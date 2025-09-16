Premium| France Crisis: युक्रेन युद्ध आणि महागाई फ्रान्समधील असंतोषाला कारणीभूत?

प्रा. अविनाश कोल्हेकोणत्याच देशात दंगलीचे, सामाजिक अशांततेचे दिवस फार काळ टिकत नाहीत. लवकरच फ्रान्स पूर्वपदावर येईल. मात्र या घटनेमुळे वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे आणि ती म्हणजे पाश्चात्य देशांनी अनेक बाबींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.ने पाळमध्ये मागच्या आठवडयात एवढ्या वेगात राजकीय उलथापालथी झाल्या की, जगातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडींकडे लक्ष गेले नाही. अशीच एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे फ्रान्समध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता. मागच्या आठवडयात फ्रेंच जनतेच्या मनातील असंतोष बाहेर आला. .हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सुमारे एक लाख लोक रस्त्यावर आले होते. हा राग नंतर हिंसक मार्गाने व्यक्त झाला आणि अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. राजधानी पॅरिससह अनेक ठिकाणी परिस्थिती काबुत आणण्यासाठी जवळजवळ एक लाख पोलिस तैनात करावे लागले. बुधवार दिनांक दहा सप्टेंबर रोजी निदर्शकांनी पॅरिसच्या अनेक भागांत जाळपोळ केली.नेपाळप्रमाणेच या असंतोषाची सुरुवात समाजमाध्यमांवरून झाली. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या मॅक्रॉन सरकारने जनतेचे राहणीमान वाढवण्यासाठी काहीही केले नाही, या आरोपाला समाजमाध्यमांवरून भरपूर पाठिंबा मिळाल़ा. .त्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या आवाहनाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि आंदोलनाला सुरूवात झाली. मात्र पुढे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या आंदोलनामागे अनेक कारणं दाखवतात येतात. तातडीचं कारण म्हणजे पंतप्रधान फ्राँस्वा बायरो (वय ः ७४) यांचा विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी सेबॅस्टिेन लेकोर्नू (वय ः ३९) यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक केली. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ३६४ मतं तर विरोधात १९४ मतं पडली. एवढा जबरदस्त पराभव झाल्यानंतर बायरो यांना पायउतार व्हावं लागलं. फ्रेंच जनतेला नव्या पंतप्रधानांची म्हणजे लेकोर्नू यांची नेमणूकसुद्धा मान्य झाली नाही. गेले काही महिने अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याविरोधातही फ्रेंच समाजात राग निर्माण होत होता. .यामागे आर्थिक कारणे, अर्थसंकल्पांबद्दल रोष वगैरे घटक होते. याचा आज ना उद्या भडका उडणार होताच. हा असंतोष जसा आता पायउतार झालेले पंतप्रधान बायरो यांच्याविरूद्ध होता, तसा तो राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याविरुद्धही आहे. लेर्कोनू हे गृहस्थ गेल्या दोन वर्षांतील पाचवे पंतप्रधान आहेत. यावरून तेथील राजकीय अस्थैर्याची कल्पना येते. याचे एक महत्त्वाचे राजकीय कारण म्हणजे प्रतिनिधिगृहात अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला बहुमत नाही. त्यामुळे त्यांना सरकार चालवण्यासाठी सतत कसरत करावी लागते..फ्रान्समधील शासनपद्धतीत अध्यक्षपदाला फार अधिकार असतात. त्यामुळे अलिकडे उसळलेल्या असंतोषाचे खरे लक्ष्य अध्यक्ष मॅक्रॉन (जन्म ः १९७७) हेच आहेत. अध्यक्षपदी विराजमान होण्याची त्यांची ही दुसरी खेप. पहिल्या खेपेला म्हणजे २०१७ ते २२ दरम्यान ते जितके लोकप्रिय होते तेवढे दुसऱ्या खेपेत दिसत नाहीत. जून २०२४ मध्ये त्यांनी संसदेची मध्यावधी निवडणूक घेण्याचा जुगार खेळला जो त्यांच्या अंगाशी आला. ५७७ सदस्यांच्या संसदेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे त्रिशंकू संसद निर्माण झाली. उजव्या राजकीय शक्ती आणि डाव्या राजकीय शक्ती यांच्यातील दुहीचा फायदा घेत मॅक्रॉन यांनी सत्ता टिकवली. .पण या राजकीय अस्थैर्याचा परिणाम राज्यकारभारावर होत असल्याची टीका होत असते. याचाच परिणाम म्हणजे माजी पंतप्रधान बायरो यांच्याविरोधात संमत झालेला अविश्वासाचा ठराव आणि नंतर आलेल्या नव्या पंतप्रधानांच्या विरोधात उसळलेल्या दंगली. नेपाळप्रमाणे या आंदोलनात तरूण पिढीने पुढाकार घेतला आहे.आजच्या फ्रान्समध्ये आर्थिक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. अलिकडेच पायउतार झालेल्या पंतप्रधान बायरू यांनी अर्थसंकल्पात ४४ अब्ज युरोची बचत करण्यासाठी खास योजना सादर केली होती. ही योजना मान्य झाली तर नाहीच उलट बायरो यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता फ्रान्सवर असलेले राष्ट्रीय कर्ज त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा ११४ टक्के जास्त आहे. .याला लगाम घालायचा असेल तर आर्थिक पातळीवर फार मोठ्या प्रमाणावर खर्चाला कात्री लावली लागेल आणि अनेक ठिकाणी काटकसर करावी लागेल. ही उपाययोजना विलासी जीवनशैलीची सवय असलेल्या फ्रेंच नागरिकांना मान्य झाली नाही. मुख्य म्हणजे सरकारच्या अशा काटकसरीच्या धोरणांना विरोध हा प्रकार काही आजचा नाही. २०१७ मध्ये सरकारने जेव्हा पेन्शन कपातीचा निर्णय घेतला होता, त्यालासुद्धा असाच कडवा विरोध झाला होता. ही एक बाजू. वाढती महागाई आणि बेरोेजगारीचे वाढते प्रमाण ही दुसरी बाजू. याच्या जोडीला २०२२मध्ये सुरू झालेल्या युक्रेन युद्धामुळे अनेक युरोपियन देश आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याला फ्रान्स अपवाद नाही..काही अभ्यासकांच्या मते सद्य परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासमोर तीन पर्याय होते. एक म्हणजे संसद विसर्जित करणे. हा पर्याय त्यांनी मागच्या जूनमध्ये वापरून बघितला आहे. यामुळे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आता पुन्हा जर संसदेच्या निवडणूका घेतल्या तर वेगळे चित्र दिसेल असे वाटत नाही. नव्याने निवडणुका घेतल्या म्हणजे प्रश्न सुटतात, असे नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे खुद्द मॅक्रॉन राजीनामा देतील आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतील, असं होण्याची शक्यता फार कमी होती. तिसरा पर्याय म्हणजे नव्या पंतप्रधानांची नेमणूक. हा पर्याय वापरून त्यांनी लेर्कोनू यांची नेमणूक केली आहे. मात्र तिसरा पर्याय पुरेसा ठरेल का, याविषयी शंका आहेत..Premium| Online Selling Guide: दिवाळीच्या sales मध्ये तुम्ही खरेदी तर केलीच असेल, पण यातून तुम्ही कमाईही करू शकता! ती अशी... .उजव्या शक्तींना फायदाआज ज्या प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहेत, त्यात ‘युक्रेनमधील युद्ध’ हा मोठा घटक आहे. पश्चिम युरोपच्या राजकीय गरजांनुसार युक्रेन युद्धात रशियाची सरशी झालेली जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स यांना परवडणारी नाही. म्हणून युक्रेनला लष्करी मदत करण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी जर्मनी आणि ब्रिटन यांच्या मदतीने खास सैन्य उभारण्याच्या विचार सुरू केला आहे. याचा अंदाज आल्यामुळे रशियाच्या पुतीन यांनी जाहीर केले की, युक्रेनमध्ये बाहेरच्या देशाचे सैन्य आम्ही खपवून घेणार नाही. आता तर खुद्द फ्रान्समध्येच दंगे सुरू झालेले आहेत. अशा गोंधळाचा फायदा फ्रान्समधील उजव्या शक्तींना होईल. दोन वर्षांनी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हे दिसेल..Premium| Maratha Reservation Controversy: मराठा आंदोलनाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटात रस्सीखेच?.कोणत्याच देशात दंगलीचे, सामाजिक अशांततेचे दिवस फार काळ टिकत नाहीत. लवकरच फ्रान्स पूर्वपदावर येईल. मात्र या घटनेमुळे वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे आणि ती म्हणजे महत्त्वाच्या पाश्चात्य देशांनी अनेक बाबींचा पुनर्विचार केला पाहिजे का? आजच्या अमेरिकेत उलटसुलट घटना घडत असतात, तिकडे कॅनडाचे धड सुरू नाही. युरोपला युक्रेन युद्धाचे जबरदस्त चटके बसत आहेत. हे युद्ध कधी संपेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. अशा स्थितीत जगाची पुनर्रचना करावी लागेल का? त्यानंतर तरी जगात अनेक ठिकाणी स्थैर्य दिसेल का? की सर्व महत्त्वाच्या देशांत असा गोंधळ अधूनमधून होत राहील? याची रेडिमेड उत्तरं नाहीत.(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.