Premium| EMI Due Miss: EMI भरायला विसरलात? तुमचा फोन लॉक होऊ शकतो!

आजकाल फोन घेणं किती सोपं झालंय, नाही का? अगदी महागातला महाग फोन प्रत्येक जण घेऊ पाहतोय. अनेकजण EMI वर फोन घेतात. पण जर तुम्ही तुमच्या फोनचा EMI वेळेवर भरला नाही तर तुमचा फोन लॉक होऊ शकतो! म्हणजे तो तुम्हाला वापरता येणार नाही. हे ऐकून धक्का बसला ना? पण ही बातमी अगदी खरी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अशा नियमांवर विचार करत आहे. ते नियम कोणते? नेमके हे फोन्स लॉक कसे होणार? हा निर्णय RBI का घेतंय? या सगळ्या बद्दल सविस्तर वाचूयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखात... .फोन आता फक्त एक गॅजेट नसून तो आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नोकरी, शिक्षण आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसाठीही फोन गरजेचा आहे. अशा वेळी फोन लॉक केला तर लोकांना खूप अडचणी येऊ शकतात.RBI हा निर्णय का घेतंय?RBI ला देशातले छोटे-छोटे कर्ज परत न येण्याची चिंता आहे. क्रेडिट ब्युरो CRIF Highmark च्या मते, १ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कर्जांमध्ये डिफॉल्ट रेट खूप वाढला आहे. म्हणजे लोकं कर्ज घेतायत पण ते फेडत नाहीयेत. विशेषतः मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्यासाठी घेतलेल्या कर्जांमध्ये लोक EMI भरायला विसरतात किंवा टाळतात. यामुळे बँका आणि कर्ज देणाऱ्या कंपन्या म्हणजे NBFCs यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.हे डिफॉल्ट थांबवण्यासाठी RBI कर्ज देणाऱ्या संस्थांना हा अधिकार देण्याचा विचार करत आहे. जर एखाद्याने EMI भरला नाही, तर त्यांचा फोन रिमोटली लॉक केला जाईल. यामुळे कर्जदाराला EMI भरण्यासाठी एकप्रकारचा दबाव येईल आणि बँकांना त्यांचं कर्ज परत मिळवता येईल..याआधी काय सोय होती?तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण गेल्या वर्षी आरबीआयने कर्ज देणाऱ्या संस्थांना फोन लॉक करण्याची ही पद्धत थांबवायला सांगितली होती. त्यावेळी, कर्ज घेताना फोनमध्ये एक ॲप इंस्टॉल केलं जायचं, जे ईएमआय नाही भरला तर फोन लॉक करायचं. मात्र, रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, आता पुन्हा एकदा आरबीआय कर्ज देणाऱ्या संस्थांसोबत चर्चा करून या नियमांवर नव्याने विचार करत आहे आणि लवकरच Fair Practices Code मध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे..प्रायव्हसीचं काय?या सोयीमुळे ग्राहकांच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. हा EMIसाठीचा ॲप ग्राहकांचा सगळा डेटा घेत नाही ना, याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामुळे, जर हे नियम लागू झाले, तर ते काही अटींसोबत येतील. RBIला कर्ज देणाऱ्या संस्थांना मदत करायची आहे, पण त्याचबरोबर ग्राहकांच्या हक्कांचं आणि त्यांच्या डेटाचं संरक्षण करायचं आहे.नवीन नियमांनुसार, हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले जातील:सहमती आवश्यक: फोन लॉक करण्याचा नियम लागू करण्याआधी कर्ज देणाऱ्या संस्थांना तुमची सहमती (consent) घ्यावी लागेल.डेटा सुरक्षित: तुमचा फोन लॉक झाल्यावरही कर्ज देणाऱ्या संस्थांना तुमच्या फोनमधला कोणताही वैयक्तिक डेटा ॲक्सेस करता येणार नाही. यामुळे तुमचा डेटा सुरक्षित राहील..Premium| Managing Inherited Money: वारसा हक्कातून मिळालेल्या संपत्तीचं योग्य नियोजन कसं कराल?.याचा काय परिणाम होईल?या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा बँका आणि फायनान्स कंपन्यांना होईल. त्यांना ईएमआय वसूल करणं सोपं जाईल. Home Credit Finance च्या एका अभ्यासानुसार, भारतात एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू छोट्या वैयक्तिक कर्जांवर खरेदी करतात. या निर्णयामुळे कर्जाची वसुली सुधारण्यास मदत होऊ शकते. .Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?.मात्र, काही ग्राहक हक्क संरक्षण गट (consumer advocacy groups) यावर टीका करत आहेत. फोन प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाला असल्याने तो लॉक करून टाकणं हा उपाय नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.शेवटी, RBI यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेईल. पण तोपर्यंत, जर तुम्ही EMI वर फोन घेतला असेल, तर वेळेवर EMI भरा!