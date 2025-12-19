Premium|MGNREGA to G Ram G : मनरेगा ते जी राम जी..! गेल्या काही काळात कोणत्या योजनांचे रिब्रँडिंग झाले..?

पुणे - महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्पॉयमेंट गॅरंटी स्किम ही बेरोजगारांना कामाची हमी देणारी योजना ग्रामीण भागात चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. मात्र आता या योजनेचे नाव बदलण्यावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे. मूळ कॉग्रेसच्या राज्यात सुरू झालेल्या या योजनेला महात्मा गांधी यांचे नाव दिले आहे. मात्र आता याचे स्वरूप आणि नाव बदलाचा प्रस्ताव भाजपने ठेवला आहे. यावर प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली विरोधी पक्षाने या विरोधात संसदभवन परिसरात आंदोलन केले आहे. योजनेचे नाव बदलल्याने गांधीजींची दुसऱ्यांदा हत्या होत आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. कोणतही नवं सरकार आलं की अनेक चांगल्या जुन्या आणि लोकप्रिय योजनांचे श्रेय घेण्यावरून चढाओढ सुरू होते. कॉग्रे्सच्या काळात सुरू झालेल्या अनेक योजनांमध्ये बदल करत, त्यांना नवी नावे देत त्याचे रिब्रॅन्डिंग भाजपकडून केले जाते आहे. दरम्यान गेल्या काही वर्षांमध्ये नेमक्या कोणत्या योजनांची नावे बदलली गेली, त्याचे स्वरूप कसे बदलले हे या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .१) मनरेगाचे ते जी राम जी..!योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही सरकारी योजना असून या योजनेंतर्गंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला दरवर्षी किमान १०० दिवसांचे मजुरीचे काम मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. २००५ रोजी संसदेत मंजूर होऊन २ फेब्रुवारी २००६ पासून हा कायदा अंमलात आला.सुरूवातसुरूवातीला २०० जिल्ह्यांत आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने २००८ पर्यंत संपूर्ण देशात हा कायदा लागू झाला. ही फक्त योजना नसून हा कायदेशीररित्या देण्यात आलेला हक्क आहे. यांतर्गंत श्रमाची कामे दिली जातात. जसे की, तलाव, विहिरी, नाले खोदणे, वृक्षलागवड करणे, जलसंधारणाची कामे करणे आदी कामे यामध्ये दिली जातात.आकडेवारीसध्या महाराष्ट्रात ५१ लाख ९३ हजार लोक या योजनेचा फायदा घेत आहेत अशी आकडेवारी या योजनेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गंत जॉबकार्डधारक नोंदणीकृत कामगारांची संख्या ही २५ कोटीहून अधिक आहे.नावात बदल१८ डिसेंबर २०२५ रोजी जी राम जी हे विधेयक प्रचंड गदारोळात लोकसभेत मंजूर झाले. हे नाव बदलून विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) करण्यात आले. .२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनायोजनाप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही भारत सरकारची मोफत अन्नधान्य वितरण योजना आहे जी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थींना अन्नसुरक्षा देण्यासाठी लागू केली आहे.सुरूवातया योजनेची सुरूवात कोविड काळात सामाजिक व आर्थिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर झाली. एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान सुरू झाली. यांतर्गंत प्रत्येक पात्र व्यक्तीस ५ किलो धान्य मोफत देण्यात येते.आकडेवारीसाधारणत: ८० कोटींहून अधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ही योजना सुरूवातीला मर्यादित काळापर्यंतच होती मात्र त्यानंतर त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.नाव बदलाचा आरोप काय?कॉग्रेस सरकारच्या काळात २०१३ साली नॅशनल फूड सिक्युरिटी कायदा लागू करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार गरीब वर्गातील नागरिकांनी स्वस्तात म्हणजे साधारण २ ते ३ रूपये किलोने धान्य वाटप देऊ केले गेले. या योजनेचेच पुढे मोफत धान्य देत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत रूपांतर करण्यात आले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. .३) इंदिरा आवास योजना ते प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)योजनागरीब नागरिकांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी मदत करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यांतर्गत सरकारकडून घर बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते. तसेच ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा नाही अशांना भूखंड देखील यांतर्गत दिला जातो. सध्या ही योजना पंतप्रधान आवास योजना या नावाने सुरू आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर असे उद्धिष्ट यांतर्गंत ठेवण्यात आले होते.सुरूवातप्रधानमंत्री आवास योजना ही २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. मात्र इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९८५ साली इंदिरा आवास योजना या नावाने गरीब व अल्प उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबासाठी ही योजना सुरू झाली होती. सुरुवातीला ३० ते ५० हजार प्रती घर अनुदान दिले जात होते. दोन्ही योजना या गरीबांना घर घेण्यासाठी मदत करण्यासाठीच्याच होत्या.आकडेवारीरूरल गव्हर्नमेंट वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार जागा, साधने आणि अनुदानासहित प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २ कोटी ५९ लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पण इंदिरा आवास योजनेची आकडेवारी या प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट केल्याने ही एकत्रित आकडेवारी आहे.केवळ नावात बदल नाहीभारतीय जनता पक्षाने २०१५ या योजनेचे नाव तर बदललेच पण जुन्या योजनेची आकडेवारी देखील नव्या योजनेचे नाव देत सांगण्यात आली. त्यामुळे योजनेचे नाव बदलल्यानंतर म्हणजेच २०१५ पासून प्रत्यक्ष किती घरांसाठी मदत करण्यात आली हाच खरा प्रश्न आहे. .Premium|Maharashtra Dynasty Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांत घराणेशाहीचे सावट, नव्या नेतृत्वाला संधीचा अभाव.४) निर्मल भारत अभियान ते स्वच्छ भारत मिशनयोजनास्वच्छ भारत मिशन या योजनेंतर्गत शाळा, शासकीय कार्यालय, रस्ते, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक येथे सार्वजनिक शौचालय बांधणे, घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी ग्रामीण भागात १२ ते १५ हजार रूपये मदत केली जाते. केंद्र आणि राज्याकडून संयुक्तपणे यासाठी निधी दिला जातो. या योजनेत महिला व अनुसुचित वर्गांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.सुरूवातस्वच्छ भारत मिशन या योजनेची सुरूवात २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या काळात करण्यात आली. या आधी कॉग्रेसच्या काळात निर्मल भारत योजना या नावाने ही योजना होती. जी २००९ या वर्षात सुरू करण्यात आली होती. त्याही आधी Total Sanitation Campaign ही योजना होती जी १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.आकडेवारीस्वच्छ भारत मिशन या योजनेंतर्गंत ११ कोटी ६४ लाखांहून अधिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली असल्याचे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या प्रेसनोटमध्ये नमूद केले आहे. यातील शहरी घरगुती शौचालयांची संख्या ही ६३ लाखांपेक्षा अधिक आहे. तर शहरी सार्वजनिक शौचालयांची संख्या ही ६ लाख ३० हजारांच्या घरात आहे.नावात बदलप्रदीर्घकाळ कॉग्रेसच्या सरकारनंतर जेव्हा २०१३ - १४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर निर्मल ग्राम अभियान बंद करत स्वच्छ भारत अभियानाला सुरूवात झाली. गांधी जयंतीच्या दिवशी ही सुरूवात करण्यात आली. या योजनेला कोणत्याही पक्षातील व्यक्तीचे नाव जरी नसले तरीही यातून श्रेयवादाची लढाई मात्र चांगलीच सुरू झाल्याचे पहायला मिळाले. .Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.५) जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन ते अटल मिशन फॉर रेज्यूवुनेशन अॅन्ड अर्बन टास्फॉर्मेशनयोजनाअटल मिशन फॉर रेज्यूवुनेशन अॅन्ड अर्बन टास्फॉर्मेशन ही योजना ज्याला AMRUT असे म्हटले जाते. या योजनेंतर्गत सांडपाणी मलनिस्सारण, नळाव्दारे पाणीपुरवठा, पावसाच्या पाण्याची साठवण, हरित क्षेत्रे आणि उद्याने, फूटपाथ, सायकल ट्रॅक उभारण्याचे काम केले जात होते.सुरूवातअटल मिशन फॉर रेज्यूवुनेशन अॅन्ड अर्बन टास्फॉर्मेशन ही योजना २०१५ या वर्षात सुरू करण्यात आली. त्याआधी कॉंग्रेंसचे सरकार असतना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नूतनीकरण अभियान (JNNURM) ही योजना २००५ मध्ये डॉ. महमोहन सिंग यांच्या काळात सुरू करण्यात आली होती.आकडेवारीअमृत योजनेंतर्गंत ९६ हजार ९७० कोटींची कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली. यांतर्गंत १.८९ कोटी नळ कनेक्शन देण्यात आली. १.४९ कोटी सांडपाणी कनेक्शन दिले गेले. २४३८ उद्याने विकसित केली असल्याची आकडेवारी पीआयबी कडून देण्यात आली आहेनावात बदलजवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नूतनीकरण अभियान (JNNURM) ही २००५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली योजना मोदी सरकारच्या काळात बंद करून अमृत योजना सुरू केली गेली. दोन्ही योजनांची कामे आणि उद्देशांमध्ये बरेच साम्य होते. मात्र याला कॉग्रे्सचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव होते तर अमृत योजनेला भाजप नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव होते. अनेक माध्यमांमधील बातम्यांनुसार JNNURM देखील ५०० हून अधिक प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले होते.नाव बदलाचा राजकीय अर्थविविध सरकारी योजनांच्या नावबदलामागे केवळ श्रेयवाद नाही तर अनेक गोष्टी असतात. सरकारी योजनांची नावे बदलणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही तर यामागे एखाद्या सरकारचे नॅरेटिव्ह सेट करणे, पक्षाची, पक्षातील व्यक्तींची वैचारिक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांसारख्या नेत्यांच्या नावाने योजनांची नावे ठेवली गेली. यामध्ये इंदिरा आवाज या योजनेतून इंदिरा गांधी आणि गरिबांचे कल्याण या दोन गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न करून एक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न झाला. अशा योजनांच्या माध्यातून पक्षातील महत्त्वाच्या व्यक्तीचे ब्रॅन्डिंग करणे हाही हेतू असतो. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर त्यांनीही हीच री ओढत याच योजनांना आपल्या नेत्यांची नावे दिली. त्यामुळे भविष्यात नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण अडवाणी, अमित शहा, राहूल गांधी, सोनिया गांधी, महमोहन सिंग यांच्या नावानेही सरकारी योजना सुरू झाल्या तर आश्चर्य वाटायला 