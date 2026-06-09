Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?

आरबीआयने रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला... पण याचा नेमका अर्थ तुमच्या खिशासाठी काय आहे? गृहकर्जाचा ईएमआय वाढणार की स्थिर राहणार? एफडीवर मिळणारे व्याज कमी होणार का? महागाईमुळे तुमच्या बचतीची खरी किंमत घटणार का? अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे.पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढलेले तेलाचे दर, भीषण महागाईची शक्यता, कमी झालेला जीडीपी वाढीचा अंदाज आणि रुपयावर वाढलेला दबाव या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूला लाखो गृहकर्जधारकांना दिलासा मिळाला असला, तरी काही बँकांनी कर्जदर वाढवण्यास सुरुवातही केली आहे. दुसरीकडे एफडीमध्ये ६.५ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत असले, तरी वाढती महागाई तुमच्या बचतीची ताकद कमी करू शकते.घाबरू नका. तुम्हाला हेच प्रश्न पडलेत ना की, मग पुढील काही महिन्यांत कर्ज महाग होणार का? आता एफडी सुरक्षित पर्याय राहणार का नाही? सामान्य माणसाच्या दैनंदिन खर्चावर याचा नेमका किती परिणाम होणार? या सर्व प्रश्नांची सोप्या भाषेत सविस्तर उत्तरे तुम्हाला या लेखात मिळणार आहेत..आरबीआयने रेपो रेट ५.२५ % वर कायम का ठेवला?भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच आरबीआयने जून २०२६ च्या बैठकीत रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रेपो रेट म्हणजे आरबीआय बँकांना जे अल्पकालीन कर्ज देते, त्यावरील व्याजदर होय. हा दर वाढला तर बँकांचे कर्ज महाग होते. त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांवर होतो. उलट हा दर कमी झाला तर कर्ज स्वस्त होते.यावेळी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे वाढती महागाई आणि जगभरातील आर्थिक अनिश्चितता होय. विशेषतः पश्चिम आशियामधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. तेल महाग झाले की वाहतूक खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम उत्पादन खर्चावर आणि अन्नधान्याच्या किंमतींवरही होतो. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.आरबीआयने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज वर्तवला त्याप्रमाणे महागाईचा दर ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या व्याजदर कमी केल्यास महागाई आणखी वाढू शकते, अशी भीती आरबीआयला आहे.दुसरीकडे भारतीय रुपयावरही दबाव वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यांत रुपयाची डॉलरसमोर किंमत कमी झाली आहे. जर आरबीआयने व्याजदर कमी केले असते, तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून पैसा काढून घेण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. त्यामुळे रुपया आणखी कमजोर झाला असता. याच कारणामुळे आरबीआयने सावध भूमिका घेतली.आरबीआयसमोर आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे देशातील आर्थिक वाढ कायम ठेवणे हे आहे. भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज आरबीआयने ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा वेग थोडा कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर वाढवले असते, तर उद्योग क्षेत्र आणि गृहकर्ज क्षेत्रावर अधिक दबाव आला असता. त्यामुळे आरबीआयने ही भूमिका घेतली आहे. .घराच्या हफ्त्यांवर याचा काय परिणाम होईल?हा दर स्थिर ठेवल्यामुळे गृहकर्जधारकांना दिलासा मिळाला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ झाली नसल्यामुळे गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये म्हणजेच ईएमआयमध्ये लगेच वाढ होणार नाही. त्यामुळे लाखो कुटुंबांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी राहणार आहे.मात्र काही बँकांनी आधीच कर्जदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँकेने काही कर्जांवरील एमसीएलआर दर ०.१० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत. त्यामुळे काही जुन्या गृहकर्जधारकांच्या ईएमआयमध्ये थोडी वाढ होऊ शकते.एकूणच, रेपो रेट स्थिर ठेवल्यामुळे गृहकर्जधारकांना सध्या काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र पुढील काही महिन्यांत महागाई, बँकांचे कर्जदर आणि जागतिक परिस्थिती यावर पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहे..या रेपोरेटमुळे एफ डी करणाऱ्यांना आता गुंतवणूकीचे नवे पर्याय शाधावे लागणार का?रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे मुदत ठेवी म्हणजेच एफडी आणि बचत करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. जर रेपो रेट कमी झाला असता, तर बँका एफडीवरील व्याजदर कमी करू शकल्या असत्या. मात्र आरबीआयने दर स्थिर ठेवल्यामुळे एफडीवरील व्याजदरात मोठी घट होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि सुरक्षित गुंतवणूक पसंत करणाऱ्या लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. कारण अनेक लोक नियमित उत्पन्नासाठी एफडीवर अवलंबून असतात.सध्या अनेक बँका सामान्य ग्राहकांना ६.५ ते ७.५ टक्क्यांदरम्यान एफडीवरील व्याज देत आहेत. काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त ०.५० टक्के व्याजही देत आहेत. त्यामुळे बचत करणाऱ्यांसाठी एफडी अजूनही आकर्षक पर्याय मानला जात आहे. मात्र आरबीआयने महागाईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.जर महागाई वाढली, तर बचतीवरील प्रत्यक्ष परतावा कमी होऊ शकतो. म्हणजेच एफडीवर व्याज मिळाले तरी वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींमुळे त्या पैशाची खरी किंमत कमी होऊ शकते. त्यामुळे आता या परिस्थितीत अनेक तज्ज्ञ दीर्घकालीन बचतीसाठी एफडीसोबत इतर सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांचाही विचार करण्याचा सल्ला देत आहेत. एकूणच, रेपो रेट स्थिर ठेवल्यामुळे एफडी आणि बचत करणाऱ्यांना सध्या स्थिर व्याजदराचा फायदा मिळत आहे..Premium|Hormuz Strait Crisis : होर्मुझ संकटामुळे जागतिक तेलपुरवठा धोक्यात; भारताची वाढती चिंता.महागाईशी याचा काय संबंध आहे?रेपो रेट आणि महागाई यांचा थेट संबंध असतो. रेपो रेट वाढला तर बँकांचे कर्ज महाग होते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यावसायिक कर्जांचे व्याजदर वाढतात. लोकांचा खर्च कमी होतो आणि बाजारातील पैशाचा प्रवाह घटतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. उलट रेपो रेट कमी झाला, तर कर्ज स्वस्त होते. लोक जास्त खर्च करतात आणि उद्योग गुंतवणूक वाढवतात. मात्र त्यामुळे बाजारात जास्त पैसा येऊन वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात.‘रॉयटर्स’च्या सर्वेक्षणानुसार मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. एप्रिल २०२६ मध्ये हा दर ३.४८ टक्के होता. आरबीआयने २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो असे म्हटले आहे.त्याचवेळी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल राखण्यासाठी आरबीआयने सावध भूमिका घेत रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .सामान्य नागरिकाच्या खिशावर काय परिणाम होणार?या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ न झाल्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये म्हणजेच ईएमआयमध्ये मोठी वाढ होणार नाही. त्यामुळे कर्ज फेडणाऱ्या लाखो कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.मात्र काही बँकांनी आधीच कर्जदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँकेने काही कर्जांवरील एमसीएलआर दर ०.१० टक्क्यांनी वाढवले आहेत. त्यामुळे काही जुन्या कर्जधारकांच्या ईएमआयमध्ये थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे एफडीवरील व्याजदरात मोठी घट होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. सध्या अनेक बँका सामान्य ग्राहकांना ६.५ ते ७.५ टक्क्यांदरम्यान व्याज देत आहेत. काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त ०.५० टक्के व्याज देत आहेत.आरबीआयने २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो असे म्हटले आहे. एकूणच, रेपो रेट स्थिर ठेवल्यामुळे नागरिकांना सध्या कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये स्थिरता आणि बचतीवर स्थिर व्याजाचा फायदा मिळत आहे. मात्र महागाई आणि वाढते खर्च यामुळे पुढील काळात आर्थिक ताण कायम राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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