Premium|Reading benefits children: वाचनामुळे ९ ते १३ वयोगटातील मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते

रिता राममूर्ती गुप्तावाचनाचं आणखी एक महत्त्वाचं-फायद्याचं अंग म्हणजे ९ ते १३ वयोगटातल्या मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते. या वयोगटातील प्रत्येक क्षण म्हणजे मुलांची विचारसरणी, मूल्यं आणि आत्मविश्वास घडवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.वय ९ ते १३ म्हणजे बालपणातून किशोरवयाकडे जाण्याचा सुंदर आणि बदलांनी भरलेला काळ. संशोधकांच्या मते ९ ते १३ वर्षे वयाच्या काळात, मुलांच्या मेंदूमध्ये झपाट्याने बदल होतात. त्यांची विचारशक्ती परिपक्व होते. समाजाकडून मिळणारं कौतुक आणि प्रतिसाद याबद्दलची संवदनशीलता वाढते..दोन दशकांपूर्वीच्या तुलनेत, आजच्या सुरुवातीच्या किशोरवयीन मुलांना फोन आणि स्क्रीनवरून खूप जास्त माहिती मिळते. या माहितीच्या ओघामुळे मुलांना नवीन विकासात्मक अनुभव मिळतातच; पण त्याचबरोबर ते आपलं कुतूहल अनपेक्षित मार्गांनी पुनर्निर्देशित करतं. अनेकदा ते या प्रकारची सहज उपलब्ध माहिती हाताळण्यासाठी खूप तयार असतं आणि हे अवघड असू शकतं; कारण जेव्हा जेव्हा मुलं त्यांच्या वातावरणाशी संवाद साधतात तेव्हा त्यांच्यात काही परिवर्तन घडतं. प्रश्न इतकाच आहे, ते त्यांच्या वातावरणाशी कशा प्रकारे संपर्क साधत आहेत? योग्य प्रकारचा संपर्क केवळ शैक्षणिक उत्कृष्टतेला चालना देत नाही, तर त्यांच्या कल्पनाशक्तीला आकार देऊन त्यांना समृद्ध, समाधानकारक करिअर घडवण्यासाठीही मदत करतो.मुलं जेव्हा वाचन, खेळ, बोर्ड गेम्स, वाद्य वादन, शास्त्रीय नृत्य अशा एकाग्रतेने करणाऱ्या क्रियाकलापांत वेळ घालवतात, तेव्हा त्यांची कल्पनाशक्ती वाढते. लक्ष केंद्रित करणं आणि मनात प्रतिमा तयार करण्याची क्षमता या दोन विचारप्रक्रिया एकमेकांशी घट्टपणे जोडलेल्या आहेत हे शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केलं आहे. एकाग्रतेमुळे मनातल्या प्रतिमा अधिक स्पष्ट आणि बळकट होतात. .आपण हे करू शकतो, तीच माणसाची खरी सुपरपॉवर आहे; प्राण्यांमध्ये ही क्षमता नसते. मुलांमध्ये कल्पनाशक्ती कशी विकसित होते ते पाहूया. जेव्हा मुले त्यांच्या मनात प्रतिमा तयार करतात, तेव्हा ती आधीच्या प्रतिमेवर आधारलेली असते. ही एक क्रमिक (sequential) प्रक्रिया आहे - म्हणजेच, कोणतीही कल्पना ही प्रतिमांच्या मालिकेतून बनते, ज्या एकमेकांवर आधार घेऊन, शेवटी एक संपूर्ण चित्र निर्माण करतात. चित्र पूर्ण झाल्यावर कथाही पूर्ण होते आणि कल्पनाही पूर्ण होतात. पण, एका प्रतिमेवर आधारित पुढची प्रतिमा तयार करण्यासाठी, त्या पहिल्या प्रतिमेला काही काळ मनात टिकवावं लागतं - म्हणजे लक्ष एकाग्र ठेवावं लागतं. मात्र मन स्वभावतः चंचल असल्यामुळे, एका कल्पनेवर स्थिर राहणं त्याला अवघड जातं. म्हणूनच, मुलांनी त्यांचा वेळ केंद्रित पद्धतींवर वापरला पाहिजे; कारण या वयात हे अत्यंत आवश्यक आहे.याउलट ज्या मुलांना नऊ वर्षांच्या आधी किंवा अगदी नेहमी फोन मिळतो, त्यांना रील आणि शॉर्ट्सचं व्यसन लागू शकतं. रील्स म्हणजे आजच्या काळातील ‘टाईमपास’चं नवं साधनच झालं आहे. खरी अडचण म्हणजे, अगदी दहा सेकंदांची रीलसुद्धा एक परिपूर्ण कल्पना असते. एक रील मागच्या रीलवर आधारलेली नसते, त्यामुळे मुलांच्या मेंदूला त्या कल्पनेचा पुढे विकास करता येत नाही. म्हणूनच दोन तास स्क्रोल केल्यानंतरही मुलांना सांगण्यासारखं काही नवीनच नाही, असं जाणवतं. कारण ‘मन कथा स्वरूपात विचार करतं.’ म्हणूनच, रीलसारख्या तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या दृश्यांपेक्षा माहितीपट आणि चित्रपट - जे प्रत्येक दृश्यामध्ये थोडं अधिक सखोल कथानक सांगतात - ते मुलांच्या मनात कथारचना करण्याची क्षमता विकसित करतात. पुस्तकं त्याहून अधिक प्रभावी ठरतात; कारण त्यातल्या कथा आणि दृश्यांची रूपरेषा पूर्णपणे मूल स्वतःच्या कल्पनाशक्तीने निर्माण करते. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...तुमच्या मुलांना आत्मविश्वास द्याकल्पनाशक्तीची निर्मिती हा वाचनाच्या अनेक फायद्यांपैकी एक फायदा आहे. जी मुलं वाचतात ती उत्तम विद्यार्थी म्हणून घडतात. हे अतिशय महत्त्वाचं असतं; कारण कुतूहल त्यांच्यासाठी अनेक मार्ग उघडू शकतात. आयुष्यात कोणत्याही अडचणी येवो - मग ती कौटुंबिक परिस्थिती असो किंवा स्वतःच्या कमतरता - त्यांना अडकल्यासारखं वाटत नाही. वाचन केल्याने त्यांच्यासमोर अमर्याद शक्यता खुल्या होतात. वाचन हे वास्तविक आयुष्यातल्या चिंता विसरून काही काळ का होईना; कल्पनांच्या सुंदर जगात हरवण्याचं माध्यम ठरू शकते. मुलांच्या मनात नव्या प्रतिमा तयार होतात, नव्या कल्पना जन्म घेतात आणि कोणत्याही समस्येकडे बघण्याचे अनेक दृष्टिकोन तयार होतात. मुलांचा प्रौढांच्या वागण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो. मग तो त्यांना आवडो न आवडो... शाळेतही, काही विषय न आवडणारे असले तरी त्याच्याबद्दल अधिक वाचून ते आपल्या ज्ञानात भर टाकू शकतात. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि ते स्वतःकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहू लागतात. ते आपले विचार आणि आवडी इतरांपर्यंत अधिक स्पष्टपणे पोहोचवू शकतात.वाचन हे वैयक्तिक आणि बौद्धिक विकासासाठी सर्वाधिक प्रभावी साधन म्हणून सर्वत्र मान्य केलं गेलं आहे. वाचनामुळे विश्लेषणक्षमतेत, संवादकौशल्यात आणि लेखनकौशल्यात सुधारणा होते. ते एकूणच शैक्षणिक कामगिरी उंचावते आणि प्रत्येक क्षेत्रात मुलांना वेगळे आणि ठळक स्थान मिळवून देते. जेव्हा मुलं लहान वयातच या कौशल्यांचा पाया रचतात, तेव्हा ती पुढे अधिक सक्षम, परिपूर्ण आणि संतुलित व्यक्तिमत्त्व असलेली माणसं म्हणून विकसित होतात. मुलांना आत्मविश्वासू बनवासोशल मीडियाच्या युगात आता 'खरा सामाजिक संवाद' अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. प्रत्यक्ष भेटी, विचारांची देवाणघेवाण आणि नातेसंबंध हीच आजच्या काळातील खरी संपत्ती आहेत. 'जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड सायकॉलॉजी'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ललित साहित्य वाचणारी मुलं 'थिअरी ऑफ माईंड'शी निगडित असतात. म्हणजेच इतरांचा विचार, श्रद्धा आणि भावना समजून घेण्याची क्षमता कशी आहे, हे यातून समजतं. अशी मुलं विविध संस्कृती, जीवनपद्धती आणि पार्श्वभूमींशी परिचित होतात. त्यामुळे ती इतरांच्या मतांकडे अधिक संवेदनशीलतेने आणि समजुतीने पाहतात. मुलाच्या डोळ्यात जेव्हा एखादी भावनिक गोष्ट वाचून अश्रू येतात, तेव्हा ते नकळत आजच्या काळात दुर्मिळ असलेली - 'समजुतीची (empathy)' मौल्यवान भावना विकसित करते.वाचनाचं आणखी एक महत्त्वाचं-फायद्याचं अंग म्हणजे ९ ते १३ वयोगटातल्या मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते. या वयोगटात नियमित वाचन केल्याने मुलं योग्य-अयोग्य ठरवू शकतात. 'नाही' म्हणण्याची आत्मविश्वासपूर्ण क्षमता त्यांच्यात निर्माण होते, असं एका संशोधनातून समोर आलं आहे.थोडक्यात, वयाच्या ९ ते १३ या काळातील प्रत्येक क्षण म्हणजे मुलांची विचारसरणी, मूल्यं आणि आत्मविश्वास घडवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. म्हणूनच पालकांनी या काळात आपल्या मुलांना स्वतःची वाचन यादी तयार करण्यास आणि नियमित वाचनाची सवय लावण्यास प्रोत्साहन द्यावं. हीच गुंतवणूक त्यांच्या यशस्वी आणि समजूतदार आयुष्याची पायाभरणी ठरते. 