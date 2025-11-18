Premium|Rangna Fort History : राजमाता जिजाऊंनी जिंकलेला ‘रांगणा’

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comरांगणा किल्ला घनदाट जंगलात आहे. सह्याद्रीच्या रांगांतील दुर्गम किल्ला आहे. कोकण आणि घाटमाथ्याला जोडणारा अजिंक्य किल्ला आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे २,९०० फूट आहे. रांगणा किल्ल्याचा अभेद्य आणि विस्तीर्ण आकार पाहता त्याचा रांगडेपणा स्पष्ट दिसतो. राजा भोज, संगमेश्वरचा राजा जखुदेवराय, बहामणी, आदिलशहा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाचा रांगणा हा साक्षीदार आहे. प्राचीन काळापासूनच रांगणा एक महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. नयनरम्य असा रांगणा किल्ला आपल्याला शिवचरित्राची साक्ष देतो.दक्षिण कोकण, गोवा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील घाटमाथा या भागावर वचक ठेवणारा मध्ययुगीन काळातील महत्त्वाचा किल्ला म्हणजे रांगणा होय. त्याचा अभेद्य आणि विस्तीर्ण आकार पाहता त्याचा रांगडेपणा स्पष्ट दिसतो. राजा भोज, संगमेश्वरचा राजा जखुदेवराय, बहामणी, आदिलशहा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संघर्षाचा रांगणा हा साक्षीदार आहे. रांगणा किल्ला प्रसिद्ध असल्यामुळे त्याला ‘प्रसिद्धगड’ असेही म्हटले जाते. सह्याद्रीच्या रांगेतील, मुख्य रांगेपासून थोडासा अलग झालेला; परंतु एका सोंडेने सह्याद्री रांगेशी जोडलेला हा महाकाय किल्ला आहे. याचे बांधकाम बाराव्या शतकात शिलाहार राजा भोज (दुसरा) याने केले. तो मोठा दूरदृष्टीचा आणि कल्पक राजा होता. त्याने अनेक किल्ले बांधले. त्यांपैकी रांगणा हा एक महत्त्वाचा किल्ला आहे. प्राचीन काळापासूनच रांगणा हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. संगमेश्वराचा राजा जखुदेवराय याचे १५व्या शतकात रांगणावर वर्चस्व होते. इ. स. १४७०मध्ये बहामणी वजीर महम्मद गवाने याने जखुदेवराय यांच्याकडून रांगणा दगाबाजीने ताब्यात घेतला. त्यासाठी त्याला दोन वेळा रांगण्यावर मोहीम काढावी लागली. तो म्हणतो की रांगणा घेण्यासाठी मर्दुमकीबरोबरच संपत्तीही खर्च करावी लागली. बहामणीच्या पतनानंतर रांगणा आदिलशहाच्या ताब्यात आला. यावेळेस रांगण्याचा कारभार सावंत पाहात होते..पुरंदर तहानंतर शिवाजी महाराज आग्य्राला गेले. तेथे औरंगजेबाने कपटाने त्यांना नजरकैदेत ठेवले. स्वराज्याचा कारभार राजमाता जिजाऊ पाहात होत्या. त्या अत्यंत करारी, स्वाभिमानी, निर्भीड, महत्त्वाकांक्षी आणि लढवय्या होत्या. पन्हाळ्याच्या सिद्दी जोहरच्या वेढ्यातून शिवाजी महाराजांची सुटका करण्यासाठी त्या स्वतः घोड्यावर बसून निघाल्या होत्या, असे वर्णन समकालीन परमानंदाने ‘शिवभारत’ ग्रंथात केलेले आहे. शिवाजी महाराज आग्रा येथील मोगलांच्या नजरकैदेत अडकलेले आहेत, याचे दुःख बाजूला ठेवून स्वराज्य निर्मितीचे कार्य राजमाता जिजाऊंनी अखंडपणे चालूच ठेवले होते. त्यांनी रांगणा जिंकण्याचा निर्धार केला. आदिलशहाच्या ताब्यातील रांगणा किल्ला जिजाऊंनी १५ ऑगस्ट १६६६ रोजी जिंकून घेतला. त्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे १७ ऑगस्ट १६६६ रोजी शिवाजी महाराज आग्य्राच्या जीवघेण्या नजरकैदेतून निसटले. संकटसमयी राजमाता जिजाऊ लढणाऱ्या होत्या; रडणाऱ्या नव्हत्या. त्यांनी आदिलशाही, मोगल आणि पोर्तुगीजांवर मोठा वचक निर्माण केला. रांगणा जिंकून त्यांनी गोव्यापर्यंत स्वराज्याचा विस्तार केला. शिवाजी महाराज स्वराज्यात आले. त्यांना राजमाता जिजाऊंनी रांगणा जिंकल्याची वार्ता सांगितली. त्यांना खूप आनंद झाला. त्यांना आपल्या मातेचा खूप अभिमान आणि आदर वाटत असे. रांगण्याच्या मजबुतीसाठी शिवाजी महाराजांनी सहा हजार होन खर्च केले. त्याद्वारे रांगण्याची तटबंदी मजबूत करण्यात आली. महाद्वार, वाडे, पाण्याची टाकी आणि मंदिरांचे बांधकाम करण्यात आले..शिवाजी महाराज मोठे दुर्गप्रेमी होते. रांगणा हा महत्त्वाचा किल्ला राजमाता जिजाऊंनी जिंकून घेतल्यापासून आदिलशहा कमालीचा अस्वस्थ होता. रांगणा घेण्यासाठी त्याने रुस्तुमजमा आणि बेहेलोलखानाला सुमारे वीस हजारांची फौज घेऊन १६६७मध्ये रवाना केले. शिवाजी महाराजांनी हा आदिलशाही वेढा मोडून काढला. त्याबाबत समकालीन कृष्णाजी अनंत सभासद लिहितात, ‘‘मग रांगणा किल्ला राजियाचा होता. त्यास विजापुराहून रुस्तुमजमा वजीर सात-आठ हजार लष्कर घेऊन गडास वेढा घातला. ते वक्ती (वेळी) गडकरी यांनी थोर भांडण केले व राजीयांनी लष्कर पाठवून उपराळा करून रुस्तुमजमा मारून चालविला आणि गड रक्षिला. रुस्तुमजमा नामोहरम जाहाल्यावर अब्दुल करीम व बेलोलखान वजीर विजापुराहून बारा हजार जमाव स्वार घेऊन रांगणीयास वेढा घातला. गडकरी यांनी बहुत मारामारी केली व राजीयांनीही लष्कर पाठवून बाहेरून उपराळा करून मारामारी केली. बेलोलखानाचा थोर वाखा (संहार) केला आणि पाऊस पडला. झड लागली. पावसाळीयात कित्येक मेले. हत्ती, घोडे, उंटे मेले. लष्कर सडले अशी अवस्था जाहाली. बेलोलखान जीव वाचवून पळोन गेला. गड सुखरूप राहिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रांगणा किल्ला रक्षिला. आदिलशहाचा दारुण पराभव झाला,’’ असे वर्णन सभासदाने शिवचरित्रात केलेले आहे. शिवाजी महाराजांनी रांगण्याला भेट देऊन त्याची पाहणी केली..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.रांगणा हा शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा आणि कार्याचा महान साक्षीदार आहे. शिवाजी राजांनी नोव्हेंबर १६६७मध्ये गोव्यावर रांगणामार्गेच स्वारी केली होती. दक्षिण दिग्विजयाला जाताना शिवाजी महाराज रायगड-रांगणामार्गेच पाटगावला आले होते. संभाजी महाराजांनी रांगणामार्गे गोव्यावर स्वारी केली. छत्रपती राजाराम महाराजांचे रांगण्यावर वास्तव्य होते. महाराणी ताराराणी यांच्या राजकीय कार्यकर्तृत्वाचे रांगणा हे महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या १७०८मध्ये रांगणा येथे होत्या. मोगलांनी रांगणा जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न केले; परंतु त्यांना तो जिंकता आला नाही. छत्रपती शाहू महाराज (पहिले) हे रांगणा येथे वास्तव्यास होते. १३ एप्रिल १७३१ रोजी वारणेचा तह झाला. त्यानुसार रांगणा हा करवीरकर छत्रपती यांच्याकडे राहिला.रांगणा किल्ला घनदाट जंगलात आहे. सह्याद्रीच्या रांगांतील दुर्गम किल्ला आहे. कोकण आणि घाटमाथ्याला जोडणारा अजिंक्य किल्ला आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे २,९०० फूट आहे. स्वराज्याच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा किल्ला असल्यामुळे रांगण्याबाबत म्हटले आहे, की एक रांगणा खबरदार तरी सर्व सुरक्षित! रांगणा किल्ला ताब्यात म्हणजे दक्षिण कोकण, कोल्हापूर घाटमाथा सर्व सुरक्षित राहते. गोव्यातील पोर्तुगीजांवर वचक निर्माण करण्यासाठी रांगण्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे..रांगण्यावरील प्रेक्षणीय स्थळेप्रवेशद्वार अर्थात महाद्वार : रांगणा किल्ल्यावर जाण्यासाठी दोन प्रवेशद्वार आहेत. पहिले चिक्केवाडीकडून म्हणजे गडाच्या पूर्वेकडून, तर दुसरे प्रवेशद्वार कोकणातील नारूर गावाच्या म्हणजे गडाच्या पश्चिमेकडील बाजूने आहे. चिक्केवाडीच्या मार्गाने एकासमोर एक तीन महाद्वारे आहेत. गडाच्या उजव्या बाजूला उंच बुरूज, तर डाव्या बाजूला खेाल दरी आहे. अरुंद वाटेने गडावर प्रवेश करण्यासाठी पहिले महाद्वार आहे. महाद्वाराची पडझड झालेली आहे. काही अंतर चालून गेल्यावर दुसरा दरवाजा आहे. तेथे निंबाळकरांचा वाडा आहे. वाड्याची पडझड झालेली आहे. तेथे पाण्याची विहीर आहे; परंतु वापरात नसल्यामुळे तिची दुरवस्था झालेली आहे. पुढे गेले की तिसरा दरवाजा लागतो. एकासमोर एक तीन दरवाजे आहेत.भुयारी मार्ग : गडावर एक मजबूत अवस्थेतील भुयारी मार्ग आहे. हा आजही सुरक्षित असून त्यावर हनुमानाचे पाषाणशिल्प आहे.रांगाणाई मंदिर : रांगणा किल्ल्यावर रांगणाईचे मंदिर आहे. ही गडदेवता आहे. रांगणाईची पाषाणमूर्ती असून तिच्या हातात ढाल, तलवार आणि त्रिशूळ ही आयुधे आहेत. रांगणाई मंदिराच्या समोर दीपमाळ आहे.महादेव मंदिर : गडावर दोन महादेव मंदिरे आहेत. त्यापैकी एका मंदिरातील पिंडीवर दोन शिवलिंगे आहेत. ही वैशिष्ट्यपूर्ण शिवपिंड रांगण्यावर पाहायला मिळते.तलाव : गडावर पाण्याचे तलाव आहेत. त्यांची पडझड झालेली असली तरी गडावरील शिबंदीला पुरेल एवढ्या पाण्याची क्षमता असणारे तलाव आहेत.हत्ती सोंड माची : गडाच्या बहुतांश भागावर घनदाट जंगल आहे. जंगलामध्ये वैविध्यपूर्ण वनस्पती आहे. घनदाट जंगलातून मार्ग काढून पुढे गेल्यावर मजबूत आणि उंच माची आहे. तिचे नाव हत्ती सोंड माची आहे.राजवाडा : रांगणा किल्ला हा कोकण, गोवा आणि कोल्हापूर भागाचे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे ते महत्त्वाचे स्थान होते. त्यामुळे तेथे महाराजांनी भव्य राजवाडा बांधला. आज त्या राजवाड्याचे चौथरेच उरले आहेत. धान्य कोठार, दारू कोठार, प्रशासकीय इमारतीची आणि सदरेची पडझड झालेली आहे.कोकण दरवाजा : रांगणा किल्ल्याच्या पश्चिमेकडील तटबंदीवरून कोकणात उतरणारा एक दरवाजा आहे. त्याला रांगण्याचा कोकण दरवाजा म्हटले जाते. हा दरवाजा कोकणातील नारूर गावात उतरतो. तेथून कुडाळ-सावंतवाडी जवळच आहेत..रांगण्याला जाण्याचा मार्ग : कोल्हापूरवरून गारगोटी-पाटगाव-भट्टवाडी आणि चिक्केवाडीमार्गे रांगण्याला जाता येते. पाटगाववरून घनदाट जंगलातून जावे लागते. रांगणा घाटमाथ्याच्या खाली असल्यामुळे गडावर जाण्यासाठी चढण नाही. कोकणातील कुडाळवरून नारूरला जायचे व नारूरवरून कोकण दरवाजाने रांगण्यावर जाता येते. दोन मार्ग रांगणावर जाण्यासाठी आहेत. रांगणा हा घनदाट जंगलातील किल्ला आहे. त्यामुळे गवा, बिबटे, हरीण असे अनेक प्राणी आणि असंख्य वनस्पती आहेत. अत्यंत सुंदर, नयनरम्य असा रांगणा किल्ला आपल्याला शिवचरित्राची साक्ष देतो. राजमाता जिजाऊंनी जिंकलेला रांगणा किल्ला आपण आवर्जून पाहावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 