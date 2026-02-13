प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Child Development: पालकांनी मुलांना वाचून दाखवण्याची 'हुशार गोळी'ची जादू

Early childhood learning: लहान मुलांना मोठ्याने वाचून दाखवल्याने भाषेचा विकास, कल्पनाशक्ती आणि पालक-मुल नातं घट्ट होते. ही नियमित सवय आयुष्यभर उपयोगी पडणारी बौद्धिक क्षमता आणि लक्ष केंद्रीकरण वाढवते.
अवतरण टीम
रिता गुप्ता- info@reetaramamurthygupta.in

मुलांना मोठ्याने वाचून दाखवलं, तर त्यांच्या वाढीवर त्याचा खूप सुंदर परिणाम होतो. मूल भाषा लवकर शिकतं, शब्दसंग्रह वाढतो, कल्पनाशक्ती खुलते आणि महत्त्वाचं म्हणजे, पालक-मुलामधलं नातं अधिक घट्ट होतं. त्यांच्यात आयुष्यभर उपयोगी पडणारी बौद्धिक क्षमता वाढते.

