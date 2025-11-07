Premium|Reading benefits children: वाचनामुळे ९ ते १३ वयोगटातील मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते

प्रीमियम आर्टिकल

वाचनामुळे ९ ते १३ वयोगटातील मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते

Imagination development: स्क्रीन आणि रील्सच्या जगात वाचन मुलांना स्थिरता, एकाग्रता आणि भावनिक समज देते. संशोधन सांगतं, वाचन करणारी मुलं अधिक संवेदनशील, आत्मविश्वासी आणि सामाजिकदृष्ट्या परिपक्व बनतात
अवतरण टीम
रिता राममूर्ती गुप्ता

वाचनाचं आणखी एक महत्त्वाचं-फायद्याचं अंग म्हणजे ९ ते १३ वयोगटातल्या मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते. या वयोगटातील प्रत्येक क्षण म्हणजे मुलांची विचारसरणी, मूल्यं आणि आत्मविश्वास घडवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

वय ९ ते १३ म्हणजे बालपणातून किशोरवयाकडे जाण्याचा सुंदर आणि बदलांनी भरलेला काळ. संशोधकांच्या मते ९ ते १३ वर्षे वयाच्या काळात, मुलांच्या मेंदूमध्ये झपाट्याने बदल होतात. त्यांची विचारशक्ती परिपक्व होते. समाजाकडून मिळणारं कौतुक आणि प्रतिसाद याबद्दलची संवदनशीलता वाढते.

