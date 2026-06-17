Premium|Study Room : भारताच्या सुरक्षेतील ‘रॉ’ आणि ‘आयबी’ची भूमिका!

लेखक :- गौरव बाळेस्थापनेची पार्श्वभूमी आणि इतिहासभारतीय लोकशाही आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांइतकेच महत्त्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या गुप्तहेर संस्थांचे आहे. भारताची सुरक्षा व्यवस्था प्रामुख्याने दोन प्रमुख खांबांवर आधारलेली आहे, ज्यांना सर्वसामान्य भाषेत संशोधन व विश्लेषण शाखा म्हणजेच ‘रॉ’ (RAW) आणि गुप्तवार्ता विभाग म्हणजेच ‘आयबी’ (IB) म्हणून ओळखले जाते. या दोन्ही संस्था देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र काम करतात, परंतु त्यांची कार्यक्षेत्रे आणि जबाबदाऱ्या पूर्णपणे भिन्न आहेत. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचे नियोजन कसे केले जाते, हे समजून घेण्यासाठी या दोन संस्थांच्या रचनेचा आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित वृत्तपत्रांमधील अहवाल आणि विश्लेषणातून या दोन्ही संस्थांचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित झाले आहे.गुप्तवार्ता विभागाची स्थापना ही भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी, म्हणजेच ब्रिटिश राजवटीच्या काळात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, १८८७ मध्ये झाली होती. सुरुवातीच्या काळात या विभागाकडे देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील सर्व प्रकारच्या गुप्तचर माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी होती. मात्र, विसाव्या शतकाच्या मध्यात झालेल्या शेजारील देशांसोबतच्या युद्धांनंतर, विशेषतः १९६२ चे चीन युद्ध आणि १९६५ चे पाकिस्तान युद्ध यांनंतर भारताच्या सुरक्षा रचनेत मोठे बदल करणे गरजेचे वाटू लागले. परकीय आक्रमणांची पूर्वकल्पना मिळण्यात आलेल्या अडचणींमुळे, बाह्य सुरक्षेसाठी एक स्वतंत्र आणि विशेष संस्था असावी या हेतूने १९६८ मध्ये संशोधन आणि विश्लेषण शाखेची स्थापना करण्यात आली. या ऐतिहासिक विभाजनामुळे भारताकडे अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि बाह्य सुरक्षेसाठी अशा दोन वेगवेगळ्या आणि अत्यंत सक्षम यंत्रणा तयार झाल्या, ज्या आजही देशाचे रक्षण करत आहेत..कार्यक्षेत्रातील मुख्य फरक आणि जबाबदाऱ्याया दोन संस्थांमधील सर्वात महत्त्वाचा आणि मूलभूत फरक म्हणजे त्यांचे कार्यक्षेत्र होय. गुप्तवार्ता विभाग हा पूर्णपणे भारताच्या अंतर्गत सीमांच्या आत काम करतो आणि तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. देशातील अंतर्गत शांतता राखणे, दहशतवादी कारवायांना पायबंद घालणे, अतिरेकी संघटनांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे आणि अंतर्गत बंडाळ्या मोडून काढणे ही या विभागाची मुख्य कर्तव्ये आहेत. दुसरीकडे, संशोधन आणि विश्लेषण शाखा ही देशाच्या सीमांच्या पलीकडे, म्हणजेच परदेशात कार्यरत असते आणि ती थेट भारताच्या पंतप्रधानांना तसेच मंत्रिमंडळ सचिवालयाला अहवाल सादर करते. भारताच्या हितसंबंधांना बाधा आणणाऱ्या परदेशी हालचालींवर लक्ष ठेवणे, शेजारी देशांच्या धोरणांचा अभ्यास करणे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या सुरक्षेला असणारे धोके ओळखून सरकारला सतर्क करणे हे या शाखेचे मुख्य काम आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, एक संस्था देशाच्या आतून रक्षण करते, तर दुसरी संस्था देशाबाहेरील धोक्यांपासून देशाचे रक्षण करते.गुप्त माहिती संकलनाची कार्यपद्धतीदोन्ही संस्थांची कार्यपद्धती अत्यंत गोपनीय असते आणि त्या अत्यंत हुशार, प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आपले जाळे चालवतात. गुप्तवार्ता विभाग प्रामुख्याने विविध राज्यांचे पोलीस दल, केंद्रीय सुरक्षा दले आणि स्थानिक पातळीवरील खबरे यांच्याशी समन्वय ठेवून माहिती गोळा करतो. देशांतर्गत संशयास्पद हालचाली, आर्थिक गैरव्यवहार आणि सायबर क्षेत्रातील धोके यांवर हा विभाग बारीक लक्ष ठेवतो. याउलट, संशोधन आणि विश्लेषण शाखा आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परदेशी गुप्तचर संस्थांच्या हालचाली आणि जागतिक स्तरावरील धोरणात्मक बदलांचे विश्लेषण करते. परदेशात राहून भारतासाठी महत्त्वाची माहिती मिळवणे, परकीय लष्करी हालचालींवर पाळत ठेवणे आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला पूरक ठरेल अशी गुप्त माहिती गोळा करणे यावर या शाखेचा भर असतो. दोन्ही संस्थांनी गोळा केलेली माहिती देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेपर्यंत पोहोचवली जाते, ज्याच्या आधारे सुरक्षेचे मोठे निर्णय घेतले जातात..देशाच्या सुरक्षेतील महत्त्वाचे योगदानभारताच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यात या दोन्ही यंत्रणांनी आजवर अत्यंत मोलाची कामगिरी बजावली आहे. देशांतर्गत पातळीवर अनेक मोठे घातपात आणि दहशतवादी हल्ले उधळून लावण्यात गुप्तवार्ता विभागाला मोठे यश आले आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्यासाठी या विभागाची माहिती नेहमीच मार्गदर्शक ठरते. तसेच, संशोधन आणि विश्लेषण शाखेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बाजू मजबूत करण्यासाठी आणि शेजारील देशांच्या अयोग्य मनसुब्यांना वेळीच ओळखून ते हाणून पाडण्यात यश मिळवले आहे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धात, तसेच १९८४ मधील सियाचीन हिमनदीवरील लष्करी कारवाईत आणि १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान या शाखेने पुरवलेल्या अचूक माहितीमुळे भारताला राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर धोरणात्मक आघाडी मिळवता आली आहे. वृत्तपत्रीय विश्लेषणांनुसार, या दोन्ही संस्थांच्या सतर्कतेमुळेच देश अनेक मोठ्या संकटांमधून सुरक्षित राहिला आहे.आधुनिक सुरक्षाव्यवस्थेतील नवीन आव्हानेआधुनिक काळात तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत असल्याने या दोन्ही संस्थांसमोर नवीन प्रकारची आव्हाने उभी राहिली आहेत. आजच्या काळात दहशतवाद किंवा सुरक्षा धोके हे केवळ एका देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते आंतरराष्ट्रीय जाळ्याशी आणि सायबर जगताशी जोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत अंतर्गत आणि बाह्य गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. परदेशात शिजणारे कट कारस्थान देशाच्या अंतर्गत भागात अमलात आणले जाऊ नये, यासाठी या दोन्ही संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अत्यंत वेगाने आणि अचूकपणे व्हावी लागते. सायबर हल्ले, आधुनिक संदेशवहन यंत्रणांचा गैरवापर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार यांसारख्या आधुनिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या दोन्ही संस्था स्वतःला सातत्याने अद्ययावत करत असतात. परस्पर समन्वयाच्या बळावरच भारताची ही गुप्तचर यंत्रणा देशाच्या सुरक्षेचे एक अभेद्य कवच बनून उभी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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