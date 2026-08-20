Premium|RBI Ombudsman Scheme : बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; RBI ची नवी लोकपाल योजना लागू

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comबँकिंग व्यवहार झपाट्याने डिजिटल होत असताना ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्वरूपही अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी न्याय मिळावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकात्मिक लोकपाल योजना-२०२६ लागू केली आहे. वाढीव नुकसानभरपाई, अधिक सुलभ तक्रार प्रक्रिया आणि कालबद्ध निवारण या वैशिष्ट्यांमुळे ही योजना बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.आजच्या काळात बँकिंग व्यवहारांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. ग्रामीण भागातही बँकिंग सेवांचा विस्तार झाला असून, बँक ग्राहकांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे. देशातील संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक. रिझर्व्ह बँक बँका आणि विविध वित्तीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवते. तसेच ग्राहकांना योग्य सेवा मिळते आहे का, त्यांच्या हिताचे संरक्षण होते आहे का, यावरही लक्ष ठेवते. एखाद्या ग्राहकाच्या तक्रारीची दखल संबंधित बँक शाखा किंवा वरिष्ठ स्तरावर घेतली जात नसेल, तर तो रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाकडे (Bank Ombudsman) दाद मागू शकतो..बँक व्यवहारांची संख्या वाढल्यामुळे तक्रारींचे प्रमाणही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने एकात्मिक लोकपाल योजना-२०२६ (Integrated Ombudsman Scheme-२०२६) लागू केली आहे. ही योजना एक जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू झाली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. बँकेच्या चुकीच्या व्यवहारामुळे आर्थिक नुकसान झाले असेल, डिजिटल व्यवहार अडकला असेल, कर्जासंदर्भातील तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाले असेल किंवा वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल, तर ग्राहकांना आता न्याय मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे. २०२१ मधील लोकपाल योजनेची जागा घेणाऱ्या या नव्या व्यवस्थेत तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून, ग्राहकांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची मर्यादाही लक्षणीय वाढविण्यात आली आहे. तक्रारींचे निवारण जलद, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यावर या योजनेचा भर आहे. या योजनेचा लाभ बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पात्र सहकारी बँका, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) जारी करणाऱ्या संस्था; तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील इतर सर्व वित्तीय संस्थांच्या ग्राहकांना मिळणार आहे. देशात यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कर्ज व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. त्यामुळे व्यवहार अडकणे, अनधिकृत डेबिट, चुकीची शुल्क आकारणी, कर्ज प्रक्रियेत होणारा विलंब, खाते बंद करण्यातील अडचणी आणि ग्राहक सेवेतील त्रुटी अशा विविध प्रकारच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांना प्रभावी संरक्षण मिळावे आणि वित्तीय संस्थांची उत्तरदायित्वाची भावना अधिक दृढ व्हावी, या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने लोकपाल योजनेत व्यापक बदल केले आहेत.‘वन नेशन-वन ओम्बुड्समन’ संकल्पनाकाही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या ‘वन नेशन-वन ओम्बुड्समन’ या संकल्पनेला नव्या योजनेत अधिक बळ देण्यात आले आहे. याअंतर्गत देशातील कोणत्याही राज्यातील ग्राहकाला एकाच यंत्रणेद्वारे तक्रार नोंदविता येते. या योजनेत उपलोकपाल (Deputy Ombudsman) यांची भूमिकाही अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. तक्रार स्वीकारणे, प्राथमिक छाननी करणे, अपील प्रक्रिया हाताळणे आणि निर्णय देणे या सर्व बाबी अधिक सुबकपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारींचा निपटारा अधिक जलद होण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमुळे ग्राहकांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळतील. सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तक्रारींचे निवारण अधिक वेगाने होईल. ऑनलाइन प्रणालीमुळे देशातील कोणत्याही भागातून घरबसल्या तक्रार दाखल करता येईल. तसेच आर्थिक नुकसानीबरोबरच मानसिक त्रास, वेळेची नासाडी आणि अनावश्यक खर्च यासाठीही अधिक भरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या तक्रार व्यवस्थापन सिस्टीम (Complaint Management System -CMS) पोर्टल आणि केंद्रीय स्वीकृती आणि प्रक्रिया केंद्र (Centralized Receipt and Processing Centre-CRPC) यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत पाठपुरावा करण्याची गरज राहणार नाही..Premium|Urban Cooperative Banks : सहकारी बँकांचे स्वरूप कॉर्पोरेटसदृश होणार?.प्रथम संबंधित संस्थेकडे तक्रारनव्या योजनेनुसार, ग्राहकांना थेट रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करता येणार नाही. सर्वप्रथम संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. संस्थेने ३० दिवसांत उत्तर दिले नाही, तक्रार फेटाळली किंवा दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यासच ग्राहक रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाकडे जाऊ शकतो. यामुळे वित्तीय संस्थांनाही स्वतःच्या स्तरावर तक्रारी सोडविण्याची संधी मिळते. नव्या योजनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे तक्रार दाखल करण्यासाठीचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. २०२१ च्या योजनेत जवळपास एक वर्षाची मुदत होती. आता संबंधित संस्थेकडून उत्तर मिळाल्यानंतर किंवा उत्तर मिळण्याची मुदत संपल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत लोकपालांकडे तक्रार दाखल करावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत तक्रार दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही मुदत ओलांडल्यास तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही.नुकसानभरपाई ३० लाख रुपयांपर्यंतया योजनेतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे नुकसानभरपाईची वाढलेली मर्यादा. पूर्वी आर्थिक नुकसानीसाठी कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळत होती. आता ती वाढवून ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्राहकाला मानसिक त्रास, वेळेची नासाडी, अतिरिक्त खर्च किंवा छळ सहन करावा लागल्यास त्यासाठी स्वतंत्रपणे तीन लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळू शकते. यापूर्वी ही मर्यादा केवळ एक लाख रुपये होती. या तरतुदींमुळे वित्तीय संस्थांवर ग्राहक सेवा अधिक सक्षम करण्याचा दबाव वाढेल आणि बँकिंग क्षेत्रातील तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर केंद्रीय स्वीकृती आणि प्रक्रिया केंद्र (CRPC) तिची प्राथमिक छाननी करते. तक्रार नियमानुसार असल्यास ती संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे पाठविली जाते. संबंधित संस्थेला ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक असते. यानंतर लोकपाल दोन्ही पक्षांमध्ये सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सामोपचारातून प्रश्न सुटला नाही, तर लोकपाल अंतिम आदेश देतो. या आदेशात नुकसानभरपाई, सेवा सुधारणा किंवा इतर आवश्यक निर्देशांचा समावेश असू शकतो. संबंधित संस्था वेळेत उत्तर देत नसेल, तर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे लोकपाल निर्णय देऊ शकतो..अपिलाची तरतूदलोकपालाच्या अंतिम आदेशाबाबत ग्राहक समाधानी नसेल, तर त्याला अपील करण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अपील करता येते. योग्य कारण असल्यास आणखी ३० दिवसांची मुदत मिळू शकते. अपीलीय प्राधिकरणाला लोकपालाचा आदेश कायम ठेवणे, त्यात बदल करणे, तो रद्द करणे किंवा नव्याने सुनावणीसाठी प्रकरण परत पाठविण्याचा अधिकार आहे.तक्रार करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेबँकेकडे केलेल्या तक्रारीची प्रत, तक्रारीचा संदर्भ क्रमांक किंवा पावती, बँकेचे उत्तर (असल्यास), खाते, कर्ज किंवा कार्डाशी संबंधित माहिती, वित्तीय संस्थेने मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे.एकंदर, बँकिंग व्यवहारांची संख्या आणि डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असताना तक्रारी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवावी, पासबुक किंवा खात्याचा तपशील नियमित तपासावा आणि मुदतठेव पावत्या, कर्ज कागदपत्रे तसेच इतर महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित जतन करावीत. सजग आणि सुरक्षित बँकिंग हीच उत्तम बँकिंगची गुरुकिल्ली आहे.कोणत्या तक्रारी फेटाळल्या जातील?सर्व प्रकारच्या तक्रारी लोकपालाकडे स्वीकारल्या जात नाहीत. बँकेच्या व्यावसायिक निर्णयांशी संबंधित प्रश्न, विक्रेता आणि बँक यांच्यातील करारविषयक वाद, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे, कर्मचारी-नियोक्ता वाद, ९० दिवसांनंतर दाखल झालेल्या तक्रारी, तसेच खोडसाळ किंवा निराधार तक्रारी लोकपालाकडे ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. याशिवाय संबंधित संस्थेकडे आधी तक्रार न करता थेट रिझर्व्ह बँकेकडे केलेली तक्रारही स्वीकारली जाणार नाही.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)(डिस्क्लेमर : या लेखातील माहिती केवळ सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी आहे. लोकपाल योजनेतील प्रक्रिया, अटी, शर्ती किंवा नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे कोणतीही तक्रार दाखल करण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून अद्ययावत माहिती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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