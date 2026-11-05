Premium|Rashtrasant Tukadoji Maharaj : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भजनांतून ग्रामविकास आणि मानवतेचा संदेश

किशोर बळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची ३० आॅक्टोबर रोजी पुण्यातिथी होती. त्यानिमित्त त्यांच्या विचारकार्याचे स्मरण करताना ग्रामविकास, सामाजिक समता, राष्ट्रप्रेम आणि मानवतेचा संदेश देणाऱ्या त्यांच्या भजनांचे मोल पुन्हा अधोरेखित होते. बालपणी भजनांच्या माध्यमातून मनावर झालेले संस्कार पुढे विचारांची शिदोरी बनत गेले...गुरुदेव सेवा मंडळाद्वारे सर्वत्र तुकडोजी महाराजांच्या भजन स्पर्धेचे आयोजन होत असते. लहानपणी आम्ही बाल भजन स्पर्धेकरिता जायचो. गावातील मोठी मंडळी आम्हा मुलांना घेऊन जायची. केवळ दिवसाच नव्हे; तर रात्र- रात्रभर स्पर्धा चालायची. त्या स्पर्धेत कधी एखादे बक्षीस मिळायचे आणि आनंद गगनात मावेनासा व्हायचा. त्या वयात फारसे कळत नव्हते; परंतु राष्ट्रसंतांच्या भजनांचे संस्कार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मनावर होत गेले आणि जसजशी समज येत गेली तसतसे हे विचार प्रभावित करायला लागले, अंतर्मुख करीत गेले. राष्ट्राच्या दृष्टीने ही एक अनमोल अशी संपदा आहे, याचे आकलन होत गेले. ग्रामगीतेतून त्यांनी लिहिलेले ग्रामीण विकासाचे सूत्र असो अथवा हजारो भजनांमधून उमटलेल्या सामाजिक जाणिवा असोत, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणजे राष्ट्राला विधायक दिशा देणारे एक द्रष्टे व्यक्तिमत्त्व होते, याची प्रचीती आल्यावाचून राहत नाही..माणिक बंडोजी इंगळे ठाकूर ब्रह्मभट्ट हे तुकडोजी महाराजांचे मूळ नाव. ३० एप्रिल १९०९ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील यावली गावात त्यांचा जन्म झाला. लहानपणापासून घरात आध्यात्मिक वातावरण होते. भजन-कीर्तन, ध्यानधारणा आणि विठ्ठल भक्तीची त्यांना आवड होती. १९२२ मध्ये त्यांना आडकोजी महाराज हे गुरू म्हणून लाभले आणि त्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासाला सुरुवात झाली. गुरूच्या सान्निध्यात माधुकरी मागून खाणे म्हणजे भाकरीचा तुकडा खाणारे म्हणून त्यांचे नाव ‘माणिक’चे तुकडोजी झाले. गुरूंचा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर त्यांनी जंगलात जाऊन साधना केली आणि मग हातात खंजिरी घेऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य सुरू केले. ‘ग्रामगीता’ हा त्यांचा ग्रंथ म्हणजे ग्रामविकासाचा दीपस्तंभ होय. गावागावातील भेदभाव मिटवून एकजुटीने गावाचा विकास साधला पाहिजे, असे तत्त्वज्ञान त्यांनी या ग्रंथातून मांडले. जीवनाच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारे त्यांचे लेखन म्हणजे समृद्धपणे जगण्याची दिशा दाखवणारा एक प्रेरणास्त्रोतच आहे. ग्रामीण जीवनाच्या प्रत्येक पैलूचे इतके समर्पक मार्गदर्शन करणारादुसरा ग्रंथ कदाचितच कुठे सापडेल. लहान मुलांपासून ते युवक, स्त्रिया आणि वृद्धांपर्यंत सर्वांना एक माणूस म्हणून उत्तमपणे जगण्याचा मार्ग ‘ग्रामगीते’च्या माध्यमातून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनीदाखवला आहे.ह्या कोवळ्या कळ्यांमाजि।लोपले ज्ञानेश्वर, रवींद्र, शिवाजी।विकसत्ता प्रकटतील समाजी। शेकडो महापुरुष।।हा आशावाद त्यांनी ग्रामगीतेतून व्यक्त केला आहे. उमलत्या पिढीला योग्य शिक्षण दिले आणि त्यांच्यावर आकाराला येतील अन् निश्चितच उद्याचे राष्ट्र अधिक सक्षमपणे घडेल, असे तुकडोजी महाराजांना वाटते. महात्मा गांधीजींनी ‘खेड्यांकडे चला’ असा मंत्र दिला होता. आपल्या भारत देशाची साधारणपणे ७० टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे गावाचा विकास हाच खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास होय. त्यामुळे सर्व भेदभाव विसरून एकजुटीने ग्रामस्थांनी आपल्या गावाचा विकास घडवून आणला पाहिजे आणि गावातच स्वर्ग निर्माण केला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती.गाव हा विश्वाचा नकाशा।गावावरून देशाची परीक्षा।गावचि भंगता अवदशा। येईल देशा।।असे तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेत म्हटले आहे. हुंडाबळी, व्यसनाधीनता, जातीयवाद, अंधश्रद्धा, जाचक रूढी- परंपरा, वर्णव्यवस्था, कर्मकांड, विषमता या सर्व विघातक गोष्टींवर त्यांनी ग्रामगीतेतून आणि आपल्या भजनांमधून प्रहार करीत मानवतेचा विचार जोरकसपणे मांडला. गावाच्या उन्नतीपासूनच आपण पुढे विश्वात्मक होत गेले पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. ग्रामगीतेतील कित्येक ओव्यांमधून ही तळमळ व्यक्त झाली आहे.गावाची करावी आदर्श व्यवस्था।म्हणोनि कथिली ग्रामगीता।ग्रामापासोनि पुढे वाढता। विश्वव्यापी व्हावे।।याप्रकारे ‘ग्रामगीता’ हा गावाच्या विकासाचा मूलमंत्र देणारा श्रेष्ठ ग्रंथ ठरला आहे.राष्ट्रसंतांची भजने म्हणजे प्रखर राष्ट्रप्रेमाचा खणखणीत उच्चार होय. त्यांच्या प्रत्येक भजनातून मानवतेचे तत्त्वज्ञानच उमटले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन, जातीभेद निर्मूलन, अस्पृश्यता निर्मूलन, स्वच्छतेची गरज, गोवंश संवर्धन, विषमतेचा नायनाट, बुवाबाजीचा विरोध, ग्रामविकास आणि नीतिमत्ता, कर्मकांडाच्या पलीकडे जाऊन माणसात देव शोधणारा विचार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या शेकडो भजनांमधून मांडला.सांगा शेतकऱ्याला माझ्याही बांधवालानका विकू गायी कसाबाला किंवाजब किसानो की देखूं भलाईमैने खुशीया मनायी मैने खुशीया मनायी.Premium|Study Room : सौदीतील घटनेतून धडा, परदेशात अडकलेल्या कामगारांच्या संरक्षणासाठी सक्षम यंत्रणा हवी!.अशा भजनांमधून त्यांनी शेतकऱ्यांचे दैन्य मांडताना त्यांना विचार देण्याचा प्रयत्न केला. गावाचा विकास म्हणजेच राष्ट्राचा विकास असून, कृषी संस्कृतीवरच देश पोसला गेला आहे. त्यामुळे शेतीमातीचा कळवळा आणि ग्रामीण संस्कृतीबद्दलचा जिव्हाळा राष्ट्रसंतांच्या भजनांमधून उमटला आहे.एकाच्या महालात फुलतात बागादुसऱ्यास धड नाही राहण्यास जागाअन्नासाठी फिरतो हा नागवाग्राम जयंतीचा मंत्र घ्या हो नवादेशात समता नांदवा...अशा कित्येक भजनांमधून राष्ट्रसंतांनी राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार तेवत ठेवला. ईश्वराला आपण वेगवेगळी नावे दिलेली असली किंवा प्रत्येक धर्माची आचरणपद्धती वेगळी असली तरी ईश्वर मात्र एकच आहे आणि त्याची आपण सर्वजण लेकरे आहोत, असा आशय तुकडोजी महाराजांच्या शब्दांमधून बोलका होत गेला.हर देश में तू हर भेष में तूतेरे नाम अनेक तू एकही हैकिंवाह्या भारतात बंधुभाव नित्य वसू देदे वरचि असा देहे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू देमतभेद नसू देनांदोत सुखे गरीब-अमीर एकमतानीमग हिंदू असो ख्रिश्चन ना हो इस्लामीस्वातंत्र्यसुखा या सकलांमाजि वसु देदे वरचि असा दे.अशा शब्दांत खंजिरी भजनाच्या माध्यमातून तुकडोजी महाराजांनी देश जागवला. या कार्याला गती मिळावी, म्हणून १९३५ मध्ये त्यांनी मोझरी येथे गुरुकुंज आश्रमाची स्थापना केली. अत्यंत साध्या सोप्या भाषेतील भजनांमधून त्यांनी आपल्या पहाडी आवाजात खंजिरीच्या तालावर केलेली जनजागृती हा त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा अध्याय म्हणता येईल. ही भजने लोकांच्या तोंडी बसावीत आणि तो विचार सर्वदूर सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचावा, म्हणून त्यांनी भजनांना चित्रपटगीताच्या चाली लावल्या. १९४२च्या ‘चले जाव’ आंदोलनात त्यांनी चिमूर, आष्टी, यावली या ठिकाणी स्वातंत्र्यलढा उभारला. इंग्रज राजवटीविरुद्ध लोकांमध्ये असंतोष चेतवला. अन्यायाविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले. या वेळी त्यांना अटकदेखील झाली. त्यांना नागपूर आणि रायपूरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले; परंतु ते डगमगले नाहीत. त्यांच्या राष्ट्रकार्याला अधिकच धार आली.१९४९ मध्ये राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तुकडोजी महाराजांना ‘राष्ट्रसंत’ पदवी बहाल करून त्यांचा गौरव केला. १९५५ मध्ये जपानमध्ये झालेल्या विश्वधर्म परिषदेत त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. १९५६ साली भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाची स्थापना करून राष्ट्रभक्तीचा आणि मानवतेचा विचार त्यांनी देशभर पोचवला.है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्गसम संसार होअतिउच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो...ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज हैगुरुदेव यह आशिष दो जो सोचने का फर्ज है...अशा शब्दांमधून राष्ट्रसंतांनी मांडलेले तत्त्वज्ञान म्हणजे माणसातला माणूस जागवणारे सर्वश्रेष्ठ कार्य होय. ‘माणूस द्या मज माणूस द्या हो भीक मागता प्रभू दिसला’ अशी व्यथा राष्ट्रसंतांनी शब्दांकित केली आहे. आजही त्या विचारांची राष्ट्राला गरज असल्याचे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. राष्ट्रसंतांचा पुण्यतिथी महोत्सव गुरुकुंज मोझरी येथील आश्रमात लाखो गुरुदेव भक्तांच्या उपस्थितीत संपन्न होत आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला विनम्र आदरांजली...‘शब्द’ ज्याचा श्वास होता;‘माणसा’चा ध्यास होताराष्ट्र अवघे सांधणारा, एक तुकड्यादास होता...लेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत.kishorbali11@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, 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