Premium|Child Development: पालकांनी मुलांना वाचून दाखवण्याची 'हुशार गोळी'ची जादू

रिता गुप्ता- info@reetaramamurthygupta.inमुलांना मोठ्याने वाचून दाखवलं, तर त्यांच्या वाढीवर त्याचा खूप सुंदर परिणाम होतो. मूल भाषा लवकर शिकतं, शब्दसंग्रह वाढतो, कल्पनाशक्ती खुलते आणि महत्त्वाचं म्हणजे, पालक-मुलामधलं नातं अधिक घट्ट होतं. त्यांच्यात आयुष्यभर उपयोगी पडणारी बौद्धिक क्षमता वाढते..कदा पालकांच्या एका मोठ्या गटाला सांगण्यात आलं, ‘‘मुलांना हुशार करण्यासाठी एक नवीन गोळी आली आहे. सहा वर्षांपर्यंत ही गोळी देता येते. ती जरा महाग आहे; पण मुलं हुशार बनतील याची १०० टक्के हमी आहे. त्यामुळे तुमची चेकबुक्स घ्या आणि शाळेच्या प्राचार्यांच्या केबिनमधून ती गोळी घेऊन या.’’सगळे पालक त्या ‘हुशार गोळी’साठी रांगेत उभे राहिले. रांग खूप लांब होती. प्रत्येकालाच ती गोळी हवी होती. एकामागोमाग एक पालक केबिनमध्ये गेले. त्यांना एक सीलबंद पाकीट देण्यात आलं आणि बाहेर ठेवलेल्या पेटीत चेक टाकायला सांगितलं गेलं..केबिनमधून बाहेर आल्यानंतर पालकांना ते पाकीट उघडायला सांगितलं. आत एक साधा कागद होता. त्यावर लिहिलं होतं, ‘दररोज ३० मिनिटं तुमच्या मुलाला वाचून दाखवा. तुमच्या मुलाला देता येणारी हीच सर्वात मौल्यवान भेट आहे.’ खरं तर पालकांकडून कुठलाही चेक घ्यायचा नव्हता; पण त्या क्षणी चेकमुळे प्रत्येक पालकाला त्यांनी दिलेल्या वचनाची खोलवर जाणीव झाली.साधं सत्य असं आहे, की जन्मापासून सहा वर्षांपर्यंत मुलांना मोठ्याने वाचून दाखवलं, तर त्यांच्या वाढीवर त्याचा खूप सुंदर परिणाम होतो. मूल भाषा लवकर शिकतं, शब्दसंग्रह वाढतो, कल्पनाशक्ती खुलते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पालक आणि मुलामधलं नातं अधिक घट्ट होतं. त्यांच्यात आयुष्यभर उपयोगी पडणारी बौद्धिक क्षमता वाढते आणि शिकण्यासाठी मेंदूची मजबूत पायाभरणी होते..Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते.मोठ्याने वाचून दाखवल्यामुळे लहान मुलांचा शब्दसंग्रह समृद्ध होतो. अन्यथा कदाचित त्यांच्या कानावर पडल्या नसत्या अशा गुंतागुंतीच्या वाक्यरचना त्यांना ऐकायला मिळतात. त्यामुळे भाषेचं ज्ञान झपाट्याने वाढतं. नियमित वाचन ऐकणाऱ्या मुलांच्या कानावर बालवाडीत पोहोचेपर्यंत सुमारे १४ लाख अधिक शब्द पडू शकतात. परिणामी, त्यांची ऐकण्याची क्षमता, गोष्टीत पुढे काय घडेल याचा अंदाज बांधण्याची सवय, स्मरणशक्ती आणि कल्पनाशक्ती हे सर्व गुण अधिक तीक्ष्ण होतात.त्यासोबतच सामाजिक-भावनिक विकासही अधिक बळकट होतो. पालक आणि मुलांमधील नातं अधिक घट्ट होतं, पात्रांच्या अनुभवांमधून सहानुभूती वाढते, ताण कमी होतो, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारते आणि शाळेसाठीची तयारी अधिक मजबूत होते..लक्षात ठेवण्यासारख्या तीन गोष्टी१. शांत बसण्याची जबरदस्ती करू नका ः लहान मुलं स्थिर बसत नाहीत. त्यांच्या शरीराला हालचालीची गरज असते, हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे वाचन अधिक जिवंत आणि सहभागी बनवा. मध्येच थांबून प्रश्न विचारा, प्राण्यांचे आवाज काढा, त्यांना पानं उलटू द्या किंवा चित्रांबद्दल बोलू द्या. त्यामुळे त्यांचा सहभाग वाढतो आणि त्यांना ती गोष्ट ‘आपली’ वाटायला लागते.२. वाचन आनंदी आणि रंगतदार ठेवा ः १०-१५ मिनिटांच्या छोट्या वेळेत आवाजातील चढ-उतार, हावभाव किंवा छोट्या बाहुल्या-प्रॉप्स वापरा. त्यामुळे लक्ष टिकून राहतं. एकसुरी आवाजात किंवा घाईघाईने वाचू नका. भावपूर्ण वाचन मुलांना खिळवून ठेवतं. कठोरपणे शांत बसायला लावणं त्यांना त्रासदायक ठरतं.३. मुलांनाही व्यक्त होऊ द्या ः डोळ्यात डोळे घालून बसण्याची जबरदस्ती करण्याऐवजी मुलांच्या गतीने चला. खेळ, हालचाल आणि संवाद वाचनात गुंफल्यास दबाव न येता त्यांचा सहभाग टिकून राहतो..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.न्यूरोसायन्स काय सांगतं?मुलांना जेव्हा स्वतःहून वाचता येत नाही, अशा वेळी त्यांना मोठ्याने वाचून दाखवलं; तर त्यांच्या मनात कुतूहल जागं होतं. ‘हे काय आहे? मला स्वतः का वाचता येत नाही?’ यातून वाचण्याची इच्छा जन्माला येते. ऐकण्याने भाषेशी संबंधित मेंदूतले भाग मजबूत होतात. आवाज समजून घेणं, विचार करणं, कल्पना करणं या सगळ्या प्रक्रियांना जोडले जातात. पहिल्या सहा वर्षांत मेंदूपेशींची जुळणी अतिशय वेगाने होत असते आणि गोष्टी वारंवार ऐकल्याने ध्वनींची ओळख पक्की होते. हीच पुढे वाचन-लेखनाचीपायाभरणी ठरते.आता फक्त कल्पना करा, इतकं सुंदर घडू शकणारं सगळं काही फक्त लहान वयात मुलांच्या हातात स्मार्टफोन दिल्यामुळे थांबून जाईल आणि त्यांच्या मेंदूची नैसर्गिक जागरूकता जणू बोथट होईल. सहा वर्षांपूर्वी स्मार्ट फोन वापरल्याने भाषेच्या विकासात आणि इतरांशी असलेल्या आसक्तीमध्ये अडथळा येऊ शकतो..स्मार्टफोनचा लवकर वापर २०-३० टक्के लक्ष वेधण्याच्या कालावधीत घट आणि शब्दसंग्रहात विलंब होण्याशी संबंधित आहे, हे सिद्ध करणारं बरंच संशोधन आहे. १०-१२ वर्ष वयापूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊच नयेत. शक्य असेल तर हा नियम १४ वर्षांपर्यंत पाळावा. असं केल्याने मुलांची लक्ष केंद्रित करण्याची आणि आवेगांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता वाढायला मदत मिळते यावर शास्त्रज्ञांचं साधारण एकमत आहे. त्याशिवाय, १० हजारांहून अधिक मुलांवर दीर्घकाळ अभ्यास करणाऱ्या प्रसिद्ध ‘एबीसीडी’ अभ्यासात, १० वर्षांपूर्वी जास्त स्क्रीन-वापर असलेल्या मुलांमध्ये किशोरावस्थेत विचार, निर्णय आणि नियंत्रणाशी संबंधित मेंदूचा भाग तुलनेने कमी विकसित होतो, असं लक्षात आलं. त्यामुळे ‘एडीएचडी’चा अर्थात एकाग्रता कमी होण्याचा धोका दोन ते तीन पट वाढू शकतो.हुशार आणि सुखी मुलंखेळ, संवाद आणि वाचन यांसारख्या जिवंत, परस्परसंवादी अनुभवांना प्राधान्य देता यावं म्हणून ० ते ६ या वयात मनोरंजनासाठी स्क्रीन पूर्णपणे टाळण्याची शिफारस केली जाते. आयुष्यभर टिकणाऱ्या बौद्धिक क्षमतांची भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी मोठ्याने वाचून दाखवण्याइतकी प्रभावी सवय दुसरी नाही. लहानपणापासून दररोज वाचन ऐकणाऱ्या मुलांमध्ये मोठेपणी सरासरी आयक्यू ६-१२ गुणांनी जास्त आहे. तसंच सुमारे ३०० ते ४०० टक्के चांगला शब्दसंग्रह आणि आकलनाची क्षमता वाढते, असं हार्वर्डमधील संशोधन सांगतं.वाचन साठत जाणाऱ्या ज्ञानातून स्थिर, खोल समज असलेली बुद्धिमत्ता घडते. लहान वयात मेंदूची लवचिकता सर्वाधिक असल्यामुळे ही वाढ पझल किंवा ॲपपेक्षा अधिक प्रभावी ठरते. ज्या मुलांना ही संधी लवकर मिळत नाही, त्यांना पुढे आयुष्यभर भरपाई करत शिकावं लागतं. कारण तिसरीपर्यंत नियमित वाचन करणाऱ्या मुलांमध्ये अमूर्त विचार, समस्या सोडवणं, जिद्द आणि भावनिक ताकद यांसारखी कौशल्ये सुमारे २५ टक्के अधिक विकसित झालेली दिसतात.पालकांनो, मुलांना पुस्तकं वाचून दाखवण्याची वेळ आली आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.