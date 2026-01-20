Premium|Urbanization in India : शहरीकरणाच्या वाढत्या लाटेत भारतातील शहरांचे भविष्य; आव्हाने आणि संधी

प्रफुल्ल वानखेडे -wankhedeprafulla@gmail.comयेत्या काळात ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर प्रचंड प्रमाणात होणार आहे. साहजिकच सर्वसमावेशकता असलेली शहरंच टिकतील...नवी शहरं उदयास येतील; परंतु त्यावर पुढील २५ वर्षांत आपण नक्की काय करणार आहोत, याबद्दल फारशी स्पष्टता दिसत नाही. मोठ्या आणि नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी आता ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ योजना राबवायला हव्यात. अठराव्या शतकात जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त पाच टक्के नागरिक शहरात राहायचे. एकोणिसाव्या शतकात तो आकडा १६ टक्क्यांच्या आसपास गेला. आता एकविसाव्या शतकात तब्बल ५६ टक्के नागरिक शहरात राहत आहेत. येत्या काही वर्षांत तो आकडा यापेक्षाही अतिप्रचंड वेगाने वाढेल..Premium|Logic and compassion in human evolution : मिरर न्यूरॉन्स; तर्क आणि करुणेच्या संगमातून मानवाची सामाजिक उत्क्रांती.औद्योगिक क्रांतीनंतर लोकांचे लोंढेच्या लोंढे शहरात यायला लागले. ते मुख्यत्वे शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अन् आर्थिक स्थैर्य, कुटुंबाला योग्य सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून... जगभरात त्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर व वेगाने काम सुरू आहे. मानवी प्रगती मोजण्याचं नकळत ते परिमाणच झालं आहे.भारतात तर तब्बल पाच महाकाय शहरं आहेत. मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, कोलकाता आणि चेन्नई... त्याशिवाय अहमदाबाद, हैदराबाद आणि पुणे लवकरच त्यात समाविष्ट होऊ शकते. आपल्याकडेही येणाऱ्या काळात ‘अर्बनायझेशन’ची वाढ अर्थात ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर प्रचंड प्रमाणात होणार आहे. आरोग्य सुविधा, रस्ते, घरं, कम्युनिकेशन्स, दळणवळणाची साधनं, चांगलं शिक्षण, कालसुसंगत विज्ञान-तंत्रज्ञानातल्या संधी आणि सर्वात महत्त्वाचं सर्वसमावेशकता असलेली शहरंच पुढे टिकतील... स्वतःत बदल न करणारी शहरं हळूहळू त्यातून बाद होतील. त्याऐवजी नवी शहरं उदयास येतील; परंतु त्यावर पुढील २५ वर्षांत आपण नक्की काय करणार आहोत, याबद्दल फारशी स्पष्टता दिसत नाही..आधुनिकतेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग यांच्या) रेट्यात बेरोजगारी भयंकर वाढेल. त्याला नक्की तोंड कसे देणार, यावर ठाम काही तरी योजना यायला हवी. वाढणारी लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दहा-एक वर्षांत विजेची मागणी कित्येक पटींत वाढणार आहे. ट्रान्स्पोर्ट पॅालिसी आणि नेट झीरो कार्बन इमिशन्सच्या रेट्यात आपण आपली ऊर्जानिर्मिती कधी व कशी वाढवणार आहोत?शहरीकरणासाठी कच्च्या तेलाचा वापर जणू जगण्यासाठी ॲाक्सिजनइतकाच महत्त्वाचा. त्याचं महत्त्व कोणत्याही परिस्थितीत कमी होणार नाही. त्याचं आपण नक्की काय आणि कसं नियोजन करणार आहेत, ते पाहणंही फार औत्सुक्याचं आहे. महाराष्ट्रात तर आज मुंबई आणि पुण्याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर व नागपूरमध्ये अशी जागतिक पातळीवर ठसा उमटवायची क्षमता दिसते; परंतु त्याबद्दल फारसा गंभीर दृष्टिकोन मात्र दिसत नाही. कोणी त्यावर फारसं बोलतही नाही..आपली शहरं जगात सर्वोत्तम व्हावी, असं स्वप्न पाहायला काय हरकत असावी? आपली मुंबई भारताचीच काय; तर जगाची आर्थिक राजधानी बनावी. त्यासाठी जे लागतील ते कष्ट प्रत्येकानेच उचलावे. उच्च शिक्षण, उद्योग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आरोग्याच्या जागतिक पातळीवरील सोयीसुविधा, अन्नधान्य व शेतीपूरक व्यवसाय आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली तर सर्व शक्य आहे. दूरदृष्टीने नियोजनाची गरज असताना आपण मात्र भलत्याच मुद्द्यांवर दंग आहोत. कितीतरी विषय महत्त्वाचे अन् गरजेचे आहेत; पण भांग घेतल्यासारखी एकाच स्टेपवर थांबलेली वरात कधी जागी होईल कोण जाणे?अगदी आता-आता २५-३० वर्षांपूर्वीपर्यंत मुंबई इंडस्ट्रीयल हब अर्थात औद्योगिक केंद्र ‘होती.’ त्यातही उत्पादन विभागात भारतात अग्रगण्य ‘होती.’ बॅालीवूड, क्रिकेट, साहित्य, कला, शिक्षण, आधुनिकता, मनोरंजन, आरोग्य आणि सर्वात महत्त्वाचं मुंबईकरांचा वेग (घाई) हे आर्थिक सुबत्तेमुळेच इथे रुजलं.हळूहळू उद्योग मुंबई उपनगरातून मुंबईच्या बाहेर ज्यास आता आपण एमएमआर अर्थात मुंबई महानगर क्षेत्र म्हणतो, अशा ठिकाणी स्थलांतरित झाला. आता गेल्या दहा वर्षांत तिथूनही त्याचं विकेंद्रीकरण सुरू झालंय... अनेकांसाठी मुंबई फक्त ‘स्टॉप गॅप अरेंजमेंट’ किंवा ‘टेम्पररी ॲड्रेस’ या प्रकारात मोडते. जोपर्यंत हाच ‘पर्मनंट ॲड्रेस’ बनत नाही तोपर्यंत या शहराबद्दल, इथल्या मातीबद्दल ‘कृतज्ञते’चा भाव तयार होणं अवघड असतं. ‘ऑप्शनचा विषय’ असला की त्याविषयी भावना कशा असतात, हे काय वेगळं सांगायचं?.Premium|Gandhian philosophy : शाश्वत विकासाचा गांधीमार्ग.काही उद्योग महाराष्ट्रातील ठरावीक ‘पॉकेट्स’मध्ये वाढताहेत; तर काही दूर परराज्यात जात आहेत. मुंबईतील पायाभूत सुविधा जगाच्या तोडीस तोड आहेत. नव्या सोयीसुविधा तयारही होत आहेत आणि पुढेही होत राहतील, याबद्दल शंका नाही; पण उद्योगांचं काय? सर्व्हिस सेक्टर म्हणजे सेवा क्षेत्र फार जोमाने इथे वाढतंय हा खरंतर चिंतेचा विषय आहे... आपल्या शरीराचा एखादा हात किंवा पायाची लांबी वाढली तर त्याला तसा काहीच अर्थ नसतो. ते काही निरोगी शरीराचं लक्षण नाही.आपल्याकडे सर्व क्षेत्रांतील ‘मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर’ वाढायला हवा. त्यातील एक नवा रोजगार सेवा क्षेत्रात जवळपास तीन ते चार जॉब तयार करतो. आपल्याकडे नवे उद्योग, शिक्षण, सरकारी धोरणं अन् पायाभूत सुविधा या दृष्टीने वातावरण पोषक व्हायला हवं. त्याविषयी जागृती व्हायला हवी.मुंबईतल्या हवेत, इथल्या कणाकणांत जो उद्योग-व्यवसाय आणि सोबत माणुसकीच्या ‘इन्क्लुजिव्हनेस’ अर्थात सर्वसमावेशकतेचा जो गोडवा आहे तो भारतातल्या कोणत्याही महानगरात जाणवत नाही. मुंबईचं हेच वेगळेपण कायम या शहराला अग्रस्थानी ठेवतं. जगभरात भारताची पहिली ओळख ही मुंबईच आहे; पण येत्या काळात ती जपायची, वाढवायची असेल तर आपल्यासमोर फार मोठंमोठी आव्हानं आहेत. मुंबईवरचा ‘आर्थिक राजधानी’चा दावा येत्या काळात टिकवायचा असेल तर मराठी माणसांना उद्योगात यावंच लागेल. निदान काही मुद्द्यांवर ठामपणे एकत्र राहावंच लागेल. नाहीतर भविष्यात आपली पिढी कर्मदरिद्री म्हणून ओळखली जाईल. दुसऱ्या कोणीतरी काहीतरी करावं, सरकारने काहीतरी करावं, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी काहीतरी करावं किंवा इतर शहरं-राज्यांना जमणार नाही व आपसूक ते सर्व आपल्याकडेच येतील, अशा भ्रमात अनेक जण असतात. आताच्या स्पर्धेच्या युगात असा बाळबोध विचार करणं सोडून देऊन आपण काय योगदान देऊ शकतो, यावर आता विचार करायला हवा. राजकारण आणि समाजकारण यापलीकडे जाऊन अर्थकारण समजून घ्यायला हवं. थोड्या फार प्रमाणातील जागृती इथे अभिप्रेत नाहीच... फार मोठ्या प्रमाणावर भान हरपून आता यावर अगदी कठोरपणे काम व्हायला हवं!.कोणी मांसाहार करतंय म्हणून घर नाकारणं अत्यंत अपमानास्पद अन् चुकीचं आहे. महाराष्ट्राची भूमी ही सर्वसमावेशक आहे ती तशीच राहायला हवी; परंतु तरीही मराठी माणसाला घर नाकारलं जातंय आणि यात नवं ते काय? हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चालत आलेलं वर्षानुवर्षाचं कटू सत्य आहे. त्याबद्दल अनेक जण भावनिक ‘पोस्टी’ करतात. त्या त्या वेळी एखाद्याचा तात्पुरता समाचार घेतला जातो. एखादी बातमी होते; पण त्याने तसा फारसा काही फरक होणार नाही... इथे, खरंतर कृती महत्त्वाची. बुद्धिवंत, हुशार, मराठी युवक मुंबईत यावा, तो इथे टिकावा म्हणून आहेत का काही योजना? करणार का त्यांच्या चांगल्या शिक्षणाची, जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाची व्यवस्था कमीत कमी खर्चात? देणार काय मराठी उद्योजकांना थेट प्रोत्साहन, करसवलती, सुरुवातीला कमी खर्चात इथे उद्योगासाठी जागा? देणार काय मराठी माणसाला मोक्याच्या ठिकाणी मुंबईत सवलतीत घरं? देणार का प्राधान्य विविध कौशल्यं विकसित करायला? देणार का त्यांना चांगला रोजगार आणि नोकऱ्या?गेल्या चार-पाच वर्षांत किती आंतरराष्ट्रीय नव्या कंपन्या आपल्याकडे आल्या? जगातल्या कोणत्या नव्या तंत्रज्ञानाबद्दल काही मोठे कार्यक्रम अन् जनजागृती इथे झाली? मुंबई आर्थिक राजधानी आहे ना देशाची, मग किती मराठी उद्योजक इथे सर्वात श्रीमंतांच्या पहिल्या १००च्या यादीत आहेत? बनवणार का त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम?.मराठी माणूस आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनणं हेच याला उत्तर आहे; पण ते परवडणार आहे का आपल्याला? महाराष्ट्रात मोठ्या आणि नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ योजना राबवायला हव्यात. त्यात औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रानुसार विचार व्हायला हवा.मुंबईचं मूळ-कूळ हे सगळं-सगळं औद्योगिक विकासाचं आहे... इथे असणारा पैसा, सुबत्ता ही सुरक्षितता, स्थिरता आणि सर्वसमावेशकतेमुळेच आहे. भविष्यात तंत्रज्ञानस्नेही नवउद्योग मुंबईत कसे वाढतील, यावर भरीव कामाची अपेक्षा आहे. अत्यंत वेगाने इथे मोठे नवे उद्योग उभे राहणं ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. दीर्घकालीन विचार करून शहरीकरणाच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया राबवायला हवी, तरच हे शक्य आहे. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या संधीचं सोनं करायला हवं. स्वप्न पूर्ण होतात... फक्त ती कृतीत आणता आली पाहिजेत.मुंबईचं मूळ-कूळ हे सगळं-सगळं औद्योगिक विकासाचं आहे... इथे असणारा पैसा, सुबत्ता ही सुरक्षितता, स्थिरता आणि सर्वसमावेशकतेमुळेच आहे. भविष्यात तंत्रज्ञानस्नेही नवउद्योग मुंबईत कसे वाढतील, यावर भरीव कामाची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.