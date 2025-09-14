प्रीमियम आर्टिकल

Premium| EMI Due Miss: EMI भरायला विसरलात? तुमचा फोन लॉक होऊ शकतो!

RBI New Rules: RBI देशातल्या छोट्या कर्जांची वसुली सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे, कर्जदारांसाठी लवकरच एक नवा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
Shraddha Shrikrishna Paranjpe
आजकाल फोन घेणं किती सोपं झालंय, नाही का? अगदी महागातला महाग फोन प्रत्येक जण घेऊ पाहतोय. अनेकजण EMI वर फोन घेतात. पण जर तुम्ही तुमच्या फोनचा EMI वेळेवर भरला नाही तर तुमचा फोन लॉक होऊ शकतो! म्हणजे तो तुम्हाला वापरता येणार नाही.

हे ऐकून धक्का बसला ना? पण ही बातमी अगदी खरी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अशा नियमांवर विचार करत आहे. ते नियम कोणते? नेमके हे फोन्स लॉक कसे होणार? हा निर्णय RBI का घेतंय? या सगळ्या बद्दल सविस्तर वाचूयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखात...

