मोगल फौजेला रामशेजच्या किल्लेदाराने पराभूत केले. रामशेज किल्ला मराठ्यांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. रामशेज हा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या उत्तम युद्ध नियोजनाचे उदाहरण आहे. रामशेज हा शिवस्वराज्याचा मानबिंदू आहे. अत्यल्प साधनांच्या मदतीने बलाढ्य शत्रूविरुद्ध कसे लढायचे, याचे प्रेरणास्थान म्हणजे रामशेज आहे. रामशेज हा मराठ्यांच्या लष्करी सामर्थ्याचा दीपस्तंभ आहे. शत्रू कितीही मोठा असला तरी नाउमेद न होता, त्याच्याविरुद्ध शेवटच्या क्षणापर्यंत लढून विजयी कसे व्हायचे, याची रामशेज सतत प्रेरणा देतो.रामशेज किल्ला सतत साडेसहा वर्षे मोगलांना जिंकू न देता लढत ठेवला. या शौर्याबद्दल छत्रपती संभाजी महाराजांनी रामशेजच्या किल्लेदाराला खिलतीचा पोषाख, रत्नजडीत कडे, रोख नगद देऊन गौरव केला; पण या किल्लेदाराचे नाव ज्ञात नाही, ही मराठा इतिहास लेखनाची एक खंत आहे. पण त्यांचा पराक्रम आणि योजकता सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवावी अशी आहे..रामशेजचे भौगोलिक स्थानरामशेज किल्ला नाशिकपासून सुमारे १५ किमी अंतरावर नाशिक-पेठ रोडवर आहे. हा गिरीदुर्ग असून याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ३,३०० फूट आहे.रामशेजवरील प्रेेक्षणीय स्थळे ः रामशेजची चढण कठीण नाही. गडावर जाताना एक गुहा आहे. त्यामध्ये महादेवाची पिंड आहे. गडाचे प्रवेशद्वार अखंड पाषाणात कोरलेले आहे. प्रवेशद्वारावर कमळपुष्पे कोरलेली आहेत. प्रभू राम वनवासात असताना या गडावर विश्रांतीसाठी थांबले होते, म्हणून या गडाला रामशेज असे म्हटले जाते, अशी आख्यायिका आहे. गडावर राममंदिर आहे. त्यावर एक शिलालेख आहे. ढासळलेल्या अवस्थेतील बुरूज, तटबंदी आणि अनेक वास्तू आहेत. पाण्याची टाके आहेत. कोरलेल्या पायऱ्या, कोरलेली तटबंदी, कोरलेला चोर दरवाजा ही या गडावरील वैशिष्ट्ये आहेत. गडावरील बांधकामासाठी लागणारा चुन्याचा घाणा आहे. गडावर देवीचे मंदिर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. गणेशमूर्ती आहे. रामशेज हा भव्य-दिव्य नाही; परंतु त्याचा इतिहास मात्र उत्तुंग आहे.रामशेजवर जाण्याचा मार्गनाशिक-पेठ मार्गावर नाशिकपासून सुमारे १५ किमी अंतरावर आशेवाडी नावाचे गाव आहे. त्या गावातून उजव्या बाजूला रामशेज किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्याने, धैयाने आणि चातुर्याने जगविख्यात झालेला रामशेज आपण आवर्जून पाहावा असा आहे.. 