Premium| BRS Telangana: के. चंद्रशेखर राव यांच्या कुटुंबातील संघर्ष बीआरएस पक्षाचा अंत?

कल्याणी शंकर भारत राष्ट्रसमितीचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी आपल्या कन्या के. कविता यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे निलंबित केले आहे. काही वर्षांपूर्वी कविता यांचे पक्षातील महत्त्व प्रचंड वाढले होते आणि त्यांना पक्षाने प्रोत्साहनही दिले होते. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. जनाधार गमावलेला हा पक्ष स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठीही झगडत असल्याचे चित्र आहे. आपण अनिश्चित काळासाठी सत्तेत राहू शकतो, असे राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबाला सतत वाटत असते. एखादा पुरुष किंवा एखादी महिला चालवत असलेल्या राजकीय पक्षात नातेसंबंधांच्या आधारावर पदवाटप करणे सर्वसाधारण गोष्ट आहे. भारताच्या विविध राजकीय पक्षांचा इतिहासही तेच सांगतो. उदाहरणार्थ, समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या कुटुंबातील २० हून अधिक सदस्य एकाच वेळी राजकारणात सक्रिय होते. .मात्र, अशा कुटुंबांना नेत्याचा प्रभाव कमी झाल्यावर अंतर्गत सत्तासंघर्षांना सामोरे जावे लागते. सध्या तेलंगणामध्ये तेच दिसत आहे. भारत राष्ट्रसमितीचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी आपल्या कन्या के. कविता यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे निलंबित केले आहे. काही वर्षांपूर्वी कविता यांचे पक्षातील महत्त्व प्रचंड वाढले होते आणि त्यांना पक्षाने प्रोत्साहनही दिले होते. कविता स्वतः प्रचंड महत्त्वाकांक्षी होत्या. आता ‘केसीआर’ यांची कन्या कविता आणि पुत्र के.टी. रामाराव यांच्यात मोठा सत्तासंघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे..वेगळ्या पक्षाचा विचार?कविता यांनी थेट आपल्या चुलत भावंडांना म्हणजेच हरीश राव आणि संतोष कुमार यांचे नाव घेऊन त्यांना आव्हान दिले आहे. केसीआर आणि हरीश राव यांच्याविरुद्ध दिलेल्या आरोपांना राजकीय कट म्हटले जात होते; परंतु कविता यांच्या नव्या आरोपांमुळे विरोधकांना बळ मिळू शकते आणि नवे राजकीय बदल घडू शकतात. निलंबनानंतर लगेचच कविता यांनी पक्ष आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला. आता त्या स्वतःचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा विचार करीत आहेत. जर त्यात त्या यशस्वी झाल्या, तर राज्यातील राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. दक्षिणेसह प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाच्या इतिहासातील कौटुंबिक संघर्षाचाच हा पुढील अध्याय मानायला हवा. वारसाहक्काच्या प्रश्नांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने मुलांना मुलींपेक्षा जास्त प्राधान्य देण्यात आलेले दिसते. .अशा संघर्षाची आणि त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मोठ्या वादंगाची अनेक उदाहरणे आहेत. व्ही. एन. जानकी विरुद्ध जयललिता, चंद्राबाबू नायडू विरुद्ध लक्ष्मी पार्वती, एम. के. स्टॅलिन विरुद्ध एम. के. अळगिरी, उद्धव विरुद्ध राज ठाकरे, सुप्रिया सुळे विरुद्ध अजित पवार आणि आता कविता विरुद्ध के. टी. रामाराव....ही यादी निश्चितच न संपणारी आहे. भूतकाळातही हे घडत होते, वर्तमानातही हे घडते आहे आणि भविष्यातही घडेल..रंगतदार राजकीय नाट्यभारत राष्ट्रसमितीमधील कौटुंबिक संघर्ष आता रंगतदार राजकीय नाट्य बनले आहे. ‘केसीआर’ यांची प्रकृती ठीक नाही आणि शिवाय त्यांच्या प्रभावातही घट झाल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. त्यांचा करिष्मा २०२३ च्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करू शकला नाही आणि पक्षाला सत्ता गमवावी लागली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘बीआरएस’ला शून्य जागा मिळाल्या होत्या. दरम्यान, कोट्यवधींच्या मद्य गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात राहून नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या कविता यांनी आता आपल्या वडिलांचे विश्वासू सहकारी यांनाच लक्ष्य केले आहे. राजकीयदृष्ट्या स्वतःची स्पेस कायम ठेवण्यासाठी आणि स्वतःचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी त्या धडपडत आहेत..राजकीय जीवनातून माघारके. चंद्रशेखर राव यांचे स्वतः पंतप्रधान होण्याचे, आपली मुलगी कविताला केंद्रीय मंत्री बनवण्याचे आणि मुलगा के. टी. रामा राव यांना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री बनवण्याचे स्वप्न होते. मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात केसीआर एक किरकोळ खेळाडू होते. त्यांची राजकीय कारकीर्द आपल्याला हेच दाखवून देते. त्यामुळे त्यांचे हे स्वप्न स्वप्नच राहिले. सन २०२३ मध्ये सत्ता गमावल्याने ‘बीआरएस’ला जोरदार धक्का बसला. अनेक प्रादेशिक पक्षांबरोबर होते तसेच त्यांच्याही बाबतीत झाले. सन २०२३ च्या निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या बीआरएसचा नैतिकदृष्ट्याही पराभव झाला. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या पराभवानंतर, ‘केसीआर’ यांनी सार्वजनिक जीवनातून माघार घेतली आहे आणि ते अभावानेच सार्वजनिक स्वरूपात दिसतात. .त्यांचा बहुतांश वेळ आता त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये जातो, असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये आणि नागरिकांमध्ये एक प्रकारचे अंतर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभावी असा सक्षम राजकीय वारसदार असणे आवश्यक आहे. केसीआर स्वतः त्यांच्या मुलावर, के. टी. रामाराव यांच्याकडे आपला राजकीय वारसदार म्हणून पाहत होते. दुसरीकडे कविता त्यांच्या पक्षावर सातत्याने टीका करताना दिसते. काही काळापूर्वी तिने तिच्या वडिलांना म्हणजेच केसीआर यांना पक्षातील त्रुटी, संवादाचा अभाव आदी मुद्द्यांचा समावेश असलेले सहा पानी पत्र लिहिले होते. महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि बोलण्याच्या कौशल्याच्या अभावाबद्दल केसीआर यांच्या भाषणावर कविता यांनी जोरदार टीका केली होती. .वडिलांची प्रतिमा डागाळण्यासाठी चुलतभावांनी काँग्रेससोबत समझोता केल्याचा आरोपही कविता यांनी केला होता. या साऱ्याचा परिणाम पक्षाला भोगावा लागू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यातही गमतीची बाब म्हणजे या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये कविता, केटीआर आणि हरीश राव हे सर्व पक्षाच्या अध्यक्षपदाची इच्छा व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे हे प्रत्येक जण राजकीय वारसदार होण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात..केंद्रीय यंत्रणांकडून तपासकविता यांचे बंड, पक्षातून हकालपट्टी या सर्व घडामोडींमागे केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या ससेमिऱ्याचीही एक किनार आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून कालेश्वरम लिफ्ट सिंचन प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी होणार आहे. कालेश्वरम प्रकल्पाला तेलंगणाचा मानबिंदू असे पक्षाने म्हटले होते. बीआरएसचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प दुष्काळग्रस्त भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आला होता. आता बदललेल्या घडामोडींमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास पक्षाची प्रतिष्ठा मोठ्या प्रमाणावर डागाळली जाऊ शकते आणि एकूणच पक्षासाठी अडचणीची गोष्ट ठरू शकते. .केसीआर याविरुद्धची सीबीआय चौकशी ही फक्त हरीश राव आणि संतोष कुमार यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच होत आहे, असा आरोप कविता यांनी केला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कालेश्वरम प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर कौटुंबिक संघर्ष तीव्र झाला. रेड्डी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर आणि पाटबंधारेमंत्री हरीश राव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या पार्श्वभूमीवर कविता यांनी आपल्या चुलत भावंडांशी अर्थात हरीश राव आणि संतोष राव यांच्याशी कालेश्वरममधील गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावरून थेट सामना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केसीआर यांच्या प्रकृती खालावल्यानंतर हा सत्तासंघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे..पक्षाचे भवितव्य काय?कविता यांनी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी टीका केली. त्यानंतर तेलंगण उच्च न्यायालयाने केसीआर यांना तात्पुरता दिलासा दिला. दरम्यान, केसीआर यांचे पुतणे हरीश राव यांनाही आयोगाच्या अहवालाशी संबंधित कारवाईतून अंतरिम दिलासा मिळाला. या अहवालात कालेश्वरम बंधाऱ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीत केसीआर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या संघर्षाच्या पहिल्या टप्प्याचा शेवट कविता यांच्या निलंबनाने आणि त्यांच्या पक्षातून बाहेर पडण्यावर झाला आहे. आता प्रश्न असा आहे की, बीआरएसचे भवितव्य काय? पक्षाला आधीच उतारकळा लागली आहे. कविता यांच्या हालचालींमुळे त्याची स्थिती आणखी बिघडू शकते. केटीआर वडिलांसोबत एकत्र राहून पक्षाला एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण त्यात ते कितपत यशस्वी होतील हे अस्पष्ट आहे. .कविता यांच्या निर्णयांचा पक्षाच्या भविष्यावर किती खोल परिणाम होऊ शकतो, याबाबत सध्या तेलंगणमध्ये तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. तेलंगण राज्याच्या स्थापनेला दशकाहून अधिक काळ उलटला आहे. राज्य निर्मिती आंदोलनाला ज्यांनी दिशा दिली तो भारत राष्ट्रसमिती पक्ष आज या वळणावर उभा आहे. जनतेला पुन्हा एकत्र आणतील अशी ठोस कामगिरी किंवा मुद्दे नसल्याने, एकेकाळी जोरात उसळलेली प्रादेशिक भावना ओसरली आहे. आता 'बीआरएस' अस्तित्वाच्या संकटाशी सामना करत आहे. पक्षातील नेते जर काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये सहभागी झाले, तर तेलंगणाच्या राजकारणात मोठे बदल घडू शकतात आणि परिस्थिती गंभीर होईल, हे मात्र निश्चित..पक्षाचा इतिहासातील प्रमुख घटनाभारत राष्ट्रसमिती हा पक्ष पूर्वी तेलंगण राष्ट्र समिती म्हणून ओळखला जात होता. तेलंगण राज्यामधील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला बीआरएस सध्या सत्तेत नाही. तेलंगण हे आंध्र प्रदेशमधून वेगळे राज्य बनवण्यात यावे ही भूमिका घेऊन तेलगू देसम पक्षाचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी सन २००१ मध्ये तेलगू देसममधून बाहेर पडून तेलंगण राष्ट्रसमितीची स्थापना केली. सन २०१४ मध्ये भारत सरकारने तेलंगण स्वतंत्र राज्य बनवण्याचा निर्णय घेतला व २ जून २०१४ रोजी नवे तेलंगण राज्य अस्तित्वात आले. सन २००४ च्या आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर, पक्षाने विधानसभेच्या २६ जागा जिंकल्या आणि पाच खासदार जिंकले. 'टीआरएस'ने काँग्रेससोबत युती केली आणि पक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाला होता. सन २०१४ लोकसभा निवडणुकांसोबतच घेण्यात आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगण राष्ट्रसमितीने ११९ पैकी ९० जागा जिंकून बहुमत मिळवले. के. चंद्रशेखर राव हे २ जून २०१४ रोजी तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले होते. ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पक्षाचे नाव तेलंगण राष्ट्रसमितीवरून बदलून भारत राष्ट्र समिती असे करण्यात आले. 