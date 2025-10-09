Premium| Fiction and Intelligence: काल्पनिक कथांमधून उलगडणारी मानवी बुद्धिमत्ता

रिता राममूर्ती गुप्ताinfo@reetaramamurthygupta.inआजच्या माहितीच्या ओघात, काल्पनिक साहित्य वाचणं फार उपयुक्त ठरते. कथा हळूहळू उलगडतात, एकेक प्रकरण समजून घेता येतं. त्यामुळे वाचकांमध्ये संयम येतो, लक्ष देण्याची सवय लागते आणि गोष्टी नीट समजून घेण्याची क्षमता वाढते. हे आजच्या ‘झटपट माहिती’च्या युगात फार कमी होत चाललं आहे.ल्पनिक (ललित) साहित्य वाचणं हे अनेकदा फक्त मनोरंजन किंवा विरंगुळा मानलं जातं. विज्ञान, तांत्रिक अभ्यास किंवा समस्या सोडवणं यांसारख्या ‘गंभीर’ गोष्टींपेक्षा ते वेगळं आहे, असा समज आहे; पण हा एक मोठा गैरसमज आहे. कारण ते मानवी बुद्धिमत्ता कशी विकसित झाली आहे आणि मेंदू आपल्या जीवनाचे नियोजन कसे करतो याकडे दुर्लक्ष करते.काल्पनिक साहित्याला ‘वेळेचा अपव्यय’ म्हणणं म्हणजे कथा आपल्या विचारांवर, भावनांवर आणि समाजावर करत असलेला खोल परिणाम नाकारणं होय. उत्तम दर्जाचं काल्पनिक साहित्य वाचल्याने सहानुभूती वाढते, भावनिक बुद्धिमत्ता मजबूत होते. इतकंच नाही तर तर्कशुद्ध अभ्यासाने शक्य न होणाऱ्या पद्धतीने मन प्रशिक्षित होतं. हा गैरसमज नेमका का होतो? कारण तर्क आणि बुद्धिमत्ता यांचा गोंधळ केला जातो. तर्क म्हणजे विचार करण्याचा ठरावीक, आखीव मार्ग आहे. गणित, तत्त्वज्ञान किंवा विज्ञानाच्या पद्धतींमधून तर्कशास्त्र शिकवलं जातं; पण बुद्धिमत्ता फक्त तर्कापुरती मर्यादित नसते; ती उत्क्रांतीजन्य असते. .आपले पूर्वज तर्क, पुरावे किंवा सिद्धांत तयार होण्याच्या खूप आधीपासूनच जगत होते. त्यांच्याकडे कल्पनाशक्ती, सामान्य ज्ञान, अंतर्ज्ञान आणि इतरांच्या भावना ओळखण्याची क्षमता होती. ही नैसर्गिक बुद्धिमत्ता आपल्यामध्ये उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेतूनच आली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मुलीने कधीही तर्कशास्त्र शिकलेलं नसलं तरी तिला आई नाराज आहे, हे सहज ओळखता येतं. ती आपलं काल्पनिक जग तयार करते आणि गोष्टी ऐकून शिकते. म्हणजेच, कल्पनाशक्ती आणि इतरांशी जुळून घेण्याची क्षमता हे काल्पनिक साहित्य वाढवतं आणि ही क्षमता माणस म्हणून जगण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे..मेंदू गोष्टींच्या माध्यमातून विचार करतोमानवांनी लेखनाचा शोध लावण्यापूर्वी, त्यांचे ज्ञान आणि अनुभव कथांद्वारे प्रसारित केले जात होते. मनोरंजक म्हणजे, जे लोक सर्व चार वेद सांगू शकत होते त्यांना चतुर्वेदी म्हटले जात असे, ३ वेदांना त्रिवेदी असे म्हटले जात असे. कथाकथन हे केवळ मनोरंजन नव्हते; ते जगण्याचे आणि सांस्कृतिक संवर्धनाचे एक साधन होते.शिकार कशी करायची, धोका कसा टाळायचा, एकत्र कसं राहायचं, कोणती मूल्यं मान्य करायची अशा गोष्टी या कथांच्या माध्यमातून शिकवल्या जायच्या. कथा लोकांना जोडून ठेवत आणि आपलेपणाची भावना निर्माण करत असत. मेंदूची उत्क्रांती या परिस्थितीत झाली. कथा म्हणजे अर्थ समजण्याची मूलभूत गोष्ट आहे. आपण गोष्टी कथेच्या स्वरूपात लक्षात ठेवतो. आधी घडलेल्या घटनांना नंतर घडलेल्या घटनांशी जोडून आपण गोष्टींचा अर्थ लावतो. म्हणूनच काल्पनिक साहित्याचं वाचन हे बुद्धिमत्तेपासून दूर जाणे नसून, तिचं सर्वात जवळचं नैसर्गिक रूप आहे. या कथांची रचना विचारांच्या रचनेशी जुळते..काल्पनिक साहित्य आणि भावनिक बुद्धिमत्ताकाल्पनिक साहित्य आपल्यावर जे चांगले परिणाम करते, ते म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्ता वाढवणे. आपण जेव्हा एखाद्या पात्राच्या आयुष्यात प्रवेश करतो, तेव्हा आपण आपल्यापेक्षा भिन्न अनुभव जगत असतो. एखादी कादंबरी आपल्याला १९व्या शतकातला एखाद्या रशियन शेतकऱ्याच्या जीवनात घेऊन जाते, ते आपल्याला एखाद्या आधुनिक भारतीय मुलाच्या मनात डोकावण्यास किंवा रणांगणातील सैनिकाचा अनुभव देण्यास मदत करते. या प्रक्रियेमुळे आपल्यामध्ये सहानुभूती वाढते. काल्पनिक साहित्य वाचणारे लोक इतरांच्या भावना अधिक संवेदनशीलतेने ओळखतात, असं संशोधनातून दिसून आलं आहे.तर्क जिथे ठोस आणि निश्चित असतो, तिथे काल्पनिक साहित्य अनिश्चिततेत जगतं. पात्रं त्रुटीपूर्ण असतात, परिस्थिती गुंतागुंतीची असते आणि हेतू अनेक स्तरांवर असतात. ही गुंतागुंत वाचकाला संयम शिकवते आणि विविध दृष्टिकोन स्वीकारायला लावते..कल्पनाशक्ती आणि भावनात्मक बुद्धिमत्ताकाल्पनिक साहित्याचं आणखी एक वरदान म्हणजे कल्पनाशक्तीचा विकास. तर्क नियमांमध्ये बसतो, तर कल्पनाशक्ती सीमा ओलांडते. मानवी इतिहासातला प्रत्येक मोठा बदल -मग तो वैज्ञानिक शोध असो वा राजकीय सुधारणा- कल्पनाशक्तीशिवाय घडलेला नाही. वैचारिक प्रयोगांवर विश्वास ठेवणारा अल्बर्ट आईनस्टाईनही ‘कल्पनाशक्ती ही ज्ञानापेक्षा महत्त्वाची आहे,’ असं म्हणायचा. कल्पनारम्य ही क्षमता जिवंत ठेवते. कथा वाचून, आपण आपल्या जवळच्या जगाच्या पलीकडे काय शक्य आहे ते पाहू शकतो. वेगवेगळ्या समाजांची, नैतिक गोंधळांची किंवा परिणामांची कल्पना करून आपला दृष्टिकोन वाढतो.रॉकेट्सचा शोध लागण्यापूर्वीच, लेखकांनी अंतराळ प्रवासाबद्दल आधीच लिहिले होते. जेव्हा लोक स्वातंत्र्याला आळा घालणारे निर्णय घेतात तेव्हा समाजाचे काय होते, हेदेखील लेखकांनी आपल्याला दाखवले. तर, कल्पनारम्य म्हणजे पळून जाण्याबद्दल नाही, तर आव्हानांचा विचार करण्याबद्दल आहे; वास्तविक जीवनात त्यांचा सामना करण्यापूर्वी आपल्याला त्याद्वारे विचार करण्याची परवानगी मिळते..Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास.तर्क आणि भावना यांच्यातला दुवाआजच्या संस्कृतीत तर्काला बुद्धिमत्तेचं सर्वोच्च स्थान दिलं जातं आणि भावना, अंतर्ज्ञान किंवा कल्पनाशक्ती यांना दुय्यम मानलं जातं; पण प्रत्यक्षात मानवी निर्णय कधीही फक्त तर्कावर होत नाहीत. न्युरोसायन्सनुसार तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यासाठी भावनांची मदत आवश्यक असते. काल्पनिक साहित्य, पात्र आणि कथांमधून, मेंदूच्या दोन्ही बाजूंना एकत्र आणतं- कथानकाचा तर्कशुद्ध क्रम आणि मानवी अनुभवांची भावनिक ताकद. या दोन्हींचा मिलाफ म्हणजे खरं शहाणपण.काल्पनिक साहित्य आपल्यासाठी आरसा आणि खिडकीसारखं काम करतं. आरसा होऊन ते आपल्याला पात्रांमध्ये दिसणाऱ्या आपल्या शंका, भीती, आनंद आणि विरोधाभास पाहण्याची संधी देते. खिडकी होऊन ते आपल्याला आपल्या स्वतःपासून दूर असलेल्या जीवनात पाऊल टाकण्याची संधी देते. या दोन्ही मार्गांनी, साहित्य आपल्याला कल्पनारम्य समाजाशी जोडते. भले संस्कृती, भूगोल किंवा काळ वेगळा असला तरी आपली ओळख माणूस म्हणूनच आहे..काल्पनिक कथा वाचणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे का असं विचारणं म्हणजे काल्पनिक कथा काय करते आणि बुद्धिमत्तेसाठी काय आवश्यक आहे हे दोन्ही न समजणं आहे. कथाकथन हे मानवी मनाचे सर्वात जुने तंत्रज्ञान आहे, जे लेखन, तर्कशास्त्र आणि औपचारिक शिक्षण यांच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. आपण कथा सांगणारे आणि कथेत जगणारे सृष्टीतील जीव आहोत. तर्कशास्त्र शिकवता येतं, पण कल्पना करण्याची, सहानुभूती दाखवण्याची आणि इतरांशी जोडण्याची क्षमता, ही कौशल्ये चांगल्या कथा वाचल्याने विकसित होतात. कथा वाचल्यावर आपण फक्त माहिती घेत नाही, तर दुसऱ्यांच्या अनुभवातून शिकतो आणि आपले विचार अधिक मोकळे होतात हा उत्क्रांतीचा खजिना आहे. ती आपल्याला अधिक धैर्यशील, मोकळ्या मनाची आणि आपल्याला अधिक संवेदनशील बनवते.कथा वाचणं आपल्या बौद्धिक आणि भावनिक जीवनात करता येणाऱ्या सर्वात मौल्यवान गुंतवणुकींपैकी एक आहे.(लेखिका आशियातील पहिल्या रिडिंग कोच असून, वाचन चळवळ नव्याने विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.